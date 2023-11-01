NOUVEAU ! |Un appel API, des données propres en retour. Aucun scraper nécessaire.Obtenez 10 000 jetons gratuits →

Proxy Inde

Proxies statiques indiens IPv4 fiables — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, disponibilité 99,9 %, trafic illimité

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez votre offre proxy.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Forfait centre de données.

Recommandé iciForfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète 500 IP de centre de données en Inde et autorisez 203.0.113.7
  • Affiche taux de réussite d’aujourd’hui pour mon indien trafic proxy
  • Renouvelle tous les services expirant cette semaine, à moins de $200
  • Fais tourner mon IPs lorsque le prochain renouvellement est gratuit
  • Exporte le latest liste de proxys au format JSON
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Emplacements et stock

Désormais, personne ne surprend en utilisant des proxys. La question est de savoir où trouver des packages proxy plus rentables et plus fiables. La réponse que vous pouvez trouver ici. Il existe des forfaits proxy pour chaque exigence et chaque prix. Haute qualité, proxys de différents pays. Bonne rapidité, prix optimal, support technique professionnel, ils donnent des garanties en cas de problème.

Alisa SattelmaierPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Si vous recherchez des services proxy fiables et de haute qualité, je recommande vivement Fineproxy, l'un des meilleurs fournisseurs avec lesquels j'ai jamais travaillé. Leurs proxys offrent des vitesses de connexion stables avec pratiquement aucun temps d'arrêt. Je les utilise principalement pour contourner les restrictions, et le service fonctionne toujours exceptionnellement bien. L'interface du site Web est simple et intuitive, ce qui rend le processus d'achat de proxys rapide et sans tracas. Fineproxy propose une large gamme de plans tarifaires, il est donc facile de trouver la solution adaptée à chaque besoin ou budget. Leur support client est réactif et professionnel : chaque fois que je les contactais, j'ai reçu une assistance rapide et compétente. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est la transparence du service : toutes les informations sur les emplacements et les types de proxy disponibles (anonyme, élite, etc.) sont présentées de manière claire et complète. En conclusion, je peux recommander en toute confiance Fineproxy à toute personne ayant besoin de proxys rapides, stables et sécurisés. Le rapport qualité/prix est exceptionnel, ce qui fait de ce service un choix incontournable sur le marché.

ZeennsDieg, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

Vitesse sous charge

Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.

ammar ghezaliDieg, Il y a plus de 2 ansSource

Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !

Evan trzDieg, L’année dernièreSource

Trafic jamais mesuré

Des proxys européens abordables. C'est le seul fournisseur de proxys qui continue à maintenir ses prix bas. J'avais cherché quelque chose de ce genre partout sur Internet, et il s'est avéré être le fournisseur de proxys avec bande passante illimitée le moins cher.

Wowser BrowserTrustpilot, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Alors que d'autres fournisseurs facturent par Go ou même par demande, ces types restent fidèles à leur mission et proposent des proxys de centre de données à des prix raisonnables avec une bande passante illimitée. J'ai cherché partout sur Internet un service comme celui-ci et je suis très heureux de les avoir trouvés.

bhwowsersNorton Safe Web, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
Flipkart bloque-t-il les IP de datacenters ?Le système PerimeterX

Le système PerimeterX de Flipkart évalue la réputation des IP en temps réel. Les IP hébergées dans le cloud (AWS, DigitalOcean) obtiennent immédiatement un score de confiance faible. Les proxies datacenter de FineProxy, sur leur propre ASN, s'en sortent mieux — ils ne sont pas identifiés comme cloud. Mais pour un scraping soutenu pendant les Big Billion Days, les proxies ISP restent le choix le plus sûr. Alignez le fuseau horaire du navigateur sur Asia/Kolkata et le User-Agent sur une version récente de Chrome — PerimeterX vérifie les deux.

Puis-je regarder l'IPL sur JioHotstar depuis l'étranger ?Avec

Avec un proxy ISP indien et un numéro de téléphone indien — oui. JioHotstar vérifie la géolocalisation IP, le fuseau horaire et langue. L'erreur NM 4031 signifie qu'un VPN ou un proxy a été détecté. Les IP ISP sur Jio ou Airtel passent la vérification géographique. Les forfaits démarrent à ₹149 pour 3 mois. Les contenus sportifs premium comme l'IPL peuvent nécessiter un abonnement payant — le modèle gratuit impose des limites de consommation.

Que signifie la loi DPDP indienne pour le scraping ?Il y a

Il y a une contradiction : la Section 3(c)(ii) du Digital Personal Data Protection Act 2023 exempte les données accessibles publiquement, mais le Ministry of Electronics a confirmé en août 2024 que le scraping de données publiques nécessite toujours la conformité au DPDPA. Prix de produits, métadonnées d'annonces, intitulés de postes — risque faible. Noms, numéros de téléphone, adresses e-mail — zone grise juridique. La Cour suprême a émis un avis en février 2026 sur les contestations constitutionnelles de la loi.

Amazon.in et Amazon.com — même configuration de proxy ?Non

Non. Amazon.in est un catalogue totalement distinct — prix différents, inventaire différent, vendeurs différents, options de livraison différentes. Pour une comparaison de prix inter-régionale, vous avez besoin d'un proxy premium (dédié) localisé en Inde pour le côté indien et d'un proxy US/EU pour l'autre. Amazon.in utilise le même système anti-bot (Imperva) qu'Amazon global, mais avec des limites de requêtes spécifiques à l'Inde.

