NEW! |一次 API 调用即可获得干净数据，无需自行抓取。免费领取 10,000 个令牌 →

北美代理

可靠的静态北美 IPv4 代理 — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5，99.9% 正常运行时间，无限流量

配置套餐 →48 小时代理
不限流量不按 GB 收费
AMD EPYC新一代服务器硬件
最高 80 Gbps每台服务器上行带宽
REST + MCP通过 API 配置和管理

配置您的 代理套餐。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。

FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 数据中心套餐.

本页推荐数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用独享个人使用，1 个 IP 起ISPISP 注册的静态地址轮换按 API 额度计费
最适合大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
每个地址的用户数最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。最多 5 人共享池
平台信任度标准数据中心 ASN高 — 专属高 — ISP 注册因代理池而异
起价$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12$12 / 100 IPs按需精确购买。$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低订单100 个 IP1 IP100 个 IP250 万额度
地址使用期限服务期内保持静态服务期内保持静态服务期内保持静态每次请求更换
带宽不限流量不限流量不限流量额度按请求计费，而非按 GB 计费。
UDP / 语音通话可选附加功能可选附加功能可选附加功能不可用
协议HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
认证IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。API 密钥
查看套餐查看独享套餐查看 ISP 套餐查看套餐
本页推荐

数据中心套餐

按 IP 段销售，共享使用

最适合

大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。

每个地址的用户数

最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。

平台信任度

标准数据中心 ASN

起价

$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看套餐

独享

个人使用，1 个 IP 起

最适合

长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。

每个地址的用户数

1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。

平台信任度

高 — 专属

起价

$12 / 100 IPs按需精确购买。

最低订单

1 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看独享套餐

ISP

ISP 注册的静态地址

最适合

会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。

每个地址的用户数

最多 5 人

平台信任度

高 — ISP 注册

起价

$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看 ISP 套餐

轮换

按 API 额度计费

最适合

数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。

每个地址的用户数

共享池

平台信任度

因代理池而异

起价

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低订单

250 万额度

地址使用期限

每次请求更换

带宽

额度按请求计费，而非按 GB 计费。

UDP / 语音通话

不可用

协议

HTTP, SOCKS5

认证

API 密钥

查看套餐

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

48 小时代理

热门代理位置

FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。

查看所有位置

只需连接一次。
然后直接提问即可。

FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。

然后只需说

  • 购买 100 个数据中心 IP 位于 北美洲，并将 203.0.113.7 加入白名单
  • 显示我今天的北美洲代理流量成功率
  • 续订本周到期且总额低于 $200 的所有服务
  • 在下次可免费刷新时轮换我的 IP
  • 将最新代理列表导出为 JSON
了解更多 创建 API 密钥
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。

无论如何要求，智能代理都不会执行的操作

花费您的资金

六个工具会影响余额，均需要 wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。

支付超过报价的金额

每次购买都包含报价中的 expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。

随意取消

两个不可逆工具在没有 confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。

重复扣款

涉及付款的调用使用 idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。

MCP：49 个工具 · 9 个权限范围JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 无状态REST API：49 项操作 · OpenAPI 3.1

手动设置

选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。

所有集成

系统

浏览器

应用

为速度而构建。
流量永不限量。

在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。

测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。

500 Mbps

每个代理（标准远程服务器测试）

99.97%

连接在 1,973,500 次请求中成功建立

96

单个 IP 上的并发线程，无性能下降

0

带宽上限 — 所有套餐均不限流量

独享 AMD EPYC

使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。

自有子网

IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。

80 Gbps 上行链路

每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。

Tier III / IV

各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。

测试说明

实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。

本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。

从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

位置与库存

这个应用让我的网络业务变得软弱，没有追踪，也被发现了黑客攻击，我的位置被设为私密。

Ay LinFineProxy 内部平台译自英语来源

从初试到补足余额，一切都毫无摩擦。这些高质量的欧洲ISP代理的价格非常具有竞争性。如今很难找到如此干净且计费透明的IP。

yuan zhangDieg, 今年译自英语来源

负载下速度

我用了5+年，这是处理数据抓取/社交网络和其他自动化项目的好代理——IP快速轮换，几乎所有代理都不像其他供应商那样被屏蔽，客户支持也相当不错。

synk.pitNorton Safe Web, 去年译自英语来源

有史以来最好的代理服务。强烈推荐。用了8月多，没遇到任何问题。

matTrustpilot, 2 年多前译自英语来源

流量永不限量

虽然其他服务商按GB甚至按请求收费，但这些公司始终坚守其保持互联网免费且安全的使命。他们的数据中心选项便宜且带宽无限。

Nemanja DuricSaasHub, 今年译自英语来源

优质服务！它们有不同的代理类型，包括无流量限制的轮换代理、价格实惠以及地理定位功能。各种支付方式：加密货币、PayPal或信用卡

Vladimir AkimkinFineProxy 内部平台译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价
什么是北美代理？北美代理

