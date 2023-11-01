Proxy UDP?

Nosso suporte a UDP é baseado no mecanismo padrão SOCKS5 UDP ASSOCIATE.

Na prática, o tráfego UDP é encaminhado pelo proxy usando uma conexão de controle TCP. A conexão TCP estabelece e mantém a sessão, enquanto os pacotes UDP propriamente ditos (jogos, VoIP, DNS, streaming) são transmitidos separadamente por meio de um endpoint de relay — sem serem encapsulados dentro do TCP.

Como funciona:

1. Sua aplicação se conecta ao proxy usando SOCKS5 sobre TCP.

2. A aplicação envia uma solicitação UDP ASSOCIATE.

3. O servidor proxy responde com um endereço de relay UDP (BND.ADDR e BND.PORT).

4. Sua aplicação envia pacotes UDP para esse endereço. Cada pacote é encapsulado e contém o IP e a porta destino.

5. O proxy encaminha o tráfego UDP e retransmite as respostas de volta para sua aplicação.

6. A conexão TCP deve permanecer aberta para que a sessão UDP continue ativa. Fechá-la encerra imediatamente o encaminhamento UDP.

Esse comportamento é definido pela especificação SOCKS5. A maioria dos clientes de jogos modernos, softwares de VoIP e ferramentas de rede oferece suporte a isso automaticamente.

Pontos importantes a observar: