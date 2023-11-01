NEW! |一次 API 调用即可获得干净数据，无需自行抓取。免费领取 10,000 个令牌 →

匿名代理

默认高匿级别：自动移除 X-Forwarded-For/Via 头信息，支持 SOCKS5，100K+ IPv4 地址分布在多个 ASN，无限流量。

配置套餐 →48 小时代理
不限流量不按 GB 收费
AMD EPYC新一代服务器硬件
最高 80 Gbps每台服务器上行带宽
REST + MCP通过 API 配置和管理

配置您的 匿名代理套餐。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。

FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 独享.

数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用本页推荐独享个人使用，1 个 IP 起ISPISP 注册的静态地址轮换按 API 额度计费
最适合大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
每个地址的用户数最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。最多 5 人共享池
平台信任度标准数据中心 ASN高 — 专属高 — ISP 注册因代理池而异
起价$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12$12 / 100 IPs按需精确购买。$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低订单100 个 IP1 IP100 个 IP250 万额度
地址使用期限服务期内保持静态服务期内保持静态服务期内保持静态每次请求更换
带宽不限流量不限流量不限流量额度按请求计费，而非按 GB 计费。
UDP / 语音通话可选附加功能可选附加功能可选附加功能不可用
协议HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
认证IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。API 密钥
查看套餐查看独享套餐查看 ISP 套餐查看套餐
本页推荐

独享

个人使用，1 个 IP 起

最适合

长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。

每个地址的用户数

1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。

平台信任度

高 — 专属

起价

$12 / 100 IPs按需精确购买。

最低订单

1 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看独享套餐

数据中心套餐

按 IP 段销售，共享使用

最适合

大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。

每个地址的用户数

最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。

平台信任度

标准数据中心 ASN

起价

$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看套餐

ISP

ISP 注册的静态地址

最适合

会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。

每个地址的用户数

最多 5 人

平台信任度

高 — ISP 注册

起价

$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看 ISP 套餐

轮换

按 API 额度计费

最适合

数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。

每个地址的用户数

共享池

平台信任度

因代理池而异

起价

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低订单

250 万额度

地址使用期限

每次请求更换

带宽

额度按请求计费，而非按 GB 计费。

UDP / 语音通话

不可用

协议

HTTP, SOCKS5

认证

API 密钥

查看套餐

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

48 小时代理

热门代理位置

FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。

查看所有位置

只需连接一次。
然后直接提问即可。

FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。

然后只需说

  • 购买一个 dedicated 匿名 proxy 位于 美国
  • 导出我的 匿名 代理列表 （JSON 格式）
  • 加入白名单203.0.113.7 用于 我的 匿名 代理服务
  • 显示 状态： 我的 高匿名 代理服务
  • 下次可免费更换时，更换一个匿名数据中心 IP
了解更多 创建 API 密钥
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。

无论如何要求，智能代理都不会执行的操作

花费您的资金

六个工具会影响余额，均需要 wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。

支付超过报价的金额

每次购买都包含报价中的 expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。

随意取消

两个不可逆工具在没有 confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。

重复扣款

涉及付款的调用使用 idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。

MCP：49 个工具 · 9 个权限范围JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 无状态REST API：49 项操作 · OpenAPI 3.1

手动设置

选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。

所有集成

系统

浏览器

应用

为速度而构建。
流量永不限量。

在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。

测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。

500 Mbps

每个代理（标准远程服务器测试）

99.97%

连接在 1,973,500 次请求中成功建立

96

单个 IP 上的并发线程，无性能下降

0

带宽上限 — 所有套餐均不限流量

独享 AMD EPYC

使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。

自有子网

IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。

80 Gbps 上行链路

每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。

Tier III / IV

各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。

测试说明

实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。

本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。

从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

运行账户

我和FineProxy.org合作超过两年，老实说，我可以说他们是我接触过的最稳定的医生。我管理着十几个社交媒体账号，每个都需要一个专属IP。我从未因为“黑名单”地址而被封禁过。服务器运行时间约为99.9%，这在自动化营销活动中至关重要。速度非常令人满意，数据流畅，高峰时段没有令人烦恼的卡顿。管理面板直观，代理列表实时更新。FineProxy与内心的平静同义。

