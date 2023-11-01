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Proxy para Facebook

Proxies IPv4 para Facebook Ads, scraping de Marketplace e acesso irrestrito — endereços estáticos, HTTP/HTTPS/SOCKS5, tráfego ilimitado, acesso via API.

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte seu plano de proxy.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: ISP.

Pacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoDedicadoPessoal, a partir de um único IPRecomendado aquiISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

Ver planos

Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre 100 ISP proxies para Facebook Ads contas
  • Adicione à lista de IPs permitidos 203.0.113.7 para meu serviço de proxy
  • Exporte meu lista de proxies como JSON
  • Mostre quais serviços tiveram a maior taxa de erro hoje
  • Mostre o status e detalhes de cobrança para meu serviços de proxy
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Tráfego nunca medido

Muito bom produto, eu gosto dele.Tudo funciona bem ilimitado tráfego, velocidade máxima e preço mais baixo no mercado.Sempre disponível e suporte técnico responsivo.E eu vou aconselhar meus amigos.

Anna FletcherPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

Proxies da UE a preços acessíveis. É o único fornecedor de proxies que continua a manter os preços baixos. Procurei algo assim por toda a Internet e acabou por ser o fornecedor de proxies com largura de banda ilimitada mais barato.

Wowser BrowserTrustpilot, Este anoTraduzido do inglêsFonte

Contas em operação

Eu uso os proxies da fineproxy.org para as redes sociais, garantindo o anonimato e evitando bloqueios de contas. São confiáveis, eficientes e fáceis de usar, proporcionando um desempenho estável. Uma avaliação gratuita para novos utilizadores tornaria o serviço ainda melhor e atrairia mais clientes. Os proxies da fineproxy.org também são compatíveis com várias plataformas e oferecem ótima velocidade e segurança. Seja para uso pessoal ou empresarial, este serviço é altamente recomendado pela sua qualidade e funcionalidade.

Alexsander123SaasHub, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Proxy funciona muito bem, têm estado usando-o por um mês e não encontraram nenhum ponto de checkpoints ou interrupções. Muito confiável!

lananhsoi17Norton Safe Web, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Localizações e estoque

Serviço de proxy superior! Diferentes tipos de proxy, incluindo rotações, preços acessíveis, opção de geo-targeting. Fácil de pagar com cripto, PayPal ou cartões. Você solicita uma avaliação gratuita através do suporte

Vladimir AkimkinDieg, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

O Fineproxy.org oferece um serviço proxy decente com uma ampla seleção de IPs e locais. No entanto, as velocidades de conexão podem ser inconsistentes às vezes, e a resposta de suporte pode ser mais lenta do que esperado. Embora o serviço seja adequado para tarefas básicas, ele pode não atender totalmente às necessidades de usuários com demandas mais elevadas ou requisitos específicos.

Charles BrownProxyRate, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
Qual tipo de proxy é melhor para Facebook Ads?Proxies ISP

Proxies ISP — parecem conexões residenciais de internet (o Facebook confia mais neles), o endereço é estático (sem mudanças suspeitas de IP) e não há limites de tráfego. Proxies datacenter podem funcionar para verificar anúncios e consultar páginas de concorrentes, mas para gerenciar suas próprias contas de anúncios, ISP é mais seguro.

Posso gerenciar várias contas de anúncios com um único proxy?Recomendamos fortemente

Recomendamos fortemente que não faça isso. O Facebook vincula contas que compartilham o mesmo IP. Se uma conta for sinalizada, todas as contas conectadas àquele endereço ficam em risco. Um proxy por conta de anúncios — essa é a regra.

Preciso de um navegador anti-detect ou um proxy é suficiente?Para qualquer

Para qualquer coisa além de acesso simples, você precisa de ambos. Um proxy muda seu IP. O Facebook também rastreia a fingerprint do navegador: renderização de canvas, hash WebGL, fontes instaladas, fuso horário, idioma, dimensões da tela. Um navegador antidetecção dá a cada conta um conjunto exclusivo desses parâmetros. Proxy mais navegador antidetecção — esse é o mínimo para trabalho seguro com múltiplas contas.

