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Proxy de scraping

Proxies datacenter statiques conçus pour le web scraping à grande échelle sans blocages.

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez votre offre de proxy pour le web scraping.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Forfait centre de données.

Recommandé iciForfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète 1,000 IP de centre de données pour scrapers
  • Ajoute à la liste d’IP autorisées 203.0.113.7 pour mon scraping service proxy
  • Exporte mon crawler liste de proxys au format JSON
  • Affiche quels services ont eu le taux d’erreur le plus élevé aujourd’hui
  • Affiche le statut et détails de facturation pour mon services proxy
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Vitesse sous charge

Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !

Evan trzDieg, L’année dernièreSource

Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.

ammar ghezaliDieg, Il y a plus de 2 ansSource

Accès API et agent

J'adore les proxys fineproxy, c'est vraiment rapide et indétectable. Je l'ai utilisé sur des outils d'automatisation comme les outils de mots clés, et pour les outils de scraping, cela change la donne, le support client est de premier ordre chaque fois que vous avez besoin d'aide, ils sont disponibles 24h/24 et 7j/7 pour résoudre votre problème, la qualité des proxys est tout simplement incroyable.

asdjkakarNorton Safe Web, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

Service proxy rapide et fiable avec une excellente disponibilité, un excellent support et des prix abordables. Parfait pour la navigation sécurisée et les tâches d'automatisation !

MargaretSaasHub, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

Trafic jamais mesuré

Nous utilisons FineProxy depuis deux ans. La bande passante illimitée et la connexion sont tout simplement formidables et stables. Fortement recommandé.

David RhodesTrustpilot, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Je ne dirai pas que les prix sont les plus bas, mais le trafic illimité et la vitesse maximale sont indéniables. Personnellement, le service d’assistance ne m’a pas fait défaut – toujours en contact, toujours d’actualité, poli et sans chichi. J'utilise le forfait depuis 30 jours, adresses européennes, depuis la deuxième année déjà. Après le paiement, tout se passe instantanément. Je n’ai pas essayé de mixer, ça me suffit.

Юрий ЮрийPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
Quel type de proxy convient le mieux pour un service de web scraping par proxy ?Datacenter pour

Datacenter pour 80 % des tâches. Ils sont 5 à 10 fois moins chers que les résidentiels, plus rapides, et parfaitement adaptés aux sites sans protection anti-bot agressive. Optez pour les résidentiels uniquement pour les réseaux sociaux, Google ou les sites qui bloquent spécifiquement les plages datacenter.

Comment connecter une API proxy pour le web scraping ?FineProxy vous

FineProxy vous fournit un endpoint — par exemple http://gate.fineproxy.org:port. Dirigez votre scraper vers cette adresse, ajoutez l'authentification (liaison IP ou identifiant/mot de passe), et toutes les requêtes passent par le proxy. HTTP, HTTPS, SOCKS5 — choisissez le protocole adapté à votre outil.

Un outil de parsing par proxy nécessite-t-il des réglages spécifiques ?Non

Non. A-Parser, ScrapeOps, scripts Python personnalisés — tous acceptent une liste de proxies ou un endpoint gateway. Chargez vos IP FineProxy, activez la rotation si l'outil le permet, lancez votre tâche. Adresse proxy et port standards, rien de plus.

Comment configurer la rotation de proxies dans Scrapy ?Passez un

Passez un proxy dans le meta de la requête : meta={‘proxy’: ‘http://ip:port’}. Si vous avez besoin de rotation, écrivez un simple middleware qui sélectionne le proxy suivant dans votre liste avant chaque requête. Il existe de nombreux exemples prêts à l’emploi sur GitHub — environ 15 lignes de code. FineProxy prend en charge HTTP, HTTPS et SOCKS5.

Combien de proxies pour un projet de grande envergure ?100

100 000 pages par jour sur un site classique : 100 à 300 IP avec rotation. Google ou Amazon : 500 à 1 000+. Le pool de FineProxy gère les deux — ajoutez autant d’IP que nécessaire, montez en charge à tout moment.

Mes IP de proxy de scraping risquent-elles d’être bannies ?Tôt

Tôt ou tard, ça finit par arriver — c'est tout simplement ainsi que ça fonctionne. L'essentiel est de disposer d'un pool suffisant pour effectuer des rotations et remplacer les IP grillées. Avec les proxies dédiés de FineProxy, les IP durent plus longtemps car vous êtes le seul à les utiliser. Si l'une d'elles est signalée — remplacez-la depuis le tableau de bord.

Quel protocole dois-je utiliser ?HTTP/HTTPS pour

HTTP/HTTPS pour la plupart des bibliothèques ; SOCKS5 lorsque votre outil requiert un proxy au niveau socket. UDP est rarement pertinent pour le web scraping.

