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Proxy pour Facebook

Proxies IPv4 pour Facebook Ads, scraping Marketplace et accès sans restriction — adresses statiques, HTTP/HTTPS/SOCKS5, trafic illimité, accès API.

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez votre offre proxy.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : ISP.

Forfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPRecommandé iciISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète 100 ISP proxies pour Facebook Ads comptes
  • Ajoute à la liste d’IP autorisées 203.0.113.7 pour mon service proxy
  • Exporte mon liste de proxys au format JSON
  • Affiche quels services ont eu le taux d’erreur le plus élevé aujourd’hui
  • Affiche le statut et détails de facturation pour mon services proxy
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Trafic jamais mesuré

Très bon produit, j'aime bien. Tout fonctionne bien - trafic illimité, vitesse de pointe et prix le plus bas du marché. Support technique toujours disponible et réactif. Et je conseillerai mes amis.

Anna FletcherPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Des proxys européens abordables. C'est le seul fournisseur de proxys qui continue à maintenir ses prix bas. J'avais cherché quelque chose de ce genre partout sur Internet, et il s'est avéré être le fournisseur de proxys avec bande passante illimitée le moins cher.

Wowser BrowserTrustpilot, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Comptes actifs

J'utilise des proxys fineproxy.org pour les réseaux sociaux, garantissant l'anonymat et évitant les blocages de compte. Fiable, efficace et facile à utiliser pour des performances stables. Un essai gratuit pour les nouveaux utilisateurs le rendrait encore meilleur, en attirant plus de clients. Les proxys de fineproxy.org sont également compatibles avec diverses plates-formes et offrent une vitesse et une sécurité élevées. Que ce soit pour un usage personnel ou des besoins professionnels, ce service est fortement recommandé pour sa qualité et ses fonctionnalités.

Alexsander123SaasHub, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

Proxy fonctionne très bien, je l'utilise depuis un mois et je n'ai rencontré aucun point de contrôle ni interruption. Très fiable !

lananhsoi17Norton Safe Web, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Emplacements et stock

Meilleur service proxy ! Différents types de proxy, y compris les proxys rotatifs, des prix abordables, une option de ciblage géographique. Facile à payer avec crypto, PayPal ou cartes. Vous demandez un essai gratuit via le support

Vladimir AkimkinDieg, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Fineproxy.org propose un service proxy décent avec un large choix d'adresses IP et d'emplacements. Cependant, les vitesses de connexion peuvent parfois être incohérentes et la réponse de l’assistance peut être plus lente que prévu. Bien que le service soit adapté aux tâches de base, il peut ne pas répondre pleinement aux besoins des utilisateurs ayant des exigences plus élevées ou des exigences spécifiques. Le prix est compétitif, mais les performances pourraient être plus stables pour ceux qui en dépendent pour un usage professionnel ou intensif.

Charles BrownProxyRate, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
Quel type de proxy est le plus adapté à Facebook Ads ?Proxies ISP

Proxies ISP — ils ressemblent à des connexions Internet domestiques (Facebook leur accorde le plus de confiance), l'adresse est statique (pas de changements d'IP suspects) et il n'y a aucune limite de trafic. Les proxies datacenter peuvent convenir pour vérifier des publicités ou consulter les pages de concurrents, mais pour gérer vos propres comptes publicitaires, les proxies ISP sont plus sûrs.

Puis-je gérer plusieurs comptes publicitaires depuis un seul proxy ?Nous le

Nous le déconseillons vivement. Facebook associe les comptes qui partagent une même IP. Si un compte est signalé, tous les comptes liés à cette adresse sont menacés. Un proxy par compte publicitaire — c\'est la règle.

Ai-je besoin d'un navigateur anti-détection, ou un proxy suffit-il ?Pour tout

Pour tout usage au-delà du simple accès, les deux sont indispensables. Un proxy modifie votre IP. Facebook suit également l'empreinte du navigateur : rendu canvas, hash WebGL, polices installées, fuseau horaire, langue, dimensions d'écran. Un navigateur anti-détection attribue à chaque compte un jeu unique de ces paramètres. Proxy + navigateur anti-détection — c'est le minimum pour travailler en multi-comptes en toute sécurité.

