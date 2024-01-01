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印度代理

可靠的静态印度 IPv4 代理——HTTP/HTTPS/SOCKS4/5，99.9% 正常运行时间，无限流量

配置套餐 →48 小时代理
不限流量不按 GB 收费
AMD EPYC新一代服务器硬件
最高 80 Gbps每台服务器上行带宽
REST + MCP通过 API 配置和管理

配置您的 代理套餐。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。

FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 数据中心套餐.

本页推荐数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用独享个人使用，1 个 IP 起ISPISP 注册的静态地址轮换按 API 额度计费
最适合大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
每个地址的用户数最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。最多 5 人共享池
平台信任度标准数据中心 ASN高 — 专属高 — ISP 注册因代理池而异
起价$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12$12 / 100 IPs按需精确购买。$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低订单100 个 IP1 IP100 个 IP250 万额度
地址使用期限服务期内保持静态服务期内保持静态服务期内保持静态每次请求更换
带宽不限流量不限流量不限流量额度按请求计费，而非按 GB 计费。
UDP / 语音通话可选附加功能可选附加功能可选附加功能不可用
协议HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
认证IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。API 密钥
查看套餐查看独享套餐查看 ISP 套餐查看套餐
本页推荐

数据中心套餐

按 IP 段销售，共享使用

最适合

大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。

每个地址的用户数

最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。

平台信任度

标准数据中心 ASN

起价

$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看套餐

独享

个人使用，1 个 IP 起

最适合

长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。

每个地址的用户数

1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。

平台信任度

高 — 专属

起价

$12 / 100 IPs按需精确购买。

最低订单

1 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看独享套餐

ISP

ISP 注册的静态地址

最适合

会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。

每个地址的用户数

最多 5 人

平台信任度

高 — ISP 注册

起价

$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看 ISP 套餐

轮换

按 API 额度计费

最适合

数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。

每个地址的用户数

共享池

平台信任度

因代理池而异

起价

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低订单

250 万额度

地址使用期限

每次请求更换

带宽

额度按请求计费，而非按 GB 计费。

UDP / 语音通话

不可用

协议

HTTP, SOCKS5

认证

API 密钥

查看套餐

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

48 小时代理

热门代理位置

FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。

查看所有位置

只需连接一次。
然后直接提问即可。

FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。

然后只需说

  • 购买 500 个数据中心 IP 位于 印度，并将 203.0.113.7 加入白名单
  • 显示我今天的印度代理流量成功率
  • 续订本周到期且总额低于 $200 的所有服务
  • 在下次可免费刷新时轮换我的 IP
  • 将最新代理列表导出为 JSON
了解更多 创建 API 密钥
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。

无论如何要求，智能代理都不会执行的操作

花费您的资金

六个工具会影响余额，均需要 wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。

支付超过报价的金额

每次购买都包含报价中的 expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。

随意取消

两个不可逆工具在没有 confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。

重复扣款

涉及付款的调用使用 idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。

MCP：49 个工具 · 9 个权限范围JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 无状态REST API：49 项操作 · OpenAPI 3.1

手动设置

选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。

所有集成

系统

浏览器

应用

为速度而构建。
流量永不限量。

在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。

测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。

500 Mbps

每个代理（标准远程服务器测试）

99.97%

连接在 1,973,500 次请求中成功建立

96

单个 IP 上的并发线程，无性能下降

0

带宽上限 — 所有套餐均不限流量

独享 AMD EPYC

使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。

自有子网

IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。

80 Gbps 上行链路

每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。

Tier III / IV

各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。

测试说明

实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。

本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。

从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

位置与库存

现在没人会对使用代理感到惊讶。问题是，哪里能找到更有利可图、更可靠的代理套餐。答案你可以在这里找到。每种需求和价格都有代理套餐。高质量，来自不同国家的代理。速度快，价格合理，技术支持专业，遇到问题时还能提供保证。

Alisa SattelmaierFineProxy 内部平台译自英语来源

如果你在寻找高质量且可靠的代理服务，我强烈推荐FineProxy——这是我合作过的最佳服务提供商之一。他们的代理服务器提供稳定的连接速度，几乎没有停机。我主要用它们来绕过限制，服务表现一直非常出色。 网站界面简洁直观，使代理购买过程快速且无忧。FineProxy提供多种定价方案，因此轻松找到适合任何需求或预算的解决方案。他们的客服响应迅速且专业——每次联系我，都得到了快速且专业的帮助。 我特别欣赏的是服务的透明度：所有关于可用代理位置和类型（匿名、精英等）的信息都清晰且全面地呈现。 总之，我可以自信地推荐FineProxy给任何需要快速、稳定且安全的代理的人。其性价比卓越，使该服务成为市场上的有力选择。