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, 今年译自英语来源

在线稳定性：代理表现出色，可连续稳定运行3至7天而不断线 速度：足以流畅使用TikTok、Gmail以及登录加密货币钱包 支持的协议：HTTP、HTTPS、SOCKS4、SOCKS5，甚至还支持UDP 全球覆盖：美国、德国、法国、日本等

esta bazaarSaasHub, 去年译自英语来源

最低订单

朋友们好，我想表达一下我对代理的看法，5不同国家能以非常低的价格获得10或30天的 10000 ip，这就是我的结论。同事们，我只能说你们会被迫思考

Аноним FaiersFineProxy 内部平台译自英语来源

非常出色的代理，运行得像钟表一样稳定。我已经使用了一年，一直都在用，每次购买1,000个。

IvanTrustpilot, 2 年多前译自英语来源

客户体验

代理服务器就像你的电脑和互联网之间的中间人。使用代理时，你的互联网请求首先经过这个中间人，然后再转发到你想访问的网站。这样，网站就能看到代理机构的信息，而不是你的。我个人就是因为这些原因用https://dieg.info/en/review/review-nodemaven/ Proxy。这是一个可靠且用户友好的服务，帮助我安全地浏览并访问不同地区的内容。如果你在寻找一个好的代理解决方案，我强烈推荐试试https://dieg.info/en/review/review-nodemaven/代理！

MartaDieg, 去年译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价
匿名代理和高匿代理有什么区别？请求头不同

匿名代理会隐藏您的 IP，但会发送 Via 头信息——目标网站能知道您使用了代理。高匿代理则会移除所有代理标识头信息，使您的连接看起来像是直连。FineProxy 的所有代理均为高匿级别。

网站还能检测到高匿代理吗？可以

可以——通过与头信息无关的方法。IP 信誉数据库（MaxMind、IPInfo）、ASN 分类（数据中心 vs 住宅）、TLS 指纹检测以及行为分析，这些手段无论头信息的匿名级别如何都能生效。高匿头信息是必要条件，但并非充分条件。除此之外，真正重要的是：干净的 IP 历史记录、合理的 ASN 多样性，以及让您的连接指纹与真实浏览器的预期行为相匹配。

匿名代理 vs VPN——分别适用于什么场景？取决于使用场景

VPN 会加密您设备上的所有流量，并在系统层面全局生效。代理则针对单个应用或单个连接工作。如果只是个人浏览隐私保护，VPN 更简单。但如果需要运营多个账号、进行数据抓取，或任何需要每个会话使用不同 IP 的任务，代理是唯一选择——VPN 只能为所有操作提供一个 IP。FineProxy 的 HTTPS 代理为每个连接配备独立 SSL 证书，提供与 VPN 相当的加密保护。

免费匿名代理列表安全吗？不安全

不值得。这些 IP 来自配置错误的服务器。运营者可以拦截您的流量、注入内容或记录登录凭证。这些 IP 早已被列入各大黑名单。尽管被标注为

SOCKS5 还是 HTTP——哪个匿名性更强？SOCKS5

首选 SOCKS5。即使在高匿级别，HTTP 代理仍可能通过协议特定的头信息泄露数据。SOCKS5 工作在应用层之下，直接透传流量而不解析内容——没有可操纵或泄露的信息。要实现最高匿名性，请使用 SOCKS5。 FineProxy 的每个代理都以相同价格支持两种协议。

网站提示检查检测信号

这说明网站识别出您的连接使用了代理——通常是通过 IP 信誉数据库或 ASN 分类识别的，而非通过头信息。请切换到 IP 池中的其他 IP。如果封锁持续，针对该特定目标网站，请尝试使用 ISP 代理替代数据中心代理——ISP 代理具有住宅 ASN 分类。同时请检查您的浏览器指纹和 TLS 签名是否与目标网站对真实浏览器的预期一致。此错误通常不代表代理本身故障，而是该特定 IP 类型在该特定网站上被标记了。

