限量发售在几秒内就会售罄。您准备好了机器人，设置好了任务，结果 Nike 在第三个请求就封了您的 IP。这是所有机器人配置教程都不会提到的关键——没有合适的代理，再快的机器人也只是被更快地封禁。

发售的实际运作方式

每个主要球鞋零售商处理流量的方式各不相同，这决定了您需要使用哪种代理。

Nike、Adidas、Supreme 代理——这些网站采用排队系统。每当热门商品发售，您会被安排进虚拟队列。系统会检查您的 IP、浏览器指纹和 Cookie。同一地址多次进入？直接排到队尾，或者干脆被封禁。

基于 Shopify 的商店（Kith、Palace、Undefeated）运作方式不同——这是纯粹的速度竞赛。谁先完成结账谁就赢。在这里，原始连接速度比 IP 看起来多

Footsite 平台（Foot Locker、Finish Line、Eastbay）介于两者之间。它们有反 Bot 防护，但没有 Nike 那么激进。不过，数据中心 IP 在这些平台上仍然会被频繁标记。

一任务一代理原则

每个 Bot 任务都需要独立的 IP 地址。用 5 个代理跑 20 个任务，意味着每个地址承载 4 个任务——零售商会看到来自同一位置的 4 次相同结账请求。这会被立即标记。

如果您在 AIO 机器人上运行 30 个任务，就需要 30 个代理。没有捷径可走。最好的球鞋代理供应商会提供专门为此设计的套餐——50、100、250 个 IP，因为球鞋玩家正是按这些数量购买的。

不同商店适用的代理类型

对于 Nike SNKRS 和 Adidas Confirmed——ISP 代理是最强的选择。这些网站运行着先进的反机器人系统，能够在第一时间标记数据中心 IP 段。ISP 代理使用住宅地址（网站看到的是普通家庭用户），但运行在数据中心基础设施上，因此速度完全能够应对结账竞速。IP 地址在整个租用期内保持不变——这对于追踪会话间 IP 一致性的网站至关重要。

对于 Shopify 发售——数据中心代理依然有效。Shopify 的反机器人防护对 IP 类型没那么严格，更注重行为分析和验证码。数据中心 IP 速度更快、价格更低，当您同时运行数十个任务、速度决定谁能抢到鞋时，这一点至关重要。

Supreme 的情况取决于地区。美国发售相对宽松一些。欧洲发售会将账单地址与 IP 所在地进行比对，因此您需要使用与目标国家匹配的代理。此时，来自正确地理位置的 ISP 代理是最安全的选择。

服务器端

代理负责处理您的身份。但您的机器人还需要在物理位置上靠近零售商的服务器，以最大限度地降低延迟。大多数认真的配置都会在与零售商同一地区的 VPS 上运行机器人——Nike 和 Footsite 选择美国东海岸，欧洲发售选择欧洲节点。您的球鞋代理服务器从该 VPS 连接，而不是从半个地球之外的家用电脑。

FineProxy 的数据中心连接速度高达 500 Mbps，且延迟极低——当您从就近的 VPS 通过我们的代理运行机器人时，整个链路都能保持高速。

哪些行为会导致封禁

零售商通过多层机制检测机器人：

IP 黑名单——已知的数据中心 IP 段和曾被标记的地址

速率限制——短时间内同一 IP 发出过多请求

指纹识别——浏览器设置、设备信息、看起来像自动化操作的连接模式

验证码——结账过程中的 reCAPTCHA 和 hCaptcha 验证