Gratis online proxy checker
Gebruik onze browsergebaseerde proxychecker om uw IP-adres, verbindingssnelheid en anonimiteit te testen — geen registratie nodig.
Stop met gokken welke proxy's nog werken
Plak uw lijst en bekijk direct welke proxy’s online, snel en werkelijk anoniem zijn. Filter defecte proxy’s voordat ze uw scraper verstoren. Gratis, zonder registratie of installatie.
Wat u krijgt per proxy
- Status & protocollenOnline of offline, plus welke protocollen daadwerkelijk werken — HTTP, HTTPS, SOCKS4 en SOCKS5.
- LatentieResponstijd in milliseconden voor het werkende protocol van de proxy.
- Exit-IP & locatieHet IP-adres dat via de proxy op het internet zichtbaar is, inclusief land en ISP.
- AnonimiteitsniveauTransparant, anoniem of elite — gebaseerd op de HTTP-headers die de proxy meestuurt.
- Filters en exportToon alleen werkende proxy's of een specifiek protocol; download de resultaten als TXT of CSV.
Hoe gebruikt u het
- Plak uw proxylijst in het veld hierboven — platte tekst, één vermelding per regel.
- Klik op Controle starten. Resultaten verschijnen rij voor rij terwijl de test loopt.
- Bekijk, filter en exporteer. Behoud alleen online proxy's of een gekozen protocol en download vervolgens de lijst.
Wij sturen een verzoek via de proxy naar ons eigen controle-endpoint — niet naar een website van derden — en bevestigen dat er een echte, werkende tunnel tot stand komt die antwoordt, en niet alleen dat een poort openstaat. Omdat we niet afhankelijk zijn van een specifieke doelsite, worden de resultaten niet vertekend doordat één bestemming dat IP blokkeert.
Elke proxy krijgt een timeout van 10 seconden en maximaal 3 pogingen. Een proxy wordt pas als offline gerapporteerd nadat alle pogingen zijn mislukt, waardoor fout-negatieven van trage maar werkende proxy's worden vermeden.
De test draait op onze dedicated server in de VS, nooit in uw browser. Uw eigen IP en apparaat worden niet gebruikt, zodat het resultaat de proxy meet en niet uw lokale netwerk. Proxy’s die aan uw IP zijn gebonden, zullen hierdoor niet slagen.
Nee. Wij zien uw lijsten niet en bewaren er geen logs van — dezelfde privacyaanpak die we op de gehele dienst toepassen.
Nee. Detectie verloopt volledig automatisch — wij proberen HTTP, HTTPS, SOCKS4 en SOCKS5 voor elke invoer en rapporteren welke protocollen daadwerkelijk werken. Plak gewoon één proxy per regel in het formaat dat boven het invoerveld wordt weergegeven.
Op basis van de headers die de proxy doorstuurt naar ons check-endpoint:
Dit is een test op HTTP-headerniveau. Lekken buiten de HTTP-aanvraag, zoals WebRTC- of DNS-lekken in uw browser, worden niet gedetecteerd.
- Transparant — de proxy stuurt uw echte IP naar het doel, bijvoorbeeld via X-Forwarded-For. Geen privacy.
- Anoniem — uw echte IP is verborgen, maar de aanvraag onthult nog steeds dat er een proxy wordt gebruikt (headers zoals Via of Proxy-Connection zijn aanwezig).
- Elite (hoge anonimiteit) — er worden geen proxyheaders verzonden; de aanvraag lijkt op een gewone directe verbinding.
Er worden maximaal 10 tegelijk gecontroleerd, waarbij de resultaten rij voor rij binnenstromen zodra elke controle is afgerond.
We gebruiken de wekelijks bijgewerkte MaxMind GeoIP-database en rapporteren locaties op landniveau. De nauwkeurigheid is doorgaans ongeveer 99%, maar andere websites kunnen een andere database gebruiken.
De meest voorkomende reden is IP-toelating. De test draait vanaf onze server in de VS. Accepteert uw proxy alleen uw eigen IP, dan weigert deze onze verbinding en verschijnt hij als offline. Gebruik authenticatie met gebruikersnaam en wachtwoord of test vanaf het toegestane apparaat.
Eén proxy per regel, in een van deze indelingen: host:poort, host:poort:gebruiker:wachtwoord of protocol://gebruiker:wachtwoord@host:poort. U hoeft het protocol niet op te geven; wij detecteren het automatisch.
U kunt maximaal 200 proxy’s per keer controleren, waarvan 10 tegelijk. Resultaten verschijnen regel voor regel, zodat u niet op de volledige lijst hoeft te wachten.
Stel uw proxyabonnement samen.
Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.
Huidige abonnementen laden…
Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.
Beoordelingen
Zeer goed product, ik vind het leuk.Alles werkt goed-onbeperkt verkeer, topsnelheid en laagste prijs op de markt.Altijd beschikbaar en responsieve technische ondersteuning.En ik zal mijn vrienden adviseren.
Snelle en betrouwbare proxy service met uitstekende uptime, geweldige ondersteuning en betaalbare prijzen. Perfect voor veilige browsen en automatisering taken!
Ik werk al meer dan twee jaar met fineproxy.org, en ik kan ze eerlijk gezegd de meest stabiele provider noemen waar ik ooit mee te maken heb gehad. Ik beheer meer dan een dozijn social media accounts en elk heeft een specifiek IP nodig. Nog nooit ben ik een blok tegengekomen door een "zwarte lijst" adres. Server uptime zweeft rond 99,9%, wat cruciaal is tijdens geautomatiseerde marketingcampagnes. Snelheid is meer dan bevredigend, gegevens stromen soepel zonder vervelende vertragingen tijdens piekuren. Het managementpaneel is intuïtief en de proxylijst updates in real time. FineProxy is synoniem met gemoedsrust.