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Proxy do sneaker botów

Jedno proxy na zadanie bota — proxy ISP do Nike SNKRS i Adidas Confirmed, proxy datacenter do dropów na Shopify. HTTP/HTTPS/SOCKS5, geotargetowanie według kraju, dedykowane IP, które pozostają czyste między dropami.

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj proxy do serwisów footsite.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: ISP.

Package datacenterSprzedawane w pakietach, współdzieloneDedykowanePrywatne, już od jednego IPPolecane tutajISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup 100 statycznych adresów IP ISP w USA do zadań sneaker botów
  • Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla mojej usługi proxy sneaker bota
  • Eksportuj moją listę proxy sneaker bota do formatu JSON
  • Pokaż, które usługi proxy sneaker botów miały dziś najwyższy wskaźnik błędów
  • Pokaż status i dane rozliczeniowe moich usług proxy sneaker botów
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

Zawsze jestem zadowolony z fineproxy. Oferują najlepszą cenę i wydajność (sprawdziłem wiele innych), odpowiadają na zgłoszenia serwisowe bardzo przyjaźnie i szybko, a nawet można odnowić swoje proxy po krótkim czasie, bezpłatnie.

Viktor SperrlichSaasHub, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Lokalizacje i dostępność

bardziej niż zadowolony, to dobra usługa, mam pakiet europejski i wszystko u mnie dobrze, dobra prędkość, bardzo dziękuję, dam wam 5 gwiazdek, dzięki

Johan GtWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

FineProxy był niezawodnym narzędziem dla moich potrzeb biznesowych. Proxy są szybkie, stabilne i dostępne z wielu lokalizacji. Jest to przystępne cenowo, a zespół obsługi klienta jest responsywny i kompetentny. Gorąco polecane każdemu, kto tego potrzebuje.

W3sazzadProxyRate, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Aktywne konta

Pracuję z FineProxy.org od ponad dwóch lat i mogę szczerze powiedzieć, że są najbardziej stabilnym dostawcą, z jakim kiedykolwiek współpracowałem. Zarządzam ponad tuzinem kont w mediach społecznościowych, a każde z nich potrzebuje dedykowanego IP. Ani razu nie natknąłem się na blokadę z powodu „czarnej listy” adresów. Czas pracy serwera utrzymuje się na poziomie 99.9%, co jest kluczowe podczas zautomatyzowanych kampanii marketingowych. Prędkość jest więcej niż satysfakcjonująca, dane przepływają płynnie, bez irytujących spowolnień podczas godzin szczytu. Panel zarządzania jest intuicyjny, a lista proxy aktualizuje się w czasie rzeczywistym. FineProxy jest synonimem spokoju ducha.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Ta strona z serwerami proxy jest najlepszą, jaką kiedykolwiek udało mi się wypróbować. Nigdzie nie są blokowane i są całkowicie prywatne. Uwielbiam je.

Andres DomfTrustpilot, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Ile proxy potrzebuję na drop?Jedno na zadanie

Minimum jedno na zadanie bota. Uruchamiasz 25 zadań? Potrzebujesz 25 proxy. Przy hypowanych premierach, gdzie chcesz zmaksymalizować szanse, doświadczeni botterzy odpalają ponad 50–100 zadań. FineProxy oferuje pakiety proxy datacenter już od małych zestawów — skaluj do poziomu, jakiego wymaga Twoja konfiguracja bota.

Proxy datacenter czy ISP do sneakersów?Użyj obu

ISP dla Nike SNKRS, Adidas Confirmed, Supreme i Footsites — potrzebują adresów IP wyglądających jak rezydenckie. Datacenter dla sklepów opartych na Shopify, gdzie szybkość jest ważniejsza niż ukrycie. Jeśli celujesz w wielu sprzedawców podczas jednego dropu, posiadanie obu typów proxy w gotowości to najbezpieczniejsza strategia.

Czy potrzebuję proxy z konkretnego kraju?Zwykle tak

Tak, zazwyczaj. Dropy w USA wymagają proxy USA. Europejskie dropy Supreme wymagają proxy z UE, dopasowane do kraju z danych rozliczeniowych. Premiery japońskie wymagają japońskich IP. Sprzedawcy porównują lokalizację IP z adresami wysyłki i rozliczeniowymi — niezgodność może anulować zamówienie nawet po zakończeniu zakupu.

Czy mogę ponownie użyć proxy między dropami?Przy dobrej reputacji

Jeśli adresy IP są czyste i nie zostały zbanowane podczas ostatniego dropu — tak. To właśnie zaleta dedykowanych proxy: nikt inny nie korzysta z Twoich adresów między dropami, więc pozostają świeże. Współdzielone pule proxy są bardziej ryzykowne, bo ktoś inny mógł spalić dany IP u tego samego sprzedawcy przed Tobą.

Czym różnią się proxy do botów AIO od zwykłych proxy?Brak różnicy technicznej

Nic technicznego. Bot AIO (All-In-One) po prostu obsługuje wielu sprzedawców w jednym narzędziu. Korzysta ze standardowych proxy HTTP/HTTPS lub SOCKS5 — tych samych, których używasz dowolnych innych celów. Różnica polega na tym, ile ich potrzebujesz (jedno na zadanie) i na tym, że powinny być czyste dla konkretnego sklepu, na który celujesz.

