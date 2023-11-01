Darmowy internetowy sprawdzacz proxy
Skorzystaj z naszego proxy checkera w przeglądarce, aby przetestować adres IP, szybkość połączenia i anonimowość — bez rejestracji.
Przestań zgadywać, które proxy jeszcze działają
Wklej swoją listę i otrzymaj aktualną tabelę pokazującą, które proxy są online, szybkie i naprawdę anonimowe — dzięki temu odfiltrujesz martwe adresy, zanim zepsują Twój scraper. Za darmo, bez rejestracji, bez instalacji.
Co otrzymujesz dla każdego proxy
- Status & protokołyOnline lub offline, plus informacja, które protokoły faktycznie działają — HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5.
- OpóźnienieCzas odpowiedzi w milisekundach dla działającego protokołu proxy.
- Wyjściowe IP & lokalizacjaAdres IP widoczny w internecie przez proxy, wraz z krajem i ISP.
- Poziom anonimowościTransparentne, anonimowe lub elitarne — na podstawie nagłówków HTTP wysyłanych przez proxy.
- Filtry & eksportWyświetlaj tylko działające proxy lub konkretny protokół; pobierz wyniki jako TXT lub CSV.
Jak z tego korzystać
- Wklej swoją listę proxy w pole powyżej — zwykły tekst, jeden wpis na linię.
- Kliknij Uruchom sprawdzanie. Wyniki pojawiają się wiersz po wierszu w trakcie testu.
- Przeglądaj, filtruj i eksportuj. Zostaw tylko proxy online lub wybrany protokół, a następnie pobierz listę.
Kierujemy zapytanie przez proxy do naszego własnego endpointu sprawdzającego — nie do żadnej zewnętrznej strony — i potwierdzamy, że proxy faktycznie nawiązuje działający tunel i odpowiada, a nie tylko ma otwarty port. Ponieważ nie polegamy na konkretnej stronie docelowej, wyniki nie są zniekształcone przez blokowanie danego IP przez jeden serwis.
Każde proxy otrzymuje timeout 10 sekund i maksymalnie 3 próby. Proxy zostaje oznaczone jako offline dopiero po niepowodzeniu wszystkich prób — dzięki temu unikamy fałszywych negatywów w przypadku wolnych, ale działających proxy.
Z dedykowanego serwera po naszej stronie (zlokalizowanego w USA), nigdy z Twojej przeglądarki. Twój własny adres IP i urządzenie nigdy nie są wykorzystywane do testu, więc wynik odzwierciedla samo proxy, a nie Twoją sieć lokalną. Pamiętaj, że oznacza to również, iż proxy ograniczone do Twojego IP nie przejdą testu — zapoznaj się z pytaniem o whitelisting powyżej.
Nie. Nie widzimy Twoich list i nie przechowujemy żadnych ich logów — stosujemy tę samą politykę prywatności w całej usłudze.
Nie. Wykrywanie jest w pełni automatyczne — testujemy HTTP, HTTPS, SOCKS4 i SOCKS5 dla każdego wpisu i raportujemy, które protokoły faktycznie działają. Wystarczy wkleić jedno proxy na linię w formacie podanym nad polem wprowadzania.
Na podstawie nagłówków, które proxy przekazuje do naszego punktu kontrolnego:
Zwróć uwagę, że jest to test na poziomie nagłówków: nie wykrywa wycieków poza samym zapytaniem HTTP, takich jak wycieki WebRTC lub DNS w Twojej przeglądarce.
- Transparentne — proxy przekazuje Twój prawdziwy adres IP do serwera docelowego (np. w nagłówkach X-Forwarded-For, Forwarded lub X-Real-IP). Brak prywatności.
- Anonymous — Twój prawdziwy adres IP jest ukryty, ale żądanie wciąż ujawnia, że używane jest proxy (obecne są nagłówki takie jak Via lub Proxy-Connection).
- Elite (wysoka anonimowość) — żadne nagłówki proxy nie są wysyłane; zapytanie wygląda jak zwykłe bezpośrednie połączenie.
Jednocześnie sprawdzanych jest do 10 proxy, a wyniki pojawiają się wiersz po wierszu w miarę zakończenia każdego testu.
Korzystamy z bazy geolokalizacji MaxMind GeoIP, aktualizowanej co tydzień, i raportujemy lokalizację na poziomie kraju. Dokładność na poziomie kraju wynosi zwykle około 99%, ale bazy geolokalizacji to źródła zewnętrzne — dana strona internetowa może korzystać z innej bazy i przypisać ten sam adres IP do innej lokalizacji.
Najczęstszą przyczyną jest whitelisting IP. Test jest przeprowadzany z naszego serwera w USA, więc jeśli Twoje proxy akceptuje połączenia wyłącznie z Twojego adresu IP, odrzuci nasze zapytanie i pokaże status offline — mimo że u Ciebie działa bez problemu. Aby przetestować proxy z whitelistą, użyj uwierzytelniania opartego na poświadczeniach (login/hasło) lub sprawdź je z maszyny znajdującej się na białej liście.
Jedno proxy na linię, w dowolnym z tych formatów: host:port, host:port:user:pass lub protocol://user:pass@host:port. Nie musisz podawać protokołu — wykrywamy go automatycznie.
Ile proxy mogę sprawdzić w jednym podejściu? Do 200 na jedno uruchomienie, przy czym 10 jest sprawdzanych równolegle. Wyniki pojawiają się wiersz po wierszu, więc nie musisz czekać na zakończenie całej listy.
Skonfiguruj swój plan proxy.
Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.
Ładowanie aktualnych planów…
Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.
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