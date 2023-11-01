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Proxy Russo

Proxies IPv4 estáticos russos confiáveis — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9% de uptime, tráfego ilimitado

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte seu plano de proxy.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Pacote de datacenter.

Recomendado aquiPacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoDedicadoPessoal, a partir de um único IPISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

Ver planos

Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre 100 IPs de datacenter em Rússia e allowlist 203.0.113.7
  • Mostre taxa de sucesso de hoje para meu russo tráfego de proxy
  • Renove todos os serviços que vencem esta semana, abaixo de $200
  • Alterne meu IPs quando a próxima atualização para grátis
  • Exporte o latest lista de proxies como JSON
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Localizações e estoque

A variedade de locais oferecidos pela Fineproxy é fantástica. Permite-me acessar conteúdo e simular navegação de diferentes regiões sem problemas. Isto tem sido particularmente útil para testar sites localizados.

Asad JanDieg, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Preço barato. Baixa taxa de proxies quebrados <10%. Muitos geo e sub-redes. Conexão estável, ip estática e mudança de piscina livre a cada semana.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Velocidade sob carga

Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.

rmds901Norton Safe Web, Este anoFonte

Anteriormente, eu usei um serviço diferente. Mas graças a colegas . dicas, eu encontrei este serviço. Velocidade e tráfego ilimitado são impressionantes (em comparação com outros serviços). Eu uso seis meses, enquanto problemas não surgiram. O suporte ao cliente está sempre disponível. Até o painel de controle me satisfez. Eu vou recomendar ao resto dos meus conhecidos. Obrigado!

Ирина КоваленкоPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

Tráfego nunca medido

Excelente serviço de proxies! Têm diferentes tipos de proxies, incluindo proxies rotativos sem limite de tráfego. Os preços são acessíveis e existem opções de segmentação geográfica. É fácil pagar com criptomoedas, PayPal ou cartões.

Vladimir AkimkinSaasHub, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Eles fornecem proxies de alta velocidade, seguros com largura de banda ilimitada, preços acessíveis, e uma experiência fácil de usar para todos os usuários. É um serviço realmente agradável, eu recomendo fineproxy.org 100%.

DJPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
Como fazer scraping do Wildberries sem ser banido a cada 50 requisições?O WB bloqueia

O WB bloqueia ASNs de nuvem imediatamente — se seu IP é da AWS, Hetzner ou GCloud, acabou antes de começar. O datacenter da FineProxy roda em seu próprio AS, então não está nessa lista. Além do IP: limite a 30-40 requisições por minuto, rotacione o User-Agent a cada sessão, passe cookies entre requisições e mantenha Accept-Language: ru-RU. O WB verifica execução de JavaScript, então Playwright com plugin stealth funciona melhor que HTTP puro para páginas de produtos. Para scraping em nível de catálogo — resultados de busca, listagens de categorias — HTTP com cabeçalhos adequados ainda aguenta se você controlar o ritmo.

O Ozon fica jogando CAPTCHAs. Devo usar proxies datacenter ou ISP?O Cloudflare do

O Cloudflare do Ozon é mais restritivo que o do WB. Proxies datacenter funcionam para endpoints de API pública e feeds de categorias, mas páginas de produtos disparam CAPTCHA rapidamente. Proxies ISP duram mais — o Ozon trata IPs registrados como ISP com mais tolerância porque parecem banda larga comum. Se você está coletando milhares de produtos diariamente, combine os dois: ISP para páginas de produtos com sessões sticky, datacenter para todo o resto.

Por que o Avito é tão mais difícil de fazer scraping do que Wildberries ou Ozon?O Avito identifica

O Avito identifica a impressão digital do seu handshake TLS (hash JA3/JA4), canvas, renderizador WebGL, fontes e fuso horário. Rotacionar o IP não muda nada se a fingerprint permanecer idêntica. Playwright com Firefox (não Chromium) oferece melhor diversidade de fingerprint por padrão. Mantenha um ritmo de 10 a 15 segundos entre os anúncios. Fique atento a shadowbans silenciosos: as respostas ainda chegam, mas os dados estão desatualizados ou incompletos. Se os preços nos anúncios parecem congelados, sua sessão foi marcada.

O Yandex me bloqueia depois de poucas buscas. O que estou fazendo de errado?O SmartCAPTCHA é

O SmartCAPTCHA é comportamental — verifica resolução de tela, idioma, fuso horário, movimento do mouse, padrões de scroll, tudo antes de exibir o desafio. Configuração mínima: UTC+3, Accept-Language: ru-RU, dimensões reais de tela, movimento de mouse simulado. Use undetected-chromedriver ou Playwright stealth. Mesmo assim, o Yandex Search limita a 5-10 consultas por minuto por IP. As APIs internas do Yandex Maps e 2GIS são menos agressivas.

