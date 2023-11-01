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Proksi Rusia

Proksi IPv4 Rusia statik yang boleh dipercayai — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% masa operasi, trafik tanpa had

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi anda.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Pakej pusat data.

DisyorkanPakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli 100 IP pusat data di Rusia dan tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7
  • Tunjukkan kadar kejayaan hari ini untuk trafik proksi Rusia
  • Perbaharui setiap perkhidmatan yang akan tamat tempoh minggu ini, di bawah $200
  • Putarkan IP saya apabila penyegaran seterusnya percuma
  • Eksport senarai proksi terkini sebagai JSON
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Lokasi dan ketersediaan

Beberapa tempat yang ditawarkan oleh Fineproxy sangat menakjubkan. Saya dapat mencari isi dan simulasi pelancang dari pelbagai kawasan tanpa masalah. Hal ini sangat berguna untuk menguji laman web yang diterima.

Asad JanDieg, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Harga yang murah. Jenis proxy yang rusak <10%. Banyak geo dan subnet. Setiap minggu, perubahan ip dan kolam bebas.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Kelajuan semasa beban tinggi

Sebelum itu, saya menggunakan kerja yang berbeza. Tetapi saya bersyukur kerana rakan sekerja saya menemui kerja ini. Kecepatan dan perjalanan yang tidak terbatas sangat menakjubkan (bandingkan dengan kerja lain). Saya menggunakan enam bulan, tetapi saya tidak berlaku. Selalu digunakan untuk menyokong pelanggan. Saya juga menyenangkan hati ladang yang menawan. Saya akan menggalakkan orang lain untuk bertemu. Terima kasih!

Ирина КоваленкоPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya telah mencuba banyak laku proxy, tetapi tiada yang terkejut seperti Fineproxy. Sifat, kecepatan, dan kepercayaan proxy mereka sangat menakjubkan. Tambahan lagi, tim sokongan mereka selalu tersedia dalam cheramah, dan sedia untuk membantu. Ini adalah kerja yang menakjubkan!

nikhil patidarSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Trafik tanpa had

Walaupun pemberian lain melawat setiap GB atau setiap permintaan, mereka tetap setia kepada tugas mereka dan menawarkan proxy yang berharga dan membawa bahan bacaan yang tidak terbatas. Saya gembira untuk mencari kerja ini di seluruh Internet.

bhwowsersNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Mereka memberikan proxy yang terbaik, yang memiliki bahan bacaan yang tidak terbatas, harta yang tidak dapat diperlukan, dan pengalaman yang digunakan untuk semua pengguna. Saya menyuruh fineproxy.org 100%. untuk menginjil.

DJPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Bagaimana saya mengikis Wildberries tanpa disekat setiap 50 permintaan?WB menyenaraihitamkan ASN

WB menyenaraihitamkan ASN awan serta-merta — jika IP anda dari AWS, Hetzner, atau GCloud, semuanya tamat sebelum bermula. Pusat data FineProxy beroperasi pada AS sendiri, jadi ia tiada dalam senarai tersebut. Selain IP: hadkan kepada 30-40 permintaan seminit, putar User-Agent setiap sesi, serahkan kuki antara permintaan, kekalkan Accept-Language: ru-RU. WB menyemak pelaksanaan JavaScript, jadi Playwright dengan plugin stealth lebih berkesan daripada HTTP mentah untuk halaman produk. Untuk pengikisan peringkat katalog — hasil carian, senarai kategori — HTTP dengan pengepala yang betul masih bertahan jika anda mengawal rentak.

Ozon terus melemparkan CAPTCHA. Patutkah saya gunakan proksi pusat data atau proksi ISP?Cloudflare Ozon lebih

Cloudflare Ozon lebih ketat berbanding WB. Pusat data berkesan untuk titik akhir API awam dan suapan kategori, tetapi halaman produk mencetuskan CAPTCHA dengan pantas. Proksi ISP lebih tahan lama — Ozon melayan IP berdaftar ISP dengan lebih lembut kerana ia kelihatan seperti jalur lebar biasa. Jika anda mengambil beribu-ribu produk setiap hari, gabungkan kedua-duanya: ISP untuk kad produk dengan sesi tetap, pusat data untuk yang lain.

