新着 |APIを1回呼び出すだけで、整形済みデータを取得。スクレイパーは不要です。無料トークン10,000個を獲得 →

スクレイピングプロキシ

ブロックなしでスケーラブルな Web スクレイピング向けにカスタマイズされた静的データセンター プロキシ。

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

ウェブスクレイピング用プロキシプラン を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： データセンターパッケージ.

こちらがおすすめデータセンターパッケージブロック単位で販売、共有専用個人利用、単一IPからISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • スクレイパー用にデータセンターIPを1,000個購入
  • スクレイピング用プロキシサービスの許可リストに203.0.113.7を追加
  • クローラー用プロキシリストをJSONでエクスポートする
  • 今日エラー率が最も高かったサービスを表示
  • 利用中のプロキシサービスの状態と請求詳細を表示
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

高負荷時の速度

稼働状況：接続が切れることなく3～7日間安定して使える優れたプロキシ 速度：TikTok、Gmail、暗号資産ウォレットへのログインに十分な速さ 対応プロトコル：HTTP、HTTPS、SOCKS4、SOCKS5、さらにはUDPにも対応 世界各地をカバー：米国、ドイツ、フランス、日本など

esta bazaarSaasHub, 昨年英語から翻訳ソース

FineProxyのおかげで、日々の作業が劇的に変わりました。手間もラグもなく、使えるIPの種類も非常に豊富です。以前は無料のものも試しましたが、このサービスは私が必要としていた安定性を実際に提供してくれます。完全に満足しています。

hammadFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

APIとエージェントによるアクセス

FineProxyのプロキシが大好きです。本当に高速で検出されません。キーワードツールなどの自動化ツールやスクレイピングツールで使いましたが、まさに状況を一変させる存在です。カスタマーサポートは一流で、助けが必要なときはいつでも24/7で問題を解決してくれます。プロキシの品質は本当に素晴らしいです。

asdjkakarNorton Safe Web, 昨年英語から翻訳ソース

FineProxyへ乗り換えたことは、これまで下した中でも最良の決断の一つでした。設定手順は驚くほどスムーズで、プロキシも既存のツールと途切れなく連携しました。本当に他社と一線を画しているのは、必要なときにはいつでもクリーンで強力なIPプールを利用できるという安心感です。手間のかからないプロキシサービスを求める方には強くおすすめします！

PATHANDieg, 昨年英語から翻訳ソース

通信量による従量課金なし

FineProxyを2年間利用しています。帯域幅が無制限で、接続も驚くほど安定しています。強くおすすめします。

David RhodesTrustpilot, 2年以上前英語から翻訳ソース

非常に手頃なヨーロッパのプロキシです。自由で安全なインターネットという理念を守り続けている唯一のプロキシプロバイダーだと思います。他社がGB単位、さらにはリクエスト単位で課金する一方、ここでは今も帯域幅無制限のプランを提供しています。

NemanjaDieg, 今年英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
ウェブスクレイピング用プロキシサービスの構築に最適なプロキシタイプはどれですか？通常はデータセンター

タスクの80%はデータセンターで十分です。住宅用プロキシの5〜10分の1のコストで、高速かつ、積極的なアンチボット保護のないサイトには問題なく使えます。住宅用に切り替えるのは、ソーシャルメディア、Google、またはデータセンター範囲を明確にブロックしているサイトだけにしてください。

ウェブスクレイピング用のプロキシAPIはどう接続しますか？エンドポイントを使用

FineProxy ではエンドポイントが提供されます（例：http://gate.fineproxy.org:port）。スクレイパーをこのアドレスに向け、認証（IPバインディングまたはログイン/パスワード）を追加するだけで、すべてのリクエストがプロキシを経由します。HTTP、HTTPS、SOCKS5 — お使いのツールに合ったプロトコルをお選びください。

プロキシパーサーツールに特別な設定は必要ですか？いいえ

いいえ。A-Parser、ScrapeOps、カスタムPythonスクリプトなど、いずれもプロキシリストやゲートウェイエンドポイントを受け付けます。FineProxyのIPを読み込み、ツールがローテーションに対応していれば有効にして、ジョブを実行するだけです。標準的なプロキシアドレスとポートで、特別な設定は不要です。

Scrapyでプロキシローテーションを設定するには？ミドルウェアを使用

リクエストのmetaにプロキシを渡します: meta={‘proxy’: ‘http://ip:port’}。ローテーションが必要な場合は、各リクエストの前にリストから次のプロキシを選択するシンプルなミドルウェアを作成してください。GitHubにすぐ使えるサンプルが多数あり、コードはわずか15行程度です。FineProxyはHTTP、HTTPS、SOCKS5に対応しています。

大規模プロジェクトにはプロキシが何個必要ですか？100～1,000超

通常のサイトで1日100,000ページ：ローテーション付きの100〜300 IP。GoogleやAmazonなら500〜1,000以上。FineProxyのプールはどちらにも対応しています。必要な分だけIPを追加し、いつでもスケールアップできます。

スクレイピング用プロキシのIPはBANされますか？最終的には

いずれはフラグ付けされます。それが仕組みというものです。重要なのは、ローテーションに十分な数を確保し、使えなくなったものを入れ替えることです。FineProxyの専用プロキシなら、お客様だけが使用するためIPの寿命が長くなります。フラグ付けされた場合は、ダッシュボードから交換してください。

