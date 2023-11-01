Proxy z płatnością kartą
Proxy IPv4 z obsługą HTTP/HTTPS/SOCKS5, nielimitowanym transferem, dostępem do API i automatyczną aktywacją w ciągu kilku minut po płatności Visa lub Mastercard.
Skonfiguruj plan proxy.
Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.
Ładowanie aktualnych planów…
Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.
Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.
Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Package datacenter.
|Polecane tutajPackage datacenterSprzedawane w pakietach, współdzielone
|DedykowanePrywatne, już od jednego IP
|ISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISP
|RotacyjneRozliczane w kredytach API
|Najlepsze do
|Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.
|Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.
|Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.
|Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
|Użytkownicy na adres
|Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.
|1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.
|Do 5
|Współdzielona pula
|Zaufanie do platformy
|StandardDatacenter ASN
|Wysoka — wyłączny dostęp
|Wysoka — rejestracja u ISP
|Zależy od puli
|Cena od
|$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie
|$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.
|$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimalne zamówienie
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 mln kredytów
|Okres wyłączności adresu
|Statyczne przez cały okres
|Statyczne przez cały okres
|Statyczne przez cały okres
|Zmiana przy każdym żądaniu
|Przepustowość
|Bez limitu
|Bez limitu
|Bez limitu
|KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
|UDP / połączenia głosowe
|Opcjonalny dodatek
|Opcjonalny dodatek
|Opcjonalny dodatek
|Niedostępne
|Protokoły
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Uwierzytelnianie
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|API key
|Zobacz plany
|Zobacz plany dedykowane
|Zobacz plany ISP
|Zobacz plany
Package datacenter
Sprzedawane w pakietach, współdzielone
Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.
Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.
StandardDatacenter ASN
$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie
100 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
Dedykowane
Prywatne, już od jednego IP
Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.
1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.
Wysoka — wyłączny dostęp
$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.
1 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
ISP
Statyczne adresy zarejestrowane u ISP
Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.
Do 5
Wysoka — rejestracja u ISP
$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie
100 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
Rotacyjne
Rozliczane w kredytach API
Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Współdzielona pula
Zależy od puli
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln kredytów
Zmiana przy każdym żądaniu
KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
Niedostępne
HTTP, SOCKS5
API key
Proxy na 48 godzin
Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.
Najpopularniejsze lokalizacje proxy
Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.
Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.
FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.
Następnie powiedz
- Kup 1 000 adresów IP datacenter w Europie
- Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla mojej usługi proxy
- Eksportuj moją listę proxy do formatu JSON
- Pokaż, które usługi miały dziś najwyższy wskaźnik błędów
- Pokaż status i dane rozliczeniowe moich usług proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.
Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia
Wydać Twoje środki
Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga
wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.
Zapłacić więcej niż w wycenie
Każdy zakup zawiera
expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.
Anulować bez potwierdzenia
Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez
confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.
Obciążyć Cię dwukrotnie
Operacje finansowe wymagają
idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.
Konfiguracja ręczna
Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.
Systemy
Przeglądarki
Aplikacje
Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.
W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.
Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.
500 Mbps
na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera
99.97%
połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych
96
równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności
0
limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie
Dedykowane AMD EPYC
Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.
Własne podsieci
Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.
Łącze uplink 80 Gbps
Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.
Tier III / IV
Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.
Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.
Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.
Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.
Transfer bez limitu
Nie powiem, że ceny są najniższe, ale nielimitowany transfer i maksymalna prędkość są niezaprzeczalnymi zaletami. Pomoc techniczna nigdy mnie nie zawiodła — jest zawsze dostępna, rzeczowa, uprzejma i działa bez zbędnego zamieszania. Już drugi rok korzystam z pakietu na 30 dni z europejskimi adresami. Po dokonaniu płatności wszystko odbywa się natychmiast. Nie próbowałem mieszać różnych opcji, ponieważ ta mi wystarcza.
Podczas gdy inni dostawcy pobierają opłatę za GB lub nawet za żądanie, ci ludzie pozostają wierni swojej misji utrzymania Internetu wolnym i bezpiecznym. Ich opcje z centrum danych są tanie i oferują nielimitowaną przepustowość.
Dostęp przez API i agenta
Uwielbiam proxy fineproxy, są naprawdę szybkie i niewykrywalne. Używałem ich w narzędziach automatyzacyjnych, takich jak narzędzia do słów kluczowych, oraz w narzędziach do scrapingu, to prawdziwa zmiana w grze, obsługa klienta jest na najwyższym poziomie, zawsze gdy potrzebujesz pomocy, są 24/7 dostępni, aby rozwiązać Twój problem, jakość proxy jest po prostu niesamowita.
