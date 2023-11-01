Berkuat kuasa pada 17 Ogos 2026 Cetak

Selain pakej proksi standard, FineProxy menawarkan satu set perkhidmatan pilihan untuk pelanggan yang mempunyai keperluan teknikal bukan standard. Perkhidmatan ini termasuk penyusunan senarai IP tersuai, pengoptimuman GEO menggunakan pangkalan data pihak ketiga, pengesahan akses untuk sumber tertentu, dan had sambungan yang dilanjutkan.

Senarai ini tidak menyeluruh — kami terbuka untuk penyesuaian lain atas permintaan.

Sebarang perkhidmatan tambahan boleh diminta melalui sistem tiket di akaun peribadi anda.

Jika anda merupakan pelanggan korporat dan memerlukan penyelesaian peringkat enterprise yang disesuaikan sepenuhnya, kami juga menawarkan penyelesaian proksi Perniagaan dan Enterprise yang direka khas mengikut keperluan syarikat anda: https://fineproxy.org/proxy-for-business/

1. Pengoptimuman Pakej Proksi (Senarai IP Tersuai) — $100 (sekali bayar)#

Perkhidmatan untuk sebarang kerja manual/tersuai dengan senarai proksi mengikut keperluan pelanggan.

Kes penggunaan paling biasa: pelanggan membeli 2–3–5 pakej, sebahagian IP bertindih, dan mereka memerlukan senarai yang sepenuhnya unik dalam setiap perkhidmatan. Kes lain yang kerap berlaku: pelanggan pernah menggunakan proksi tertentu sebelum ini dan menghantar kepada kami senarai IP yang tidak boleh muncul dalam perkhidmatan baharu mereka.

Apa yang termasuk:

Membuang IP pendua antara beberapa pakej yang dibeli

Membina senarai IP yang sepenuhnya individu bagi setiap pakej supaya tiada pertindihan

Mengecualikan IP tertentu yang diberikan oleh pelanggan (contohnya, IP yang pernah digunakan sebelum ini)

Penghantaran sekali sahaja senarai IP tersuai yang memenuhi syarat pelanggan

Tidak termasuk:

Pengoptimuman semula selepas pelanggan menukar atau memuat semula senarai proksi mereka

Pelarasan berkala/berterusan setiap bulan

Sebarang jaminan untuk pesanan akan datang (setiap pesanan baharu adalah perkhidmatan berasingan)

2. Pengoptimuman GEO mengikut Pangkalan Data Geolokasi Tersuai — $100 (sekali bayar)#

Perkhidmatan ini digunakan apabila pelanggan mahu pemilihan IP berdasarkan pangkalan data GEO mereka sendiri, yang berbeza daripada pangkalan data geo standard FineProxy.

Kami menyemak kumpulan proksi kami terhadap pangkalan data geo pelanggan dan memilih hanya IP yang sepadan dengan negara atau senarai negara yang dikehendaki. Ia juga boleh berupa pakej GEO campuran, seperti 700 IP dari Amerika Syarikat dan 300 IP dari Eropah dalam satu perkhidmatan.

Apa yang termasuk:

Semakan penuh kumpulan IP kami dalam pangkalan data geo pelanggan

Pemilihan IP untuk satu negara sasaran

Pemilihan IP untuk beberapa negara sasaran

Penciptaan pakej GEO campuran (contohnya, N IP dari negara A + M IP dari negara B)

Tidak termasuk:

Pengesahan berterusan dalam geobase pelanggan selepas penghantaran

Semakan semula automatik selepas kemas kini di pihak pelanggan

Sebarang pengisihan semula pakej yang sama pada masa hadapan (ini akan dikira sebagai permintaan berbayar baharu)

3. Pemilihan IP untuk Laman Web atau Sumber Tertentu — $60 (sekali bayar)#

Pelanggan menyediakan laman web atau halaman tertentu. Kami menjalankan checker dan mengenal pasti IP proxy mana yang boleh mengakses laman tersebut. Berdasarkan keputusan, kami menyediakan senarai untuk pelanggan.

