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EU-proxy

Betrouwbare statische Europese IPv4-proxy's — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9% uptime, onbeperkt verkeer

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Stel uw proxyabonnement.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Datacenterpakket.

Hier aanbevolenDatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop 100 datacenter-IP’s in Europe en allowlist 203.0.113.7
  • Toon succespercentage van vandaag voor mijn European proxyverkeer
  • Verleng elke service die deze week verloopt voor minder dan $ 200
  • Roteer mijn IPs wanneer de volgende vernieuwing gratis is
  • Exporteer de latest proxylijst als JSON
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Locaties en voorraad

Geweldig voor gaming! Geen geo-beperkingen meer en de snelheid is ongelooflijk. 5/5

Gamer_GalIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

De verscheidenheid aan locaties aangeboden door FineProxy is fantastisch. Het stelt me in staat om toegang te krijgen tot inhoud en te simuleren surfen vanuit verschillende regio's zonder problemen. Dit is bijzonder nuttig geweest voor het testen van gelokaliseerde websites.

Asad JanDieg, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Snelheid onder belasting

Al maanden gebruiken FineProxy, zal altijd kiezen als mijn premium proxy service. Heb nooit een probleem gehad.

alexTrustpilot, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Snelle en betrouwbare proxy service met uitstekende uptime, geweldige ondersteuning en betaalbare prijzen. Perfect voor veilige browsen en automatisering taken!

MargaretSaasHub, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Verkeer wordt nooit gemeten

Terwijl andere aanbieders rekenen per GB of zelfs per verzoek, deze jongens blijven trouw aan hun missie en bieden redelijk geprijsde datacenter proxies met onbeperkte bandbreedte. Kijkde over het hele internet voor een dienst als deze en heel blij dat ik ze vond.

bhwowsersNorton Safe Web, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Ze biedt hoge snelheid, veilige proxies met onbeperkte bandbreedte, betaalbare prijzen, en een gebruiksvriendelijke ervaring voor alle gebruikers. Het is een echt leuke service, Ik beveel fineproxy.org 100%.

DJIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Allegro, Zalando, Bol.com — datacenter of ISP?Allegro is het

Allegro is het strengst — datacenter-IP's van buiten Polen worden direct geblokkeerd. ISP-proxy's met een Pools IP komen er wél doorheen. Zalando en Otto zijn minder agressief, maar markeren nog steeds datacenter-ranges van cloudproviders (AWS, Hetzner). Bol.com (Nederland) is gematigd — datacenter werkt voor eenvoudige prijscontroles, ISP voor langdurig scrapen. Voor cross-platform EU-monitoring zijn ISP-proxy's uit elk doelland de veiligste keuze. Met een anonieme EU-proxyconfiguratie krijgt elk IP een eigen SSL-certificaat en worden er geen forwarding-headers meegestuurd — de doelsite ziet een gewone lokale gebruiker.

Cookie-toestemmingsbanners breken mijn scraper — is daar een oplossing voor?De meeste EU-scrapers

De meeste EU-scrapers lopen hier tegenaan: een toestemmingspopup blokkeert de pagina voordat de content wordt geladen. Slechts 15% van de EU-sites is minimaal conform, wat betekent dat de rest gebroken of manipulatieve toestemmingsflows heeft. Headless browsers moeten ofwel cookies programmatisch accepteren (op de juiste knop klikken) ofwel de pagina laden met negering van de banner. Sommige CMP’s (Consent Management Platforms) injecteren een overlay die de content via CSS verbergt — u moet dat element verwijderen voordat u gaat parsen. De proxy lost dit niet rechtstreeks op, maar een lokaal EU-IP zorgt ervoor dat u dezelfde banner ziet als een echte gebruiker, en dat is essentieel voor compliancetests.

Netflix DE, Netflix FR, Netflix IT — verschillende catalogi?Ja

Ja. Netflix-catalogi verschillen per land vanwege licenties. De Portabiliteitsverordening laat EU-inwoners tijdelijk hun thuiscatalogus behouden op reis, maar voegt catalogi niet samen. Om te zien wat er in Frankrijk beschikbaar is, hebt u een Frans IP nodig. Om catalogi in 5 EU-landen te vergelijken, hebt u 5 landspecifieke IP's nodig. FineProxy verkoopt per land, niet per regio.

