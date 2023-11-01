Proxy voor Reddit
IPv4-proxy's speciaal gebouwd voor Reddit: compatibel met PRAW, ondersteunt HTTP/HTTPS/SOCKS5 en schaalt over meerdere OAuth-apps met elk 60 req/min. Automatische levering na betaling, onbeperkt verkeer en API-toegang.
Stel uw proxyabonnement.
Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.
Huidige abonnementen laden…
Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.
Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.
Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Exclusief.
|DatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokken
|Hier aanbevolenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IP
|ISPStatische, bij ISP geregistreerde adressen
|RoterendGefactureerd in API-tegoeden
|Ideaal voor
|Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.
|Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.
|Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.
|Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
|Gebruikers per adres
|Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.
|1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.
|Maximaal 5
|Gedeelde pool
|Platformvertrouwen
|StandaardDatacenter-ASN
|Hoog — exclusief
|Hoog — geregistreerd bij ISP
|Verschilt per pool
|Prijs vanaf
|$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand
|$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.
|$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimale bestelling
|100 IP’s
|1 IP
|100 IP’s
|2,5 miljoen tegoeden
|Behoud van adres
|Statisch tijdens de looptijd
|Statisch tijdens de looptijd
|Statisch tijdens de looptijd
|Wijzigt per aanvraag
|Bandbreedte
|Onbeperkt
|Onbeperkt
|Onbeperkt
|TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
|UDP / spraakoproepen
|Optionele uitbreiding
|Optionele uitbreiding
|Optionele uitbreiding
|Niet beschikbaar
|Protocollen
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authenticatie
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|API-sleutel
|Abonnementen bekijken
|Dedicated abonnementen bekijken
|ISP-abonnementen bekijken
|Abonnementen bekijken
Exclusief
Persoonlijk, vanaf één IP
Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.
1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.
Hoog — exclusief
$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.
1 IP
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
Datacenterpakket
Verkocht in gedeelde blokken
Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.
Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.
StandaardDatacenter-ASN
$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand
100 IP’s
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
ISP
Statische, bij ISP geregistreerde adressen
Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.
Maximaal 5
Hoog — geregistreerd bij ISP
$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand
100 IP’s
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
Roterend
Gefactureerd in API-tegoeden
Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gedeelde pool
Verschilt per pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 miljoen tegoeden
Wijzigt per aanvraag
TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
Niet beschikbaar
HTTP, SOCKS5
API-sleutel
Proxy’s voor 48 uur
Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.
Populairste proxylocaties
De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.
Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.
FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.
Zeg vervolgens gewoon
- Koop één dedicated US IP voor a Reddit OAuth app
- Voeg toe aan de IP-toelatingslijst 203.0.113.7 voor mijn proxyservice
- Exporteer mijn proxylijst als JSON
- Toon welke services vandaag het hoogste foutpercentage hadden
- Toon de status en factureringsgegevens voor mijn proxyservices
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.
Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt
Uw geld uitgeven
Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen
wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.
Meer betalen dan de offerte
Elke aankoop bevat
expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.
Onbedoeld opzeggen
De twee onomkeerbare tools werken niet zonder
confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.
U dubbel belasten
Financiële aanroepen gebruiken een
idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.
Handmatige installatie
Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.
Systemen
Browsers
Apps
Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.
FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.
Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.
500 Mbps
per proxy in standaardtests op externe servers
99.97%
van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen
96
gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies
0
bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement
Dedicated AMD EPYC
Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.
Eigen subnetten
IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.
80 Gbps-uplink
Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.
Tier III / IV
Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.
De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.
Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.
Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.
Actieve accounts
Ik ben gebruikt voor 5+ jaar en dit is een geweldige proxies om te werken met gegevens schrapen / sociale netwerken en alle andere automatiseringsprojecten - snel roterende IP's, bijna alle proxies zijn niet geblokkeerd zoals in andere providers etc. Ook klantenondersteuning is heel goed.
Ik werk met deze dienst voor meer dan een jaar en altijd alles is prima, geen verbod of meningsverschillen! Gemakkelijk te gebruiken, geen onnodige functies, is alles wat nodig is. Ik doe het in de douche! Ik vond geen gebreken in deze proxy.
API- en agenttoegang
Een zeer handige service voor degenen die proxies nodig hebben zonder ingewikkelde opstelling. Alles begint snel, er zijn verschillende landen beschikbaar, en een fatsoenlijke selectie van plannen. Ik gebruikte de proxy voor analytics en automatisering werk en was volledig tevreden met de resultaten
De prijs is redelijk en de proxy’s werken prima. Ook het API-gedeelte is eenvoudig in te stellen. Voor deze prijs is dit gemakkelijk aan te bevelen!