Naukri, Zomato, Swiggy — ont-ils besoin d'IP indiennes ?Naukri.com filtre les

Naukri.com filtre les offres d'emploi par IP — une IP américaine affiche les postes internationaux, une IP indienne affiche les postes nationaux, y compris les emplois publics et les postes dans les villes de niveau 2. Zomato et Swiggy fournissent des données de restaurants par ville : menus, prix, rayon de livraison, avis. Les IP non indiennes n'obtiennent aucun résultat ou redirigent vers le portail international Zomato avec des données limitées. Pour se connecter à un serveur proxy indien et obtenir les données locales, configurez le fuseau horaire sur Asia/Kolkata et l'accept-language sur en-IN.

Proxys actifs
mis à jour toutes les 15 minutes

Proxys publics gratuits — Inde — régulièrement validés par nos soins pour leur vitesse et leur disponibilité. Copiez une IP ou exportez la liste actuelle — sans inscription.

Protocole
Anonymat
Port
Dernière vérification
16 en ligne·Besoin de plus ? →
219.65.73.80:80
IP : port Score ProtocolesAnonymatVilleVitesse Disponibilité Dernière vérification Action
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Anonymat élevéMonde entier
500 Mbps
99.97%
À l’instant
Acheter
219.65.73.80:80
TATA Communications formerly· 694 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonyme
2.59 Mbps
100.0%
1 h auparavant
219.65.73.81:80
TATA Communications formerly· 975 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonyme
1.85 Mbps
100.0%
1 h auparavant
64.227.186.105:1080
DigitalOcean, LLC· 734 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéBengaluru
2.45 Mbps
71.4%
1 h auparavant
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.66 Mbps
85.5%
1 h auparavant
161.118.162.56:3129
Oracle Corporation· 5978 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéMumbai
301 Kbps
100.0%
3 h auparavant
168.144.72.32:1080
DigitalOcean, LLC· 724 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéBengaluru
2.49 Mbps
34.6%
1 h auparavant
103.51.223.133:8080
Galaxynet Connections Private· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.35 Mbps
99.6%
2 j auparavant
117.236.124.168:3128
National Internet Backbone· 552 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.26 Mbps
53.0%
2 h auparavant
103.231.78.36:80
CtrlS· 875 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.06 Mbps
63.2%
15 h auparavant
139.59.1.14:8080
DigitalOcean, LLC· 1437 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentBengaluru
1.25 Mbps
46.8%
1 h auparavant
103.21.54.61:3128
Khetan Cable Network· 459 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentIndore
3.92 Mbps
14.0%
19 h auparavant
156.67.110.124:10808
Contabo Asia Private· 5749 ms		8
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentMumbai
313 Kbps
53.7%
1 h auparavant
52.140.40.92:80
Microsoft Corporation· 3163 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentChennai
569 Kbps
30.9%
4 h auparavant
27.116.41.156:8470
RailTel Corporation of· 4018 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
448 Kbps
24.6%
5 h auparavant
103.48.70.200:83
Country Online Services· 4437 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentHyderabad
406 Kbps
17.4%
1 h auparavant
35.207.215.104:8899
Google LLC· 6664 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonymeMumbai
270 Kbps
12.3%
5 h auparavant
Affichage 15 sur 16

Guide

Proxies gratuits pour l'Inde

2 min de lectureÉquipe réseau FineProxy

Veuillez noter : Les proxys listés ci-dessous ne sont pas nos proxies sur serveurs premium. Il s'agit d'une liste publique gratuite collectée depuis des sources ouvertes — utiles pour des tests ou un usage basique.

Flipkart, Amazon India, et pourquoi le scraping nécessite des IP locales

Flipkart utilise PerimeterX (HUMAN Security) pour la détection des bots. Le système vérifie la réputation de l'IP, les empreintes TLS via les hachages JA3/JA4 et la cohérence géographique — si votre IP indique l'Inde mais que le fuseau horaire de votre navigateur affiche America/New_York, le score de confiance chute. PerimeterX affiche un challenge «nAppuyez et maintenez» en cas de suspicion d»automatisation, en analysant la vélocité de la souris et le rythme de frappe tout au long de la session. Les IP de datacenters sont signalées plus rapidement que les IP ISP. Les ventes Big Billion Days de Flipkart (octobre) et les soldes Republic Day génèrent une demande massive de scraping — les prix changent plusieurs fois par jour, les stocks s'épuisent en quelques minutes.

Amazon India (amazon.in) est un catalogue distinct d'amazon.com — prix différents, inventaire différent, vendeurs différents. Un proxy avec une IP indienne vous montre ce que les clients locaux voient réellement. Meesho (commerce social), Naukri.com (emploi), Zomato et Swiggy (livraison de repas), 99acres (immobilier), MakeMyTrip (voyage) — tous fournissent des données liées aux IP indiennes. Certains restreignent l'accès au niveau de la ville.

Si vous avez besoin d'un serveur proxy pour accéder aux sites web indiens (IN) pour la veille tarifaire, le suivi des stocks ou les études de marché — les IP indiennes ne sont pas optionnelles.

JioHotstar, IPL et le mur du streaming

Proxys pour 48 heures. Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Depuis l'extérieur de l'Inde, JioHotstar est géo-bloqué. La plateforme détecte le trafic VPN et proxy — erreur NM 4031. Elle croise la localisation de l'IP avec le fuseau horaire et langue du navigateur. Si vous achetez un accès proxy indien pour le streaming, les IP ISP enregistrées auprès de Jio, Airtel ou Vi passent la détection de manière plus fiable. L'inscription nécessite un numéro de téléphone indien.