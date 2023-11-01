FineProxy 的每个代理默认均为高匿级别——在您的请求到达目标之前，自动移除 X-Forwarded-For、Via 和 Proxy-Connection 头信息。您的真实 IP 绝不会出现在流量中。从付费供应商购买匿名代理服务器时，这是基本标准，而非高级功能。真正值得关注的问题不是「这个代理是否匿名？」而是——该代理能否经受住多年前就取代了头信息检查的那些检测手段。
三种匿名级别——为什么只有一种真正有用
代理行业将匿名性分为三个等级。透明代理会在头信息中转发您的真实 IP——对隐私毫无用处。匿名代理隐藏了您的 IP，但会添加 Via 头信息，告诉目标网站「这个请求是通过代理发出的」。高匿代理（也称高匿名代理服务器）则移除一切——不转发 IP、不留代理标识、HTTP 头信息中没有任何痕迹。
事实是这样的：任何值得购买的付费代理多年来一直都是高匿级别。三级分类体系源于 2000 年代初期，当时透明和"匿名"代理在免费列表中随处可见。到了 2026 年，如果您为代理付费却没有达到高匿级别，那就等于白花钱。
FineProxy 的整个 IP 池——无论共享还是独享、HTTP 还是 SOCKS5——均以高匿级别运行。这不是什么特殊套餐，而是因为低于高匿级别的代理毫无用处。
头信息只是最简单的一环
移除 X-Forwarded-For 只能骗过 2010 年代的检测系统。现代平台检查的远不止这些：
IP 信誉——该地址是否已被 MaxMind、IPInfo 或 DB-IP 等代理检测数据库收录？每个主流平台至少订阅了一家此类服务。如果您的 IP 出现在其数据中心或代理分类中，网站在您的第一个请求加载之前就已经知道了。
ASN 类型——该 IP 属于托管公司还是家庭宽带运营商？在采用激进检测策略的平台上，数据中心 ASN 默认会被标记。这也是 ISP 代理存在的意义——它们具有住宅 ASN 分类。
TLS 指纹识别——您的连接 SSL 握手具有唯一签名（JA3/JA4）。如果签名与正常浏览器生成的不一致，网站无论 IP 质量如何都会标记该连接。
免费列表中的匿名 IP 在以上每一项检测中都会失败。来自直接供应商的专业管理代理，对大多数目标网站都能通过前两项检测——而这已经覆盖了绝大部分真实使用场景。
为什么免费代理列表不管用
搜索匿名代理列表是很多人最先尝试的方式。这些列表中的 IP 是从开放代理（即配置错误、接受外部连接的服务器）中抓取的。它们早已被各大黑名单数据库收录；充其量只能达到透明或匿名级别，而非高匿级别。服务器由他人控制，您的流量对其完全可见。而且这些 IP 随时可能下线，毫无预警。
FineProxy 自有超过 100,000 个 IPv4 地址，分布在多个 ASN 上。每个地址均为高匿级别，持续监控正常运行时间，一旦信誉下降即自动轮换。这才是真正有效的"列表"——一个持续维护 IP 质量的托管池，而非随意抓取的开放服务器垃圾合集。
协议与加密
SOCKS5 比 HTTP 代理提供更强的匿名性，因为它工作在更底层——没有 HTTP 特定头信息可以泄露数据。FineProxy 所有代理均支持 SOCKS5，无需额外费用。访问 HTTPS 目标时，每个 IP 都配有独立的 SSL 证书，这意味着您与代理之间的流量是独立加密的。没有共享证书，不会出现触发检测的证书不匹配问题。
在匿名性真正重要的任务中——多账号管理、敏感市场数据采集、访问区域限制服务——协议栈的重要性不亚于 IP 本身。