NOUVEAU ! |Un appel API, des données propres en retour. Aucun scraper nécessaire.Obtenez 10 000 jetons gratuits →

Proxy pour Sneaker Bot

Un proxy par tâche de bot — proxies ISP pour Nike SNKRS et Adidas Confirmed, datacenter pour les drops Shopify. HTTP/HTTPS/SOCKS5, ciblage géographique par pays, IP dédiées qui restent propres entre les drops.

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez avec proxys pour footsites.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : ISP.

Forfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPRecommandé iciISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète 100 IP FAI statiques en les États-Unis pour sneaker bot tâches
  • Ajoute à la liste d’IP autorisées 203.0.113.7 pour mon sneaker bot service proxy
  • Exporte mon sneaker bot liste de proxys au format JSON
  • Affiche quel service proxy pour bot de sneakers a eu le taux d’erreur le plus élevé aujourd’hui
  • Affiche le statut et détails de facturation pour mon sneaker bot services proxy
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Vitesse sous charge

Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !

Evan trzDieg, L’année dernièreSource

Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.

ammar ghezaliDieg, Il y a plus de 2 ansSource

Emplacements et stock

plus que satisfait c'est un bon service j'ai le colis européen et je vais bien bonne rapidité merci beaucoup je vous donnerai 5 étoiles merci

Johan GtPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

FineProxy.Org fournit des services proxy fiables avec une large gamme d'adresses IP, des vitesses rapides et une couverture mondiale, garantissant la confidentialité. Bien

Mai TienSaasHub, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Comptes actifs

Je travaille avec FineProxy.org depuis plus de deux ans et je peux honnêtement les qualifier de fournisseur le plus stable avec lequel j'ai jamais eu affaire. Je gère plus d'une douzaine de comptes de réseaux sociaux et chacun a besoin d'une adresse IP dédiée. Pas une seule fois je n’ai rencontré de blocage en raison d’une adresse « sur liste noire ». La disponibilité du serveur oscille autour de 99,9 %, ce qui est crucial lors des campagnes marketing automatisées. La vitesse est plus que satisfaisante, les données circulent de manière fluide sans ralentissements gênants pendant les heures de pointe. Le panneau de gestion est intuitif et la liste de proxy est mise à jour en temps réel. FineProxy est synonyme de tranquillité d'esprit.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Cette page de proxys est la meilleure que j'aie essayée de toute ma vie : ils ne sont bloqués nulle part et sont totalement privés. Je les adore.

Andres DomfTrustpilot, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
Combien de proxies faut-il pour un drop ?Un par tâche

Un par tâche de bot, au minimum. Vous lancez 25 tâches ? Il vous faut 25 proxies. Pour les sorties très convoitées où vous voulez maximiser vos chances, les botters expérimentés lancent plus de 50 à 100 tâches. FineProxy propose des packs datacenter à partir de petits lots — adaptez l'échelle selon les besoins de votre configuration bot.

Proxies datacenter ou ISP pour les sneakers ?ISP pour

ISP pour Nike SNKRS, Adidas Confirmed, Supreme et les Footsites — ils exigent des IP d'apparence résidentielle. Datacenter pour les boutiques Shopify où la vitesse prime sur la discrétion. Si vous ciblez plusieurs retailers lors d'un même drop, disposer des deux types est la stratégie la plus sûre.

Ai-je besoin de proxies d'un pays spécifique ?Oui, en

Oui, en général. Les drops US nécessitent des proxies US. Les drops Supreme en Europe nécessitent des proxies EU correspondant à votre pays de facturation. Les sorties japonaises exigent des IP japonaises. Les retailers vérifient la localisation de l'IP par rapport aux adresses de livraison et de facturation — une incohérence peut annuler votre commande même après le checkout.

Puis-je réutiliser mes proxies d'un drop à l'autre ?Si les IP

Si les IP sont propres et n'ont pas été bannies lors du dernier drop — oui. C'est tout l'avantage des proxies dédiés : personne d'autre n'utilise vos adresses entre les drops, elles restent donc intactes. Les pools de proxies partagés sont plus risqués, car quelqu'un d'autre a pu griller l'IP sur le même retailer avant vous.

Quelle est la différence entre les proxies pour bots AIO et les proxies classiques ?Rien de technique

Rien de technique. Un bot AIO (All-In-One) prend simplement en charge plusieurs retailers dans un seul outil. Il utilise des proxies HTTP/HTTPS ou SOCKS5 standard — les mêmes que pour n'importe quel autre usage. La différence réside dans le nombre nécessaire (un par tâche) et dans le fait qu'ils doivent être propres pour le retailer spécifique que vous ciblez.

Faut-il utiliser des proxies rotatifs pour les drops sneakers ?En règle

En règle générale, non. Les proxies rotatifs changent votre IP à chaque requête ou à intervalles définis, ce qui est utile pour le scraping mais néfaste lors du passage en caisse. Les sites de sneakers vérifient la cohérence de l'IP tout au long du processus d'achat — si votre adresse change en cours de session, le site considère cela comme suspect et vide votre panier ou déclenche un CAPTCHA. Utilisez plutôt des proxies dédiés statiques ou des proxies ISP statiques : une IP fixe par tâche de bot pour toute la durée de la session. Le seul scénario où les proxies rotatifs sont utiles, c'est la surveillance des pages de réapprovisionnement avant un drop, et non le passage en caisse lui-même.

