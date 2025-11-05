Jak skonfigurować ustawienia serwera proxy w Chrome

Domyślnie Google Chrome korzysta z systemowych ustawień proxy Twojego komputera. W praktyce te ustawienia są dość ograniczone, a proxy SOCKS5 z uwierzytelnianiem za pomocą nazwy użytkownika i hasła mogą działać niestabilnie. Jeśli chcesz, aby proxy działało prawidłowo w Chrome, lepiej jest użyć dedykowanego rozszerzenia do zarządzania profilami proxy i przełączania ich bezpośrednio w przeglądarce.

Popularne wtyczki: Proxy Switcher, SwitchyOmega 3 (obecnie rozwijane jako ZeroOmega), FoxyProxy oraz Proxy Helper.

W tym poradniku skupimy się na konfiguracji Proxy Switcher, ponieważ z naszego doświadczenia jest to jedno z bardziej stabilnych i intuicyjnych rozszerzeń do codziennego użytku w Chrome.

Klasyczne ustawienia proxy w Google Chrome

Step 1 Otwórz ustawienia sieciowe Google Chrome Kliknij ikonę menu (☰) → Ustawienia Click the image to view it in full size.

Step 2 Przejdź do ustawień systemowych Wybierz zakładkę System i kliknij Otwórz ustawienia proxy komputera Click the image to view it in full size.

Chrome korzysta z systemowych ustawień proxy, więc otworzy się okno konfiguracji proxy systemu Windows lub macOS. Szczegółowe instrukcje konfiguracji znajdziesz w naszym poradniku dla systemu Windows tutaj, Dla macOS zapoznaj się z poradnikiem tutaj.

Właściwy sposób: użyj rozszerzenia Proxy Switcher w Google Chrome

Step 1 Zainstaluj rozszerzenie ProxySwitcher Kliknij ikonę menu (☰) → Rozszerzenia → Odwiedź Chrome Web Store. Szukaj Proxy Switcher i przejdź na jego stronę. Kliknij Dodaj do Chrome. Potwierdź instalację, aby dodać rozszerzenie do paska narzędzi. Click the image to view it in full size.

Step 2 Skonfiguruj proxy Przejdź do zakładki Ręczne → włącz Ręczne proxy Wprowadź adres proxy i port (8080 dla HTTP) Włącz opcję Użyj tego serwera proxy dla wszystkich protokołów Wybierz HTTP jako typ proxy Włącz uwierzytelnianie i wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło do aktywnej usługi proxy (nie hasło do Twojego konta). Swoje usługi znajdziesz tutaj. Click the image to view it in full size.

Step 3 Sprawdź wynik Sprawdź, czy IP Twojego proxy jest wykrywane. Click the image to view it in full size.

Uwagi i rozwiązywanie problemów

Jeśli skonfigurujesz proxy na poziomie systemu operacyjnego (Windows/macOS), może to wpłynąć również na inne aplikacje korzystające z systemowych ustawień proxy — nie tylko na Chrome. Jeśli potrzebujesz proxy wyłącznie do przeglądania stron, użycie rozszerzenia przeglądarki jest zazwyczaj wygodniejszym rozwiązaniem.