Wat is de beste Europese proxydienst voor prijsmonitoring?Hangt af van

Proxy’s voor 48 uur. Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Actieve proxy’s uit Europa
elke 15 minuten bijgewerkt

Gratis openbare proxy’s uit Europa, regelmatig door ons gecontroleerd op snelheid en uptime. Kopieer één IP of exporteer de actuele lijst — registratie is niet nodig.

Protocol
Anonimiteit
Poort
Laatste controle
217 online·Meer nodig? →
46.47.197.210:3128
IP : poort Score ProtocollenAnonimiteitPlaatsSnelheid Uptime Laatste controle Actie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWereldwijd
500 Mbps
99.97%
Zojuist
Kopen
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRussia
2.03 Mbps
100.0%
1 u geleden
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRussia · Moscow
473 Kbps
93.6%
1 u geleden
45.85.119.127:80
Cloudflare London, LLC· 1481 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.22 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.3:80
Cloudflare London, LLC· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.22 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1477 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
1.22 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.85.119.147:80
Cloudflare London, LLC· 1492 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.21 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.239:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.21 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.85.119.129:80
Cloudflare London, LLC· 1472 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.22 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.54:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
1.23 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.146:80
Cloudflare London, LLC· 1464 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.23 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.18.250.75:80
Cloudflare London, LLC· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantSwitzerland
1.20 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.192:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.20 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.224:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.20 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.75:80
Cloudflare London, LLC· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.26 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.135:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.85.119.44:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.10:80
Cloudflare London, LLC· 1239 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.242:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.223:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.47 Mbps
99.9%
1 u geleden
164.38.155.95:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.145:80
Cloudflare London, LLC· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.52 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.10:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.55 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.100:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.51 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.84:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
1.53 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.228:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.53 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.164:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.53 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.106:80
Cloudflare London, LLC· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
1.53 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.27:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.245:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.209:80
Cloudflare London, LLC· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.26 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.121:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.26 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.40:80
Cloudflare London, LLC· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom
1.27 Mbps
99.9%
1 u geleden
45.12.30.102:80
Cloudflare London, LLC· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.27 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.8:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.147:80
Cloudflare London, LLC· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.116:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.181:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.24:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.125:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.89:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.61:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.30:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.109:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.41 Mbps
99.9%
1 u geleden
45.131.7.139:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.247:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.209:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.35:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.57:80
Cloudflare London, LLC· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
1.50 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.98:80
Cloudflare London, LLC· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.158:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.46:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.71:80
Cloudflare London, LLC· 1215 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.43:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.47 Mbps
99.6%
1 u geleden
45.131.4.160:80
Cloudflare London, LLC· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.27:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom
1.50 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.109:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.53:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
1.48 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.252:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.19:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.114:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.44 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.208.86:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.34:80
Cloudflare London, LLC· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.208:80
Cloudflare London, LLC· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.44 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.181:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.29 Mbps
100.0%
1 u geleden
188.42.88.62:80
Cloudflare London, LLC· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLuxembourg
1.30 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.193.30.210:80
Cloudflare London, LLC· 1373 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom
1.31 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.213:80
Cloudflare London, LLC· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.35 Mbps
99.9%
1 u geleden
45.131.7.49:80
Cloudflare London, LLC· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.247:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.163:80
Cloudflare London, LLC· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.123:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.63:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.148:80
Cloudflare London, LLC· 1316 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.37 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.207:80
Cloudflare London, LLC· 1315 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.37 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.26:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.49.31.205:8080
Korbank S. A.· 1129 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantPoland · Wroclaw
1.59 Mbps
99.8%
1 u geleden
45.131.4.124:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.24 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.199:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.29 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.230:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.17:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.137:80
Cloudflare London, LLC· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.43 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.38:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.226:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.208.88:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.136:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.43 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.238:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.208.3:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.169:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.151:80
Cloudflare London, LLC· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.216:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.73:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.147:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.137:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.43:80
Cloudflare London, LLC· 1337 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.56:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.22:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.161:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.32 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.23:80
Cloudflare London, LLC· 1359 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.32 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.126:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.159:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.217:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.142:80
Cloudflare London, LLC· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.191:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.221:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.219:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.52:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.209:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.220:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.19:80
Cloudflare London, LLC· 1302 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.36:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.4:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.161:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.67:80
Cloudflare London, LLC· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.251:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.173:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.83:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.254:80
Cloudflare London, LLC· 1246 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.45 Mbps