Apa yang termasuk:

Semakan automatik sekali untuk akses ke laman/halaman yang dinyatakan

Pemilihan IP yang berjaya membuka laman pada masa pengujian

Penghantaran senarai IP yang telah ditapis dan disediakan untuk pelanggan

Tidak termasuk:

Pemantauan uptime jangka panjang untuk laman ini

Semakan semula selepas laman menukar perlindungan atau menyekat sesetengah IP

Jaminan bahawa akses akan kekal tidak berubah pada masa hadapan

4. Pemisahan Pakej — $80 (sekali bayar)#

Memisahkan pakej proksi sedia ada kepada beberapa bahagian.

Apa yang termasuk:

Membahagikan satu pakej sedia ada kepada 2, 3, 5, atau 10 bahagian

Kerja teknikal untuk pemisahan dan pengeluaran senarai/perkhidmatan berasingan

Saiz minimum setiap bahagian tidak boleh lebih kecil daripada pakej terkecil yang tersedia di laman web

Tidak termasuk:

Sebarang pengimbangan semula atau pengelompokan semula kemudian jika pelanggan mahukan skim pemisahan lain

Penggabungan semula pakej atau penukaran kepada pelan tarif lain

Peraturan penting untuk perkhidmatan 1–4#

Keempat-empat perkhidmatan ini adalah pemasangan IP tersuai.

Pilihan standard “muat semula senarai proksi” tidak terpakai untuk perkhidmatan ini.

Jika pelanggan memuat semula atau menukar senarai proksi dalam panel, konfigurasi tersuai akan hilang.

Bayaran adalah sekali sahaja untuk setiap operasi.

5. Proksi Berdedikasi untuk Sumber Tertentu — +50% daripada harga pakej (bulanan)#

Pelanggan menggunakan pakej proksi, tetapi mahu sumber tertentu (contohnya, Twitch atau Steam) pada IP tersebut digunakan secara eksklusif oleh mereka sahaja.

Apa yang termasuk:

Penempahan IP supaya sumber yang dinyatakan tidak digunakan oleh pelanggan lain pada IP yang sama

Sokongan bulanan bagi eksklusiviti ini untuk sumber yang dipilih

Tidak termasuk:

Status “peribadi” penuh untuk semua perkhidmatan yang mungkin pada IP ini (hanya sumber yang dinamakan sahaja yang ditempah)

Pemindahan automatik pilihan ini ke pakej baharu atau lain tanpa pesanan tambahan

6. Sokongan UDP#

Sokongan untuk protokol UDP (SOCKS5 UDP ASSOCIATE) boleh ditambah kepada mana-mana pelan perkhidmatan. Apabila diaktifkan, trafik UDP disokong melalui SOCKS5.

Pengaktifan sokongan protokol UDP menyebabkan peningkatan 50% dalam harga perkhidmatan, yang terpakai sepanjang tempoh sokongan UDP kekal aktif.

Sokongan protokol UDP disediakan sebagai perkhidmatan tambahan dan memerlukan pengaktifan manual melalui sistem tiket.

7. Sambungan Serentak Tambahan — $0.03 setiap sambungan (bulanan)#

Sambungan serentak tambahan melebihi had standard.

Apa yang termasuk:

Sambungan serentak tambahan dalam blok 500 sambungan

Contoh harga: $30 bagi setiap 1,000 sambungan

Pengebilan bulanan bersama perkhidmatan utama

Perkhidmatan percuma#

8. Pengecualian Alamat IP — percuma dalam tempoh 24 jam selepas pembelian#

Dalam tempoh 24 jam selepas pembelian, pelanggan boleh menghantar:

Senarai bersih IP untuk dikecualikan

atau

atau Senarai bersih IP untuk dikekalkan

IP yang dikecualikan akan digantikan dengan IP lain daripada kumpulan mengikut tarif.

9. Pengecualian Subnet (/24) — percuma dalam tempoh 24 jam selepas pembelian#

Dalam tempoh 24 jam selepas pembelian, pelanggan boleh menghantar senarai subnet /24 untuk dikecualikan atau dikekalkan.

IP yang dikecualikan juga akan digantikan dengan IP lain daripada kumpulan mengikut tarif.

Had: perkhidmatan 8 dan 9 hanya boleh digunakan tidak lebih daripada 2 kali selepas pembelian.