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Proxy para TikTok

Proxies ISP estáticos, datacenter e IPv4 rotativos para TikTok — HTTP/HTTPS/SOCKS5, um IP por conta, acesso via API incluso.

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte seu plano de proxy.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: ISP.

Pacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoDedicadoPessoal, a partir de um único IPRecomendado aquiISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

Ver planos

Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre 100 IPs ISP estáticos para TikTok contas
  • Adicione à lista de IPs permitidos 203.0.113.7 para meu serviço de proxy
  • Exporte meu lista de proxies como JSON
  • Mostre o locations disponível para ISP proxies
  • Mostre o status e detalhes de cobrança para meu serviços de proxy
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Contas em operação

Trabalho com este serviço por mais de um ano e sempre tudo está bem, sem proibições ou discordâncias! Fácil de usar, sem recursos desnecessários, é tudo o que é necessário. Eu faço isso no chuveiro! Eu não encontrei falhas neste proxy.

Anton SmirnovPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

Eu tenho usado este serviço por mais de cinco anos para meus projetos de raspamento de dados, e ele tem sido excelente. Eles oferecem IPs rotativos, desempenho rápido, e ao contrário de muitos outros proxies, eles não são bloqueados em plataformas de mídia social.

AliceDieg, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Localizações e estoque

Estou muito satisfeito com o serviço da Fineproxy. Sua rede proxy é grande e poderosa, fornecendo uma conexão estável e rápida. Seu site é fácil de navegar, e o suporte técnico é responsivo e útil. É uma escolha sólida para aqueles que procuram proteger sua navegação ou geo-restrições de bypass.

amarghezaliSaasHub, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Grandes produtos proxy e serviço! Eles têm diferentes tipos de proxy, incluindo rotações, preços acessíveis e opção de geo-targeting.

chyxbenc9929Norton Safe Web, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Velocidade sob carga

Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.

rmds901Norton Safe Web, Este anoFonte

FineProxy tem sido uma ferramenta confiável para as minhas necessidades de negócios. Os proxies são rápidos, estáveis e acessíveis de muitos locais. É acessível e a equipe de atendimento ao cliente é responsiva e conhecível. Altamente recomendado para qualquer pessoa que precisa. leia isto e escreva outra onle

W3sazzadProxyRate, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
Como desbloquear o TikTok de qualquer lugar?Configure um proxy

Configure um proxy no nível do sistema ou no seu navegador. Escolha um servidor em um local onde a plataforma funcione normalmente — EUA, Reino Unido, Alemanha. O aplicativo enxerga o IP do proxy em vez do seu. Para guias detalhados de configuração em diferentes dispositivos e navegadores, visite nosso Integration Hub.

A plataforma funciona com proxies HTTP ou SOCKS5?Ambos funcionam

Ambos funcionam para navegação e gerenciamento de contas. SOCKS5 oferece menor overhead e funciona melhor com algumas ferramentas de automação. Proxies HTTP/HTTPS são mais fáceis de configurar em navegadores. Para a maioria das tarefas, a diferença é mínima — escolha com base na sua configuração.

Proxies previnem shadowban?Proxies isolam

Proxies isolam contas por IP, então um banimento em uma conta não afeta as outras. No entanto, a plataforma também rastreia fingerprints de dispositivo e padrões de conteúdo. Combine proxies com aquecimento gradual de conta, conteúdo exclusivo e atividade realista para obter a melhor proteção.

Posso assistir a lives por meio de um proxy?Sim

Sim. Streams exigem largura de banda estável e baixa latência. Escolha um proxy localizado perto de você ou dos servidores CDN da plataforma. SOCKS5 ou HTTP funcionam — o que importa é a qualidade da conexão, não o protocolo.

Por que usar proxies em vez de VPN?VPNs roteiam

VPNs roteiam todo o tráfego do dispositivo por um único servidor, o que deixa outros aplicativos lentos e pode disparar detecção. Proxies funcionam por aplicação: configure apenas para o app desejado, deixando o restante do tráfego intacto. Cada conta pode ter seu próprio IP de proxy — algo impossível com a maioria das VPNs.

E os proxies datacenter?A plataforma

A plataforma detecta faixas de IP de datacenter rapidamente. Eles funcionam para visualizar conteúdo ou testes rápidos, mas evite usá-los para login, postagem ou engajamento. Use proxies ISP ou móveis para qualquer tarefa que envolva gerenciamento de contas.

Quantas contas posso rodar por proxy?Um IP

Um IP estático por conta é a abordagem mais segura. Compartilhar um IP entre contas cria sinais cruzados que o algoritmo pode detectar. Para proxies rotativos usados em scraping ou verificação de anúncios, essa regra não se aplica — a rotação é justamente o objetivo.