98.8%
1 u geleden
45.12.31.154:80
Cloudflare London, LLC· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.203:80
Cloudflare London, LLC· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.201:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.183:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.68:80
Cloudflare London, LLC· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.209:80
Cloudflare London, LLC· 1235 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.218:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.43 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.199:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.44 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.159:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.51:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.41:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.208.63:80
Cloudflare London, LLC· 1919 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
938 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.121:80
Cloudflare London, LLC· 1910 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
942 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.219:80
Cloudflare London, LLC· 1852 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
972 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1804 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
998 Kbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.74:80
Cloudflare London, LLC· 1723 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
1.04 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.109:80
Cloudflare London, LLC· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.252:80
Cloudflare London, LLC· 1608 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.208.47:80
Cloudflare London, LLC· 1603 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.67:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.240:80
Cloudflare London, LLC· 1622 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.150:80
Cloudflare London, LLC· 1524 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.60:80
Cloudflare London, LLC· 1511 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.19 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.236:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.17 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.85.119.152:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.17 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.64:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom
1.14 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.233:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.82:80
Cloudflare London, LLC· 1605 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.85.119.236:80
Cloudflare London, LLC· 1637 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.10 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.197:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.31:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.116:80
Cloudflare London, LLC· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.101:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.48:80
Cloudflare London, LLC· 1613 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.36:80
Cloudflare London, LLC· 1645 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.193:80
Cloudflare London, LLC· 1641 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.10 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.86:80
Cloudflare London, LLC· 1604 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.85:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.185:80
Cloudflare London, LLC· 1584 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.14 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.227:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.124:80
Cloudflare London, LLC· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.165:80
Cloudflare London, LLC· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.08 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.185:80
Cloudflare London, LLC· 1665 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.08 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.216:80
Cloudflare London, LLC· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.08 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.151:80
Cloudflare London, LLC· 1659 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
1.08 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.55:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.208:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.85.119.118:80
Cloudflare London, LLC· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.10:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.10 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.211:80
Cloudflare London, LLC· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.85.119.143:80
Cloudflare London, LLC· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.10 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.158:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.28:80
Cloudflare London, LLC· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom
1.06 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.155:80
Cloudflare London, LLC· 1722 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.161:80
Cloudflare London, LLC· 1699 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.06 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.209:80
Cloudflare London, LLC· 1692 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
1.06 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.208.8:80
Cloudflare London, LLC· 1691 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.06 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.74:80
Cloudflare London, LLC· 1738 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.44:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.04 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.224:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.04 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.223:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.151:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.143:80
Cloudflare London, LLC· 1757 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
1.02 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.21:80
Cloudflare London, LLC· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.147:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.8:80
Cloudflare London, LLC· 1629 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.10 Mbps
99.6%
1 u geleden
45.131.6.199:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.208.98:80
Cloudflare London, LLC· 1556 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.16 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.108:80
Cloudflare London, LLC· 1550 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.16 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.239:80
Cloudflare London, LLC· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
1.17 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.32:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.200:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.69:80
Cloudflare London, LLC· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom
1.15 Mbps
100.0%
1 u geleden
134.209.29.120:3128
DigitalOcean, LLC· 655 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · Slough
2.75 Mbps
46.6%
1 u geleden
45.131.5.243:80
Cloudflare London, LLC· 2092 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
860 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.131.208.93:80
Cloudflare London, LLC· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
854 Kbps
99.6%
1 u geleden
45.131.4.59:80
Cloudflare London, LLC· 2263 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
795 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.131.208.69:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.245:80
Cloudflare London, LLC· 2070 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
870 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.131.208.73:80
Cloudflare London, LLC· 2066 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
871 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.68:80
Cloudflare London, LLC· 2063 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
873 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.198:80
Cloudflare London, LLC· 2049 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
878 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.107:80
Cloudflare London, LLC· 2042 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
881 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.70:80
Cloudflare London, LLC· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
888 Kbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.98:80
Cloudflare London, LLC· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom
886 Kbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.233:80
Cloudflare London, LLC· 2040 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
882 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.65:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.55:80
Cloudflare London, LLC· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
878 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.122:80
Cloudflare London, LLC· 2044 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
881 Kbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.98:80
Cloudflare London, LLC· 2038 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
883 Kbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.174:80
Cloudflare London, LLC· 2039 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
883 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.131.208.68:80
Cloudflare London, LLC· 2065 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
872 Kbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.27:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom
877 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.143:80
Cloudflare London, LLC· 2034 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
885 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.67:80
Cloudflare London, LLC· 2054 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.23:80
Cloudflare London, LLC· 2041 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
882 Kbps
100.0%
1 u geleden
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFrance · Lauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 u geleden
5.255.99.75:1080
The Infrastructure Group· 3227 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteThe Netherlands · Dronten
558 Kbps
33.5%
1 u geleden
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRussia · St Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 u geleden
Weergegeven 15 van 217

