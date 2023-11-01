Limitowane dropy wyprzedają się w kilka sekund. Masz bota, masz ustawione zadania, a wtedy Nike banuje Twój adres IP przy trzecim zapytaniu. O tym nikt nie mówi w poradnikach konfiguracji botów — bez odpowiednich proxy najszybszy bot na świecie po prostu szybciej zostaje zablokowany.
Jak naprawdę działają dropy
Każdy duży sklep sneakerowy obsługuje ruch inaczej, a to wpływa na to, jakie proxy będą Ci potrzebne.
Proxy na Nike, Adidas, Supreme — te strony korzystają z systemów kolejkowych. Gdy startuje hyped drop, trafiasz do wirtualnej kolejki. System sprawdza Twój IP, fingerprint przeglądarki, cookies. Wiele wejść z tego samego adresu? Prosto na koniec kolejki — albo natychmiastowy ban.
Sklepy oparte na Shopify (Kith, Palace, Undefeated) działają inaczej — to wyścig na szybkość. Kto pierwszy sfinalizuje zakup, ten wygrywa. Tutaj surowa szybkość połączenia liczy się bardziej niż to, jak „rezydencko
Footsites (Foot Locker, Finish Line, Eastbay) plasują się gdzieś pośrodku. Mają ochronę anty-botową, ale nie jest ona tak agresywna jak w przypadku Nike. Mimo to adresy IP z datacenter są na tych platformach regularnie flagowane.
Zasada jedno proxy na zadanie
Każde zadanie bota potrzebuje własnego adresu IP. Uruchomienie 20 zadań przez 5 proxy oznacza 4 zadania na adres — a sprzedawca widzi 4 identyczne próby zakupu z jednej lokalizacji. To natychmiastowa flaga.
Jeśli uruchamiasz 30 zadań na bocie AIO, potrzebujesz 30 proxy. Bez skrótów. Najlepsi dostawcy proxy sneakerowych sprzedają pakiety dopasowane właśnie do tego — 50, 100, 250 IP, ponieważ sneakerheadzi kupują w takich przedziałach.
Jaki typ proxy do jakiego sklepu
Na Nike SNKRS i Adidas Confirmed — proxy ISP to najlepszy wybór. Te strony korzystają z zaawansowanej ochrony anti-bot, która natychmiast flaguje zakresy IP datacenter. Proxy ISP mają adresy rezydenckie (strona widzi zwykłego użytkownika domowego), ale działają na infrastrukturze datacenter, więc są wystarczająco szybkie na wyścig do kasy. Adres pozostaje taki sam przez cały okres wynajmu — co jest istotne w przypadku stron śledzących spójność IP między sesjami.
Na dropy Shopify — proxy datacenter nadal działają. Ochrona botów Shopify jest mniej agresywna wobec typu IP, a bardziej skupiona na zachowaniu i CAPTCHA. Adresy IP datacenter są szybsze i tańsze, co ma znaczenie, gdy uruchamiasz dziesiątki zadań, a o parę decyduje szybkość.
W przypadku Supreme — zależy od regionu. Dropy w USA są nieco łagodniejsze. Europejskie premiery weryfikują adres rozliczeniowy względem lokalizacji IP, więc potrzebujesz proxy z odpowiedniego kraju. Proxy ISP z właściwej lokalizacji są tutaj najbezpieczniejsze.
Kwestia serwera
Proxy zarządzają Twoją tożsamością. Ale Twój bot musi też być fizycznie blisko serwerów sprzedawcy, żeby zminimalizować opóźnienie. Większość poważnych setupów uruchamia boty na VPS w tym samym regionie co sprzedawca — Wschodnie Wybrzeże USA dla Nike i Footsites, UE dla europejskich dropów. Twój sneaker serwer proxy łączy się z tego VPS-a, a nie z domowego komputera po drugiej stronie globu.
Połączenia datacenter FineProxy osiągają do 500 Mbps z niskim opóźnieniem — gdy uruchomisz bota z pobliskiego VPS przez nasze proxy, cały łańcuch pozostaje szybki.
Co prowadzi do bana
Sprzedawcy wykrywają boty za pomocą kilku warstw:
- Czarne listy IP — znane zakresy datacenter i wcześniej oflagowane adresy
- Limitowanie żądań — zbyt wiele zapytań z jednego IP w krótkim czasie
- Fingerprinting — ustawienia przeglądarki, informacje o urządzeniu, wzorce połączeń wyglądające na zautomatyzowane
- CAPTCHA — wyzwania reCAPTCHA i hCaptcha podczas realizacji zamówienia
Czyste, wcześniej nieużywane adresy IP rozwiązują pierwszy problem. Dedykowane proxy gwarantują, że nikt inny nie „spalił