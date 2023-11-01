新着 |APIを1回呼び出すだけで、整形済みデータを取得。スクレイパーは不要です。無料トークン10,000個を獲得 →

Twitter（X）用プロキシ

タスクに合わせてスケールできるIPv4パッケージ。HTTP/HTTPS/SOCKS5対応、決済後の自動配信、トラフィック無制限、API アクセス付き。

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

Xプロキシプラン を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： ISP.

データセンターパッケージブロック単位で販売、共有専用個人利用、単一IPからこちらがおすすめISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • Xアカウント向けに静的ISP IPを100個購入
  • X用プロキシサービスの許可リストに203.0.113.7を追加
  • XプロキシリストをJSONとしてエクスポート
  • X向けISPプロキシで利用可能なロケーションを表示する
  • 利用中のX向けプロキシサービスの状態と請求詳細を表示
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

アカウント運用

匿名性を保ち、アカウントのブロックを避けるために、ソーシャルメディアでfineproxy.orgのプロキシを使っています。信頼性が高く効率的で使いやすく、安定した性能を発揮します。新規ユーザー向けの無料トライアルがあれば、さらに良くなり、より多くの顧客を呼び込めるでしょう。fineproxy.orgのプロキシはさまざまなプラットフォームにも対応し、速度とセキュリティに優れています。個人利用でもビジネス用途でも、その品質と機能性から強くおすすめできるサービスです。

Alexsander123SaasHub, 昨年英語から翻訳ソース

FineProxy.orgを二年以上利用していますが、率直に言って、これまで取引した中で最も安定したプロバイダーです。私は十数個のソーシャルメディアアカウントを管理しており、それぞれに専用IPが必要です。「ブラックリスト入り」したアドレスが原因でブロックされたことは一度もありません。サーバー稼働率は約99.9%で、自動化されたマーケティングキャンペーン中にはこれが極めて重要です。速度も申し分なく、ピーク時間帯にも煩わしい速度低下はなく、データが滑らかに流れます。管理パネルは直感的で、プロキシリストはリアルタイムで更新されます。FineProxyは安心の代名詞です。

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, 今年英語から翻訳ソース

APIとエージェントによるアクセス

複雑な設定なしでプロキシを必要とする人にとって、非常に便利なサービスです。すぐに使い始められ、さまざまな国を選べるうえ、プランの品ぞろえも十分です。分析と自動化の作業にプロキシを利用し、その結果に完全に満足しました。

EvgeniyDieg, 今年英語から翻訳ソース

ウェブサイトからプロキシを取得できるAPIをユーザー向けに提供しています。カスタマーサービスの英語はあまり上手ではありませんでしたが、懸命にサポートしてくれました。また、7日ごとのIP交換も提供しています。

Anonymous UserTrustpilot, 2年以上前英語から翻訳ソース

ロケーションと在庫

大満足です。良いサービスです。ヨーロッパのパッケージを利用していますが、順調で速度も良好です。本当にありがとうございます。星5つを付けます。ありがとう。

Johan GtFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

Fineproxy.orgは、IPとロケーションを幅広くそろえた、まずまずのプロキシサービスを提供しています。ただし、接続速度には時折ばらつきがあり、サポートの返答も予想より遅い場合があります。基本的な作業には適していますが、より高度な要求や特定の要件を持つユーザーのニーズには十分応えられないかもしれません。料金には競争力がありますが、業務や高負荷の用途で頼る人のためには、性能がもう少し安定しているとよいでしょう。

Charles BrownProxyRate, 2年以上前英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
シャドウバンされたかどうか、どう確認すればいいですか？ログアウト状態で確認

ログアウトした状態で最近の投稿を検索してみてください。表示されなければ、シャドウバンされている可能性が高いです。Shadowban TestやCircleboomなどのツールで自動チェックもできます。シャドウバンは、スパムのような行動（高速投稿、大量フォロー・アンフォロー、複数アカウントでの同一コンテンツ投稿など）をアルゴリズムが検出した際に発生します。トリガーとなる行動を停止すれば、通常は一時的なものです。

データセンタープロキシはXアカウントに安全ですか？アカウントには高リスク

アカウント管理や投稿用途にはリスクがあります。プラットフォームはログインやエンゲージメント時にデータセンターIP範囲を積極的にフラグします。認証済みエンドポイント経由のAPI呼び出しには問題ありません。プラットフォームは認証済みAPIトラフィックとブラウザセッションを別々に扱います。

1つのIPで安全に運用できるアカウント数は？1つ

1つです。それ以上になると、プラットフォームがアカウント同士を紐付けます。同じアドレスから「ちょっと確認するだけ」で2つ目のアカウントにログインしただけでも関連付けが発生します。20アカウントを管理するなら、20個の個別IPと20個の個別ブラウザプロファイルが必要です。

API有料プランなしでXのスクレイピングは可能ですか？技術的には

技術的には可能ですが、別の意味でコストがかかります。プラットフォームは2〜4週間ごとに防御を更新し、スクレイパーを定期的に無効化します。ゲストトークンは有効期限がありIPに紐付けられています。スクレイパーの保守にかかるエンジニアリング工数は、Basic APIアクセス（月額$200で10,000投稿）の費用を上回るでしょう。

