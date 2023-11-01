NEW! |一次 API 调用即可获得干净数据，无需自行抓取。免费领取 10,000 个令牌 →

球鞋抢购代理

每个 Bot 任务配一个代理——Nike SNKRS 和 Adidas Confirmed 用 ISP 代理，Shopify 发售用数据中心代理。支持 HTTP/HTTPS/SOCKS5，按国家地理定位，独享 IP 在多次发售之间保持干净。

配置套餐 →48 小时代理
不限流量不按 GB 收费
AMD EPYC新一代服务器硬件
最高 80 Gbps每台服务器上行带宽
REST + MCP通过 API 配置和管理

使用以下配置 Footsite 代理。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。

FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： ISP.

数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用独享个人使用，1 个 IP 起本页推荐ISPISP 注册的静态地址轮换按 API 额度计费
最适合大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
每个地址的用户数最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。最多 5 人共享池
平台信任度标准数据中心 ASN高 — 专属高 — ISP 注册因代理池而异
起价$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12$12 / 100 IPs按需精确购买。$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低订单100 个 IP1 IP100 个 IP250 万额度
地址使用期限服务期内保持静态服务期内保持静态服务期内保持静态每次请求更换
带宽不限流量不限流量不限流量额度按请求计费，而非按 GB 计费。
UDP / 语音通话可选附加功能可选附加功能可选附加功能不可用
协议HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
认证IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。API 密钥
查看套餐查看独享套餐查看 ISP 套餐查看套餐
本页推荐

ISP

ISP 注册的静态地址

最适合

会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。

每个地址的用户数

最多 5 人

平台信任度

高 — ISP 注册

起价

$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看 ISP 套餐

数据中心套餐

按 IP 段销售，共享使用

最适合

大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。

每个地址的用户数

最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。

平台信任度

标准数据中心 ASN

起价

$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看套餐

独享

个人使用，1 个 IP 起

最适合

长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。

每个地址的用户数

1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。

平台信任度

高 — 专属

起价

$12 / 100 IPs按需精确购买。

最低订单

1 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看独享套餐

轮换

按 API 额度计费

最适合

数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。

每个地址的用户数

共享池

平台信任度

因代理池而异

起价

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低订单

250 万额度

地址使用期限

每次请求更换

带宽

额度按请求计费，而非按 GB 计费。

UDP / 语音通话

不可用

协议

HTTP, SOCKS5

认证

API 密钥

查看套餐

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

48 小时代理

热门代理位置

FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。

查看所有位置

只需连接一次。
然后直接提问即可。

FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。

然后只需说

  • 购买100 静态 ISP IP 位于 美国 用于 sneaker bot 任务
  • 加入白名单203.0.113.7 用于 我的 sneaker bot 代理服务
  • 导出我的 sneaker bot 代理列表 （JSON 格式）
  • 显示今天错误率最高的球鞋机器人代理服务
  • 显示 状态和账单详情 用于 我的 sneaker bot 代理服务
了解更多 创建 API 密钥
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。

无论如何要求，智能代理都不会执行的操作

花费您的资金

六个工具会影响余额，均需要 wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。

支付超过报价的金额

每次购买都包含报价中的 expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。

随意取消

两个不可逆工具在没有 confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。

重复扣款

涉及付款的调用使用 idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。

MCP：49 个工具 · 9 个权限范围JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 无状态REST API：49 项操作 · OpenAPI 3.1

