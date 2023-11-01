Proxy per land
Kies uw land — elke locatie draait op FineProxy’s eigen ASN met een vast tarief en onbeperkt verkeer.
Choose your
proxy location.
Browse country proxy pools. Every destination uses the same unmetered plans, shared tooling, and instant dashboard delivery.
Stel uw proxyabonnement.
Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.
Huidige abonnementen laden…
Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.
Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.
Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Datacenterpakket.
|Hier aanbevolenDatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokken
|ExclusiefPersoonlijk, vanaf één IP
|ISPStatische, bij ISP geregistreerde adressen
|RoterendGefactureerd in API-tegoeden
|Ideaal voor
|Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.
|Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.
|Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.
|Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
|Gebruikers per adres
|Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.
|1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.
|Maximaal 5
|Gedeelde pool
|Platformvertrouwen
|StandaardDatacenter-ASN
|Hoog — exclusief
|Hoog — geregistreerd bij ISP
|Verschilt per pool
|Prijs vanaf
|$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand
|$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.
|$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimale bestelling
|100 IP’s
|1 IP
|100 IP’s
|2,5 miljoen tegoeden
|Behoud van adres
|Statisch tijdens de looptijd
|Statisch tijdens de looptijd
|Statisch tijdens de looptijd
|Wijzigt per aanvraag
|Bandbreedte
|Onbeperkt
|Onbeperkt
|Onbeperkt
|TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
|UDP / spraakoproepen
|Optionele uitbreiding
|Optionele uitbreiding
|Optionele uitbreiding
|Niet beschikbaar
|Protocollen
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authenticatie
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|API-sleutel
|Abonnementen bekijken
|Dedicated abonnementen bekijken
|ISP-abonnementen bekijken
|Abonnementen bekijken
Datacenterpakket
Verkocht in gedeelde blokken
Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.
Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.
StandaardDatacenter-ASN
$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand
100 IP’s
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
Exclusief
Persoonlijk, vanaf één IP
Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.
1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.
Hoog — exclusief
$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.
1 IP
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
ISP
Statische, bij ISP geregistreerde adressen
Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.
Maximaal 5
Hoog — geregistreerd bij ISP
$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand
100 IP’s
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
Roterend
Gefactureerd in API-tegoeden
Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gedeelde pool
Verschilt per pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 miljoen tegoeden
Wijzigt per aanvraag
TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
Niet beschikbaar
HTTP, SOCKS5
API-sleutel
Proxy’s voor 48 uur
Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.
Populairste proxylocaties
De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.
Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.
FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.
Zeg vervolgens gewoon
- Koop 100 datacenter-IP’s in het geselecteerde land en voeg 203.0.113.7 toe aan de toelatingslijst
- Toon succespercentage van vandaag across mijn proxy locations
- Verleng elke service die deze week verloopt voor minder dan $ 200
- Roteer mijn IPs wanneer de volgende vernieuwing gratis is
- Exporteer de latest proxylijst als JSON
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.
Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt
Uw geld uitgeven
Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen
wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.
Meer betalen dan de offerte
Elke aankoop bevat
expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.
Onbedoeld opzeggen
De twee onomkeerbare tools werken niet zonder
confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.
U dubbel belasten
Financiële aanroepen gebruiken een
idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.
Handmatige installatie
Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.
Systemen
Browsers
Apps
Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.
FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.
Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.
500 Mbps
per proxy in standaardtests op externe servers
99.97%
van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen
96
gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies
0
bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement
Dedicated AMD EPYC
Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.
Eigen subnetten
IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.
80 Gbps-uplink
Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.
Tier III / IV
Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.
De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.
Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.
Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.
Locaties en voorraad
Ik heb gebruik gemaakt van FineProxy proxy service voor een aantal maanden nu en ik ben erg tevreden met het. Hoge verbindingssnelheid, betrouwbare gegevensbescherming en een breed scala van locaties maken het een uitstekende tool voor het werken op het internet. Ik beveel het!
Ik heb het gebruik van FineProxy voor een lange termijn, en het is super! De service is snel, betrouwbaar, en heeft tal van IP's om uit te kiezen. Of voor privacy of toegang tot inhoud materiaal uit onderscheidende gebieden, FineProxy heeft voortdurend gebracht.
Snelheid onder belasting
Dit is echt een van de beste proxies die ik heb gebruikt. Het is stabiel, klant supoport is op punt en de prijs is echt betaalbaar. Zeker zal blijven gebruiken!
Ik heb gebruik gemaakt van service proxies sinds het begin van dit jaar. Ik hield van de stabiliteit van de dienst. Tijdens het gebruik was er geen enkele significante val of technische problemen. Een ander voordeel is dat er een kans om te betalen met cryptocurrencies.
Verkeer wordt nooit gemeten
We gebruiken FineProxy al twee jaar. De onbeperkte bandbreedte en de verbinding zijn gewoon geweldig en stabiel. Sterk aanbevolen.
Zeer betaalbare Europese proxies. Ik denk dat het de enige proxy provider die trouw bleef aan gratis en veilig internet. Terwijl anderen kosten per GB of zelfs per aanvraag, deze jongens nog steeds bieden onbeperkte bandbreedte plannen.
