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China Proxy

Betrouwbare statische Chinese IPv4-proxy's — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9% uptime, onbeperkt verkeer

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Stel uw proxyabonnement.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Datacenterpakket.

Hier aanbevolenDatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop 100 datacenter-IP’s in China en allowlist 203.0.113.7
  • Toon succespercentage van vandaag voor mijn Chinese proxyverkeer
  • Verleng elke service die deze week verloopt voor minder dan $ 200
  • Roteer mijn IPs wanneer de volgende vernieuwing gratis is
  • Exporteer de latest proxylijst als JSON
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Locaties en voorraad

FineProxy biedt uitstekende proxy-services met een breed scala aan IP-locaties. Het installatieproces was eenvoudig, en hun proxies werken perfect voor mijn behoeften. De prijsstelling is ook redelijk, waardoor het een geweldige keuze voor zowel persoonlijk als zakelijk gebruik.

Chris2025SaasHub, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Deze app heeft mijn bedrijf op internet draaien soft geen tracking en hacken is gezien mijn locaties zijn gemaakt prive.

Ay LinIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Snelheid onder belasting

Ik ben erg tevreden met fineproxy.org. Hun service is betrouwbaar, snel en biedt uitstekende proxy-oplossingen. De gebruiksvriendelijke interface en concurrerende prijzen maken het een top keuze.

JakubDieg, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Een geweldige aanbieder zonder uitval, met 24/7-ondersteuning die echt behulpzaam is. Er zijn ook ontzettend veel pakketten en opties, van ISP-proxy’s tot datacenterproxy’s.

Stelios VastardosTrustpilot, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Verkeer wordt nooit gemeten

Terwijl andere aanbieders rekenen per GB of zelfs per verzoek, deze jongens blijven trouw aan hun missie en bieden redelijk geprijsde datacenter proxies met onbeperkte bandbreedte. Kijkde over het hele internet voor een dienst als deze en heel blij dat ik ze vond.

bhwowsersNorton Safe Web, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Fantastisch werk Fantastisch werk Fantastische proxies Fantastisch werk, team! Ik heb net ontdekt deze service en ik ben echt onder de indruk van de waarde die u te bieden voor de prijs is ongelooflijk. En nu met onbeperkte residentiële toegang? Dat is next-level. Groot respect voor u allen. Ik zal zeker worden terug!

hamzaerkoDieg, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Baidu blokkeert mijn scraper meteen — werken datacenter-IP's?Baidu weigert buitenlandse

Baidu weigert buitenlandse IP's bij het eerste contact. Chinese datacenter-IP's komen er wel doorheen voor SERP-scraping bij gematigde volumes — Baidu's belangrijkste filter is geo, niet het IP-type. Bij hogere volumes verminderen ISP-IP's CAPTCHA-triggers. Combineer met Playwright voor JS-gerenderde pagina's. Als u te snel verzoeken afvuurt, doodt Baidu's rate limiter de sessie — ongeacht welk IP-type u gebruikt.

Kan ik productgegevens van 1688.com opvragen zonder een Chinees account?Basisvermeldingen laden met

Basisvermeldingen laden met een Chinees IP, maar 1688 dwingt steeds vaker een login af voor detailpagina's, leveranciersinformatie en afbeeldingen zoeken. De aanscherping van internationale toegang is recent begonnen. Voor het scrapen van 1688-productgegevens op grote schaal houdt een snelle proxy met een Chinese internetverbinding verzoeken onder de 100 ms. Apify heeft dedicated 1688-actors ($20–30/maand + verbruik), maar ook die hebben onder de motorkap Chinese IP's nodig.

Douyin vs TikTok — dezelfde proxy-setup?Nee

Nee. Douyin is een aparte app met aparte servers en hardere anti-botmaatregelen. Het gebruikt X-Medusa bovenop X-Bogus en X-Argus. Cookies verlopen sneller, en het verwacht een afgestemde set: Chinees IP + zh-CN-locale + Asia/Shanghai-tijdzone. TikTok heeft geen Chinese IP's nodig. Voor het scrapen van Douyin-content — posts, reacties, creatorgegevens — hebt u CN-proxy's met volledige fingerprintmatching nodig.

