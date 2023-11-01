Proxy por país
Escolha seu país — todas as localidades operam no ASN próprio da FineProxy com preço fixo e tráfego ilimitado.
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proxy location.
Browse country proxy pools. Every destination uses the same unmetered plans, shared tooling, and instant dashboard delivery.
Monte seu plano de proxy.
Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.
Carregando os planos atuais…
Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.
Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.
Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Pacote de datacenter.
|Recomendado aquiPacote de datacenterVendido em blocos, compartilhado
|DedicadoPessoal, a partir de um único IP
|ISPEndereços estáticos registrados por ISP
|RotativoCobrado em créditos de API
|Ideal para
|Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.
|Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.
|Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.
|Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
|Usuários por endereço
|Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.
|1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.
|Até 5
|Pool compartilhado
|Confiança da plataforma
|PadrãoASN de datacenter
|Alta — exclusivo
|Alta — registrado por ISP
|Varia conforme o pool
|Preço a partir de
|$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês
|$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.
|$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pedido mínimo
|100 IPs
|1 IP
|100 IPs
|2,5 milhões de créditos
|Permanência do endereço
|Estático durante o período
|Estático durante o período
|Estático durante o período
|Muda a cada solicitação
|Largura de banda
|Sem medição
|Sem medição
|Sem medição
|CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
|UDP / chamadas de voz
|Adicional opcional
|Adicional opcional
|Adicional opcional
|Indisponível
|Protocolos
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticação
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Chave de API
|Ver planos
|Ver planos dedicados
|Ver planos ISP
|Ver planos
Pacote de datacenter
Vendido em blocos, compartilhado
Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.
Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.
PadrãoASN de datacenter
$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês
100 IPs
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
Dedicado
Pessoal, a partir de um único IP
Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.
1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.
Alta — exclusivo
$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.
1 IP
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
ISP
Endereços estáticos registrados por ISP
Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.
Até 5
Alta — registrado por ISP
$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês
100 IPs
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
Rotativo
Cobrado em créditos de API
Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Pool compartilhado
Varia conforme o pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 milhões de créditos
Muda a cada solicitação
CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
Indisponível
HTTP, SOCKS5
Chave de API
Proxies por 48 horas
Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.
Principais localizações de proxy
As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.
Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.
A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.
Depois, basta dizer
- Compre 100 IPs de datacenter no país selecionado e adicione 203.0.113.7 à lista de permitidos
- Mostre taxa de sucesso de hoje across meu proxy locations
- Renove todos os serviços que vencem esta semana, abaixo de $200
- Alterne meu IPs quando a próxima atualização para grátis
- Exporte o latest lista de proxies como JSON
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.
O que o agente não fará — não importa o que você peça
Gastar seu dinheiro
Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de
wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.
Pagar mais que o valor cotado
Cada compra inclui o
expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.
Cancelar por impulso
As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem
confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.
Cobrar duas vezes
Chamadas financeiras usam uma
idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.
Configuração manual
Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.
Sistemas
Navegadores
Aplicativos
Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.
A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.
Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.
500 Mbps
por proxy em testes padrão com servidores remotos
99.97%
das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações
96
threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho
0
limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos
AMD EPYC dedicado
Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.
Sub-redes próprias
Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.
Uplink de 80 Gbps
Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.
Tier III / IV
Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.
A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.
Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.
Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.
Localizações e estoque
Eu tenho usado o serviço de proxy FineProxy por vários meses e estou muito satisfeito com ele. Alta velocidade de conexão, proteção de dados confiável e uma ampla gama de locais tornam-no uma excelente ferramenta para trabalhar na Internet. Eu recomendo!
Eu tenho sido o uso de FineProxy por um longo prazo, e ele tem sido super! O serviço é rápido, confiável, e tem muitos IPs para escolher. Se para privacidade ou ter acesso a material de conteúdo de áreas distintas, FineProxy tem constantemente trazido.
Velocidade sob carga
Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.
Eu tenho usado proxies de serviço desde o início deste ano. Gostei da estabilidade do serviço. Durante o tempo de uso não houve uma única queda significativa ou problemas técnicos. Outra vantagem é que há uma oportunidade de pagar com criptomonedas.
Tráfego nunca medido
Utilizamos a FineProxy há dois anos. A largura de banda ilimitada e a ligação são simplesmente incríveis e estáveis. Recomendo vivamente.
Muito acessível proxies europeus. Eu acho que é o único provedor proxy que manteve verdadeira para a Internet livre e segura. Enquanto outros cobram por GB ou mesmo por pedido, estes caras ainda oferecem planos de largura de banda ilimitados.