北美代理是位于美国或加拿大的代理节点，可为您的应用程序分配当地的国家级 IP，让您测试特定地区的店面、定价、物流逻辑和媒体体验，同时享有稳定的会话和可预期的性能表现——始终遵守网站条款和当地法律。

北美代理如何工作？代理充当中间层

代理服务器位于您的客户端与目标网站之间，通过美国或加拿大 IP 转发请求和响应。您的真实 IP 始终被隐藏，而 HTTPS 在您的客户端与网站之间仍保持端到端加密。FineProxy 提供三条包含北美地区节点的产品线： 静态数据中心 IPv4 — 速度快、性价比高，适用于重复读取和 API 调用。 静态 ISP（静态住宅）IPv4 — 消费级 ISP 广播的 IP，适用于模拟真实用户行为的流量（登录/加购/结账）。 动态数据中心代理 — 按请求轮换 IP，适用于大规模只读数据采集。 所有套餐均包含无限带宽、即时开通、HTTP/HTTPS/SOCKS5（UDP 可按需开启）以及统一的 REST API。

北美套餐包含哪些国家？美国与加拿大

美国和加拿大。

北美代理如何提升安全性和隐私保护？自营基础设施

我们使用自有硬件和第一方 IPv4 地址段（非转售），目标正常运行时间为 99.9%，支持 IP 白名单和/或用户名密码认证，且不记录流量内容。同时屏蔽邮件端口和政府域名的访问，以确保网络合规与安全。

北美代理会影响网速吗？代理会增加路由跳转

任何代理都会增加一个路由跳转，但我们的基础设施基于最新一代 AMD Threadripper 主机，配备 10–40 Gbit/s 上行链路；在目标网站允许的情况下，单个节点可维持约 500 Mbit/s 的速度。实际使用中，合理控制请求频率和并发量后，用户几乎感受不到额外延迟。