Mengapa Avito jauh lebih sukar untuk dikikis berbanding Wildberries atau Ozon?Avito mengambil cap

Avito mengambil cap jari TLS handshake anda (hash JA3/JA4), canvas, WebGL renderer, fon, dan zon waktu. Menukar IP secara berputar tidak bermakna jika cap jari kekal sama. Playwright dengan Firefox (bukan Chromium) memberikan kepelbagaian cap jari yang lebih baik secara lalai. Kawal rentak pada 10–15 saat antara senarai. Perhatikan shadowban senyap: respons masih dikembalikan, tetapi data sudah lapuk atau tidak lengkap. Jika harga merentas senarai kelihatan beku, sesi anda telah ditanda.

Yandex menyekat saya selepas hanya beberapa carian. Apa yang saya buat salah?SmartCAPTCHA bersifat tingkah

SmartCAPTCHA bersifat tingkah laku — ia menyemak resolusi skrin, bahasa, zon masa, pergerakan tetikus, corak tatal, semuanya sebelum memaparkan cabaran. Tetapan minimum: UTC+3, Accept-Language: ru-RU, dimensi skrin sebenar, simulasi pergerakan tetikus. Gunakan undetected-chromedriver atau Playwright stealth. Walaupun begitu, Yandex Search mengehadkan hanya 5-10 pertanyaan seminit setiap IP. API dalaman Yandex Maps dan 2GIS kurang agresif.

Auto.ru memaparkan 404 untuk penyenaraian yang saya tahu wujud. Adakah proksi saya masalahnya?Ia merupakan sekatan

Ia merupakan sekatan senyap. Kedua-dua Auto.ru dan Drom.ru mengembalikan 404 untuk permintaan automatik yang disyaki, bukannya CAPTCHA. Pengikis anda merekodkan "senarai tidak ditemui" sedangkan senarai itu masih aktif. Sahkan dengan membuka URL yang sama dalam pelayar. Auto.ru (milik Yandex) menggunakan logik SmartCAPTCHA. Drom.ru lebih mudah — pengepala yang betul, IP Rusia, kelewatan 3–5 saat antara permintaan biasanya memadai. Pada kedua-duanya: putar IP apabila disekat, bukan pada setiap permintaan.

Adakah saya memerlukan proksi untuk laman Rusia yang lebih kecil juga?Bergantung pada jumlah

Bergantung pada jumlah. HeadHunter (hh.ru) mengehadkan kadar selepas ~100 permintaan. CIAN menyekat IP asing sepenuhnya dan mengehadkan kadar IP domestik. DNS-Shop, M.Video, Eldorado mempunyai perlindungan lebih ringan — pusat data pada kelajuan sederhana sudah memadai. Iklan baris wilayah (Farpost, IRR, Youla) kebanyakannya hanya memerlukan IP Rusia untuk senarai tempatan yang betul. Pendaftaran kerajaan (EGRUL, Rosreestr) mengehadkan kadar tetapi tidak menjalankan pengesanan bot yang canggih — perlahan dan konsisten sudah mencukupi.

Adakah penting wilayah Rusia mana proksi saya berasal?Untuk

Untuk sesetengah sasaran — ya. WB dan Ozon menyesuaikan masa penghantaran, stok, dan kadangkala harga mengikut wilayah yang dikesan. CIAN sepenuhnya bersifat wilayah — senarai Moscow tidak muncul pada carian Krasnodar. IP Rusia FineProxy ialah tahap negara, tiada pilihan bandar, kebanyakannya digeolokasi ke Moscow. Itu memadai untuk majoriti tugasan. Untuk data Siberia atau Timur Jauh, hantar parameter wilayah dalam permintaan itu sendiri.

