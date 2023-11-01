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Darmowy internetowy sprawdzacz proxy

Skorzystaj z naszego proxy checkera w przeglądarce, aby przetestować adres IP, szybkość połączenia i anonimowość — bez rejestracji.

Przestań zgadywać, które proxy jeszcze działają

Wklej swoją listę i otrzymaj aktualną tabelę pokazującą, które proxy są online, szybkie i naprawdę anonimowe — dzięki temu odfiltrujesz martwe adresy, zanim zepsują Twój scraper. Za darmo, bez rejestracji, bez instalacji.

Co otrzymujesz dla każdego proxy

  • Status & protokołyOnline lub offline, plus informacja, które protokoły faktycznie działają — HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5.
  • OpóźnienieCzas odpowiedzi w milisekundach dla działającego protokołu proxy.
  • Wyjściowe IP & lokalizacjaAdres IP widoczny w internecie przez proxy, wraz z krajem i ISP.
  • Poziom anonimowościTransparentne, anonimowe lub elitarne — na podstawie nagłówków HTTP wysyłanych przez proxy.
  • Filtry & eksportWyświetlaj tylko działające proxy lub konkretny protokół; pobierz wyniki jako TXT lub CSV.

Jak z tego korzystać

  1. Wklej swoją listę proxy w pole powyżej — zwykły tekst, jeden wpis na linię.
  2. Kliknij Uruchom sprawdzanie. Wyniki pojawiają się wiersz po wierszu w trakcie testu.
  3. Przeglądaj, filtruj i eksportuj. Zostaw tylko proxy online lub wybrany protokół, a następnie pobierz listę.
Checker proxy UDP

Skonfiguruj swój plan proxy.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Recenzje

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

Niskoniski
DiegŹródło

Szybka i niezawodna usługa proxy z doskonałą dostępnością, świetnym wsparciem i przystępnymi cenami. Idealna do bezpiecznego przeglądania internetu i zadań automatyzacyjnych!

Margaret
SaasHubPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Pracuję z FineProxy.org od ponad dwóch lat i mogę szczerze powiedzieć, że są najbardziej stabilnym dostawcą, z jakim kiedykolwiek współpracowałem. Zarządzam ponad tuzinem kont w mediach społecznościowych, a każde z nich potrzebuje dedykowanego IP. Ani razu nie natknąłem się na blokadę z powodu „czarnej listy” adresów. Czas pracy serwera utrzymuje się na poziomie 99.9%, co jest kluczowe podczas zautomatyzowanych kampanii marketingowych. Prędkość jest więcej niż satysfakcjonująca, dane przepływają płynnie, bez irytujących spowolnień podczas godzin szczytu. Panel zarządzania jest intuicyjny, a lista proxy aktualizuje się w czasie rzeczywistym. FineProxy jest synonimem spokoju ducha.

zapierdalamwbewie
Norton Safe WebPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło
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