Como desbloqueio o Messenger especificamente?O Messenger usa

O Messenger usa os mesmos servidores. Se a plataforma funciona por meio de um proxy — o Messenger também funciona: texto, chamadas de voz e vídeo. Se você está usando o aplicativo Messenger para desktop, configure o proxy no nível do sistema, não apenas no navegador. No celular — configure nas configurações de Wi-Fi do seu telefone.

Quantos proxies eu preciso para scraping do Marketplace?Para cobrir

Para cobrir 5 a 10 cidades — no mínimo 100 a 300 IPs datacenter. O Facebook bane endereços de scraping rapidamente, então você precisa de margem suficiente para fazer rotação. Para scraping em escala nacional em todas as categorias — alguns milhares. O segredo é manter a taxa de requisição de cada IP baixa — a detecção da plataforma é agressiva, mas com endereços suficientes e paciência, os dados são coletáveis.

Qual é a diferença entre proxies ISP e proxies residenciais rotativos para o Facebook?Proxies ISP oferecem

Proxies ISP oferecem um único endereço IP estático atribuído por todo o período de locação — ideal para contas de anúncios onde o Facebook espera ver o mesmo endereço a cada sessão. Proxies residenciais rotativos alternam entre diferentes IPs a cada requisição ou em intervalos definidos, o que é útil para scraping, mas perigoso para gerenciamento de contas. Se o Facebook detectar sua conta de anúncios alternando entre dezenas de IPs residenciais, isso parece suspeito. Use ISP para contas que você precisa manter ativas, e pools de proxies residenciais rotativos ou datacenter para tarefas de coleta de dados.

Guia

Proxies para Facebook: Ads, Scraping, Marketplace e Acesso

5 min de leituraEquipe de rede da FineProxy

O Facebook é uma das plataformas mais complicadas quando se trata de uso de proxy. Ele rastreia tudo — histórico de IP, fingerprint do dispositivo, padrões de login, até a velocidade com que você digita. Seja para gerenciar contas de anúncios, fazer scraping do Marketplace ou simplesmente tentar acessar a partir de uma rede restrita, a abordagem faz toda a diferença.

Facebook Ads e gerenciamento de múltiplas contas

É aqui que está a demanda real. Agências e media buyers independentes que rodam Facebook Ads em múltiplas contas precisam que cada uma esteja isolada: IP separado, fingerprint de navegador separado, cookies separados. O Facebook vincula contas por meio de sinais compartilhados, e assim que conecta dois perfis, ambos podem ser restringidos — mesmo que nenhum dos dois tenha violado qualquer política.

Um servidor proxy privado para trabalho com anúncios no FB precisa ser estático. A plataforma percebe quando uma conta alterna entre IPs ou regiões. Se sua conta de anúncios faz login de Chicago todos os dias e de repente aparece em Singapura, isso aciona uma revisão. Um proxy por conta, mesma localização em cada sessão.

Proxies residenciais estáticos (ISP) são a opção mais forte aqui. Eles possuem endereços IP residenciais (o Facebook os trata como usuários domésticos comuns), o endereço permanece o mesmo durante todo o período de locação e não há limites de tráfego — você pode passar o dia inteiro no gerenciador de anúncios sem se preocupar com limites.

Contas novas precisam de um período de aquecimento de 7 a 14 dias antes de escalar os gastos com anúncios. Durante esse tempo, aja como um usuário normal: navegue pelo feed, entre em alguns grupos, publique algo. Lançar campanhas de $500/dia a partir de uma conta nova sem histórico é o caminho mais rápido para ter a conta desativada.

