Aanvullende diensten

Geldig vanaf 17 augustus 2026 Afdrukken

Naast standaard proxypakketten biedt FineProxy een reeks optionele diensten voor klanten met niet-standaard technische vereisten. Deze diensten omvatten het samenstellen van aangepaste IP-lijsten, GEO-optimalisatie met behulp van externe databases, toegangsvalidatie voor specifieke resources en uitgebreide verbindingslimieten.

Deze lijst is niet uitputtend — wij staan open voor andere aanpassingen op verzoek.

Elke aanvullende dienst kan worden aangevraagd via het ticketsysteem in uw persoonlijke account.

Bent u een zakelijke klant en heeft u een volledig gepersonaliseerde enterprise-oplossing nodig? Wij bieden ook Business- en Enterprise-proxyoplossingen op maat van de behoeften van uw bedrijf: https://fineproxy.org/proxy-for-business/

Service voor elk type handmatig/aangepast werk met proxylijsten volgens de wensen van de klant.

Meest voorkomende scenario’s: een klant koopt 2–3–5 pakketten, sommige IP’s overlappen, en er zijn volledig unieke lijsten per dienst nodig. Een ander veelvoorkomend geval: de klant heeft eerder bepaalde proxy’s gebruikt en stuurt ons een lijst met IP’s die niet in de nieuwe dienst mogen voorkomen.

Wat is inbegrepen:

Dubbele IP’s verwijderen tussen meerdere aangeschafte pakketten

Volledig individuele IP-lijsten samenstellen per pakket, zodat er geen overlapping is

Specifieke IP’s uitsluiten die door de klant zijn aangeleverd (bijvoorbeeld eerder gebruikte IP’s)

Eenmalige levering van een aangepaste IP-lijst op basis van de regels van de klant

Niet inbegrepen:

Heroptimalisatie nadat de klant zijn proxylijst wijzigt of vernieuwt

Regelmatige/doorlopende aanpassingen per maand

Garanties voor toekomstige bestellingen (elke nieuwe bestelling is een afzonderlijke dienst)

2. GEO-optimalisatie op basis van aangepaste geolocatiedatabase — $100 (eenmalig)#

Deze dienst wordt ingezet wanneer de klant IP-selectie wenst op basis van een eigen GEO-database, afwijkend van de standaard FineProxy-geobase.

Wij controleren onze proxypool tegen de geobase van de klant en selecteren uitsluitend IP’s die overeenkomen met het gewenste land of de gewenste lijst van landen. Het kan ook een gemengd GEO-pakket zijn, bijvoorbeeld 700 IP’s uit de VS en 300 IP’s uit Europa in één dienst.

Wat is inbegrepen:

Volledige controle van onze IP-pool in de geobase van de klant

Selectie van IP’s voor één doelland

Selectie van IP’s voor meerdere doellanden

Samenstelling van gemengde GEO-pakketten (bijvoorbeeld N IP’s uit land A + M IP’s uit land B)

Niet inbegrepen:

Doorlopende verificatie in de geobase van de klant na levering

Automatische hercontroles na updates aan de klantzijde

Toekomstige hersortering van hetzelfde pakket (dit wordt een nieuw betaald verzoek)

3. IP-selectie voor een specifieke website of bron — € 60 (eenmalig)#

De klant geeft een website of specifieke pagina op. Wij voeren een controle uit en achterhalen welke proxy-IP’s toegang hebben tot deze site. Op basis van de resultaten stellen wij een lijst samen voor de klant.

Wat is inbegrepen:

Eenmalige geautomatiseerde controle van de toegang tot de opgegeven site/pagina

Selectie van IP’s die de site op het moment van testen succesvol openen

Levering van een gefilterde IP-lijst, samengesteld voor de klant

Niet inbegrepen:

Langdurige uptimemonitoring van deze site

Hercontroles nadat de site zijn beveiliging wijzigt of bepaalde IP’s blokkeert

Garanties dat de toegang in de toekomst ongewijzigd blijft

4. Pakketopsplitsing — € 80 (eenmalig)#

Een bestaand proxypakket opsplitsen in meerdere delen.

Wat is inbegrepen:

Eén bestaand pakket verdelen in 2, 3, 5 of 10 delen

Technische werkzaamheden voor het splitsen en uitleveren van afzonderlijke lijsten/diensten

De minimale omvang van elk deel mag niet kleiner zijn dan het kleinste pakket dat op de site beschikbaar is

Niet inbegrepen:

Eventuele herindeling of hergroepering achteraf als de klant een ander splitsingsschema wenst

Samenvoegen van pakketten of omzetting naar andere tariefplannen

Belangrijke regels voor diensten 1–4#

Alle vier de diensten zijn op maat samengestelde IP-configuraties.

De standaardoptie “proxylijst vernieuwen” is hierop niet van toepassing.

Als de klant de proxylijst in het paneel vernieuwt of wijzigt, gaat de aangepaste configuratie verloren.

Betaling is eenmalig per bewerking.

5. Dedicated proxy’s voor een specifieke bron — +50% op de pakketprijs (maandelijks)#

De klant gebruikt pakketproxy’s, maar wil dat een specifieke bron (bijvoorbeeld Twitch of Steam) op deze IP’s uitsluitend door hen wordt gebruikt.

Wat is inbegrepen:

Reservering van IP’s zodat de opgegeven bron niet door andere klanten op dezelfde IP’s wordt gebruikt

Maandelijkse ondersteuning van deze exclusiviteit voor de gekozen resource

Niet inbegrepen:

Volledige “persoonlijke” status voor alle mogelijke diensten op deze IP’s (alleen de genoemde bron wordt gereserveerd)

Automatische overdracht van deze optie naar nieuwe of andere pakketten zonder aanvullende bestelling

Ondersteuning voor het UDP-protocol (SOCKS5 UDP ASSOCIATE) kan aan elk abonnement worden toegevoegd. Na activering wordt UDP-verkeer ondersteund via SOCKS5.

Het inschakelen van UDP-protocolondersteuning resulteert in een prijsverhoging van 50%, die geldt voor de gehele periode waarin UDP-ondersteuning actief blijft.

UDP-protocolondersteuning wordt aangeboden als aanvullende dienst en vereist handmatige activering via het ticketsysteem.

7. Extra gelijktijdige verbindingen — € 0,03 per verbinding (maandelijks)#

Extra gelijktijdige verbindingen boven de standaardlimiet.

Wat is inbegrepen:

Extra gelijktijdige verbindingen in blokken van 500 verbindingen

Voorbeeldprijs: € 30 per 1.000 verbindingen

Maandelijkse facturering samen met de hoofddienst

Gratis diensten#

8. IP-adres uitsluiten — gratis binnen 24 uur na aankoop#

Binnen 24 uur na aankoop kan de klant het volgende versturen:

Een opgeschoonde lijst met IP’s om uit te sluiten

of

of Een opgeschoonde lijst met IP’s om te behouden

Uitgesloten IP’s worden vervangen door andere IP’s uit de pool conform het tarief.

9. Subnetuitsluiting (/24) — gratis binnen 24 uur na aankoop#

Binnen 24 uur na aankoop kan de klant een lijst met /24-subnetten insturen om uit te sluiten of te behouden.

Uitgesloten IP’s worden eveneens vervangen door andere IP’s uit de pool conform het tarief.

Beperking: diensten 8 en 9 kunnen na aankoop maximaal 2 keer worden gebruikt.