Xで最もコストを抑えてスケールする方法は？ワークロードに合わせる

投稿について：プラットフォーム自体の制限（1アカウントあたり1日2,400ツイート）はほとんどのユースケースに十分です。プロキシを使えば複数アカウントを運用でき、各アカウントがその制限内で動作します。データ読み取りについて：Free APIティア（月1,500投稿）に専用IPを数個組み合わせれば、軽いモニタリングをカバーできます。本格的なボリュームが必要な場合は、月額$200のBasicティアにAPIプロキシを組み合わせるのが最もコストパフォーマンスの高い方法です。

有料プランの代わりに、複数の無料APIキーを使うことはできますか？はい

はい、APIコスト削減に最も実用的な方法です。無料キー1つにつき月1,500投稿を取得できます。10個のキーを10個の別々のデータセンタープロキシで運用すれば、月15,000投稿が無料になり、$200/月のBasicプランを上回ります。APIコールはサーバー間通信のため、データセンターIPで問題なく動作します。制約となるのはXのデベロッパーアカウント承認です。各キーには電話認証済みの独自アカウントが必要なため、数百規模へのスケールには手間がかかります。しかし10〜20個の無料キーでも、ほとんどのチームのニーズをカバーできます。

ガイド

Xでプロキシが本当に必要になるケースとは

1 分で読めますFineProxyネットワークチーム

X（Twitter）用プロキシを検討する理由は主に3つあります。複数アカウントの管理、API経由のデータ取得、そしてプラットフォームがブロックされている地域からのアクセスです。それぞれに固有のルールがあり、間違ったプロキシタイプを使うと、プロキシなしの場合よりも早くアカウントが凍結される可能性があります。

複数アカウントの運用

Xは公式にはユーザーあたり最大10アカウントを許可していますが、同一IPから複数にログインした瞬間、プラットフォームはそれらを紐付けます。1つがフラグ付けされると、関連するすべてのアカウントがリスクにさらされます。30以上のプロフィールを管理するSMMチームにとって、これは深刻な問題です。

各アカウントには固有のIPアドレスが必要です。しかしそれは半分に過ぎません。Xはブラウザフィンガープリント、Cookie、タイムゾーン設定、行動パターンも追跡しています。セッション分離のないプロキシは、玄関に鍵をかけて窓を開けっぱなしにしているようなものです。アンチディテクトブラウザ（GoLogin、Multilogin、Dolphin Anty）はアカウントごとに個別の環境を構築します。プロキシがIPを処理し、ブラウザがそれ以外すべてを処理します。

アカウント運用には、ISPプロキシがより安全な選択肢です。プラットフォームはログイン時にデータセンターのIP範囲を積極的に検出・フラグ付けします。ISPアドレスは実際のプロバイダーから提供され、通常の家庭用接続のように見えます。 プロキシの種類に関係なく、アカウントごとのアクティビティ制限は適用されます：1日あたりツイート2,400件、フォロー400件、いいね1,000件。これらを超えるとシャドウバンが発動し、投稿が検索やハッシュタグフィードに表示されなくなりますが、通知は一切届きません。気づかないうちに見えない存在になります。

APIアクセス

Xは2023年2月に無料APIアクセスを廃止しました。現在の料金体系：

  • Free：月1,500投稿（読み取り）、1日50ツイート（書き込み）。テスト用としてもほぼ不十分です。
  • Basic（$200/月）：10,000投稿/月
  • Pro（$5,000/月）：月間100万投稿。
  • Enterprise（$42,000+/月）：5,000万件以上。

レート制限はアプリごと、かつ15分間のウィンドウごとに適用されます。複数のアプリを運用している場合や、より高いスループットが必要な場合は、複数のAPIキーにコールを分散させ、それぞれを独自の 専用プロキシ — 実質的な処理能力を倍増させます。キーをローテーションするAPIプロキシを使えば、これを自動的に処理できます。APIコールはサーバー間通信のため、 データセンタープロキシ ここでは問題なく機能します。認証済みAPIリクエストに対してプラットフォームがIPタイプをフラグ付けすることはありません。

スクレイピング — 困難な道

APIを使わずにXをスクレイピングするのは終わりなき戦いです。プラットフォームは2〜4週間ごとに防御アップデートを配信し、既存のスクレイパーを無効化します。ゲストトークンはIPに紐づけられ、数時間で失効します。GraphQLエンドポイントのIDは定期的に変更されます。TLSフィンガープリンティングがヘッドレスブラウザを検出します。そしてデータセンターIPは未認証アクセスに対してほぼ即座にブロックされます。

自作スクレイパーの保守には毎月10〜15時間の継続的な作業が必要です。ほとんどのチームにとって、APIアクセスへの課金やマネージドスクレイピングサービスの利用の方が、エンジニアリングコストより安く済みます。

ブロックされた環境でのアクセス方法

一部の国や制限されたネットワーク（学校、オフィスなど）では、Xはファイアウォールレベルでブロックされています。プロキシを使えばトラフィックが別のアドレス経由でルーティングされるため、フィルターにはプラットフォームへの接続が見えません。Twitterへのブロック解除には、適切なホストとポートを設定したシンプルなHTTPプロキシでも十分です。ブロックはネットワーク側の問題であり、X側の問題ではありません。プロキシ設定を構成した任意のブラウザから、x.comのTwitterウェブインターフェースを利用できます。

Twitter アクセスに最適なプロキシはタスクによって異なります。アカウント管理にはISPプロキシ、API作業にはデータセンタープロキシ、制限されたネットワークでのTwitterブロック解除にはどちらのタイプでも対応可能です。