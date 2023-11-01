Proxy para Facebook

O Facebook é uma das plataformas mais complicadas quando se trata de uso de proxy. Ele rastreia tudo — histórico de IP, fingerprint do dispositivo, padrões de login, até a velocidade com que você digita. Seja para gerenciar contas de anúncios, fazer scraping do Marketplace ou simplesmente tentar acessar a partir de uma rede restrita, a abordagem faz toda a diferença.

Facebook Ads e gerenciamento de múltiplas contas

É aqui que está a demanda real. Agências e media buyers independentes que rodam Facebook Ads em múltiplas contas precisam que cada uma esteja isolada: IP separado, fingerprint de navegador separado, cookies separados. O Facebook vincula contas por meio de sinais compartilhados, e assim que conecta dois perfis, ambos podem ser restringidos — mesmo que nenhum dos dois tenha violado qualquer política.

Um servidor proxy privado para trabalho com anúncios no FB precisa ser estático. A plataforma percebe quando uma conta alterna entre IPs ou regiões. Se sua conta de anúncios faz login de Chicago todos os dias e de repente aparece em Singapura, isso aciona uma revisão. Um proxy por conta, mesma localização em cada sessão.

Proxies residenciais estáticos (ISP) são a opção mais forte aqui. Eles possuem endereços IP residenciais (o Facebook os trata como usuários domésticos comuns), o endereço permanece o mesmo durante todo o período de locação e não há limites de tráfego — você pode passar o dia inteiro no gerenciador de anúncios sem se preocupar com limites.

Contas novas precisam de um período de aquecimento de 7 a 14 dias antes de escalar os gastos com anúncios. Durante esse tempo, aja como um usuário normal: navegue pelo feed, entre em alguns grupos, publique algo. Lançar campanhas de $500/dia a partir de uma conta nova sem histórico é o caminho mais rápido para ter a conta desativada.

Para agências que gerenciam mais de 10 contas, combine seus proxies com um navegador antidetecção — Multilogin, Dolphin Anty ou AdsPower. O navegador isola a fingerprint de cada sessão (canvas, WebGL, fontes, fuso horário, resolução de tela e muitos outros parâmetros), enquanto o proxy dá a cada conta seu próprio endereço exclusivo. Sem essas duas camadas, a vinculação de contas é inevitável.

Scraping e coleta de dados

O Facebook Marketplace é uma mina de ouro para pesquisa de e-commerce — preços de produtos, atividade de vendedores, volume de anúncios em diferentes cidades. Mas a plataforma bloqueia scrapers de forma agressiva. Um caso documentado: 445 perfis levaram 45 horas para serem coletados via Tor, com banimentos temporários constantes e intervalos de espera de uma hora.

A abordagem mais inteligente: Proxies datacenter em grandes quantidades e baixo custo, com distribuição cuidadosa de requisições. Alguns milhares de IPs, taxa de requisição baixa por endereço, e você cobre dezenas de cidades sem disparar bloqueios. Ferramentas como o scraper do Marketplace da Apify ou scripts baseados em Selenium funcionam bem com rotação de proxies.

A Biblioteca de Anúncios do Facebook — onde você pode ver qualquer anúncio ativo na plataforma — é valiosa para inteligência competitiva. Ela é pública, mas o Facebook ainda limita o acesso automatizado intenso. Um pool de proxies em diferentes localizações permite contornar esses limites e coletar criativos de anúncios, informações de segmentação e dados de investimento dos concorrentes.

Acesso e desbloqueio

Em alguns países e em determinadas redes, a plataforma simplesmente não está disponível. Você pode desbloquear o Facebook com um proxy de qualquer localização restrita — a conexão passa por um servidor onde o acesso é aberto, e a plataforma carrega normalmente.

Isso também se aplica ao Messenger. Como o Messenger roda na mesma infraestrutura, a resposta para como desbloquear o Facebook Messenger é a mesma: roteie sua conexão por meio de um proxy em um país sem restrições. Chamadas de voz e vídeo no Messenger também funcionam por meio de um proxy, desde que a conexão seja rápida o suficiente — o que nos leva ao lado técnico.

O Facebook é inteiramente HTTPS. Um proxy HTTPS seguro para acessar o Facebook via proxy significa que você precisa de um proxy que lide corretamente com tráfego criptografado. Procure proxies que gerenciem SSL no nível do IP — isso evita erros de certificado que interrompem a conexão. Os proxies HTTPS da FineProxy suportam isso, então tudo funciona sem problemas — sem erros, sem falhas de conexão.

Para desbloquear uma página do Facebook por meio de um proxy seguro, a configuração é simples: defina o proxy no navegador ou nas configurações do sistema, e o site abre como se você estivesse em outro país. Para instruções detalhadas de configuração em diferentes dispositivos, consulte nosso Hub de integração de proxies.

Escolhendo o tipo de proxy certo para a sua tarefa

O melhor endereço IP para trabalho web no Facebook depende da sua tarefa. Para contas de anúncios — proxies ISP com endereço dos EUA ou da UE compatível com a região da sua conta. Para scraping — um grande pool de IPs datacenter. Para acesso pessoal — qualquer proxy rápido que realmente funcione sem quedas de conexão.

Um servidor proxy anônimo oculta seu endereço real da plataforma, mas o anonimato por si só não é suficiente para trabalho com contas. O Facebook se importa mais com consistência do que com anonimato — o mesmo IP, a mesma fingerprint, o mesmo padrão de comportamento, dia após dia.