Guide

Proxies Sneaker : ce qui vous fait réellement passer au checkout

4 min de lectureÉquipe réseau FineProxy

Les drops limités s'écoulent en quelques secondes. Vous avez un bot, vos tâches sont configurées, et Nike bannit votre IP dès la troisième requête. C'est le point que personne n'aborde dans les guides de configuration de bots — sans les bons proxies, le bot le plus rapide au monde se fait simplement bloquer plus vite.

Comment fonctionnent réellement les drops

Chaque grand revendeur de sneakers gère le trafic différemment, ce qui détermine le type de proxies dont vous avez besoin.

Nike, Adidas, Supreme proxy — ces sites utilisent des systèmes de file d\'attente. Lorsqu\'une sortie très attendue est lancée, vous êtes placé dans une file virtuelle. Le système vérifie votre IP, votre empreinte de navigateur, vos cookies. Plusieurs entrées depuis la même adresse ? Direction le fond de la file, ou blocage pur et simple.

Les boutiques sous Shopify (Kith, Palace, Undefeated) fonctionnent autrement — c’est une course de vitesse. Le premier à finaliser le checkout l\'emporte. Ici, la vitesse brute de connexion compte davantage que l\'apparence « résidentielle » de votre IP.

Les Footsites (Foot Locker, Finish Line, Eastbay) se situent entre les deux. Ils disposent d\'une protection anti-bot, mais elle est moins agressive que celle de Nike. Malgré tout, les IP de datacenters sont régulièrement signalées sur ces plateformes.

La règle d'un proxy par tâche

Chaque tâche de bot nécessite sa propre adresse IP. Exécuter 20 tâches via 5 proxies signifie 4 tâches par adresse — et le retailer détecte 4 tentatives de paiement identiques provenant d’un même emplacement. C’est un signal d’alerte immédiat.

Si vous exécutez 30 tâches sur un bot AIO, il vous faut 30 proxies. Pas de raccourcis. Les meilleurs fournisseurs de sneaker proxy proposent des packs spécialement dimensionnés pour cela — 50, 100, 250 IP — car c\'est exactement dans ces quantités que les sneakerheads achètent.

Quel type de proxy pour quelle boutique

Pour Nike SNKRS et Adidas Confirmed — les proxies ISP sont le choix le plus solide. Ces sites utilisent un anti-bot avancé qui signale immédiatement les plages IP de datacenters. Les proxies ISP disposent d'adresses résidentielles (le site voit un utilisateur domestique classique) tout en fonctionnant sur une infrastructure datacenter, ce qui les rend suffisamment rapides pour la course au checkout. L'adresse reste identique pendant toute la durée de la location — un point crucial pour les sites qui vérifient la cohérence de l'IP d'une session à l'autre.

Pour les drops Shopify — les proxies datacenter restent efficaces. La protection anti-bot de Shopify est moins stricte sur le type d'IP et se concentre davantage sur le comportement et les CAPTCHAs. Les IP datacenter sont plus rapides et moins chères, ce qui compte lorsque vous exécutez des dizaines de tâches et que la vitesse détermine qui décroche la paire.

Pour Supreme — cela dépend de la région. Les drops US sont légèrement plus tolérants. Les releases européennes vérifient la concordance entre l\'adresse de facturation et la géolocalisation de l\'IP : il faut donc des proxies du pays correspondant. Les proxies ISP avec la bonne géolocalisation sont ici le choix le plus sûr.

La composante serveur

Les proxies gèrent votre identité. Mais votre bot doit aussi être physiquement proche des serveurs du revendeur pour minimiser latence. La plupart des configurations sérieuses exécutent le bot sur un VPS situé dans la même région que le revendeur — côte Est des États-Unis pour Nike et les Footsites, Europe pour les drops européens. Votre sneaker proxy server se connecte depuis ce VPS, et non depuis votre ordinateur personnel à l\'autre bout du monde.

Les connexions datacenter de FineProxy atteignent jusqu\'à 500 Mbps avec une faible latence — lorsque vous exécutez votre bot depuis un VPS à proximité via nos proxies, l\'ensemble de la chaîne reste rapide.

Ce qui vous fait bannir

Les retailers détectent les bots à travers plusieurs couches de protection :

  • Listes noires d'IP — plages de datacenters connues et adresses précédemment signalées
  • Limitation de débit — trop de requêtes provenant d'une même IP sur un court laps de temps
  • Fingerprinting — paramètres du navigateur, informations sur l'appareil, schémas de connexion typiques d'un comportement automatisé
  • CAPTCHAs — challenges reCAPTCHA et hCaptcha lors du passage en caisse

Des IP propres, jamais utilisées auparavant, résolvent le premier problème. Les proxies dédiés garantissent que personne d'autre n'a grillé votre adresse sur le même retailer. Une tâche par proxy résout le problème de limitation de débit. Un navigateur anti-détection ou une configuration de bot adaptée gère la partie fingerprinting.