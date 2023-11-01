NEW! |Eén API-aanroep, schone gegevens terug. Geen scrapers nodig.Ontvang 10.000 gratis tokens →

Proxy per land

Kies uw land — elke locatie draait op FineProxy’s eigen ASN met een vast tarief en onbeperkt verkeer.

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Choose your
proxy location.

Browse country proxy pools. Every destination uses the same unmetered plans, shared tooling, and instant dashboard delivery.

AustraliëAU proxy serversCanadaCA proxy serversChinaCN proxy serversFrankrijkFR proxy serversDuitslandDE proxy serversIndiaIN proxy serversIsraëlIL proxy serversNederlandNL proxy serversPakistanPK proxy serversPolenPL proxy serversRuslandRU proxy serversSeychellenSC proxy serversSpanjeES proxy serversTurkijeTR proxy serversOekraïneUA proxy serversVerenigd KoninkrijkGB proxy serversVerenigde StatenUS proxy servers

Stel uw proxyabonnement.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Datacenterpakket.

Hier aanbevolenDatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop 100 datacenter-IP’s in het geselecteerde land en voeg 203.0.113.7 toe aan de toelatingslijst
  • Toon succespercentage van vandaag across mijn proxy locations
  • Verleng elke service die deze week verloopt voor minder dan $ 200
  • Roteer mijn IPs wanneer de volgende vernieuwing gratis is
  • Exporteer de latest proxylijst als JSON
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Locaties en voorraad

Ik heb gebruik gemaakt van FineProxy proxy service voor een aantal maanden nu en ik ben erg tevreden met het. Hoge verbindingssnelheid, betrouwbare gegevensbescherming en een breed scala van locaties maken het een uitstekende tool voor het werken op het internet. Ik beveel het!

RobertSaasHub, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Ik heb het gebruik van FineProxy voor een lange termijn, en het is super! De service is snel, betrouwbaar, en heeft tal van IP's om uit te kiezen. Of voor privacy of toegang tot inhoud materiaal uit onderscheidende gebieden, FineProxy heeft voortdurend gebracht.

BrilliantcompanyIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Snelheid onder belasting

Dit is echt een van de beste proxies die ik heb gebruikt. Het is stabiel, klant supoport is op punt en de prijs is echt betaalbaar. Zeker zal blijven gebruiken!

yntoygwrldNorton Safe Web, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Ik heb gebruik gemaakt van service proxies sinds het begin van dit jaar. Ik hield van de stabiliteit van de dienst. Tijdens het gebruik was er geen enkele significante val of technische problemen. Een ander voordeel is dat er een kans om te betalen met cryptocurrencies.

ChrisDieg, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Verkeer wordt nooit gemeten

We gebruiken FineProxy al twee jaar. De onbeperkte bandbreedte en de verbinding zijn gewoon geweldig en stabiel. Sterk aanbevolen.

David RhodesTrustpilot, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Zeer betaalbare Europese proxies. Ik denk dat het de enige proxy provider die trouw bleef aan gratis en veilig internet. Terwijl anderen kosten per GB of zelfs per aanvraag, deze jongens nog steeds bieden onbeperkte bandbreedte plannen.

NemanjaDieg, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Hoe uitgebreid is uw proxynetwerk?Ons proxynetwerk behoort

Ons proxynetwerk behoort tot de grootste en meest betrouwbare ter wereld. De volledige infrastructuur en IP-ranges zijn eigendom van FineProxy en worden door ons beheerd — wij verkopen geen hardware van derden door. Wij bieden dedicated proxy's in tal van landen met targeting op landniveau (geen selectie op stad of ASN bij dit producttype).

Welke landen zijn beschikbaar en hoe werkt geo-targeting?Op deze pagina

Op deze pagina vindt u alle ondersteunde landen. Wij bieden datacenter-proxy's aan in elk vermeld land. Targeting voor deze productlijn is op landniveau; targeting op stad- of ASN-niveau is hier niet beschikbaar.

Hoe kan ik aan de slag met uw dienst?U heeft twee

U heeft twee snelle opties: maak gebruik van een gratis test zonder wachttijd, of koop een abonnement met directe activering — uw proxy's zijn onmiddellijk na betaling beschikbaar. In beide gevallen krijgt u een overzichtelijk dashboard, een snelle installatie en responsieve ondersteuning.

