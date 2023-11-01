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Gratis online proxy checker

Gebruik onze browsergebaseerde proxychecker om uw IP-adres, verbindingssnelheid en anonimiteit te testen — geen registratie nodig.

Stop met gokken welke proxy's nog werken

Plak uw lijst en bekijk direct welke proxy’s online, snel en werkelijk anoniem zijn. Filter defecte proxy’s voordat ze uw scraper verstoren. Gratis, zonder registratie of installatie.

Wat u krijgt per proxy

  • Status & protocollenOnline of offline, plus welke protocollen daadwerkelijk werken — HTTP, HTTPS, SOCKS4 en SOCKS5.
  • LatentieResponstijd in milliseconden voor het werkende protocol van de proxy.
  • Exit-IP & locatieHet IP-adres dat via de proxy op het internet zichtbaar is, inclusief land en ISP.
  • AnonimiteitsniveauTransparant, anoniem of elite — gebaseerd op de HTTP-headers die de proxy meestuurt.
  • Filters en exportToon alleen werkende proxy's of een specifiek protocol; download de resultaten als TXT of CSV.

Hoe gebruikt u het

  1. Plak uw proxylijst in het veld hierboven — platte tekst, één vermelding per regel.
  2. Klik op Controle starten. Resultaten verschijnen rij voor rij terwijl de test loopt.
  3. Bekijk, filter en exporteer. Behoud alleen online proxy's of een gekozen protocol en download vervolgens de lijst.
UDP-proxychecker

Stel uw proxyabonnement samen.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Beoordelingen

Zeer goed product, ik vind het leuk.Alles werkt goed-onbeperkt verkeer, topsnelheid en laagste prijs op de markt.Altijd beschikbaar en responsieve technische ondersteuning.En ik zal mijn vrienden adviseren.

Anna Fletcher
Intern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Snelle en betrouwbare proxy service met uitstekende uptime, geweldige ondersteuning en betaalbare prijzen. Perfect voor veilige browsen en automatisering taken!

Margaret
SaasHubVertaald uit het EngelsBron

Ik werk al meer dan twee jaar met fineproxy.org, en ik kan ze eerlijk gezegd de meest stabiele provider noemen waar ik ooit mee te maken heb gehad. Ik beheer meer dan een dozijn social media accounts en elk heeft een specifiek IP nodig. Nog nooit ben ik een blok tegengekomen door een "zwarte lijst" adres. Server uptime zweeft rond 99,9%, wat cruciaal is tijdens geautomatiseerde marketingcampagnes. Snelheid is meer dan bevredigend, gegevens stromen soepel zonder vervelende vertragingen tijdens piekuren. Het managementpaneel is intuïtief en de proxylijst updates in real time. FineProxy is synoniem met gemoedsrust.

zapierdalamwbewie
Norton Safe WebVertaald uit het EngelsBron
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