Apakah jenis proksi Rusia yang ditawarkan oleh FineProxy?Datacenter IPv4 —

IPv4 Pusat Data — ASN sendiri, bukan dihoskan awan, kadar rata setiap IP, trafik tanpa had. Tidak disenaraihitamkan seperti AWS atau Hetzner. IPv4 ISP — didaftarkan di bawah ISP pengguna Rusia (Rostelecom, Beeline, MTS), untuk sasaran yang menyemak jenis sambungan. Berputar dengan RU dalam kumpulan — IP baharu setiap permintaan. Peringkat negara. HTTP/HTTPS dan SOCKS5.

Proksi Rusia Langsung
Dikemas Kini Setiap 15 Minit

Proksi awam Rusia percuma yang kami sahkan secara berkala untuk kelajuan dan masa operasi. Salin satu IP atau eksport senarai semasa — pendaftaran tidak diperlukan.

Protokol
Tahap tanpa nama
Port
Semakan terakhir
28 dalam talian·Perlukan lagi? →
185.50.202.185:1080
IP : Port Skor ProtocolsTahap tanpa namaBandarKelajuan Masa operasi Semakan terakhir Tindakan
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitSeluruh dunia
500 Mbps
99.97%
Sebentar tadi
Beli
185.50.202.185:1080
Cloud.ru· 175 ms		87
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
9.00 Mbps
84.5%
1 h ago
81.177.215.51:8080
Global Connectivity Solutions· 256 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
7.03 Mbps
86.0%
8 h ago
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.03 Mbps
100.0%
1 h ago
176.106.241.50:80
NPF SOFTVIDEO Ltd.· 77 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusMytishchi
9.00 Mbps
90.3%
2 hari lalu
45.147.179.118:3213
Beget LLC· 846 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Tanpa namaSt Petersburg
2.13 Mbps
100.0%
12 h ago
46.148.234.53:8120
JSC Selectel· 312 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
5.77 Mbps
15.5%
2 h ago
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitMoscow
473 Kbps
93.6%
1 h ago
5.143.25.125:10808
Rostelecom· 2558 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitVladivostok
704 Kbps
91.0%
12 h ago
31.12.75.183:80
Cloudflare London, LLC· 1160 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.55 Mbps
100.0%
1 h ago
2.56.178.88:808
UFO Hosting LLC· 189 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusMoscow
9.00 Mbps
17.6%
1 h ago
95.66.138.21:8880
Limited Liability Company· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusVladimir
1.32 Mbps
100.0%
1 h ago
195.19.217.200:3128
MTS PJSC· 1282 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
93.5%
1 hari lalu
46.39.251.233:1080
Iskratelecom JSC· 1139 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.58 Mbps
36.0%
1 h ago
5.129.254.129:8888
Jsc timeweb· 1224 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusMoscow
1.47 Mbps
86.1%
10 h ago
31.12.75.145:80
Cloudflare London, LLC· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
185.148.105.13:80
Cloudflare London, LLC· 2279 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
790 Kbps
100.0%
1 h ago
178.140.3.161:5678
Rostelecom· 2209 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusMoscow
815 Kbps
98.5%
2 hari lalu
195.191.158.128:8080
Intelsc Ltd.· 4980 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
361 Kbps
96.4%
2 hari lalu
91.202.185.69:80
Globalcom Ltd.· 2573 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
700 Kbps
92.8%
2 hari lalu
176.114.203.165:10809
Annet Ltd.· 4902 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitVologda
367 Kbps
41.0%
1 h ago
188.73.182.140:10808
LLC KomTehCentr· 1985 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
907 Kbps
28.6%
1 h ago
51.250.99.247:1080
Yandex.Cloud LLC· 6859 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
262 Kbps
62.7%
1 h ago
109.191.153.43:10808
Intersvyaz-2 JSC· 2088 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitChelyabinsk
862 Kbps
17.3%
20 h ago
5.101.232.194:10808
LLC Real-net· 5882 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
306 Kbps
16.6%
1 h ago
176.49.190.206:2080
Rostelecom· 6478 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitZapasnoy Imbezh
278 Kbps
19.0%
17 h ago
176.114.203.165:10808
Annet Ltd.· 2479 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitVologda
726 Kbps
10.9%
1 h ago
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusSt Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 h ago
194.87.104.62:3128
Jsc timeweb· 5256 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusMoscow
342 Kbps
13.1%
14 h ago
Menunjukkan 15 of 28

Panduan

Mengapa Laman Rusia Menyekat IP Awan — dan Apa yang Sebenarnya Berkesan untuk Pengikisan

3 min bacaanPasukan rangkaian FineProxy

Sila ambil perhatian: Proksi yang disenaraikan di bawah ialah bukan proksi pelayan premium kami. Ini adalah senarai percuma awam dikumpul daripada sumber terbuka — berguna untuk ujian atau kegunaan asas.