ZeennsDieg, 去年译自英语来源

负载下速度

FineProxy是一家可靠的高质量代理服务提供商，拥有出色的客户支持和坚实的保修政策。他们提供安全且快速的服务，确保用户体验顺畅。

Nguyen TuyenSaasHub, 去年译自英语来源

我用了5+年，这是处理数据抓取/社交网络和其他自动化项目的好代理——IP快速轮换，几乎所有代理都不像其他供应商那样被屏蔽，客户支持也相当不错。

synk.pitNorton Safe Web, 去年译自英语来源

流量永不限量

价格实惠的欧盟代理。这是唯一一家仍然保持低价的代理服务商。我在整个互联网上一直寻找这样的服务，结果发现它是提供无限带宽的代理服务商中最便宜的。

Wowser BrowserTrustpilot, 今年译自英语来源

我找不到比这更好的服务，尤其是住宅无限，我以为用了之后质量会开始下降，但说实话，整个使用时间里，它一直保持在99%以上，感觉真是太棒了。祝你好运，希望能保持这样

ZainDieg, 去年译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价
Flipkart 会封锁数据中心 IP 吗？PerimeterX会评分

Flipkart 的 PerimeterX 会实时评估 IP 信誉。云托管 IP（AWS、DigitalOcean）会立即获得低信任分。FineProxy 拥有自有 ASN 的数据中心表现更好——不会被标记为云 IP。但在 Big Billion Days 大促期间进行持续抓取时，ISP 代理是更安全的选择。将浏览器时区设置为 Asia/Kolkata，User-Agent 设置为最新版 Chrome——PerimeterX 会同时检测这两项。

我能在海外通过 JioHotstar 观看 IPL 吗？是的

使用印度 ISP 代理并配合印度手机号——可以。JioHotstar 会检查 IP 地理位置、时区和语言设置。错误代码 NM 4031 表示检测到 VPN 或代理。Jio 或 Airtel 的 ISP IP 可以通过地理检查。套餐起价 ₹149/3 个月。IPL 等优质体育内容可能需要付费会员——免费模式有观看限制。

印度的 DPDP 法案对数据抓取意味着什么？存在矛盾

这里存在矛盾：《2023 年数字个人数据保护法》第 3(c)(ii) 条豁免了公开可用的数据，但电子和信息技术部在 2024 年 8 月确认，抓取公开数据仍需遵守 DPDPA。产品价格、商品列表元数据、职位名称——风险较低。姓名、电话号码、电子邮箱——处于法律灰色地带。最高法院已于 2026 年 2 月就该法案的违宪挑战发出通知。

Amazon.in 和 Amazon.com——代理设置一样吗？不可以

不能。Amazon.in 是一个完全独立的商品目录——价格、库存、卖家和配送选项都不同。要进行跨区域价格比较，您需要印度独享（专用）代理用于印度站，同时配备美国/欧洲代理用于另一侧。Amazon.in 运行与全球 Amazon 相同的反机器人系统（Imperva），但有印度特定的速率限制。

Naukri、Zomato、Swiggy——它们需要印度 IP 吗？Naukri按IP筛选职位

Naukri.com 根据 IP 过滤职位列表——美国 IP 显示国际职位，印度 IP 则显示本地岗位，包括政府职位和二三线城市职位。Zomato 和 Swiggy 按城市提供餐厅数据：菜单、价格、配送范围和评分。非印度 IP 要么无结果，要么跳转到数据有限的 Zomato 国际版。要通过连接印度代理服务器获取本地数据，请将时区设置为 Asia/Kolkata，accept-language 设置为 en-IN。