O Auto.ru mostra 404 para anúncios que eu sei que existem. O problema é meu proxy?É um bloqueio

É um bloqueio silencioso. Tanto o Auto.ru quanto o Drom.ru retornam 404 para requisições suspeitas de automação em vez de um CAPTCHA. Seu scraper registra «anúncio não encontrado» quando o anúncio está ativo. Verifique abrindo a mesma URL em um navegador. O Auto.ru (de propriedade do Yandex) usa a lógica do SmartCAPTCHA. O Drom.ru é mais simples — cabeçalhos corretos, IP russo e intervalos de 3 a 5 segundos entre requisições geralmente funcionam. Em ambos: rotacione o IP nos bloqueios, não a cada requisição.

Preciso de proxies para sites russos menores também?Depende do volume

Depende do volume. O HeadHunter (hh.ru) aplica rate-limit após ~100 requisições. O CIAN bloqueia totalmente IPs estrangeiros e limita a taxa dos nacionais. DNS-Shop, M.Video e Eldorado têm proteção mais leve — proxies de datacenter em velocidade moderada funcionam bem. Classificados regionais (Farpost, IRR, Youla) geralmente precisam apenas de um IP russo para exibir as listagens locais corretas. Registros governamentais (EGRUL, Rosreestr) têm rate-limit, mas não executam detecção sofisticada de bots — ir devagar e com constância resolve.

Faz diferença de qual região russa meu proxy é?Para

Para alguns alvos — sim. WB e Ozon ajustam prazos de entrega, estoque e às vezes preços com base na região detectada. O CIAN é totalmente regional — anúncios de Moscou não aparecem em uma busca de Krasnodar. Os IPs russos da FineProxy são em nível de país, sem seleção de cidade, e a maioria geolocaliza para Moscou. Isso cobre a maioria das tarefas. Para dados da Sibéria ou Extremo Oriente, passe os parâmetros de região na própria requisição.

Quais tipos de proxies russos a FineProxy oferece?Datacenter IPv4 —

Datacenter IPv4 — ASN próprio, sem hospedagem em nuvem, tarifa fixa por IP, tráfego ilimitado. Não estão pré-bloqueados como AWS ou Hetzner. ISP IPv4 — registrados em provedores russos de internet residencial (Rostelecom, Beeline, MTS), para alvos que verificam o tipo de conexão. Rotativos com RU no pool — novo IP por requisição. Segmentação por país. HTTP/HTTPS e SOCKS5.

Proxies ativos de Rússia
atualizados a cada 15 minutos

Proxies públicos grátis de Rússia, validados regularmente por nós quanto à velocidade e disponibilidade. Copie um único IP ou exporte a lista atual — sem cadastro.

Protocolo
Anonimato
Porta
Última verificação
28 online·Precisa de mais? →
185.50.202.185:1080
IP : porta Pontuação ProtocolosAnonimatoCidadeVelocidade Disponibilidade Última verificação Ação
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Alto anonimatoMundial
500 Mbps
99.97%
Agora mesmo
Comprar
185.50.202.185:1080
Cloud.ru· 175 ms		87
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
9.00 Mbps
84.5%
1 h atrás
81.177.215.51:8080
Global Connectivity Solutions· 256 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
7.03 Mbps
86.0%
8 h atrás
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
2.03 Mbps
100.0%
1 h atrás
176.106.241.50:80
NPF SOFTVIDEO Ltd.· 77 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteMytishchi
9.00 Mbps
90.3%
2 d atrás
45.147.179.118:3213
Beget LLC· 846 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnônimoSt Petersburg
2.13 Mbps
100.0%
12 h atrás
46.148.234.53:8120
JSC Selectel· 312 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
5.77 Mbps
15.5%
2 h atrás
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoMoscow
473 Kbps
93.6%
1 h atrás
5.143.25.125:10808
Rostelecom· 2558 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoVladivostok
704 Kbps
91.0%
12 h atrás
31.12.75.183:80
Cloudflare London, LLC· 1160 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.55 Mbps
100.0%
1 h atrás
2.56.178.88:808
UFO Hosting LLC· 189 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteMoscow
9.00 Mbps
17.6%
1 h atrás
95.66.138.21:8880
Limited Liability Company· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteVladimir
1.32 Mbps
100.0%
1 h atrás
195.19.217.200:3128
MTS PJSC· 1282 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
93.5%
1 d atrás
46.39.251.233:1080
Iskratelecom JSC· 1139 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
1.58 Mbps
36.0%
1 h atrás
5.129.254.129:8888
Jsc timeweb· 1224 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteMoscow
1.47 Mbps
86.1%
10 h atrás
31.12.75.145:80
Cloudflare London, LLC· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.148.105.13:80
Cloudflare London, LLC· 2279 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
790 Kbps
100.0%
1 h atrás
178.140.3.161:5678
Rostelecom· 2209 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteMoscow
815 Kbps
98.5%
2 d atrás
195.191.158.128:8080
Intelsc Ltd.· 4980 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
361 Kbps
96.4%
2 d atrás
91.202.185.69:80
Globalcom Ltd.· 2573 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
700 Kbps
92.8%
2 d atrás
176.114.203.165:10809
Annet Ltd.· 4902 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoVologda
367 Kbps
41.0%
1 h atrás
188.73.182.140:10808
LLC KomTehCentr· 1985 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
907 Kbps
28.6%
1 h atrás
51.250.99.247:1080
Yandex.Cloud LLC· 6859 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
262 Kbps
62.7%
1 h atrás
109.191.153.43:10808
Intersvyaz-2 JSC· 2088 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoChelyabinsk
862 Kbps
17.3%
20 h atrás
5.101.232.194:10808
LLC Real-net· 5882 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
306 Kbps
16.6%
1 h atrás
176.49.190.206:2080
Rostelecom· 6478 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoZapasnoy Imbezh
278 Kbps
19.0%
17 h atrás
176.114.203.165:10808
Annet Ltd.· 2479 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoVologda
726 Kbps
10.9%
1 h atrás
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteSt Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 h atrás
194.87.104.62:3128
Jsc timeweb· 5256 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteMoscow
342 Kbps
13.1%
14 h atrás
Exibindo 15 de 28

