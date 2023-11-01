这说明网站识别出您的连接使用了代理——通常是通过 IP 信誉数据库或 ASN 分类识别的，而非通过头信息。请切换到 IP 池中的其他 IP。如果封锁持续，针对该特定目标网站，请尝试使用 ISP 代理替代数据中心代理——ISP 代理具有住宅 ASN 分类。同时请检查您的浏览器指纹和 TLS 签名是否与目标网站对真实浏览器的预期一致。此错误通常不代表代理本身故障，而是该特定 IP 类型在该特定网站上被标记了。