手动设置

选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。

所有集成

系统

浏览器

应用

为速度而构建。
流量永不限量。

在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。

测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。

500 Mbps

每个代理（标准远程服务器测试）

99.97%

连接在 1,973,500 次请求中成功建立

96

单个 IP 上的并发线程，无性能下降

0

带宽上限 — 所有套餐均不限流量

独享 AMD EPYC

使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。

自有子网

IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。

80 Gbps 上行链路

每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。

Tier III / IV

各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。

测试说明

实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。

本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。

从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

负载下速度

对FineProxy总是满意。他们提供最性价比最高的性能（我也看过很多其他平台），对支持请求回复友好且迅速，你甚至可以在短时间内免费重新生成代理。

Viktor SperrlichSaasHub, 去年译自英语来源

这是我合作过的最好的服务之一。没有延迟，速度快，拥有来自不同国家和地区的大量IP包。&nbsp;如果你追求质量和专业度，这是个不错的选择

Nicky TickFineProxy 内部平台译自英语来源

位置与库存

FineProxy 提供不错的代理服务，拥有丰富的 IP 和地点选择。然而，连接速度有时不稳定，支持响应也可能比预期慢。虽然该服务适合基本任务，但可能无法完全满足更高需求或特定需求的用户需求。价格具有竞争力，但对于依赖其进行专业或密集使用的用户来说，性能可能会更稳定。

Charles BrownDieg, 2 年多前译自英语来源

FineProxy一直是我业务需求的可靠工具。这些代理节点快速、稳定，且可从多个地点访问。价格实惠，客服团队响应迅速且专业。强烈推荐给有需要的人。读完这篇，再写一篇

W3sazzadProxyRate, 2 年多前译自英语来源

运行账户

我和FineProxy.org合作超过两年，老实说，我可以说他们是我接触过的最稳定的医生。我管理着十几个社交媒体账号，每个都需要一个专属IP。我从未因为“黑名单”地址而被封禁过。服务器运行时间约为99.9%，这在自动化营销活动中至关重要。速度非常令人满意，数据流畅，高峰时段没有令人烦恼的卡顿。管理面板直观，代理列表实时更新。FineProxy与内心的平静同义。

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, 今年译自英语来源

这是我用过的最好的代理网站，代理在任何地方都不会被封，而且完全私密，我非常喜欢。

Andres DomfTrustpilot, 2 年多前译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价
一次发售需要多少个代理？每个任务一个

每个 Bot 任务至少需要一个代理。跑 25 个任务？您就需要 25 个代理。对于热门发售，想要最大化中签机会的资深玩家通常会跑 50-100 个甚至更多任务。FineProxy 提供从小规格起步的数据中心代理套餐——可根据您的 Bot 配置需求灵活扩展。

球鞋抢购选数据中心代理还是 ISP 代理？两者结合

Nike SNKRS、Adidas Confirmed、Supreme 和 Footsite 需要 ISP 代理——它们要求 IP 看起来像住宅用户。Shopify 店铺则适合数据中心代理，因为速度比隐蔽性更重要。如果您在同一次发售中要抢多个零售商，同时准备好两种类型的代理才是最稳妥的方案。

我需要特定国家的代理吗？通常需要

是的，通常需要。美国发售需要美国代理。欧洲 Supreme 发售需要与您账单国家匹配的欧洲代理。日本发售需要日本 IP。零售商会将 IP 位置与收货地址和账单地址进行比对——即使结账成功，地址不匹配也可能导致订单被取消。

代理可以在多次发售之间重复使用吗？仍干净即可

If the IPs are clean and weren’t banned on the last drop — yes. That’s the advantage of dedicated proxies: nobody else uses your addresses between drops, so they stay fresh. Shared proxy pools are riskier because someone else might have burned the IP on the same retailer before you.

AIO 机器人代理和普通代理有什么区别？技术上无区别

技术上没有任何区别。AIO（All-In-One）机器人只是在一个工具中支持多个零售商。它使用标准的 HTTP/HTTPS 或 SOCKS5 代理——与您用于其他任何用途的代理完全相同。区别在于您需要的数量（每个任务一个）以及代理 IP 必须对您的目标零售商保持干净。

球鞋抢购应该使用动态代理吗？通常不建议

通常不建议。动态代理会在每次请求或固定间隔时更换 IP，这对数据抓取很有用，但在结账环节却是致命的。球鞋网站会在整个购买流程中追踪 IP 的一致性——如果您的 IP 在会话中途发生变化，网站会将其视为可疑行为，进而清空购物车或触发验证码。请改用静态独享代理或静态 ISP 代理：每个 Bot 任务在整个会话中绑定一个固定 IP。动态代理唯一有用的场景是在发售前监控补货页面，而非结账本身。