Hoe uitgebreid is uw proxynetwerk?Ons proxynetwerk behoort
Ons proxynetwerk behoort tot de grootste en meest betrouwbare ter wereld. De volledige infrastructuur en IP-ranges zijn eigendom van FineProxy en worden door ons beheerd — wij verkopen geen hardware van derden door. Wij bieden dedicated proxy's in tal van landen met targeting op landniveau (geen selectie op stad of ASN bij dit producttype).
Welke landen zijn beschikbaar en hoe werkt geo-targeting?Op deze pagina
Op deze pagina vindt u alle ondersteunde landen. Wij bieden datacenter-proxy's aan in elk vermeld land. Targeting voor deze productlijn is op landniveau; targeting op stad- of ASN-niveau is hier niet beschikbaar.
Hoe kan ik aan de slag met uw dienst?U heeft twee
U heeft twee snelle opties: maak gebruik van een gratis test zonder wachttijd, of koop een abonnement met directe activering — uw proxy's zijn onmiddellijk na betaling beschikbaar. In beide gevallen krijgt u een overzichtelijk dashboard, een snelle installatie en responsieve ondersteuning.
Wat maakt FineProxy uniek?Volledig eigen infrastructuur
Volledig eigen infrastructuur: Wij beheren onze eigen hardware en IP-ranges — geen doorverkoop van derden. Krachtige rekencapaciteit: Dedicated servers op moderne AMD-processors voor consistente doorvoer met lage latentie. Grote statische IP-pools: Targeting op landniveau via uitgebreide, eigen IPv4-ranges. Werkelijk onbeperkt dataverkeer: Geen kosten per GB of verborgen limieten. Maatwerk op aanvraag: Wij kunnen dedicated subnetten, geïsoleerde hardware en op maat gemaakte routering per klant inrichten.
Hoe garandeert u succes voor uw klanten?We beginnen met
We beginnen met het samenstellen van de juiste mix van statische datacenter-/ISP-proxy's of roterende pools voor uw specifieke toepassing, en activeren deze direct op onze eigen hardware en first-party IP-reeksen. U krijgt onbeperkte bandbreedte, targeting op landniveau, flexibele authenticatie (IP-allowlisting of gebruikersnaam/wachtwoord), een overzichtelijk dashboard en REST API, en een uptime van 99,9%+. Onze engineers helpen u met details die uw pipelines stabiel houden — request pacing, consent-/cookieafhandeling en sessiestrategie — zodat datacollectie soepel verloopt. Heeft u meer nodig, dan kunnen wij dedicated subnetten of geïsoleerde hardware inrichten, routering monitoren en optimaliseren, en in aanmerking komende IP-swaps uitvoeren — allemaal ondersteund door snelle, ticketgebaseerde support.
Welke proxylijnen kan ik per land kopen?Twee statische opties
Twee statische opties: Datacenter IPv4 en — waar beschikbaar — Static ISP (static-residential) IPv4. Beide zijn statisch en worden per IP gefactureerd. Roterende proxy's zijn een apart product en worden niet op deze pagina verkocht.
Welke beperkingen hanteert u voor proxygebruik?Verkeer is onbeperkt
Verkeer is onbeperkt, maar elk plan heeft limieten voor gelijktijdige verbindingen en verbindingssnelheid om de netwerkstabiliteit voor u en andere klanten te waarborgen. Wij zijn een conforme, legale dienst: e-mailpoorten zijn geblokkeerd (bijv. 25/465/587/110/143/993/995) en overheidswebsites zijn niet toegankelijk via onze proxy's. Gebruik dient in overeenstemming te zijn met de geldende wetgeving en de voorwaarden van elke website; activiteiten zoals spam, credential stuffing, port scanning, malwaredistributie of ander misbruik zijn verboden. Bij overschrijding van planlimieten of detectie van misbruikpatronen kunnen wij de betreffende endpoints throttlen of opschorten om het platform stabiel te houden.
Welke protocollen en authenticatiemethoden worden ondersteund?HTTP/HTTPS en SOCKS5
HTTP/HTTPS en SOCKS5 (met optioneel UDP). SOCKS4 wordt ondersteund (zonder authenticatie). Meerdere standaardpoorten zijn parallel beschikbaar. IP-allowlisting is vereist; daarnaast kunt u gebruikersnaam/wachtwoord-authenticatie inschakelen. U kunt maximaal 5 bron-IP's op de allowlist plaatsen.
Hoe waarborgt u carrier-grade betrouwbaarheid?Onze volledige infrastructuur
Onze volledige infrastructuur is gebouwd en in eigen beheer — wij leasen geen servers of IP's van derden. Elke proxy draait op enterprise-grade AMD-hardware met redundante connectiviteit, intelligente load balancing en geautomatiseerde failover om downtime te elimineren. Continue 24/7-monitoring garandeert stabiele prestaties en snel herstel, zelfs onder zware belasting.
Hoe zijn de plannen opgebouwd? Is het verkeer onbeperkt?De prijs is
De prijs is per IP met onbeperkt verkeer (geen kosten per GB). De standaardtermijn is maandelijks, met vooruitbetaalopties tot één jaar; verlengingen ontvangen 20% korting. Factureringsvaluta: USD.