指南

购买代理时，"匿名"到底意味着什么

1 分钟阅读FineProxy 网络团队

FineProxy 的每个代理默认均为高匿级别——在您的请求到达目标之前，自动移除 X-Forwarded-For、Via 和 Proxy-Connection 头信息。您的真实 IP 绝不会出现在流量中。从付费供应商购买匿名代理服务器时，这是基本标准，而非高级功能。真正值得关注的问题不是「这个代理是否匿名？」而是——该代理能否经受住多年前就取代了头信息检查的那些检测手段。

三种匿名级别——为什么只有一种真正有用

代理行业将匿名性分为三个等级。透明代理会在头信息中转发您的真实 IP——对隐私毫无用处。匿名代理隐藏了您的 IP，但会添加 Via 头信息，告诉目标网站「这个请求是通过代理发出的」。高匿代理（也称高匿名代理服务器）则移除一切——不转发 IP、不留代理标识、HTTP 头信息中没有任何痕迹。

事实是这样的：任何值得购买的付费代理多年来一直都是高匿级别。三级分类体系源于 2000 年代初期，当时透明和"匿名"代理在免费列表中随处可见。到了 2026 年，如果您为代理付费却没有达到高匿级别，那就等于白花钱。

FineProxy 的整个 IP 池——无论共享还是独享、HTTP 还是 SOCKS5——均以高匿级别运行。这不是什么特殊套餐，而是因为低于高匿级别的代理毫无用处。

头信息只是最简单的一环

移除 X-Forwarded-For 只能骗过 2010 年代的检测系统。现代平台检查的远不止这些：

IP 信誉——该地址是否已被 MaxMind、IPInfo 或 DB-IP 等代理检测数据库收录？每个主流平台至少订阅了一家此类服务。如果您的 IP 出现在其数据中心或代理分类中，网站在您的第一个请求加载之前就已经知道了。

ASN 类型——该 IP 属于托管公司还是家庭宽带运营商？在采用激进检测策略的平台上，数据中心 ASN 默认会被标记。这也是 ISP 代理存在的意义——它们具有住宅 ASN 分类。

TLS 指纹识别——您的连接 SSL 握手具有唯一签名（JA3/JA4）。如果签名与正常浏览器生成的不一致，网站无论 IP 质量如何都会标记该连接。

免费列表中的匿名 IP 在以上每一项检测中都会失败。来自直接供应商的专业管理代理，对大多数目标网站都能通过前两项检测——而这已经覆盖了绝大部分真实使用场景。

为什么免费代理列表不管用

搜索匿名代理列表是很多人最先尝试的方式。这些列表中的 IP 是从开放代理（即配置错误、接受外部连接的服务器）中抓取的。它们早已被各大黑名单数据库收录；充其量只能达到透明或匿名级别，而非高匿级别。服务器由他人控制，您的流量对其完全可见。而且这些 IP 随时可能下线，毫无预警。

FineProxy 自有超过 100,000 个 IPv4 地址，分布在多个 ASN 上。每个地址均为高匿级别，持续监控正常运行时间，一旦信誉下降即自动轮换。这才是真正有效的"列表"——一个持续维护 IP 质量的托管池，而非随意抓取的开放服务器垃圾合集。

协议与加密

SOCKS5 比 HTTP 代理提供更强的匿名性，因为它工作在更底层——没有 HTTP 特定头信息可以泄露数据。FineProxy 所有代理均支持 SOCKS5，无需额外费用。访问 HTTPS 目标时，每个 IP 都配有独立的 SSL 证书，这意味着您与代理之间的流量是独立加密的。没有共享证书，不会出现触发检测的证书不匹配问题。

在匿名性真正重要的任务中——多账号管理、敏感市场数据采集、访问区域限制服务——协议栈的重要性不亚于 IP 本身。