Hoe controleren Chinese platforms of een IP daadwerkelijk uit China komt?Ze vertrouwen niet

Ze vertrouwen niet op MaxMind. De binnenlandse standaard is IPIP.net — gebouwd op realtime BGP/ASN-analyse met meer dan 600 monitoringpunten en dagelijkse updates. Toutiao, Didi, 58.com en Sohu gebruiken het allemaal. Taobao draait een eigen GeoIP-database op ip.taobao.com. In de cloud gehoste IP's van AWS of GCloud worden in elke Chinese GeoIP-database getagd als buitenlands datacenter — daarom falen ze nog vóórdat gedragscontroles beginnen. ISP-proxy's die geregistreerd staan bij Chinese providers (China Telecom, China Unicom, China Mobile) slagen per definitie voor elke binnenlandse GeoIP-lookup — het IP behoort tot een lokale provider.

Hoe zit het met PIPL en de legaliteit van scraping in China?China's Personal Information

China's Personal Information Protection Law (PIPL), Data Security Law en Network Data Security Management Regulations (van kracht sinds januari 2025) zijn ook buiten China van toepassing als u gegevens van Chinese burgers verwerkt. Niet-persoonsgebonden data (productprijzen, metadata van vermeldingen, geaggregeerde statistieken) brengt een lager risico met zich mee. Het scrapen van persoonsgegevens (profielen, contactinformatie, aankoopgeschiedenis) zonder toestemming leidt tot PIPL-sancties. Naleving hangt af van wat u verzamelt, niet welke proxy u gebruikt.

Werken datacenter-IP's überhaupt op Xiaohongshu en Weibo?De beste werkende

De beste werkende proxy in China voor sociale platforms is ISP. Zowel Xiaohongshu als Weibo controleren het IP-type. Xiaohongshu toont andere content aan niet-Chinese IP's en past agressievere rate-limiting toe.

Actieve proxy’s uit China
elke 15 minuten bijgewerkt

Gratis openbare proxy’s uit China, regelmatig door ons gecontroleerd op snelheid en uptime. Kopieer één IP of exporteer de actuele lijst — registratie is niet nodig.