实时印度代理
每 15 分钟更新

免费的印度公共代理，由我们定期验证速度和可用率。可复制单个 IP 或导出当前列表，无需注册。

协议
匿名性
端口
最后检查
16 在线·需要更多？ →
219.65.73.80:80
IP : 端口 评分 协议匿名性城市速度 可用率 最后检查 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
精英全球
500 Mbps
99.97%
刚刚
购买
219.65.73.80:80
TATA Communications formerly· 694 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
匿名
2.59 Mbps
100.0%
1 小时前
219.65.73.81:80
TATA Communications formerly· 975 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
匿名
1.85 Mbps
100.0%
1 小时前
64.227.186.105:1080
DigitalOcean, LLC· 734 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Bengaluru
2.45 Mbps
71.4%
1 小时前
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
3.66 Mbps
85.5%
1 小时前
161.118.162.56:3129
Oracle Corporation· 5978 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Mumbai
301 Kbps
100.0%
3 小时前
168.144.72.32:1080
DigitalOcean, LLC· 724 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Bengaluru
2.49 Mbps
34.6%
1 小时前
103.51.223.133:8080
Galaxynet Connections Private· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.35 Mbps
99.6%
2 天前
117.236.124.168:3128
National Internet Backbone· 552 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
3.26 Mbps
53.0%
2 小时前
103.231.78.36:80
CtrlS· 875 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.06 Mbps
63.2%
15 小时前
139.59.1.14:8080
DigitalOcean, LLC· 1437 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Bengaluru
1.25 Mbps
46.8%
1 小时前
103.21.54.61:3128
Khetan Cable Network· 459 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Indore
3.92 Mbps
14.0%
19 小时前
156.67.110.124:10808
Contabo Asia Private· 5749 ms		8
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Mumbai
313 Kbps
53.7%
1 小时前
52.140.40.92:80
Microsoft Corporation· 3163 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Chennai
569 Kbps
30.9%
4 小时前
27.116.41.156:8470
RailTel Corporation of· 4018 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
448 Kbps
24.6%
5 小时前
103.48.70.200:83
Country Online Services· 4437 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Hyderabad
406 Kbps
17.4%
1 小时前
35.207.215.104:8899
Google LLC· 6664 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
匿名Mumbai
270 Kbps
12.3%
5 小时前
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指南

免费印度代理列表

1 分钟阅读FineProxy 网络团队

请注意： 下面列出的代理 不是我们的高级服务器代理。这是一个 公共免费列表 从开放源收集——适用于测试或基本使用。

Flipkart、Amazon India 以及为什么数据抓取需要本地 IP

Flipkart 使用 PerimeterX（HUMAN Security）进行机器人检测。它会检查 IP 信誉、通过 JA3/JA4 哈希检测 TLS 指纹，以及地理一致性——如果您的 IP 显示在印度，但浏览器时区为 America/New_York，信任评分就会下降。PerimeterX 会向疑似自动化操作发出“按住不放”验证挑战，并在整个会话中追踪鼠标移动速度和键盘输入节奏。数据中心 IP 比 ISP IP 更快被标记。Flipkart 的 Big Billion Days 大促（10 月）和共和国日促销带来了大量抓取需求——价格每天变动多次，库存在几分钟内就会售罄。

Amazon India（amazon.in）与 amazon.com 是完全独立的商品目录——价格不同、库存不同、卖家不同。使用印度 IP 的代理，您可以看到当地消费者实际看到的内容。Meesho（社交电商）、Naukri.com（求职）、Zomato 和 Swiggy（外卖配送）、99acres（房地产）、MakeMyTrip（旅游）——这些平台提供的数据都与印度 IP 绑定，部分甚至精确到城市级别。

如果您需要代理服务器来访问印度（IN）网站进行价格监控、库存追踪或市场调研——印度 IP 不是可选项，而是必需的。

JioHotstar、IPL 与流媒体地区壁垒

JioHotstar（由 JioCinema 与 Disney+ Hotstar 合并而来，拥有 5 亿+ 订阅用户）持有 IPL 独家流媒体转播权至 2027 年——这是一笔价值 27.3 亿美元的交易。IPL 不再免费直播：混合模式将内容置于付费墙后。套餐起价 ₹149/3 个月，高级版最高 ₹1,499/年。IPL 赛季在 3 月至 5 月期间举行约 74 场比赛，JioHotstar 是印度唯一的合法流媒体观看渠道。

在印度境外，JioHotstar 受到地区限制。该平台会检测 VPN 和代理流量——报错代码 NM 4031。它会交叉验证 IP 位置与浏览器时区及语言设置。如果您购买印度代理用于流媒体观看，注册在 Jio、Airtel 或 Vi 名下的 ISP IP 通过检测的成功率更高。注册订阅需要一个印度手机号。