Proxies afetam a qualidade do vídeo?Proxies adicionam

Proxies adicionam latência, mas para navegação comum o impacto é insignificante. Para uploads ou transmissões ao vivo, escolha um proxy de baixa latência próximo à sua localização. Evite proxies compartilhados sobrecarregados se a velocidade for importante.

Guia

Por que usar um proxy para o TikTok?

4 min de leituraEquipe de rede da FineProxy

A plataforma possui mais de 1,5 bilhão de usuários, sistemas antifraude rigorosos e um mosaico global de restrições. Ela rastreia endereços IP, fingerprints de dispositivo e padrões comportamentais. Para quem faz mais do que simplesmente rolar o feed — gerenciando contas, executando campanhas ou acessando conteúdo de regiões restritas — proxies se tornam infraestrutura essencial.

Acesso a partir de redes restritas

Escolas, universidades e locais de trabalho frequentemente bloqueiam o aplicativo no nível do firewall. Ele não carrega ou o domínio é completamente bloqueado. Um proxy roteia o tráfego por um servidor externo, de modo que a rede local vê uma conexão com o IP do proxy, não com o destino bloqueado. É assim que se desbloqueia o TikTok sem instalar software de VPN ou alterar configurações globais do dispositivo. Para acesso rápido, configure um proxy para TikTok desbloqueado no nível do sistema — o aplicativo herdará essas configurações.

Acesso de países restritos

A plataforma é totalmente bloqueada em vários países. Restrições parciais existem em muitos outros. Se você viaja ou trabalha em uma região com bloqueios, um proxy de um país sem restrições — EUA, Reino Unido, Alemanha — restaura o acesso. Você pode desbloquear o TikTok com proxy em todas as regiões sem rotear todo o tráfego do dispositivo por uma VPN. Para a versão web, um site com proxy para obter acesso desbloqueado ao TikTok funciona diretamente no seu navegador.

Gerenciamento de múltiplas contas

Fazer login em vários perfis a partir de um único IP dispara verificação ou shadowban. O algoritmo vincula contas por IP compartilhado, fingerprint de dispositivo e padrões de atividade. Se uma conta for sinalizada, as outras no mesmo IP podem herdar a penalidade.

Proxies separam contas para que cada uma pareça operar a partir de sua própria rede. Para agências de SMM, profissionais de marketing de afiliados e equipes de conteúdo, isso significa: atribuir um IP estático por conta, combinar a localização do proxy com o público-alvo da conta e evitar trocar de país no meio da sessão.

Evitando shadowban

Um shadowban reduz seu alcance sem notificação — seus vídeos param de aparecer na página Para Você, mas você nunca é avisado. Gatilhos comuns: seguir/deixar de seguir rapidamente, conteúdo repetitivo ou múltiplas contas vinculadas pelo mesmo IP.

Quando as contas são isoladas por proxy, um banimento em uma não se propaga para as outras. Cada perfil vive em seu próprio ambiente. Isso é essencial para quem faz lives ou constrói audiência em múltiplos nichos.

Recuperação após banimento de IP

Se o seu IP for banido — por exemplo, após criar uma nova conta logo depois de um banimento anterior — todas as contas naquele endereço ficam inacessíveis. Um novo proxy fornece um IP limpo, sem histórico de banimento. Combine isso com um perfil de navegador limpo para obter os melhores resultados.

Qual tipo de proxy escolher

O melhor proxy para TikTok depende da sua tarefa. Proxies móveis 4G/5G têm o maior nível de confiança — a maioria dos usuários reais usa dados móveis, então esses IPs se integram naturalmente. Use-os para contas de alto valor e gestão de anúncios.

Proxies ISP estáticos (residenciais) usam IPs registrados em provedores de internet reais. A plataforma não consegue diferenciá-los de usuários domésticos. É um bom equilíbrio entre custo e confiabilidade para gerenciamento de contas e acesso a conteúdo regional.

Proxies datacenter são rápidos e baratos, mas detectáveis. A plataforma identifica sub-redes de datacenter rapidamente. Use apenas para tarefas de baixo risco, como visualizar conteúdo online ou fazer testes — não para operações com contas.

Aquecimento de contas

Contas novas precisam de um aumento gradual de atividade. Postar, curtir e seguir em um ritmo humano normal nas primeiras semanas sinaliza legitimidade para o algoritmo. Proxies sozinhos não evitam banimentos — eles precisam ser combinados com comportamento realista.

A FineProxy oferece pacotes estáticos datacenter, estáticos ISP e rotativos com servidores proxy rápidos para assistir conteúdo do TikTok e gerenciar contas. Todos suportam HTTP, HTTPS e SOCKS5. Autentique via login/senha ou whitelist de IP. Para instruções passo a passo de configuração, consulte nosso Integration Hub.