Protocol
Anonimiteit
Poort
Laatste controle
46 online·Meer nodig? →
203.19.38.114:1080
IP : poort Score ProtocollenAnonimiteitPlaatsSnelheid Uptime Laatste controle Actie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWereldwijd
500 Mbps
99.97%
Zojuist
Kopen
203.19.38.114:1080
CTGNet· 450 ms		76
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
4.00 Mbps
100.0%
1 u geleden
113.204.79.230:9091
CHINA UNICOM China169· 914 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.97 Mbps
99.9%
1 u geleden
122.246.112.107:7890
Chinanet· 817 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.20 Mbps
90.9%
1 u geleden
47.95.206.224:45074
Hangzhou Alibaba Advertising· 1021 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.76 Mbps
100.0%
4 u geleden
47.95.206.224:45056
Hangzhou Alibaba Advertising· 1118 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.61 Mbps
100.0%
1 d geleden
125.34.218.175:10909
China Unicom Beijing· 1354 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.33 Mbps
100.0%
17 u geleden
47.95.206.224:45094
Hangzhou Alibaba Advertising· 1079 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.67 Mbps
91.0%
4 u geleden
120.232.115.57:17981
China Mobile Communications· 1587 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.13 Mbps
99.8%
1 u geleden
61.158.175.38:9002
CHINA UNICOM China169· 1612 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
47.95.206.224:45248
Hangzhou Alibaba Advertising· 1380 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.30 Mbps
84.6%
2 u geleden
47.95.206.224:45078
Hangzhou Alibaba Advertising· 808 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
2.23 Mbps
66.2%
6 u geleden
27.185.218.213:17981
Shijiazhuang IDC network,· 1505 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.20 Mbps
94.7%
1 u geleden
47.95.206.224:45180
Hangzhou Alibaba Advertising· 814 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
2.21 Mbps
62.1%
1 d geleden
120.232.115.170:17981
China Mobile Communications· 1569 ms		36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.15 Mbps
92.2%
1 u geleden
47.95.206.224:45184
Hangzhou Alibaba Advertising· 1810 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
994 Kbps
85.3%
4 u geleden
119.188.131.55:17981
CHINA UNICOM China169· 2028 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
888 Kbps
99.9%
1 u geleden
47.95.206.224:45208
Hangzhou Alibaba Advertising· 2284 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
788 Kbps
100.0%
2 u geleden
47.95.206.224:45211
Hangzhou Alibaba Advertising· 1927 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
934 Kbps
82.6%
1 d geleden
153.0.171.163:8085
CHINA UNICOM China169· 6730 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
267 Kbps
100.0%
1 u geleden
47.95.206.224:45091
Hangzhou Alibaba Advertising· 1621 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.11 Mbps
78.0%
3 u geleden
47.95.206.224:45022
Hangzhou Alibaba Advertising· 1892 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
951 Kbps
79.5%
3 u geleden
47.95.206.224:45165
Hangzhou Alibaba Advertising· 3289 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
547 Kbps
91.0%
1 d geleden
47.95.206.224:45062
Hangzhou Alibaba Advertising· 4201 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
428 Kbps
84.4%
2 u geleden
116.196.150.180:17981
Jinhua Weian InfoTech· 1730 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.04 Mbps
61.8%
1 u geleden
114.242.9.56:3128
China Unicom Beijing· 581 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantBeijing
3.10 Mbps
82.0%
6 u geleden
47.95.206.224:45122
Hangzhou Alibaba Advertising· 3225 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
558 Kbps
69.0%
2 u geleden
101.206.186.99:8080
CHINA UNICOM China169· 3013 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
597 Kbps
62.8%
1 u geleden
47.95.206.224:45143
Hangzhou Alibaba Advertising· 1323 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.36 Mbps
38.0%
4 u geleden
39.106.170.168:8080
Hangzhou Alibaba Advertising· 1873 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantBeijing
961 Kbps
96.3%
1 d geleden
47.95.206.224:45060
Hangzhou Alibaba Advertising· 3344 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
538 Kbps
52.8%
4 u geleden
47.95.206.224:45128
Hangzhou Alibaba Advertising· 1816 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
991 Kbps
40.9%
4 u geleden
47.95.206.224:45030
Hangzhou Alibaba Advertising· 3862 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
466 Kbps
52.6%
4 u geleden
101.251.204.174:8080
China Unicom Beijing· 3085 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
583 Kbps
100.0%
1 u geleden
47.95.206.224:45034
Hangzhou Alibaba Advertising· 3002 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
600 Kbps
49.1%
2 d geleden
183.215.23.242:9091
China Mobile communications· 3131 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
575 Kbps
99.5%
1 u geleden
47.95.206.224:45220
Hangzhou Alibaba Advertising· 3224 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
558 Kbps
43.9%
4 u geleden
103.213.97.78:80
AS Number for· 6570 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
274 Kbps
81.6%
1 d geleden
223.85.21.195:8080
The Internet Data· 5911 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
305 Kbps
75.3%
1 u geleden
47.95.206.224:45054
Hangzhou Alibaba Advertising· 1548 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.16 Mbps
20.9%
4 u geleden
47.95.206.224:45157
Hangzhou Alibaba Advertising· 1709 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.05 Mbps
10.0%
4 u geleden
47.95.206.224:45110
Hangzhou Alibaba Advertising· 2899 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
621 Kbps
17.3%
1 d geleden
14.103.201.137:3128
China Telecom (Group)· 2622 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
686 Kbps
20.5%
2 u geleden
221.217.54.222:9000
China Unicom Beijing· 1552 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantBeijing
1.16 Mbps
14.3%
2 u geleden
47.95.206.224:45028
Hangzhou Alibaba Advertising· 2660 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
677 Kbps
10.0%
4 u geleden
47.95.206.224:45160
Hangzhou Alibaba Advertising· 3725 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantBeijing
483 Kbps
25.3%
14 u geleden
47.95.206.224:45079
Hangzhou Alibaba Advertising· 2898 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
621 Kbps
10.0%
2 d geleden
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