Para agências que gerenciam mais de 10 contas, combine seus proxies com um navegador antidetecção — Multilogin, Dolphin Anty ou AdsPower. O navegador isola a fingerprint de cada sessão (canvas, WebGL, fontes, fuso horário, resolução de tela e muitos outros parâmetros), enquanto o proxy dá a cada conta seu próprio endereço exclusivo. Sem essas duas camadas, a vinculação de contas é inevitável.

Scraping e coleta de dados

O Facebook Marketplace é uma mina de ouro para pesquisa de e-commerce — preços de produtos, atividade de vendedores, volume de anúncios em diferentes cidades. Mas a plataforma bloqueia scrapers de forma agressiva. Um caso documentado: 445 perfis levaram 45 horas para serem coletados via Tor, com banimentos temporários constantes e intervalos de espera de uma hora.

A abordagem mais inteligente: Proxies datacenter em grandes quantidades e baixo custo, com distribuição cuidadosa de requisições. Alguns milhares de IPs, taxa de requisição baixa por endereço, e você cobre dezenas de cidades sem disparar bloqueios. Ferramentas como o scraper do Marketplace da Apify ou scripts baseados em Selenium funcionam bem com rotação de proxies.

A Biblioteca de Anúncios do Facebook — onde você pode ver qualquer anúncio ativo na plataforma — é valiosa para inteligência competitiva. Ela é pública, mas o Facebook ainda limita o acesso automatizado intenso. Um pool de proxies em diferentes localizações permite contornar esses limites e coletar criativos de anúncios, informações de segmentação e dados de investimento dos concorrentes.

Acesso e desbloqueio

Em alguns países e em determinadas redes, a plataforma simplesmente não está disponível. Você pode desbloquear o Facebook com um proxy de qualquer localização restrita — a conexão passa por um servidor onde o acesso é aberto, e a plataforma carrega normalmente.

Isso também se aplica ao Messenger. Como o Messenger roda na mesma infraestrutura, a resposta para como desbloquear o Facebook Messenger é a mesma: roteie sua conexão por meio de um proxy em um país sem restrições. Chamadas de voz e vídeo no Messenger também funcionam por meio de um proxy, desde que a conexão seja rápida o suficiente — o que nos leva ao lado técnico.

O Facebook é inteiramente HTTPS. Um proxy HTTPS seguro para acessar o Facebook via proxy significa que você precisa de um proxy que lide corretamente com tráfego criptografado. Procure proxies que gerenciem SSL no nível do IP — isso evita erros de certificado que interrompem a conexão. Os proxies HTTPS da FineProxy suportam isso, então tudo funciona sem problemas — sem erros, sem falhas de conexão.

Para desbloquear uma página do Facebook por meio de um proxy seguro, a configuração é simples: defina o proxy no navegador ou nas configurações do sistema, e o site abre como se você estivesse em outro país. Para instruções detalhadas de configuração em diferentes dispositivos, consulte nosso Hub de integração de proxies.

Escolhendo o tipo de proxy certo para a sua tarefa

O melhor endereço IP para trabalho web no Facebook depende da sua tarefa. Para contas de anúncios — proxies ISP com endereço dos EUA ou da UE compatível com a região da sua conta. Para scraping — um grande pool de IPs datacenter. Para acesso pessoal — qualquer proxy rápido que realmente funcione sem quedas de conexão.

Um servidor proxy anônimo oculta seu endereço real da plataforma, mas o anonimato por si só não é suficiente para trabalho com contas. O Facebook se importa mais com consistência do que com anonimato — o mesmo IP, a mesma fingerprint, o mesmo padrão de comportamento, dia após dia.

Se você está procurando um proxy para Facebook online, o segredo é combinar o tipo de proxy com a sua tarefa: Proxies dedicados para contas individuais, ISP para gerenciamento de anúncios, datacenter para coleta de dados. Usar um único tipo para tudo geralmente significa pagar mais caro ou obter resultados piores.