Proxy de scraping

Les fournisseurs de proxies adorent se vanter de la taille de leurs pools — 20 millions, 70 millions, 100 millions d’IP. Impressionnant en apparence. Mais un pool bien géré de quelques centaines d’IP de qualité battra toujours un million d’adresses grillées. Ce qui compte, ce n’est pas le nombre. C’est de savoir si ces IP sont propres, rapides et pas déjà blacklistées sur vos sites cibles.
Datacenter vs. résidentiel — quand faut-il vraiment payer plus ?
Pour la plupart des tâches de scraping, les proxies datacenter sont le choix optimal. Ils sont rapides, économiques et gèrent facilement des centaines de threads. Fiches produits d'un site e-commerce, résultats de recherche, données publiques d'annuaires — les IP datacenter font parfaitement le travail. Vous avez besoin de proxies résidentiels lorsque le site cible lutte activement contre le scraping. Réseaux sociaux, Google, places de marché fortement protégées — ils vérifient si votre IP appartient à un centre de données. Si c'est le cas, ils renforcent les vérifications — davantage de CAPTCHAs, des limites de débit plus strictes, et parfois un blocage pur et simple. Mais cela ne concerne qu'une minorité de tâches de scraping. La plupart des sites web n'utilisent pas de systèmes anti-bot agressifs. Des IP datacenter en rotation avec des pauses appropriées entre les requêtes suffisent pour 80 % des cas.
De combien d’IP avez-vous réellement besoin ?
Prenez le nombre de pages à scraper, divisez par la vitesse souhaitée et tenez compte de la tolérance du site. Un site d'actualités peut accepter plus de 300 requêtes par heure depuis une seule IP. Un site e-commerce — 100 à 200. Les réseaux sociaux — parfois aussi peu que 30 à 60. Pour 10 000 pages par jour sur un site de niveau intermédiaire, 10 à 50 IP en rotation suffisent. Pas des millions. Les 100 000 proxies datacenter de FineProxy couvrent n'importe quelle configuration de serveur proxy pour le scraping, même les plus exigeantes.
Utilisation avec les frameworks de scraping
La plupart des outils prennent en charge les proxies nativement. Dans Scrapy, passez un proxy via le meta de la requête : meta={‘proxy’: ‘http://ip:port’}. Pour des projets plus importants, vous voudrez configurer un pool de rotation de proxies Scrapy — en pratique, un middleware qui attribue une IP différente de votre liste avant chaque requête sortante. FineProxy fonctionne avec Scrapy, Crawlee, Puppeteer, Playwright, et tout outil acceptant HTTP ou SOCKS5.A-Parser, très utilisé pour le scraping SEO, prend en charge l’import massif de proxies avec liaison IP. Chargez votre liste, associez-la à votre IP réelle dans le tableau de bord FineProxy, et laissez A-Parser effectuer la rotation automatiquement.
Quelle approche de rotation fonctionne le mieux ?
Effectuer une rotation à chaque requête est plus sûr — aucune IP n’accumule d’activité suspecte. Mais c’est plus lent, car chaque nouvelle IP implique une nouvelle connexion.Effectuer une rotation par intervalle (toutes les 50 à 100 requêtes) ou uniquement en cas de blocage est plus rapide et gaspille moins d’adresses. Commencez par là. Passez à la rotation par requête uniquement si les blocages sont trop fréquents.Pour les configurations de spider proxy et crawler proxy parcourant des milliers de pages, la rotation par requête vaut généralement le compromis en termes de vitesse.
Qu'est-ce qui fait un bon proxy de scraping ?
Votre proxy doit être rapide — sur des milliers de requêtes, la différence entre 50 ms et 200 ms de latence se traduit par des heures perdues. Il doit être propre — non utilisé abusivement par des spammeurs, absent des listes noires. Et idéalement, il vous est exclusivement réservé. Partager une IP avec cinquante autres scrapers qui ciblent tous le même site, c'est la garantie de se faire bannir collectivement. FineProxy est propriétaire de ses 100 000 IP — aucune revente d'un autre fournisseur. Vous bénéficiez de proxies dédiés que personne d'autre n'utilise sur vos sites cibles.