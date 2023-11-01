Proxy UDP
Roteamento UDP nativo via SOCKS5 — sem overhead de tunelamento TCP, uplinks de 10–40 Gbit/s, compatível com TiviMate, OTTPlayer, VoIP e clientes de jogos.
Monte seu plano de proxy com UDP.
Escolha o tipo-base de proxy, a localização, a quantidade e o período de cobrança. O suporte UDP é selecionado aqui e acrescenta 50% ao preço-base do plano.
Carregando os planos atuais…
Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.
UDP é opcional.
Escolha o tipo-base de proxy.
O suporte UDP é ativado como adicional de um plano de proxy estático compatível. Compare os produtos-base antes de configurá-lo.
|Pacote de datacenterVendido em blocos, compartilhado
|DedicadoPessoal, a partir de um único IP
|ISPEndereços estáticos registrados por ISP
|RotativoCobrado em créditos de API
|Ideal para
|Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.
|Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.
|Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.
|Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
|Usuários por endereço
|Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.
|1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.
|Até 5
|Pool compartilhado
|Confiança da plataforma
|PadrãoASN de datacenter
|Alta — exclusivo
|Alta — registrado por ISP
|Varia conforme o pool
|Preço a partir de
|$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês
|$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.
|$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pedido mínimo
|100 IPs
|1 IP
|100 IPs
|2,5 milhões de créditos
|Permanência do endereço
|Estático durante o período
|Estático durante o período
|Estático durante o período
|Muda a cada solicitação
|Largura de banda
|Sem medição
|Sem medição
|Sem medição
|CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
|UDP / chamadas de voz
|Adicional opcional
|Adicional opcional
|Adicional opcional
|Indisponível
|Protocolos
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticação
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Chave de API
|Ver planos
|Ver planos dedicados
|Ver planos ISP
|Ver planos
Pacote de datacenter
Vendido em blocos, compartilhado
Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.
Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.
PadrãoASN de datacenter
$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês
100 IPs
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
Dedicado
Pessoal, a partir de um único IP
Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.
1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.
Alta — exclusivo
$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.
1 IP
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
ISP
Endereços estáticos registrados por ISP
Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.
Até 5
Alta — registrado por ISP
$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês
100 IPs
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
Rotativo
Cobrado em créditos de API
Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Pool compartilhado
Varia conforme o pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 milhões de créditos
Muda a cada solicitação
CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
Indisponível
HTTP, SOCKS5
Chave de API
Proxies por 48 horas
Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.
Principais localizações de proxy
As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.
Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.
A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.
Depois, basta dizer
- Configurar um plano de proxy com suporte UDP
- Comprar proxies com UDP nos Estados Unidos
- Exportar minha lista de proxies como JSON
- Atualizar a lista de IPs permitidos do meu serviço de proxy
- Mostrar o status e a próxima data de vencimento do meu serviço
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.
O que o agente não fará — não importa o que você peça
Gastar seu dinheiro
Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de
wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.
Pagar mais que o valor cotado
Cada compra inclui o
expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.
Cancelar por impulso
As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem
confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.
Cobrar duas vezes
Chamadas financeiras usam uma
idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.
Configuração manual
Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.
Sistemas
Navegadores
Aplicativos
Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.
A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.
Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.
500 Mbps
por proxy em testes padrão com servidores remotos
99.97%
das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações
96
threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho
0
limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos
AMD EPYC dedicado
Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.
Sub-redes próprias
Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.
Uplink de 80 Gbps
Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.
Tier III / IV
Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.
A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.
Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.
Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.
Velocidade sob carga
Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.
Naqueles dias quando eu tive que usar proxies livres, eu me lembro como um pesadelo. Mas não mais. Eu tive alguns medos antes de usar Fineproxy e todos eles foram depois de eu ter decidido experimentar este serviço. Velocidade é bom e um suporte útil – que . que tudo que eu preciso. E não se esqueça do preço agradável e anonimato completo, claro)
Suporte
A FineProxy.org é um fornecedor confiável de proxies de alta qualidade com excelente suporte ao cliente e políticas sólidas de garantia. Oferecem serviços seguros e rápidos, garantindo uma experiência perfeita para os usuários.