Czy powinienem używać proxy rotacyjnych na sneaker dropy?Zwykle nie

Zasadniczo nie. Proxy rotacyjne zmieniają Twój adres IP przy każdym zapytaniu lub w określonych odstępach czasu, co jest przydatne przy scrapingu, ale szkodliwe podczas realizacji zamówienia. Strony sneakerowe śledzą spójność IP w całym procesie zakupu — jeśli Twój adres zmieni się w trakcie sesji, strona traktuje to jako podejrzane i usuwa Twój koszyk lub uruchamia CAPTCHA. Zamiast tego użyj statycznych dedykowanych proxy lub statycznych proxy ISP: jeden stały adres IP na zadanie bota przez całą sesję. Jedyny scenariusz, w którym proxy rotacyjne się przydają, to monitorowanie stron z restockiem przed dropem, a nie sam proces zakupu.

Instrukcja

Proxy sneakerowe: co naprawdę przeprowadzi Cię przez checkout

3 min czytaniaZespół sieciowy FineProxy

Limitowane dropy wyprzedają się w kilka sekund. Masz bota, masz ustawione zadania, a wtedy Nike banuje Twój adres IP przy trzecim zapytaniu. O tym nikt nie mówi w poradnikach konfiguracji botów — bez odpowiednich proxy najszybszy bot na świecie po prostu szybciej zostaje zablokowany.

Jak naprawdę działają dropy

Każdy duży sklep sneakerowy obsługuje ruch inaczej, a to wpływa na to, jakie proxy będą Ci potrzebne.

Proxy na Nike, Adidas, Supreme — te strony korzystają z systemów kolejkowych. Gdy startuje hyped drop, trafiasz do wirtualnej kolejki. System sprawdza Twój IP, fingerprint przeglądarki, cookies. Wiele wejść z tego samego adresu? Prosto na koniec kolejki — albo natychmiastowy ban.

Sklepy oparte na Shopify (Kith, Palace, Undefeated) działają inaczej — to wyścig na szybkość. Kto pierwszy sfinalizuje zakup, ten wygrywa. Tutaj surowa szybkość połączenia liczy się bardziej niż to, jak „rezydencko

Footsites (Foot Locker, Finish Line, Eastbay) plasują się gdzieś pośrodku. Mają ochronę anty-botową, ale nie jest ona tak agresywna jak w przypadku Nike. Mimo to adresy IP z datacenter są na tych platformach regularnie flagowane.

Zasada jedno proxy na zadanie

Każde zadanie bota potrzebuje własnego adresu IP. Uruchomienie 20 zadań przez 5 proxy oznacza 4 zadania na adres — a sprzedawca widzi 4 identyczne próby zakupu z jednej lokalizacji. To natychmiastowa flaga.

Jeśli uruchamiasz 30 zadań na bocie AIO, potrzebujesz 30 proxy. Bez skrótów. Najlepsi dostawcy proxy sneakerowych sprzedają pakiety dopasowane właśnie do tego — 50, 100, 250 IP, ponieważ sneakerheadzi kupują w takich przedziałach.

Jaki typ proxy do jakiego sklepu

Na Nike SNKRS i Adidas Confirmed — proxy ISP to najlepszy wybór. Te strony korzystają z zaawansowanej ochrony anti-bot, która natychmiast flaguje zakresy IP datacenter. Proxy ISP mają adresy rezydenckie (strona widzi zwykłego użytkownika domowego), ale działają na infrastrukturze datacenter, więc są wystarczająco szybkie na wyścig do kasy. Adres pozostaje taki sam przez cały okres wynajmu — co jest istotne w przypadku stron śledzących spójność IP między sesjami.

Na dropy Shopify — proxy datacenter nadal działają. Ochrona botów Shopify jest mniej agresywna wobec typu IP, a bardziej skupiona na zachowaniu i CAPTCHA. Adresy IP datacenter są szybsze i tańsze, co ma znaczenie, gdy uruchamiasz dziesiątki zadań, a o parę decyduje szybkość.

W przypadku Supreme — zależy od regionu. Dropy w USA są nieco łagodniejsze. Europejskie premiery weryfikują adres rozliczeniowy względem lokalizacji IP, więc potrzebujesz proxy z odpowiedniego kraju. Proxy ISP z właściwej lokalizacji są tutaj najbezpieczniejsze.

Kwestia serwera

Proxy zarządzają Twoją tożsamością. Ale Twój bot musi też być fizycznie blisko serwerów sprzedawcy, żeby zminimalizować opóźnienie. Większość poważnych setupów uruchamia boty na VPS w tym samym regionie co sprzedawca — Wschodnie Wybrzeże USA dla Nike i Footsites, UE dla europejskich dropów. Twój sneaker serwer proxy łączy się z tego VPS-a, a nie z domowego komputera po drugiej stronie globu.

Połączenia datacenter FineProxy osiągają do 500 Mbps z niskim opóźnieniem — gdy uruchomisz bota z pobliskiego VPS przez nasze proxy, cały łańcuch pozostaje szybki.

Co prowadzi do bana

Sprzedawcy wykrywają boty za pomocą kilku warstw:

  • Czarne listy IP — znane zakresy datacenter i wcześniej oflagowane adresy
  • Limitowanie żądań — zbyt wiele zapytań z jednego IP w krótkim czasie
  • Fingerprinting — ustawienia przeglądarki, informacje o urządzeniu, wzorce połączeń wyglądające na zautomatyzowane
  • CAPTCHA — wyzwania reCAPTCHA i hCaptcha podczas realizacji zamówienia

Czyste, wcześniej nieużywane adresy IP rozwiązują pierwszy problem. Dedykowane proxy gwarantują, że nikt inny nie „spalił