どのプロトコルを使用すべきですか？通常はHTTP

ほとんどのライブラリにはHTTP/HTTPSを使用し、ソケットレベルのプロキシが必要なツールにはSOCKS5を使用します。UDPはウェブスクレイピングではほとんど関係ありません。

スクリプトはサイトマップでは成功するのに、HTMLでは失敗します。なぜですか？HTMLは監視対象

サイトマップはボットを歓迎しますが、HTMLパスは監視されています。ヘッダーやCookieを一貫させ、ページが期待するアセットを取得し、フォームやPOSTエンドポイント周辺ではリクエスト速度を落としてください。

オフィスのホワイトリストが頻繁に切れるのに、自宅では問題なく動作します。何を確認すべきですか？送信元IPを確認

オフィスではCGNATの背後にいたり、パブリックエグレスIPが変動することがよくあります。実際のパブリックIPアドレスをホワイトリストに登録し、バックアップ接続元（自宅／VPN）を確保し、デフォルトポートがフィルタリングされている場合は代替ポートを使用してください。

ガイド

Webスクレイピングに何百万ものIPは必要ない

1 分で読めますFineProxyネットワークチーム

プロキシプロバイダーはプールサイズを自慢したがります。2,000万、7,000万、1億IP。確かに印象的に聞こえます。しかし、適切に管理された数百の高品質IPは、使い古された100万のアドレスに毎回勝ります。重要なのは数ではありません。それらのIPがクリーンで高速であり、ターゲットサイトでまだブラックリストに載っていないかどうかです。

データセンター vs. 住宅用 — 本当に高い方を選ぶべきケース

ほとんどのスクレイピング作業には、データセンタープロキシが最適な選択です。高速で安価、数百スレッドも楽に処理できます。ECサイトの商品リスト、検索結果、ディレクトリの公開データなど、データセンターIPで十分対応可能です。 住宅用プロキシが必要になるのは、ターゲットサイトがスクレイパーに対して積極的に対抗している場合です。ソーシャルメディア、Google、厳重に保護されたマーケットプレイスでは、IPがデータセンターに属しているかどうかがチェックされます。該当する場合、CAPTCHAの増加、より厳しいレート制限、場合によっては完全なブロックなど、検証が強化されます。 しかし、それはスクレイピングタスクの少数派です。ほとんどのウェブサイトは積極的なアンチボットシステムを導入していません。ローテーションするデータセンターIPとリクエスト間の適切な間隔があれば、全体の80%は対応できます。

Webスクレイピング

実際に必要なIP数はどれくらいですか？

スクレイピングするページ数を、必要な速度で割り、サイトの許容度を考慮してください。ニュースサイトなら1つのIPから1時間あたり300件以上のリクエストが許容される場合があります。ECサイトなら100〜200件。SNSなら30〜60件程度まで下がることもあります。 中程度のサイトで1日10,000ページをスクレイピングする場合、ローテーション付きの10〜50 IPで十分です。数百万も必要ありません。FineProxyの100,000のデータセンタープロキシは、大規模なスクレイピング用プロキシサーバー構成であっても十分に対応できます。

スクレイピングフレームワークとの連携

ほとんどのツールは標準でプロキシに対応しています。Scrapyでは、リクエストメタにプロキシを渡します：meta={‘proxy’: ‘http://ip:port’}。より大規模な運用では、Scrapyプロキシローテーションプールをセットアップするのがおすすめです。これは各リクエスト送信前にリストから異なるIPに切り替えるミドルウェアです。FineProxyはScrapy、Crawlee、Puppeteer、Playwright、およびHTTPまたはSOCKS5に対応するあらゆるツールで動作します。SEOスクレイピングで人気のA-Parserは、IPバインディング付きのプロキシ一括インポートに対応しています。リストをロードし、FineProxyのダッシュボードで実IPにバインドすれば、A-Parserが自動的にローテーションします。

どのローテーション方式がより効果的か？

リクエストごとにローテーションする方が安全です。単一IPに不審なアクティビティが蓄積されません。ただし、新しいIPごとに新しい接続が必要なため、速度は低下します。タイマーベース（50〜100リクエストごと）またはブロックされた時だけローテーションする方が高速で、アドレスの無駄も少なくなります。まずはそこから始めてください。BANが頻発する場合にのみ、リクエストごとのローテーションに切り替えましょう。数千ページにわたるスパイダープロキシやクローラープロキシの構成では、リクエストごとのローテーションが速度とのトレードオフに見合うケースがほとんどです。

優れたスクレイピングプロキシの条件とは？

プロキシには速度が求められます。数千リクエスト規模になると、レイテンシが50msか200msかの差が累積して数時間の違いになります。クリーンであることも重要です。スパマーに悪用されておらず、ブラックリストに載っていないIPが必要です。そして理想的には、自分専用であること。同じターゲットを叩いている他の50人のスクレイパーとIPを共有するのは、全員がBANされる原因になります。 FineProxyは100,000のIPを自社で保有しており、他プロバイダーからの再販ではありません。ターゲットサイトで他の誰にも使われていない専用プロキシをご利用いただけます。