Handleiding

Gratis proxy voor Europa

3 min leestijdFineProxy-netwerkteam

Let op: De hieronder vermelde proxy's zijn niet onze premium serverproxy's. Dit is een openbare gratis lijst verzameld uit open bronnen — handig voor testen of basisgebruik.

Zelfde product, andere prijs — waarom EU-proxy's ertoe doen

Btw op digitale diensten varieert van 17% in Luxemburg tot 27% in Hongarije. Hetzelfde abonnement, dezelfde SaaS — een andere eindprijs afhankelijk van het land vanwaaruit u browst. Een Europese proxy uit Duitsland toont u het tarief met 19% btw. Eentje uit Finland toont 25,5% (verhoogd in september 2024). Bedrijven die prijsintelligentie uitvoeren binnen de EU hebben IP's uit meerdere landen nodig — niet één „Europees

Dit draait niet alleen om btw. Luchtvaartmaatschappijen, hotels, autoverhuurbedrijven en softwarebedrijven passen hun prijzen allemaal aan op basis van geolocatie. Een Frans IP ziet andere Booking.com-resultaten dan een Pools IP. Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it — drie aparte catalogi, drie prijsstructuren, drie sets verkopers.

Ze allemaal monitoren vanaf één niet-EU IP geeft u de „toeristenversie

GDPR en scraping — wat u wel en niet mag doen

Publieke beschikbaarheid betekent niet dat er toestemming is om te scrapen. Onder de GDPR hebt u een rechtsgrondslag nodig — „gerechtvaardigd belang

Lager risico: productprijzen, voorraadniveaus, openbare bedrijfsvermeldingen, vacatures. Grijs gebied: alles waar persoonlijke identificatiegegevens aan gekoppeld zijn. Een EU-proxyserver verandert het juridische kader niet, maar verandert wel wat u ziet — prijzen, beschikbaarheid en content verschuiven per land. Voor advertentieverificatie en compliancemonitoring moet u zien wat een lokale gebruiker ziet, inclusief cookietoestemmingsbanners. Slechts 15% van de EU-websites heeft een minimaal conforme toestemmingsinterface (onderzoek uit 2025 in 31 landen). Om dit over markten heen te verifiëren, hebt u IP’s uit elk land nodig.

Europese e-commerce: landspecifieke anti-botbeveiliging

Allegro (Polen) blokkeert datacenter-IP's direct — u hebt ISP- of residentiële proxy's met een Pools IP nodig. Zalando, Otto en Bol.com hanteren vergelijkbare beveiligingen met daar bovenop geo-restricties. Elke marktplaats heeft een eigen WAF, rate limits en JavaScript-rendering. Allegro scrapen vanaf een Duits datacenter-IP levert niets op.

De proxy Europa-markt weerspiegelt dit: u koopt geen "Europese proxy's" als één enkele pool. U koopt Duitse IP's voor Amazon.de, Nederlandse IP's voor Bol.com, Poolse voor Allegro. FineProxy biedt datacenter- en ISP IPv4-proxy's in Europese landen. Datacenter op eigen ASN, vast tarief per IP, onbeperkt verkeer. ISP op lokale providers — doorstaat IP-typecontroles op platforms die datacenterreeksen markeren. Een Europees IP-adres van FineProxy haalt tot 500 Mbps. HTTP/HTTPS en SOCKS5. Na betaling verschijnen IP's in uw dashboard — whitelist uw werk-IP, exporteer als IP:port of API. Minimale bestelling: 100 IP's.