实时北美洲代理
每 15 分钟更新

免费的北美洲公共代理，由我们定期验证速度和可用率。可复制单个 IP 或导出当前列表，无需注册。

协议
匿名性
端口
最后检查
172 在线·需要更多？ →
98.182.147.97:4145
IP : 端口 评分 协议匿名性城市速度 可用率 最后检查 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
精英全球
500 Mbps
99.97%
刚刚
购买
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英United States · Phoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 小时前
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英United States
2.69 Mbps
100.0%
1 小时前
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英United States · Roanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 小时前
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英United States
2.86 Mbps
100.0%
1 小时前
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英United States · Roanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 小时前
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英United States · Roanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 小时前
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英United States · Cincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 小时前
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英United States
2.82 Mbps
76.8%
1 小时前
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英United States
2.77 Mbps
76.8%
1 小时前
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英United States
1.68 Mbps
76.8%
1 小时前
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英United States
2.06 Mbps
49.6%
1 小时前
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.22 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.45 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.46 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.47 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.55 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.57 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.51 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.56 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.25 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.25 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.26 Mbps
99.7%
1 小时前
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.26 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.27 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.25 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.38 Mbps
99.8%
1 小时前
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.38 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.39 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.48 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.51 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.47 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.50 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.49 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.49 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.47 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.29 Mbps
99.7%
1 小时前
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.36 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.36 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.37 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.35 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.33 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.43 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.37 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.39 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.39 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.113:80
Cloudflare, Inc.· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.35 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.42:80
Cloudflare London, LLC· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.32 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.33 Mbps
99.6%
1 小时前
63.141.128.75:80
Bigcommerce Inc.· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.33 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.249:80
Bigcommerce Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.34 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.62:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.33 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.221:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.34 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.64:80
Cloudflare London, LLC· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.34 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.134:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.34 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.115:80
Cloudflare London, LLC· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.36 Mbps
100.0%
1 小时前
159.246.55.218:80
Cloudflare London, LLC· 1323 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.36 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.213:80
Cloudflare, Inc.· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.36 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.68:80
Cloudflare London, LLC· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.39 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.187:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.50:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.80:80
Cloudflare London, LLC· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.40 Mbps
99.0%
1 小时前
63.141.128.67:80
Bigcommerce Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.223:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.45 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.52:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.47 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.130:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.47 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.210:80
Bigcommerce Inc.· 1505 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.20 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.104:80
Cloudflare, Inc.· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.123:80
Cloudflare London, LLC· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.20 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.235:80
Cloudflare, Inc.· 1541 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.117:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.133:80
Cloudflare, Inc.· 1826 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
986 Kbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.105:80
Bigcommerce Inc.· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.12 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.176:80
Cloudflare, Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.13 Mbps
99.9%
1 小时前
66.235.200.102:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.15 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.55:80
Cloudflare, Inc.· 1520 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.18 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.78:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.19 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.160:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.19:80
Bigcommerce Inc.· 1512 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.19 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.20:80
Bigcommerce Inc.· 1579 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.14 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.183:80
Cloudflare, Inc.· 1592 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.13 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.68:80
Cloudflare London, LLC· 1595 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.13 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.33:80
Cloudflare, Inc.· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.12 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.207:80
Bigcommerce Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.13 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.59:80
Cloudflare, Inc.· 1597 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.225:80
Bigcommerce Inc.· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.11 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.68:80
Bigcommerce Inc.· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.11 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.243:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.13 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.116:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.13 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.136:80
Cloudflare, Inc.· 1588 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.146:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.14 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.51:80
Cloudflare London, LLC· 1572 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.15 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.202:80
Cloudflare London, LLC· 1569 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.15 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.37:80
Cloudflare London, LLC· 1563 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.15 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.4:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.250:80
Bigcommerce Inc.· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.08 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.215:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.177:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.08 Mbps
99.9%
1 小时前
23.227.38.171:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.51:80
Bigcommerce Inc.· 1653 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.09 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.128:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.11 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.130:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.10 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.11:80
Cloudflare, Inc.· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.10 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.152:80
Cloudflare, Inc.· 1706 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.05 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.132:80
Bigcommerce Inc.· 1744 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.03 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.237:80
Bigcommerce Inc.· 1730 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.04 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.125:80
Cloudflare, Inc.· 1754 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.03 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.136:80
Cloudflare London, LLC· 1555 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.16 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.131:80
Bigcommerce Inc.· 1551 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.16 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.109:80
Bigcommerce Inc.· 1546 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.16 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.164:80
Cloudflare, Inc.· 1534 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.150:80
Cloudflare, Inc.· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.32:80
Bigcommerce Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.17 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.40:80
Cloudflare, Inc.· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.81:80
Cloudflare, Inc.· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
854 Kbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.129:80
Cloudflare, Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
854 Kbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.63:80
Bigcommerce Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
854 Kbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.5:80
Cloudflare, Inc.· 2234 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
806 Kbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.203:80
Cloudflare London, LLC· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
886 Kbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.58:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
885 Kbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.23:80
Cloudflare, Inc.· 2068 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
870 Kbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.28:80
Cloudflare, Inc.· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
874 Kbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.229:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
885 Kbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.98:80
Cloudflare, Inc.· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
888 Kbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.189:80
Bigcommerce Inc.· 2025 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
889 Kbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.241:80
Cloudflare, Inc.· 2046 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
880 Kbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.9:80
Cloudflare, Inc.· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
886 Kbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.155:80
Cloudflare, Inc.· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
886 Kbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.162:80
Cloudflare, Inc.· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
878 Kbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.155:80
Cloudflare London, LLC· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
879 Kbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.237:80
Cloudflare, Inc.· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
879 Kbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.178:80
Cloudflare London, LLC· 2029 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
887 Kbps
100.0%
1 小时前
178.156.206.253:8118
Hetzner Online GmbH· 1766 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States · Ashburn
1.02 Mbps
56.1%
1 小时前
154.12.231.32:80
Contabo Inc.· 5226 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英United States · St Louis
344 Kbps
19.0%
1 小时前
151.243.153.157:8118
Black Apple· 4041 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
445 Kbps
36.0%
1 小时前
5.161.50.82:8118
Hetzner Online GmbH· 7915 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States · Ashburn
227 Kbps
25.1%
1 小时前
207.248.108.129:20185
Redes y Comunicaciones· 5346 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Mexico · Morelia
337 Kbps
10.0%
1 小时前
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