Comment débloquer Messenger spécifiquement ?Messenger utilise les

Messenger utilise les mêmes serveurs. Si la plateforme fonctionne via un proxy, Messenger fonctionne aussi : messages texte, appels vocaux et vidéo. Si vous utilisez l'application Messenger sur ordinateur, configurez le proxy au niveau du système, pas uniquement dans le navigateur. Sur mobile, définissez-le dans les paramètres Wi-Fi de votre téléphone.

Combien de proxies faut-il pour le scraping de Marketplace ?Pour couvrir

Pour couvrir 5 à 10 villes, il faut au minimum 100 à 300 IP datacenter. Facebook bannit rapidement les adresses utilisées pour le scraping : il vous faut donc une marge suffisante pour effectuer des rotations. Pour un scraping à l'échelle nationale sur toutes les catégories, comptez plusieurs milliers. L'essentiel est de maintenir un faible taux de requêtes par IP — la détection de la plateforme est agressive, mais avec suffisamment d'adresses et de patience, les données restent collectables.

Quelle est la différence entre les proxies ISP et les proxies résidentiels rotatifs pour Facebook ?Les proxies ISP

Les proxies ISP vous attribuent une seule adresse IP statique pour toute la durée de la location — idéal pour les comptes publicitaires où Facebook s'attend à voir la même adresse à chaque session. Les proxies résidentiels rotatifs changent d'IP à chaque requête ou à intervalles définis, ce qui est utile pour le scraping mais risqué pour la gestion de comptes. Si Facebook voit votre compte publicitaire basculer entre des dizaines d'IP résidentielles, cela paraît suspect. Utilisez des proxies ISP pour les comptes que vous devez maintenir actifs, et des pools résidentiels rotatifs ou datacenter pour les tâches de collecte de données.

Guide

Proxies pour Facebook : publicités, scraping, Marketplace et accès

5 min de lectureÉquipe réseau FineProxy

Facebook est l'une des plateformes les plus exigeantes en matière d'utilisation de proxies. Elle surveille tout : l'historique des IP, l'empreinte de l'appareil, les habitudes de connexion, et même votre vitesse de frappe. Que vous gériez des comptes publicitaires, scrapiez Marketplace ou tentiez simplement d'accéder au réseau depuis un environnement restreint, l'approche fait toute la différence.

Facebook Ads et gestion multi-comptes

C'est ici que la demande est la plus forte. Les agences et les media buyers indépendants qui pilotent Facebook ADS sur plusieurs comptes doivent isoler chacun d'entre eux : une IP distincte, une empreinte de navigateur distincte, des cookies distincts. Facebook relie les comptes via des signaux partagés, et dès qu'il établit un lien entre deux profils, les deux risquent d'être restreints — même si aucun n'a enfreint la moindre règle.

Un serveur proxy privé dédié à la publicité sur Facebook doit être statique. La plateforme détecte lorsqu'un compte passe d'une IP ou d'une région à l'autre. Si votre compte publicitaire se connecte depuis Chicago chaque jour et apparaît soudainement à Singapour, cela déclenche un examen. Un proxy par compte, même localisation à chaque session.

Les proxies résidentiels statiques (ISP) sont l'option la plus robuste ici. Ils disposent d'adresses IP résidentielles (Facebook les traite comme des utilisateurs domestiques classiques), l'adresse reste identique pendant toute la durée de la location et il n'y a aucune limite de trafic — vous pouvez passer la journée entière dans le gestionnaire de publicités sans vous soucier des quotas.

Les nouveaux comptes nécessitent une période de chauffe de 7 à 14 jours avant de monter en puissance sur les dépenses publicitaires. Pendant ce temps, comportez-vous comme un utilisateur normal : parcourez le fil d'actualité, rejoignez quelques groupes, publiez du contenu. Lancer des campagnes à 500 $/jour depuis un compte fraîchement créé sans historique est le moyen le plus rapide de se faire désactiver.

