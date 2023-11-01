Najczęstszą przyczyną jest whitelisting IP. Test jest przeprowadzany z naszego serwera w USA, więc jeśli Twoje proxy akceptuje połączenia wyłącznie z Twojego adresu IP, odrzuci nasze zapytanie i pokaże status offline — mimo że u Ciebie działa bez problemu. Aby przetestować proxy z whitelistą, użyj uwierzytelniania opartego na poświadczeniach (login/hasło) lub sprawdź je z maszyny znajdującej się na białej liście.