Uwielbiam fineproxy, prędkość jest świetna, używam go w narzędziach automatyzacyjnych, webscrappingu i do przeglądania internetu, połączenia są stabilne, a prędkość bardzo dobra, nigdy się nie rozłącza ani nie blokuje adresów IP, kupię go ponownie i ponownie, zespół wsparcia jest naprawdę świetny i odpowiada na czas
Wsparcie
FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.
Jeśli nie pracujesz z bardzo popularną stroną, to proxy jest po prostu super. Dobra prędkość. Szybkie wsparcie techniczne. Użyj go, nie pożałujesz.
Jak szybko proxy są aktywowane po dokonaniu płatności?Zwykle 1–5 minut
Po pomyślnej płatności proxy są zwykle aktywowane w ciągu 1–5 minut. W większości przypadków dostęp jest przyznawany niemal natychmiast, a ewentualne opóźnienia wynikają zazwyczaj z działania banku lub operatora płatności.
Co powinienem zrobić, jeśli zapłaciłem nieco więcej lub mniej niż wymagana kwota?Kontakt ze wsparciem
Jeśli kwota różni się od wymaganej sumy, system może nie rozpoznać płatności automatycznie. W takim przypadku skontaktuj się z działem wsparcia — ręcznie zweryfikujemy i potwierdzimy Twoją transakcję.
Czy przy płatności kartą kredytową naliczana jest dodatkowa opłata?Bez opłaty FineProxy
Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat za płatności kartą — płacisz dokładnie tyle, ile wynosi cena widoczna w zamówieniu. Twój bank lub operator płatności może jednak naliczyć własną prowizję, na co nie mamy wpływu.
Czy mogę włączyć automatyczne odnawianie przy płatności kartą?Tak
Tak, korzystając ze Stripe, możesz włączyć automatyczne rozliczenia, dzięki czemu płatności będą pobierane automatycznie przy odnowieniu. Alternatywnie możesz wcześniej doładować saldo konta, a odnowienia będą realizowane automatycznie z dostępnych środków — bez konieczności subskrypcji Stripe.
Czy mogę otrzymać zwrot, jeśli zapłaciłem kartą kredytową?Tak
Tak, zwroty za płatności kartą są dostępne zgodnie z naszą polityką usług. Zwrot może zostać dokonany na oryginalną kartę lub zapisany jako saldo na Twoim koncie do wykorzystania przy przyszłych zakupach.
Czy mogę kupić proxy kartą bez rejestracji?Nie
Nie, rejestracja jest wymagana, ponieważ Twoje konto służy do zapewnienia dostępu do proxy, zarządzania okresami usługi, zgłaszania wymian oraz otrzymywania wsparcia technicznego.
Jakie karty są akceptowane?Visa i Mastercard
Akceptujemy większość międzynarodowych kart, w tym Visa i Mastercard.
Jakie rodzaje proxy mogę opłacić kartą kredytową?Wszystkie typy proxy
Kartą kredytową możesz zapłacić za wszystkie rodzaje proxy dostępne na naszej stronie. Proces płatności i poziom bezpieczeństwa są takie same niezależnie od rodzaju proxy.
Jak bezpieczna jest płatność kartą?Certyfikowane bramki
Wszystkie płatności są przetwarzane za pośrednictwem certyfikowanych bramek płatniczych obsługujących nowoczesne standardy bezpieczeństwa, takie jak PCI DSS i 3-D Secure. Nie przechowujemy ani nie mamy dostępu do danych Twojej karty.
Czy mogę używać jednej karty do wielu kont?Jedno konto
Nasza polityka pozwala na przypisanie jednej karty do jednego konta. Używanie jednej karty na wielu kontach może uruchomić kontrole antyfraudowe po stronie operatora płatności i skutkować odrzuceniem transakcji. Jeśli potrzebujesz zarządzać wieloma pakietami proxy, zalecamy robienie tego w ramach jednego konta.
Co zrobić, jeśli moja płatność została odrzucona?Wypróbuj inną metodę
Jeśli Twój bank lub operator płatności odrzuci transakcję, spróbuj użyć innej karty lub metody płatności albo skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia — pomożemy Ci dokończyć zakup.
Jakie waluty są obsługiwane przy płatnościach kartą?Domyślnie USD
Płatności są domyślnie przetwarzane w USD. Jeśli Twoja karta została wydana w innej walucie, bank automatycznie przeliczy kwotę po aktualnym kursie wymiany. Z naszej strony nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat za przewalutowanie.