Guia

Por que sites russos eliminam IPs cloud — e o que realmente funciona para scraping

3 min de leituraEquipe de rede da FineProxy

Atenção: Os proxies listados abaixo não são nossos proxies de servidor premium.. Esta é uma lista pública gratuita coletada de fontes abertas — úteis para testes ou uso básico.

Sites russos não usam anti-bot ocidental da mesma forma que sites .com ou .de. A grande diferença: marketplaces e classificados russos mantêm listas negras não apenas de «IPs de datacenter» genericamente, mas de ASNs de provedores de nuvem específicos — AWS, Google Cloud, Hetzner, DigitalOcean. Seu IP nem precisa se comportar de forma suspeita. Se pertence a um AS de nuvem conhecido, a conexão é derrubada antes da página carregar.

Os IPs do servidor proxy RU da FineProxy são datacenter, mas registrados no próprio AS da FineProxy — não em uma empresa de hospedagem em nuvem. Essa distinção importa no Wildberries, Ozon, Avito e dezenas de outros alvos russos menores. O IP não está em uma lista negra pré-compilada desde o primeiro dia.

A Rússia opera seu próprio ecossistema de internet. Yandex em vez de Google, VK em vez de Facebook, Wildberries e Ozon em vez de Amazon, Avito em vez de Craigslist, CIAN em vez de Zillow, Drom em vez de AutoTrader. Cada um tem sua própria stack anti-bot, e eles não licenciam as mesmas soluções ocidentais — o Yandex desenvolveu o SmartCAPTCHA internamente, o Avito usa TLS fingerprinting proprietário. Saber como o Cloudflare funciona não vai te preparar totalmente para fazer scraping aqui.

O mínimo universal para qualquer alvo russo: fuso horário de Moscou (UTC+3), Accept-Language: ru-RU, uma fingerprint de navegador consistente e um IP russo. Elimine qualquer um desses quatro itens, e o volume de requisições antes de um bloqueio cai drasticamente. A maioria das verificações anti-bot russas checa os quatro simultaneamente — uma inconsistência entre, por exemplo, um IP russo e um cabeçalho em inglês já é um sinal por si só.

Além dos cinco principais (WB, Ozon, Avito, Yandex, Auto.ru), existe uma longa cauda. HeadHunter para vagas de emprego, 2GIS para diretórios comerciais, DNS-Shop e M.Video para eletrônicos, Farpost e IRR para classificados regionais, registros governamentais como EGRUL. A proteção varia de agressiva a praticamente inexistente, mas quase todos exigem um IP russo para retornar dados corretos. Ao comprar acesso a proxies russos da FineProxy, você obtém opções datacenter e ISP — datacenter para volume em alvos mais leves, ISP (Rostelecom, Beeline, MTS) para sites que verificam o tipo de conexão. Cada IP é um proxy russo anônimo: sem cabeçalhos de encaminhamento, certificado SSL individual, HTTP/HTTPS e SOCKS5.

Uma limitação: os IPs de proxy da Rússia da FineProxy são de nível nacional. Sem segmentação por cidade ou região. A maioria geolocaliza para Moscou. A Rússia abrange 11 fusos horários, e alguns sites — especialmente Ozon, WB, CIAN — exibem preços, estoque e opções de entrega diferentes por região. Se você precisa dessa granularidade, passe parâmetros de região no corpo da requisição em vez de depender do IP.