Verkeer wordt nooit gemeten
Geweldige proxyservice! Ze hebben verschillende soorten proxy’s, waaronder roterende proxy’s zonder datalimiet. De prijzen zijn betaalbaar en er zijn opties voor geografische targeting. Betalen kan eenvoudig met crypto, PayPal of kaarten.
Ik zal niet zeggen dat de prijzen zijn de laagste, maar onbeperkt verkeer en maximale snelheid is onmiskenbaar. De support service heeft niet gefaald me persoonlijk, altijd in contact, altijd actueel, beleefd en zonder gedoe. Ik gebruik het pakket voor 30 dagen, Europese adressen, voor het tweede jaar al. Na betaling, alles gebeurt onmiddellijk. Ik heb niet geprobeerd om te mengen, het is genoeg voor mij.
Kan ik scrapen zonder te betalen voor API-toegang?Ja
Ja, maar de gratis API-laag (zonder OAuth) geeft u slechts 10 verzoeken per minuut, bijgehouden op basis van IP. Met OAuth (gratis in te stellen) krijgt u 60 per minuut per app. Na de API-prijswijzigingen van 2023 heeft Reddit de gratis OAuth-laag beschikbaar gehouden voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, dus individuele ontwikkelaars en kleine projecten worden niet geraakt. Elke extra OAuth-app op een eigen proxy voegt nog eens 60 verzoeken per minuut toe aan uw totale capaciteit. Voor de meeste dataverzameling volstaat de gratis geauthenticeerde API plus een paar dedicated proxy's — u hoeft niet te betalen voor verhoogde toegang.
Hoe detecteert Reddit gekoppelde accounts?Voornamelijk via
Voornamelijk via IP-adres en browser-fingerprint. Als twee accounts hetzelfde IP, dezelfde cookies, tijdzone of schermresolutie delen, worden ze aan elkaar gekoppeld. Gedragspatronen tellen ook mee: vergelijkbare postschema's, dezelfde subreddits, stemmen op elkaars content. Een aparte proxy plus een apart browserprofiel per account doorbreekt de meeste van deze signalen.
Wordt mijn account verbannen als ik een datacenter-proxy gebruik?Voor browsen en
Voor browsen en lezen — nee. Voor actief posten en reageren — het verhoogt het risico. De spamfilters van Reddit letten scherper op datacenter-ranges wanneer accounts actief deelnemen. ISP-proxy's zijn veiliger voor alles wat aan een account gekoppeld is. Datacenter is prima voor API-scraping en eenvoudige toegang.
Hoe stel ik een proxy in voor PRAW?Stel de
Stel de HTTPS_PROXY-omgevingsvariabele in voordat u uw script uitvoert: HTTPS_PROXY=http://your-proxy-address:port python your_script.py PRAW communiceert met Reddit uitsluitend via HTTPS, dus deze ene variabele dekt alle verzoeken. Als uw proxy authenticatie vereist, neem dan de inloggegevens op in de URL: http://user:pass@address:port. De HTTPS-proxy's van FineProxy worden geleverd met een dedicated SSL-certificaat per IP, zodat elke verbinding direct goed versleuteld is.
Is het veilig om gratis webproxy's te gebruiken voor toegang?Voor snelle, eenmalige
Voor snelle, eenmalige toegang — meestal geen probleem. Voor regelmatig gebruik of alles waarbij u inlogt op uw account — niet doen. Gratis proxy's kunnen uw verkeer loggen, advertenties injecteren of uw echte IP lekken. Voor consistente toegang is een goedkope dedicated proxy betrouwbaarder en privacyvriendelijker.
Kan ik een proxy gebruiken met de mobiele Reddit-app?De officiële Reddit-app
De officiële Reddit-app heeft geen ingebouwde proxy-instelling. Om het verkeer via een proxy te routeren, configureert u de proxy op OS-niveau: op Android opent u uw wifi-netwerkinstellingen en voert u het proxyadres en de poort in; op iOS gaat u naar Instellingen → Wifi → uw netwerk → Configureer proxy. Voor SOCKS5-proxy's heeft u een externe app nodig (zoals Drony op Android of Shadowrocket op iOS) die al het apparaatverkeer tunnelt. Zodra de proxy op systeemniveau actief is, gebruikt de Reddit-app — samen met elke andere app — deze automatisch. Raadpleeg onze Integration hub voor gedetailleerde installatie-instructies op beide platformen.