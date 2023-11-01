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Proxy para Spotify

Proxies datacenter estáticos e ISP para Spotify: corrija o Erro 17 e o Erro 30, acesse catálogos regionais e configure diretamente no app desktop em Configurações → Proxy. HTTP/HTTPS/SOCKS5, tráfego ilimitado.

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte seu plano de proxy para Spotify.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Dedicado.

Pacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoRecomendado aquiDedicadoPessoal, a partir de um único IPISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

Ver planos

Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre um dedicated dos EUA IP para a dos EUA Spotify profile
  • Adicione à lista de IPs permitidos 203.0.113.7 para meu Spotify serviço de proxy
  • Exporte meu Spotify lista de proxies como JSON
  • Mostre o locations disponível para dedicated Spotify proxies
  • Mostre o status e detalhes de cobrança para meu Spotify serviços de proxy
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Velocidade sob carga

Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.

rmds901Norton Safe Web, Este anoFonte

O que você mais gosta sobre FineProxy.org? Descobri FineProxy.org através das recomendações de amigos, e a qualidade do serviço é realmente excelente. O custo é bastante baixo, o que ajuda a nossa empresa a economizar significativamente em despesas. Aprecio muito o apoio entusiasmado da equipe de suporte FineProxy.org. Eles são muito entusiasmados e respondem imediatamente. FineProxy.org me ajuda a acessar dados mais rápido e melhora a segurança. Também valorizo a qualidade do serviço e a política de reembolso quando o serviço não satisfaz as necessidades do usuário. Revisão coletada e hospedada no G2.com. O que você não gosta sobre FineProxy.org? Gostaria de ver um pacote promocional importante para usuários de alto volume e uma política promocional adicional.

long l.G2, Este anoTraduzido do inglêsFonte

Tráfego nunca medido

Não consigo encontrar nenhum melhor serviço do que este especialmente em termos de ilimitado residencial, eu pensei que começará a ser de baixa qualidade uma vez que eu use, mas porra por todo o tempo que eu usei, ele ficou acima de 99%, é como incrível ser. Boa sorte e espero que ele permaneça o mesmo

ZainDieg, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Proxies da UE a preços acessíveis. É o único fornecedor de proxies que continua a manter os preços baixos. Procurei algo assim por toda a Internet e acabou por ser o fornecedor de proxies com largura de banda ilimitada mais barato.

Wowser BrowserTrustpilot, Este anoTraduzido do inglêsFonte

Localizações e estoque

Eu estava a usar o pacote Europa e agora eu mudo para o dos EUA e eles são super rápidos

GokhanPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

Excelente serviço de proxies! Têm diferentes tipos de proxies, incluindo proxies rotativos sem limite de tráfego. Os preços são acessíveis e existem opções de segmentação geográfica. É fácil pagar com criptomoedas, PayPal ou cartões.

Vladimir AkimkinSaasHub, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
Como corrigir o Código de Erro 17?Esse erro

Esse erro aparece quando o país do seu IP não corresponde ao país do seu perfil. Altere o país da sua conta para corresponder à sua localização atual, ou conecte-se por meio de um proxy do país listado no seu perfil.

O Premium funciona através de um proxy?Sim

Sim, mas você precisa de um método de pagamento do país de registro da conta. Se estiver acessando de uma região sem serviço oficial, será necessário manter tanto o pagamento da assinatura quanto um proxy com localização correspondente.

HTTP ou SOCKS5 — qual devo usar?Ambos funcionam

Ambos funcionam. O app desktop suporta HTTP e SOCKS5 diretamente em Configurações → Proxy. O SOCKS5 tem overhead levemente menor; o HTTP é mais fácil de configurar em navegadores. Para a maioria dos usuários, a diferença é insignificante.

Um proxy vai afetar a qualidade do áudio?Impacto mínimo

Impacto mínimo. O serviço faz streaming a até 320 kbps, o que qualquer proxy decente suporta facilmente. Escolha um servidor próximo à sua localização para minimizar a latência durante a busca de faixas e o carregamento de playlists.