Utilizei recentemente a fineproxy.org e fiquei muito impressionado com o serviço. Os proxies são rápidos, fiáveis e fáceis de usar. Os preços são competitivos e a variedade de opções oferecida responde tanto a necessidades pessoais como profissionais. A equipa de apoio ao cliente foi ágil e prestável, respondendo prontamente a todas as minhas perguntas. A Fineproxy tornou-se o meu fornecedor de proxies de eleição e, sem dúvida, voltarei a utilizar os seus serviços no futuro. Recomendo vivamente a quem procura soluções de proxies de qualidade!
Tráfego nunca medido
Utilizamos a FineProxy há dois anos. A largura de banda ilimitada e a ligação são simplesmente incríveis e estáveis. Recomendo vivamente.
Muito acessível proxies europeus. Eu acho que é o único provedor proxy que manteve verdadeira para a Internet livre e segura. Enquanto outros cobram por GB ou mesmo por pedido, estes caras ainda oferecem planos de largura de banda ilimitados.
Os proxies UDP de vocês funcionam para chats de voz?Sim
Sim. Os proxies UDP da FineProxy oferecem suporte completo à transmissão de dados em tempo real, sendo ideais para chats de voz, aplicativos VoIP e protocolos de streaming. O canal UDP lida com os pacotes diretamente, sem estabelecer uma sessão TCP persistente, o que reduz atrasos e melhora a estabilidade para comunicação ao vivo.
Como exatamente funciona o protocolo UDP de vocês?SOCKS5 UDP ASSOCIATE
Nosso suporte a UDP é baseado no mecanismo padrão SOCKS5 UDP ASSOCIATE.
Na prática, o tráfego UDP é encaminhado pelo proxy usando uma conexão de controle TCP. A conexão TCP estabelece e mantém a sessão, enquanto os pacotes UDP propriamente ditos (jogos, VoIP, DNS, streaming) são transmitidos separadamente por meio de um endpoint de relay — sem serem encapsulados dentro do TCP.
Como funciona:
1. Sua aplicação se conecta ao proxy usando SOCKS5 sobre TCP.
2. A aplicação envia uma solicitação UDP ASSOCIATE.
3. O servidor proxy responde com um endereço de relay UDP (BND.ADDR e BND.PORT).
4. Sua aplicação envia pacotes UDP para esse endereço. Cada pacote é encapsulado e contém o IP e a porta destino.
5. O proxy encaminha o tráfego UDP e retransmite as respostas de volta para sua aplicação.
6. A conexão TCP deve permanecer aberta para que a sessão UDP continue ativa. Fechá-la encerra imediatamente o encaminhamento UDP.
Esse comportamento é definido pela especificação SOCKS5. A maioria dos clientes de jogos modernos, softwares de VoIP e ferramentas de rede oferece suporte a isso automaticamente.
Pontos importantes a observar:
- O UDP funciona apenas com aplicações que suportam SOCKS5 UDP ASSOCIATE.
- Nenhum encaminhamento UDP bruto é utilizado — o UDP é encaminhado via SOCKS5.
- A compatibilidade depende da aplicação e deve ser testada do seu lado.
- Esse método é comumente usado para tráfego de baixa latência, como jogos, comunicação por voz e consultas DNS.
As consultas DNS podem vazar fora do proxy ao usar UDP?Depende
Depende da sua configuração. Por padrão, a maioria das aplicações envia consultas DNS via UDP. Se o resolvedor DNS do seu sistema não estiver configurado para rotear pelo proxy SOCKS5, as requisições DNS podem ignorá-lo completamente e ir diretamente ao seu ISP — expondo os domínios que você visita. Para prevenir vazamentos de DNS, configure sua aplicação ou sistema operacional para resolver DNS pelo proxy, use um servidor DNS acessível apenas pelo IP do proxy, ou utilize aplicativos que roteiam nativamente todo o tráfego (incluindo DNS) pelo SOCKS5. A FineProxy não intercepta nem registra consultas DNS, então a prevenção de vazamentos é feita no lado do cliente.
Qual é a diferença entre proxies HTTP e UDP?Proxies HTTP
Proxies HTTP lidam com tráfego web — processam requisições e respostas por meio de conexões TCP, sendo adequados para navegação, APIs ou automação.
Proxies UDP transmitem datagramas por meio de um relay SOCKS5 e são projetados para comunicação em tempo real, streaming de mídia e jogos. Eles não analisam nem modificam o tráfego e funcionam mais rápido quando a confiabilidade de cada pacote não é crítica.