Pour les agences qui gèrent plus de 10 comptes, associez vos proxies à un navigateur anti-détection — Multilogin, Dolphin Anty ou AdsPower. Le navigateur isole l'empreinte numérique de chaque session (canvas, WebGL, polices, fuseau horaire, résolution d’écran et de nombreux autres paramètres), tandis que le proxy attribue à chaque compte sa propre adresse unique. Sans ces deux couches de protection, le recoupement de comptes est inévitable.

Scraping et collecte de données

Facebook Marketplace est une mine d'or pour la veille e-commerce — tarification des produits, activité des vendeurs, volumes d'annonces par ville. Mais la plateforme bloque les scrapers de manière agressive. Un cas documenté : 445 profils ont nécessité 45 heures de collecte via Tor, avec des blocages temporaires incessants et des temps d'attente d'une heure.

L'approche la plus intelligente : des proxys datacenter en grande quantité à faible coût, avec une distribution soigneuse des requêtes. Quelques milliers d'IP, un rythme de requêtes lent par adresse, et vous couvrez des dizaines de villes sans déclencher de blocages. Des outils comme le scraper Marketplace d'Apify ou les scripts basés sur Selenium fonctionnent parfaitement avec la rotation de proxys.

La bibliothèque publicitaire Facebook — où vous pouvez consulter n'importe quelle publicité active sur la plateforme — est précieuse pour la veille concurrentielle. Elle est publique, mais Facebook limite tout de même le débit des accès automatisés intensifs. Un pool de proxies répartis sur différentes localisations vous permet de contourner ces limites et de collecter les créations publicitaires, les informations de ciblage et les données de dépenses des concurrents.

Accès et déblocage

Dans certains pays et sur certains réseaux, la plateforme est tout simplement inaccessible. Vous pouvez débloquer Facebook avec un proxy depuis n'importe quel emplacement restreint — la connexion transite par un serveur où l'accès est ouvert, et la plateforme se charge normalement.

Cela s'applique aussi à Messenger. Puisque Messenger repose sur la même infrastructure, la réponse à « comment débloquer Facebook Messenger » est identique : acheminez votre connexion via un proxy situé dans un pays sans restrictions. Les appels vocaux et vidéo sur Messenger fonctionnent également à travers un proxy, à condition que la connexion soit suffisamment rapide — ce qui nous amène au volet technique.

Facebook fonctionne entièrement en HTTPS. Un proxy HTTPS sécurisé pour accéder à Facebook via proxy signifie que vous avez besoin d'un proxy qui gère correctement le trafic chiffré. Privilégiez les proxies qui gèrent le SSL au niveau IP — cela évite les erreurs de certificat qui interrompent la connexion. Les proxies HTTPS de FineProxy prennent cela en charge, et tout fonctionne parfaitement — aucune erreur, aucun problème de connexion.

Pour débloquer une page Facebook via un proxy sécurisé, la procédure est simple : configurez le proxy dans les paramètres de votre navigateur ou de votre système, et le site s'ouvre comme si vous étiez dans un autre pays. Pour les étapes de configuration détaillées sur différents appareils, consultez notre Hub d'intégration proxies.

Choisir le bon type de proxy pour votre besoin

La meilleure adresse IP pour travailler sur Facebook dépend de votre objectif. Pour les comptes publicitaires — des proxies ISP avec une adresse US ou EU correspondant à la région de votre compte. Pour le scraping — un large pool d\'IP datacenter. Pour un accès personnel — tout proxy rapide qui fonctionne réellement sans coupures de connexion.

Un serveur proxy anonyme masque votre véritable adresse vis-à-vis de la plateforme, mais l'anonymat seul ne suffit pas pour gérer des comptes. Facebook accorde plus d'importance à la cohérence qu'à l'anonymat — la même IP, la même empreinte numérique, le même schéma de comportement, jour après jour.

Si vous cherchez un proxy Facebook en ligne, l’essentiel est d’adapter le type de proxy à votre besoin : Proxies dédiés pour les comptes individuels, ISP pour la gestion publicitaire, datacenter pour la collecte de données. Utiliser un seul type pour tout revient généralement à surpayer ou à obtenir de moins bons résultats.