Laman web Rusia tidak menggunakan anti-bot Barat seperti laman .com atau .de. Perbezaan besar: pasaran dan laman iklan terperingkat Rusia mengekalkan senarai hitam bukan sekadar "IP pusat data" secara generik, tetapi ASN penyedia awan tertentu — AWS, Google Cloud, Hetzner, DigitalOcean. IP anda tidak perlu pun berkelakuan mencurigakan. Jika ia tergolong dalam AS awan yang dikenali, sambungan akan digugurkan sebelum halaman sempat dimuatkan.

IP pelayan proksi RU FineProxy ialah pusat data tetapi didaftarkan di bawah AS milik FineProxy sendiri — bukan syarikat pengehosan awan. Perbezaan ini penting di Wildberries, Ozon, Avito, dan berpuluh-puluh sasaran Rusia yang lebih kecil. IP tersebut tidak berada dalam senarai hitam pra-kompilasi sejak hari pertama.

Rusia menjalankan ekosistem internet tersendiri. Yandex menggantikan Google, VK menggantikan Facebook, Wildberries dan Ozon menggantikan Amazon, Avito menggantikan Craigslist, CIAN menggantikan Zillow, Drom menggantikan AutoTrader. Setiap satu mempunyai susunan anti-bot sendiri, dan mereka tidak melesenkan penyelesaian Barat yang sama — Yandex membina SmartCAPTCHA secara dalaman, Avito menjalankan cap jari TLS proprietari. Mengetahui cara Cloudflare berfungsi tidak akan menyediakan anda sepenuhnya untuk pengikisan di sini.

Keperluan minimum universal untuk mana-mana sasaran Rusia: zon waktu Moscow (UTC+3), Accept-Language: ru-RU, cap jari pelayar yang konsisten, dan IP Rusia. Gugurkan mana-mana satu daripada empat ini, dan jumlah permintaan anda sebelum disekat menyusut secara drastik. Kebanyakan semakan anti-bot Rusia menyemak keempat-empat sekali gus — ketidakpadanan antara, contohnya, IP Rusia dan pengepala bahasa Inggeris sudah merupakan satu isyarat.

Selain lima teratas (WB, Ozon, Avito, Yandex, Auto.ru), terdapat senarai panjang yang lain. HeadHunter untuk pekerjaan, 2GIS untuk direktori perniagaan, DNS-Shop dan M.Video untuk elektronik, Farpost dan IRR untuk iklan terperingkat serantau, pendaftaran kerajaan seperti EGRUL. Tahap perlindungan berjulat dari agresif hingga hampir tiada, tetapi hampir kesemuanya memerlukan IP Rusia untuk memulangkan data yang betul. Jika anda membeli akses proksi Rusia daripada FineProxy, anda mendapat pilihan pusat data dan ISP — pusat data untuk volum tinggi pada sasaran lebih ringan, ISP (Rostelecom, Beeline, MTS) untuk laman yang menyemak jenis sambungan. Setiap IP ialah proksi tanpa nama Rusia: tiada pengepala pemajuan, sijil SSL individu, HTTP/HTTPS dan SOCKS5.

Satu had: IP proksi Rusia daripada FineProxy ialah tahap negara sahaja. Tiada penyasaran bandar atau wilayah. Kebanyakannya digeolokasi ke Moscow. Rusia merangkumi 11 zon waktu, dan sesetengah laman — terutamanya Ozon, WB, CIAN — memaparkan harga, stok dan pilihan penghantaran berbeza mengikut wilayah. Jika anda memerlukan ketepatan sedemikian, hantar parameter wilayah dalam badan permintaan dan jangan bergantung pada IP semata-mata.