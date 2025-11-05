Instrukcja integracji
Ustawienia proxy w Google Chrome
Skonfiguruj proxy w Chrome w kilku prostych krokach
Jak skonfigurować ustawienia serwera proxy w Chrome
Domyślnie Google Chrome korzysta z systemowych ustawień proxy Twojego komputera. W praktyce te ustawienia są dość ograniczone, a proxy SOCKS5 z uwierzytelnianiem za pomocą nazwy użytkownika i hasła mogą działać niestabilnie. Jeśli chcesz, aby proxy działało prawidłowo w Chrome, lepiej jest użyć dedykowanego rozszerzenia do zarządzania profilami proxy i przełączania ich bezpośrednio w przeglądarce.
Popularne wtyczki: Proxy Switcher, SwitchyOmega 3 (obecnie rozwijane jako ZeroOmega), FoxyProxy oraz Proxy Helper.
W tym poradniku skupimy się na konfiguracji Proxy Switcher, ponieważ z naszego doświadczenia jest to jedno z bardziej stabilnych i intuicyjnych rozszerzeń do codziennego użytku w Chrome.
Klasyczne ustawienia proxy w Google Chrome
Otwórz ustawienia sieciowe Google Chrome
Kliknij ikonę menu (☰) → Ustawienia
Przejdź do ustawień systemowych
Wybierz zakładkę System i kliknij Otwórz ustawienia proxy komputera
Chrome korzysta z systemowych ustawień proxy, więc otworzy się okno konfiguracji proxy systemu Windows lub macOS. Szczegółowe instrukcje konfiguracji znajdziesz w naszym poradniku dla systemu Windows tutaj, Dla macOS zapoznaj się z poradnikiem tutaj.
Właściwy sposób: użyj rozszerzenia Proxy Switcher w Google Chrome
Zainstaluj rozszerzenie ProxySwitcher
Kliknij ikonę menu (☰) → Rozszerzenia → Odwiedź Chrome Web Store. Szukaj Proxy Switcher i przejdź na jego stronę. Kliknij Dodaj do Chrome. Potwierdź instalację, aby dodać rozszerzenie do paska narzędzi.
Skonfiguruj proxy
Przejdź do zakładki Ręczne → włącz Ręczne proxy Wprowadź adres proxy i port (8080 dla HTTP) Włącz opcję Użyj tego serwera proxy dla wszystkich protokołów Wybierz HTTP jako typ proxy Włącz uwierzytelnianie i wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło do aktywnej usługi proxy (nie hasło do Twojego konta). Swoje usługi znajdziesz tutaj.
Sprawdź wynik
Sprawdź, czy IP Twojego proxy jest wykrywane.
Uwagi i rozwiązywanie problemów
Jeśli skonfigurujesz proxy na poziomie systemu operacyjnego (Windows/macOS), może to wpłynąć również na inne aplikacje korzystające z systemowych ustawień proxy — nie tylko na Chrome. Jeśli potrzebujesz proxy wyłącznie do przeglądania stron, użycie rozszerzenia przeglądarki jest zazwyczaj wygodniejszym rozwiązaniem.
Jeśli zauważysz niestabilne połączenia lub niektóre strony nie ładują się prawidłowo podczas korzystania z proxy, spróbuj wyłączyć HTTP/3 (QUIC) w Chrome i przetestuj ponownie. Możesz to zrobić przez chrome://flags (wyszukaj „QUIC„), a następnie uruchom ponownie przeglądarkę.
Jak wyłączyć proxy w Chrome?
Aby wyłączyć proxy w Chrome, musisz zmienić systemowe ustawienia proxy, ponieważ Chrome korzysta z konfiguracji systemu operacyjnego. Jak znaleźć ustawienia serwera proxy w Windows, MacOSoraz Linux. Otwórz Chrome i przejdź do Ustawień. Przewiń w dół i kliknij System. Wybierz Otwórz ustawienia proxy komputera. W otwartym oknie wyłącz wszystkie aktywne opcje proxy. Spowoduje to wyłączenie serwera proxy w Chrome i przywrócenie bezpośredniego połączenia.
Jak zresetować ustawienia proxy w Chrome?
Chrome nie posiada własnej konfiguracji proxy. Aby zresetować ustawienia proxy, otwórz Chrome → Ustawienia → System → Otwórz ustawienia proxy komputera i usuń wszystkie skonfigurowane wpisy proxy. Po wprowadzeniu zmian uruchom ponownie Chrome, aby upewnić się, że zostały zastosowane. Jak znaleźć ustawienia serwera proxy w Windows, MacOSoraz Linux.
Jak sprawdzić ustawienia proxy w Chrome?
Jeśli chcesz sprawdzić proxy i zaporę sieciową, otwórz Chrome → Ustawienia → System → Otwórz ustawienia proxy komputera. Pokaże to, czy proxy jest włączone na poziomie systemu. W przypadku podstawowej diagnostyki sprawdzenie statusu proxy w tym miejscu jest zazwyczaj wystarczające.
Proxy na 48 godzin
Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.