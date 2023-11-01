プロキシプロバイダーはプールサイズを自慢したがります。2,000万、7,000万、1億IP。確かに印象的に聞こえます。しかし、適切に管理された数百の高品質IPは、使い古された100万のアドレスに毎回勝ります。重要なのは数ではありません。それらのIPがクリーンで高速であり、ターゲットサイトでまだブラックリストに載っていないかどうかです。
データセンター vs. 住宅用 — 本当に高い方を選ぶべきケース
ほとんどのスクレイピング作業には、データセンタープロキシが最適な選択です。高速で安価、数百スレッドも楽に処理できます。ECサイトの商品リスト、検索結果、ディレクトリの公開データなど、データセンターIPで十分対応可能です。 住宅用プロキシが必要になるのは、ターゲットサイトがスクレイパーに対して積極的に対抗している場合です。ソーシャルメディア、Google、厳重に保護されたマーケットプレイスでは、IPがデータセンターに属しているかどうかがチェックされます。該当する場合、CAPTCHAの増加、より厳しいレート制限、場合によっては完全なブロックなど、検証が強化されます。 しかし、それはスクレイピングタスクの少数派です。ほとんどのウェブサイトは積極的なアンチボットシステムを導入していません。ローテーションするデータセンターIPとリクエスト間の適切な間隔があれば、全体の80%は対応できます。
実際に必要なIP数はどれくらいですか？
スクレイピングするページ数を、必要な速度で割り、サイトの許容度を考慮してください。ニュースサイトなら1つのIPから1時間あたり300件以上のリクエストが許容される場合があります。ECサイトなら100〜200件。SNSなら30〜60件程度まで下がることもあります。 中程度のサイトで1日10,000ページをスクレイピングする場合、ローテーション付きの10〜50 IPで十分です。数百万も必要ありません。FineProxyの100,000のデータセンタープロキシは、大規模なスクレイピング用プロキシサーバー構成であっても十分に対応できます。
スクレイピングフレームワークとの連携
ほとんどのツールは標準でプロキシに対応しています。Scrapyでは、リクエストメタにプロキシを渡します：meta={‘proxy’: ‘http://ip:port’}。より大規模な運用では、Scrapyプロキシローテーションプールをセットアップするのがおすすめです。これは各リクエスト送信前にリストから異なるIPに切り替えるミドルウェアです。FineProxyはScrapy、Crawlee、Puppeteer、Playwright、およびHTTPまたはSOCKS5に対応するあらゆるツールで動作します。SEOスクレイピングで人気のA-Parserは、IPバインディング付きのプロキシ一括インポートに対応しています。リストをロードし、FineProxyのダッシュボードで実IPにバインドすれば、A-Parserが自動的にローテーションします。
どのローテーション方式がより効果的か？
リクエストごとにローテーションする方が安全です。単一IPに不審なアクティビティが蓄積されません。ただし、新しいIPごとに新しい接続が必要なため、速度は低下します。タイマーベース（50〜100リクエストごと）またはブロックされた時だけローテーションする方が高速で、アドレスの無駄も少なくなります。まずはそこから始めてください。BANが頻発する場合にのみ、リクエストごとのローテーションに切り替えましょう。数千ページにわたるスパイダープロキシやクローラープロキシの構成では、リクエストごとのローテーションが速度とのトレードオフに見合うケースがほとんどです。
優れたスクレイピングプロキシの条件とは？
プロキシには速度が求められます。数千リクエスト規模になると、レイテンシが50msか200msかの差が累積して数時間の違いになります。クリーンであることも重要です。スパマーに悪用されておらず、ブラックリストに載っていないIPが必要です。そして理想的には、自分専用であること。同じターゲットを叩いている他の50人のスクレイパーとIPを共有するのは、全員がBANされる原因になります。 FineProxyは100,000のIPを自社で保有しており、他プロバイダーからの再販ではありません。ターゲットサイトで他の誰にも使われていない専用プロキシをご利用いただけます。