Les drops limités s'écoulent en quelques secondes. Vous avez un bot, vos tâches sont configurées, et Nike bannit votre IP dès la troisième requête. C'est le point que personne n'aborde dans les guides de configuration de bots — sans les bons proxies, le bot le plus rapide au monde se fait simplement bloquer plus vite.

Chaque grand revendeur de sneakers gère le trafic différemment, ce qui détermine le type de proxies dont vous avez besoin.

Nike, Adidas, Supreme proxy — ces sites utilisent des systèmes de file d\'attente. Lorsqu\'une sortie très attendue est lancée, vous êtes placé dans une file virtuelle. Le système vérifie votre IP, votre empreinte de navigateur, vos cookies. Plusieurs entrées depuis la même adresse ? Direction le fond de la file, ou blocage pur et simple.

Les boutiques sous Shopify (Kith, Palace, Undefeated) fonctionnent autrement — c’est une course de vitesse. Le premier à finaliser le checkout l\'emporte. Ici, la vitesse brute de connexion compte davantage que l\'apparence « résidentielle » de votre IP.

Les Footsites (Foot Locker, Finish Line, Eastbay) se situent entre les deux. Ils disposent d\'une protection anti-bot, mais elle est moins agressive que celle de Nike. Malgré tout, les IP de datacenters sont régulièrement signalées sur ces plateformes.

La règle d'un proxy par tâche

Chaque tâche de bot nécessite sa propre adresse IP. Exécuter 20 tâches via 5 proxies signifie 4 tâches par adresse — et le retailer détecte 4 tentatives de paiement identiques provenant d’un même emplacement. C’est un signal d’alerte immédiat.

Si vous exécutez 30 tâches sur un bot AIO, il vous faut 30 proxies. Pas de raccourcis. Les meilleurs fournisseurs de sneaker proxy proposent des packs spécialement dimensionnés pour cela — 50, 100, 250 IP — car c\'est exactement dans ces quantités que les sneakerheads achètent.

Quel type de proxy pour quelle boutique

Pour Nike SNKRS et Adidas Confirmed — les proxies ISP sont le choix le plus solide. Ces sites utilisent un anti-bot avancé qui signale immédiatement les plages IP de datacenters. Les proxies ISP disposent d'adresses résidentielles (le site voit un utilisateur domestique classique) tout en fonctionnant sur une infrastructure datacenter, ce qui les rend suffisamment rapides pour la course au checkout. L'adresse reste identique pendant toute la durée de la location — un point crucial pour les sites qui vérifient la cohérence de l'IP d'une session à l'autre.

Pour les drops Shopify — les proxies datacenter restent efficaces. La protection anti-bot de Shopify est moins stricte sur le type d'IP et se concentre davantage sur le comportement et les CAPTCHAs. Les IP datacenter sont plus rapides et moins chères, ce qui compte lorsque vous exécutez des dizaines de tâches et que la vitesse détermine qui décroche la paire.

Pour Supreme — cela dépend de la région. Les drops US sont légèrement plus tolérants. Les releases européennes vérifient la concordance entre l\'adresse de facturation et la géolocalisation de l\'IP : il faut donc des proxies du pays correspondant. Les proxies ISP avec la bonne géolocalisation sont ici le choix le plus sûr.

La composante serveur

Les proxies gèrent votre identité. Mais votre bot doit aussi être physiquement proche des serveurs du revendeur pour minimiser latence. La plupart des configurations sérieuses exécutent le bot sur un VPS situé dans la même région que le revendeur — côte Est des États-Unis pour Nike et les Footsites, Europe pour les drops européens. Votre sneaker proxy server se connecte depuis ce VPS, et non depuis votre ordinateur personnel à l\'autre bout du monde.

Les connexions datacenter de FineProxy atteignent jusqu\'à 500 Mbps avec une faible latence — lorsque vous exécutez votre bot depuis un VPS à proximité via nos proxies, l\'ensemble de la chaîne reste rapide.

Ce qui vous fait bannir

Les retailers détectent les bots à travers plusieurs couches de protection :

Listes noires d'IP — plages de datacenters connues et adresses précédemment signalées

Limitation de débit — trop de requêtes provenant d'une même IP sur un court laps de temps

Fingerprinting — paramètres du navigateur, informations sur l'appareil, schémas de connexion typiques d'un comportement automatisé

CAPTCHAs — challenges reCAPTCHA et hCaptcha lors du passage en caisse