Qual é a abrangência da sua rede de proxies?Nossa rede de
Nossa rede de proxies é uma das maiores e mais confiáveis do mundo. Toda a infraestrutura e todas as faixas de IP são de propriedade e operação da FineProxy — não revendemos equipamentos de terceiros. Oferecemos proxies dedicados em diversos países, com segmentação disponível apenas por país (sem segmentação por cidade ou ASN nesta linha de produtos).
Quais países estão disponíveis e como funciona a segmentação geográfica?Esta página lista
Esta página lista todos os países suportados. Oferecemos proxies de datacenter em cada país listado. A segmentação para esta linha de produtos é por país; segmentação por cidade e ASN não estão disponíveis aqui.
Como posso começar a usar o serviço?Você tem duas
Você tem duas opções rápidas: faça um teste gratuito sem espera ou adquira um plano com ativação instantânea — seus proxies ficam prontos imediatamente após o pagamento. Em ambos os casos, você terá um painel intuitivo, configuração ágil e suporte sempre disponível.
O que torna a FineProxy única?Infraestrutura 100% própria
Infraestrutura 100% própria: Operamos nosso próprio hardware e faixas de IP — sem revenda de terceiros. Computação de alto desempenho: Servidores dedicados com processadores AMD modernos para throughput consistente e de baixa latência. Grandes pools de IPs estáticos: Segmentação por país em extensas faixas de IPv4 próprias. Tráfego verdadeiramente ilimitado: Sem cobrança por GB ou limites ocultos. Configurações personalizadas sob demanda: Podemos provisionar sub-redes dedicadas, hardware isolado e roteamento personalizado por cliente.
Como vocês garantem o sucesso dos seus clientes?Começamos dimensionando a
Começamos dimensionando a combinação ideal de pools estáticos de datacenter/ISP ou rotativos para o seu caso de uso, e então ativamos tudo instantaneamente em nosso próprio hardware e faixas de IP próprias. Você recebe largura de banda ilimitada, segmentação por país, autenticação flexível (allowlist de IP ou usuário/senha), um painel intuitivo e REST API, além de uptime de 99,9%+. Nossos engenheiros ajudam com os detalhes que mantêm seus pipelines estáveis — controle de taxa de requisições, gerenciamento de consentimento/cookies e estratégia de sessão — para que a coleta de dados funcione sem problemas. Se precisar de mais, podemos provisionar sub-redes dedicadas ou hardware isolado, monitorar e otimizar o roteamento, e realizar trocas de IP elegíveis, tudo com suporte rápido via tickets.
Quais linhas de proxy posso comprar por país?Duas opções estáticas
Duas opções estáticas: Datacenter IPv4 e — quando disponível — ISP Estático (static-residential) IPv4. Ambos são estáticos e cobrados por IP. Proxies rotativos são um produto separado e não são vendidos nesta página.
Quais restrições existem para o uso dos proxies?O tráfego é
O tráfego é ilimitado, mas cada plano possui limites de concorrência e taxa de conexão para proteger a estabilidade da rede para você e os demais clientes. Somos um serviço legal e em conformidade: portas de e-mail são bloqueadas (ex.: 25/465/587/110/143/993/995), e sites governamentais não são acessíveis por meio dos nossos proxies. O uso deve respeitar as leis aplicáveis e os termos de cada site; atividades como spam, credential stuffing, port scanning, distribuição de malware ou outros abusos são proibidos. Se os limites do plano forem excedidos ou padrões abusivos forem detectados, podemos limitar ou suspender os endpoints envolvidos para manter a plataforma estável.
Quais protocolos e métodos de autenticação são suportados?HTTP/HTTPS e SOCKS5
HTTP/HTTPS e SOCKS5 (com UDP opcional). SOCKS4 é suportado (sem autenticação). Múltiplas portas padrão estão disponíveis em paralelo. A liberação de IP é obrigatória; você também pode habilitar autenticação por usuário/senha. É possível liberar até 5 IPs de origem.
Como vocês garantem confiabilidade de nível operadora?Toda a nossa
Toda a nossa infraestrutura é construída e de propriedade da nossa empresa — não alugamos servidores ou IPs de terceiros. Cada proxy roda em hardware AMD de nível corporativo com conectividade redundante, balanceamento de carga inteligente e failover automatizado para eliminar indisponibilidades. O monitoramento contínuo 24/7 garante desempenho estável e recuperação rápida mesmo sob alta carga.
Como os planos são estruturados? O tráfego é ilimitado?A cobrança é
A cobrança é por IP com tráfego ilimitado (sem taxas por GB). O período padrão é mensal, com opções de pagamento antecipado de até um ano; renovações recebem 20% de desconto. Moeda de cobrança: USD.