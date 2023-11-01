O serviço de streaming está indisponível em diversos países devido a restrições de licenciamento e políticas regionais. Para quem está em uma região sem acesso oficial, um proxy para Spotify restaura a conectividade roteando o tráfego por um servidor em um país compatível, como EUA, Reino Unido ou Alemanha.
Ignorando restrições de rede
Escolas, universidades e redes corporativas frequentemente bloqueiam serviços de streaming para economizar largura de banda ou reduzir distrações. Se o app não consegue conectar ou você vê erros do tipo “Um firewall pode estar bloqueando”, um proxy redireciona seu tráfego contornando esses bloqueios. Configure-o no nível do sistema ou diretamente no app desktop em Configurações → Proxy.
Corrigindo o Código de Erro 17 e o Código de Erro 30
Estes são os problemas mais comuns encontrados pelos usuários:
- Erro 17: Geralmente significa que o país do seu IP não corresponde ao país definido no seu perfil. A plataforma verifica isso durante o login.
- Erro 30: Geralmente causado por credenciais de proxy incorretas ou interferência de firewall.
Ambos os erros são resolvidos quando você se conecta pelo melhor servidor proxy para Spotify localizado na mesma região das configurações da sua conta. Se o seu perfil indica “Estados Unidos”, seu proxy deve sair de um servidor nos EUA.
Acessando bibliotecas regionais
Os catálogos musicais variam por país devido a acordos de licenciamento. Uma faixa disponível nos EUA pode não aparecer nas bibliotecas europeias. Ao conectar-se por meio de um proxy na região desejada, você acessa o catálogo completo daquele país — útil para descobrir lançamentos exclusivos de cada região ou testar como o conteúdo aparece em diferentes mercados.
Qual tipo de proxy escolher
Para ouvir normalmente, proxies estáticos de datacenter funcionam bem — são rápidos, estáveis e com ótimo custo-benefício. O serviço não bloqueia IPs de datacenter de forma agressiva como as plataformas de redes sociais fazem.
Se você precisa registrar uma conta nova, proxies ISP (residenciais) reduzem o risco de solicitações de verificação — eles parecem conexões residenciais comuns de internet.
Proxies móveis são excessivos para streaming, mas podem ajudar se você estiver executando automação ou gerenciando múltiplas contas. No iOS e Android, o app não oferece configurações de proxy integradas — configure o proxy no nível do sistema nas configurações de Wi-Fi do seu dispositivo, ou use um app compatível com SOCKS5 para tunelar todo o tráfego pelo proxy.
Combinando o país da conta com a localização do proxy
Isso é fundamental. A plataforma compara a localização do seu IP com o país do seu perfil. Se não corresponderem, você verá o Erro 17 ou será desconectado após 14 dias. Sempre use um proxy do país definido na sua conta, ou atualize seu perfil para corresponder à localização do seu proxy.
A FineProxy oferece pacotes de datacenter estático e ISP para acessar serviços de streaming. Todos suportam HTTP, HTTPS e SOCKS5, com autenticação via login/senha ou whitelist de IP. Para configuração específica por dispositivo, visite nosso Integration Hub — ou escolha um plano abaixo e comece a fazer streaming em minutos.