指南

球鞋代理：真正能帮您成功结账的方案

1 分钟阅读FineProxy 网络团队

限量发售在几秒内就会售罄。您准备好了机器人，设置好了任务，结果 Nike 在第三个请求就封了您的 IP。这是所有机器人配置教程都不会提到的关键——没有合适的代理，再快的机器人也只是被更快地封禁。

发售的实际运作方式

每个主要球鞋零售商处理流量的方式各不相同，这决定了您需要使用哪种代理。

Nike、Adidas、Supreme 代理——这些网站采用排队系统。每当热门商品发售，您会被安排进虚拟队列。系统会检查您的 IP、浏览器指纹和 Cookie。同一地址多次进入？直接排到队尾，或者干脆被封禁。

基于 Shopify 的商店（Kith、Palace、Undefeated）运作方式不同——这是纯粹的速度竞赛。谁先完成结账谁就赢。在这里，原始连接速度比 IP 看起来多

Footsite 平台（Foot Locker、Finish Line、Eastbay）介于两者之间。它们有反 Bot 防护，但没有 Nike 那么激进。不过，数据中心 IP 在这些平台上仍然会被频繁标记。

一任务一代理原则

每个 Bot 任务都需要独立的 IP 地址。用 5 个代理跑 20 个任务，意味着每个地址承载 4 个任务——零售商会看到来自同一位置的 4 次相同结账请求。这会被立即标记。

如果您在 AIO 机器人上运行 30 个任务，就需要 30 个代理。没有捷径可走。最好的球鞋代理供应商会提供专门为此设计的套餐——50、100、250 个 IP，因为球鞋玩家正是按这些数量购买的。

不同商店适用的代理类型

对于 Nike SNKRS 和 Adidas Confirmed——ISP 代理是最强的选择。这些网站运行着先进的反机器人系统，能够在第一时间标记数据中心 IP 段。ISP 代理使用住宅地址（网站看到的是普通家庭用户），但运行在数据中心基础设施上，因此速度完全能够应对结账竞速。IP 地址在整个租用期内保持不变——这对于追踪会话间 IP 一致性的网站至关重要。

对于 Shopify 发售——数据中心代理依然有效。Shopify 的反机器人防护对 IP 类型没那么严格，更注重行为分析和验证码。数据中心 IP 速度更快、价格更低，当您同时运行数十个任务、速度决定谁能抢到鞋时，这一点至关重要。

Supreme 的情况取决于地区。美国发售相对宽松一些。欧洲发售会将账单地址与 IP 所在地进行比对，因此您需要使用与目标国家匹配的代理。此时，来自正确地理位置的 ISP 代理是最安全的选择。

服务器端

代理负责处理您的身份。但您的机器人还需要在物理位置上靠近零售商的服务器，以最大限度地降低延迟。大多数认真的配置都会在与零售商同一地区的 VPS 上运行机器人——Nike 和 Footsite 选择美国东海岸，欧洲发售选择欧洲节点。您的球鞋代理服务器从该 VPS 连接，而不是从半个地球之外的家用电脑。

FineProxy 的数据中心连接速度高达 500 Mbps，且延迟极低——当您从就近的 VPS 通过我们的代理运行机器人时，整个链路都能保持高速。

哪些行为会导致封禁

零售商通过多层机制检测机器人：

  • IP 黑名单——已知的数据中心 IP 段和曾被标记的地址
  • 速率限制——短时间内同一 IP 发出过多请求
  • 指纹识别——浏览器设置、设备信息、看起来像自动化操作的连接模式
  • 验证码——结账过程中的 reCAPTCHA 和 hCaptcha 验证

干净的、未使用过的 IP 解决了第一个问题。独享代理确保没有其他人在同一零售商上用废了您的地址。每个任务使用一个代理解决了频率限制问题。防关联浏览器或正确的机器人配置则解决指纹识别问题。