Le script fonctionne sur les sitemaps mais échoue sur le HTML. Pourquoi ?Les sitemaps accueillent

Les sitemaps accueillent les bots ; les chemins HTML sont surveillés. Gardez des headers et cookies cohérents, chargez les ressources attendues par la page, et ralentissez autour des formulaires et des endpoints POST.

La liste blanche du bureau ne cesse de se désactiver alors que celle de la maison fonctionne parfaitement. Que faut-il vérifier ?Les réseaux d'entreprise

Les réseaux d'entreprise se trouvent souvent derrière un CGNAT ou changent régulièrement l'IP publique de sortie. Ajoutez l'adresse publique réelle à la liste blanche, conservez une source de secours (domicile/VPN) et utilisez des ports alternatifs si les ports par défaut sont filtrés.

Guide

Vous n’avez pas besoin de millions d’IP pour scraper le Web

4 min de lectureÉquipe réseau FineProxy

Les fournisseurs de proxies adorent se vanter de la taille de leurs pools — 20 millions, 70 millions, 100 millions d’IP. Impressionnant en apparence. Mais un pool bien géré de quelques centaines d’IP de qualité battra toujours un million d’adresses grillées. Ce qui compte, ce n’est pas le nombre. C’est de savoir si ces IP sont propres, rapides et pas déjà blacklistées sur vos sites cibles.

Datacenter vs. résidentiel — quand faut-il vraiment payer plus ?

Pour la plupart des tâches de scraping, les proxies datacenter sont le choix optimal. Ils sont rapides, économiques et gèrent facilement des centaines de threads. Fiches produits d'un site e-commerce, résultats de recherche, données publiques d'annuaires — les IP datacenter font parfaitement le travail. Vous avez besoin de proxies résidentiels lorsque le site cible lutte activement contre le scraping. Réseaux sociaux, Google, places de marché fortement protégées — ils vérifient si votre IP appartient à un centre de données. Si c'est le cas, ils renforcent les vérifications — davantage de CAPTCHAs, des limites de débit plus strictes, et parfois un blocage pur et simple. Mais cela ne concerne qu'une minorité de tâches de scraping. La plupart des sites web n'utilisent pas de systèmes anti-bot agressifs. Des IP datacenter en rotation avec des pauses appropriées entre les requêtes suffisent pour 80 % des cas.

Web Scraping

De combien d’IP avez-vous réellement besoin ?

Prenez le nombre de pages à scraper, divisez par la vitesse souhaitée et tenez compte de la tolérance du site. Un site d'actualités peut accepter plus de 300 requêtes par heure depuis une seule IP. Un site e-commerce — 100 à 200. Les réseaux sociaux — parfois aussi peu que 30 à 60. Pour 10 000 pages par jour sur un site de niveau intermédiaire, 10 à 50 IP en rotation suffisent. Pas des millions. Les 100 000 proxies datacenter de FineProxy couvrent n'importe quelle configuration de serveur proxy pour le scraping, même les plus exigeantes.

Utilisation avec les frameworks de scraping

La plupart des outils prennent en charge les proxies nativement. Dans Scrapy, passez un proxy via le meta de la requête : meta={‘proxy’: ‘http://ip:port’}. Pour des projets plus importants, vous voudrez configurer un pool de rotation de proxies Scrapy — en pratique, un middleware qui attribue une IP différente de votre liste avant chaque requête sortante. FineProxy fonctionne avec Scrapy, Crawlee, Puppeteer, Playwright, et tout outil acceptant HTTP ou SOCKS5.A-Parser, très utilisé pour le scraping SEO, prend en charge l’import massif de proxies avec liaison IP. Chargez votre liste, associez-la à votre IP réelle dans le tableau de bord FineProxy, et laissez A-Parser effectuer la rotation automatiquement.

Quelle approche de rotation fonctionne le mieux ?

Effectuer une rotation à chaque requête est plus sûr — aucune IP n’accumule d’activité suspecte. Mais c’est plus lent, car chaque nouvelle IP implique une nouvelle connexion.Effectuer une rotation par intervalle (toutes les 50 à 100 requêtes) ou uniquement en cas de blocage est plus rapide et gaspille moins d’adresses. Commencez par là. Passez à la rotation par requête uniquement si les blocages sont trop fréquents.Pour les configurations de spider proxy et crawler proxy parcourant des milliers de pages, la rotation par requête vaut généralement le compromis en termes de vitesse.

Qu'est-ce qui fait un bon proxy de scraping ?

Votre proxy doit être rapide — sur des milliers de requêtes, la différence entre 50 ms et 200 ms de latence se traduit par des heures perdues. Il doit être propre — non utilisé abusivement par des spammeurs, absent des listes noires. Et idéalement, il vous est exclusivement réservé. Partager une IP avec cinquante autres scrapers qui ciblent tous le même site, c'est la garantie de se faire bannir collectivement. FineProxy est propriétaire de ses 100 000 IP — aucune revente d'un autre fournisseur. Vous bénéficiez de proxies dédiés que personne d'autre n'utilise sur vos sites cibles.