Posso usar um proxy em vários dispositivos?Sim

Sim. Configure o mesmo proxy no desktop, celular e web. O serviço não limita conexões simultâneas por IP, embora o plano Premium permita streaming em apenas um dispositivo por vez.

Como corrigir o Código de Erro 30?Verifique se

Verifique se as credenciais do seu proxy (IP, porta, nome de usuário, senha) estão corretas. Confirme também se o seu firewall ou antivírus não está bloqueando o app. Adicionar uma exceção para o aplicativo no Windows Defender ou no Firewall do macOS geralmente resolve o problema.

Guia

Por que usar um proxy para o Spotify?

3 min de leituraEquipe de rede da FineProxy

O serviço de streaming está indisponível em diversos países devido a restrições de licenciamento e políticas regionais. Para quem está em uma região sem acesso oficial, um proxy para Spotify restaura a conectividade roteando o tráfego por um servidor em um país compatível, como EUA, Reino Unido ou Alemanha.

Ignorando restrições de rede

Escolas, universidades e redes corporativas frequentemente bloqueiam serviços de streaming para economizar largura de banda ou reduzir distrações. Se o app não consegue conectar ou você vê erros do tipo “Um firewall pode estar bloqueando”, um proxy redireciona seu tráfego contornando esses bloqueios. Configure-o no nível do sistema ou diretamente no app desktop em Configurações → Proxy.

Corrigindo o Código de Erro 17 e o Código de Erro 30

Estes são os problemas mais comuns encontrados pelos usuários:

  • Erro 17: Geralmente significa que o país do seu IP não corresponde ao país definido no seu perfil. A plataforma verifica isso durante o login.
  • Erro 30: Geralmente causado por credenciais de proxy incorretas ou interferência de firewall.

Ambos os erros são resolvidos quando você se conecta pelo melhor servidor proxy para Spotify localizado na mesma região das configurações da sua conta. Se o seu perfil indica “Estados Unidos”, seu proxy deve sair de um servidor nos EUA.

Acessando bibliotecas regionais

Os catálogos musicais variam por país devido a acordos de licenciamento. Uma faixa disponível nos EUA pode não aparecer nas bibliotecas europeias. Ao conectar-se por meio de um proxy na região desejada, você acessa o catálogo completo daquele país — útil para descobrir lançamentos exclusivos de cada região ou testar como o conteúdo aparece em diferentes mercados.

Qual tipo de proxy escolher

Para ouvir normalmente, proxies estáticos de datacenter funcionam bem — são rápidos, estáveis e com ótimo custo-benefício. O serviço não bloqueia IPs de datacenter de forma agressiva como as plataformas de redes sociais fazem.

Se você precisa registrar uma conta nova, proxies ISP (residenciais) reduzem o risco de solicitações de verificação — eles parecem conexões residenciais comuns de internet.

Proxies móveis são excessivos para streaming, mas podem ajudar se você estiver executando automação ou gerenciando múltiplas contas. No iOS e Android, o app não oferece configurações de proxy integradas — configure o proxy no nível do sistema nas configurações de Wi-Fi do seu dispositivo, ou use um app compatível com SOCKS5 para tunelar todo o tráfego pelo proxy.

Combinando o país da conta com a localização do proxy

Isso é fundamental. A plataforma compara a localização do seu IP com o país do seu perfil. Se não corresponderem, você verá o Erro 17 ou será desconectado após 14 dias. Sempre use um proxy do país definido na sua conta, ou atualize seu perfil para corresponder à localização do seu proxy.

A FineProxy oferece pacotes de datacenter estático e ISP para acessar serviços de streaming. Todos suportam HTTP, HTTPS e SOCKS5, com autenticação via login/senha ou whitelist de IP. Para configuração específica por dispositivo, visite nosso Integration Hub — ou escolha um plano abaixo e comece a fazer streaming em minutos.