Wat maakt FineProxy uniek?Volledig eigen infrastructuur

Volledig eigen infrastructuur: Wij beheren onze eigen hardware en IP-ranges — geen doorverkoop van derden. Krachtige rekencapaciteit: Dedicated servers op moderne AMD-processors voor consistente doorvoer met lage latentie. Grote statische IP-pools: Targeting op landniveau via uitgebreide, eigen IPv4-ranges. Werkelijk onbeperkt dataverkeer: Geen kosten per GB of verborgen limieten. Maatwerk op aanvraag: Wij kunnen dedicated subnetten, geïsoleerde hardware en op maat gemaakte routering per klant inrichten.

Hoe garandeert u succes voor uw klanten?We beginnen met

We beginnen met het samenstellen van de juiste mix van statische datacenter-/ISP-proxy's of roterende pools voor uw specifieke toepassing, en activeren deze direct op onze eigen hardware en first-party IP-reeksen. U krijgt onbeperkte bandbreedte, targeting op landniveau, flexibele authenticatie (IP-allowlisting of gebruikersnaam/wachtwoord), een overzichtelijk dashboard en REST API, en een uptime van 99,9%+. Onze engineers helpen u met details die uw pipelines stabiel houden — request pacing, consent-/cookieafhandeling en sessiestrategie — zodat datacollectie soepel verloopt. Heeft u meer nodig, dan kunnen wij dedicated subnetten of geïsoleerde hardware inrichten, routering monitoren en optimaliseren, en in aanmerking komende IP-swaps uitvoeren — allemaal ondersteund door snelle, ticketgebaseerde support.

Welke proxylijnen kan ik per land kopen?Twee statische opties

Twee statische opties: Datacenter IPv4 en — waar beschikbaar — Static ISP (static-residential) IPv4. Beide zijn statisch en worden per IP gefactureerd. Roterende proxy's zijn een apart product en worden niet op deze pagina verkocht.

Welke beperkingen hanteert u voor proxygebruik?Verkeer is onbeperkt

Verkeer is onbeperkt, maar elk plan heeft limieten voor gelijktijdige verbindingen en verbindingssnelheid om de netwerkstabiliteit voor u en andere klanten te waarborgen. Wij zijn een conforme, legale dienst: e-mailpoorten zijn geblokkeerd (bijv. 25/465/587/110/143/993/995) en overheidswebsites zijn niet toegankelijk via onze proxy's. Gebruik dient in overeenstemming te zijn met de geldende wetgeving en de voorwaarden van elke website; activiteiten zoals spam, credential stuffing, port scanning, malwaredistributie of ander misbruik zijn verboden. Bij overschrijding van planlimieten of detectie van misbruikpatronen kunnen wij de betreffende endpoints throttlen of opschorten om het platform stabiel te houden.

Welke protocollen en authenticatiemethoden worden ondersteund?HTTP/HTTPS en SOCKS5

HTTP/HTTPS en SOCKS5 (met optioneel UDP). SOCKS4 wordt ondersteund (zonder authenticatie). Meerdere standaardpoorten zijn parallel beschikbaar. IP-allowlisting is vereist; daarnaast kunt u gebruikersnaam/wachtwoord-authenticatie inschakelen. U kunt maximaal 5 bron-IP's op de allowlist plaatsen.

Hoe waarborgt u carrier-grade betrouwbaarheid?Onze volledige infrastructuur

Onze volledige infrastructuur is gebouwd en in eigen beheer — wij leasen geen servers of IP's van derden. Elke proxy draait op enterprise-grade AMD-hardware met redundante connectiviteit, intelligente load balancing en geautomatiseerde failover om downtime te elimineren. Continue 24/7-monitoring garandeert stabiele prestaties en snel herstel, zelfs onder zware belasting.

Hoe zijn de plannen opgebouwd? Is het verkeer onbeperkt?De prijs is

De prijs is per IP met onbeperkt verkeer (geen kosten per GB). De standaardtermijn is maandelijks, met vooruitbetaalopties tot één jaar; verlengingen ontvangen 20% korting. Factureringsvaluta: USD.