Vocês oferecem reembolso para serviços de proxy UDP?Sim. Reembolsos estão
Sim. Reembolsos estão disponíveis dentro de 24 horas após a compra. Se o serviço não atender às suas necessidades, entre em contato com o suporte dentro de 24 horas e processaremos o reembolso após uma verificação básica. Recomendamos testar o desempenho e a compatibilidade imediatamente para que qualquer problema possa ser resolvido dentro do período de reembolso.
O que é um
Proxy UDP?
Um proxy UDP é um intermediário de rede que encaminha pacotes do protocolo UDP (User Datagram Protocol) entre clientes e servidores destino. Diferente dos proxies HTTP, que operam exclusivamente sobre TCP, os proxies UDP lidam com dados em tempo real e sem conexão persistente, tornando-os essenciais para serviços como chats de voz, jogos, IPTV e streaming.Os proxies UDP da FineProxy utilizam o mecanismo SOCKS5 UDP ASSOCIATE para rotear tráfego UDP com overhead mínimo, oferecendo suporte completo a IPv4 e tráfego ilimitado em redes de alta largura de banda.
Como funciona um proxy UDP
Quando uma aplicação precisa enviar dados UDP, ela primeiro se conecta ao proxy via SOCKS5 sobre TCP e emite uma requisição UDP ASSOCIATE. O proxy responde com um endereço de relay e, a partir desse ponto, os datagramas UDP são encaminhados pelo relay sem serem encapsulados dentro de pacotes TCP — a conexão TCP apenas mantém a sessão. Os servidores da FineProxy processam milhares de pacotes por segundo em data centers Tier-III/IV com uplinks de 10–40 Gbit/s, garantindo 99,9% de uptime e fluxo estável de pacotes mesmo sob carga intensa.
Como o SOCKS5 UDP ASSOCIATE gerencia o tráfego UDP
Muitas configurações de proxy tentam lidar com UDP encapsulando-o inteiramente dentro de um túnel TCP, o que adiciona overhead significativo e anula o propósito de usar UDP. O SOCKS5 UDP ASSOCIATE adota uma abordagem diferente: utiliza uma conexão TCP apenas como canal de controle para estabelecer e manter a sessão, enquanto os datagramas UDP são transmitidos separadamente por meio de um endpoint de relay dedicado.A implementação da FineProxy segue exatamente esse modelo. Os pacotes UDP são encaminhados pelo endereço de relay sem serem reencapsulados em TCP, o que preserva as características de baixa latência do UDP e mantém melhor compatibilidade com aplicações que dependem da entrega genuína de datagramas.
Como se diferencia de proxies puramente baseados em TCP
Proxies HTTP e HTTPS padrão roteiam todo o tráfego por conexões TCP, o que significa que cada pacote passa por handshakes, confirmações e lógica de retransmissão. Para aplicações em tempo real, isso adiciona atraso desnecessário. Os proxies SOCKS5 da FineProxy com UDP ASSOCIATE separam o plano de controle (TCP) do plano de dados (UDP). O resultado é que os pacotes reais de mídia, voz ou jogos trafegam como datagramas UDP pelo relay — sem serem encapsulados em TCP — entregando menor latência e desempenho mais previsível para streams contínuos.
Compatibilidade com serviços de IPTV (TiviMate, OTTPlayer, etc.)
Sim, os proxies UDP da FineProxy são totalmente compatíveis com plataformas de IPTV e streaming de mídia como TiviMate, OTTPlayer, Smart STB e outros serviços de entrega de conteúdo em tempo real. Como esses aplicativos dependem de multicast UDP ou streams diretos de datagramas, o suporte a UDP ASSOCIATE via SOCKS5 garante reprodução fluida e buffering reduzido em todos os dispositivos — de smart TVs a players Android.
O protocolo é seguro?
O UDP em si é um protocolo de transporte leve que não inclui criptografia nem autenticação. No entanto, a FineProxy garante roteamento seguro por meio de servidores controlados, interfaces de gerenciamento criptografadas e caminhos de dados isolados.Para proteção adicional, os usuários podem combinar proxies UDP com criptografia de ponta a ponta no nível da aplicação (por exemplo, SRTP para voz ou HTTPS sobre UDP). A FineProxy não registra a atividade dos usuários nem descriptografa os payloads — o serviço apenas roteia pacotes, preservando a privacidade e a integridade da sessão.