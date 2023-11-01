Ülkeye göre proxy
İstediğiniz konumu seçin — her proxy, FineProxy’nin kendi ASN altyapısı üzerinde sabit fiyatlandırma ve sınırsız trafikle çalışır.
Proxy konumunuzu
seçin.
Ülke proxy havuzlarına göz atın. Her hedef aynı kotasız planları, ortak araçları ve anında kontrol paneli teslimatını kullanır.
Proxy planınızı oluşturun.
Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.
Güncel planlar yükleniyor…
Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.
Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.
Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Paket veri merkezi.
|Burada önerilirPaket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlı
|ÖzelKişisel, tek bir IP'den
|ISPStatik, ISP'ye kayıtlı adresler
|DönenAPI kredisiyle faturalandırılır
|En uygun
|Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
|Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
|ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
|Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
|Adres başına kişi
|En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
|1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
|En fazla 5
|Paylaşımlı havuz
|Platform güveni
|StandartVeri merkezi ASN
|Yüksek — özel kullanım
|Yüksek — ISP kayıtlı
|Havuza göre değişir
|Başlangıç fiyatı
|$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
|$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
|$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimum sipariş
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M kredi
|Adres süresi
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|İstekte değişir
|Bant genişliği
|Kotasız
|Kotasız
|Kotasız
|KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
|UDP / sesli aramalar
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|Kullanılamaz
|Protokoller
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Kimlik doğrulama
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|API anahtarı
|Planları görüntüleyin
|Özel proxy planlarını görüntüleyin
|ISP planlarını görüntüleyin
|Planları görüntüleyin
Paket veri merkezi
Bloklar halinde satılır, paylaşımlı
Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
StandartVeri merkezi ASN
$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Özel
Kişisel, tek bir IP'den
Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
Yüksek — özel kullanım
$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
1 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
ISP
Statik, ISP'ye kayıtlı adresler
ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
En fazla 5
Yüksek — ISP kayıtlı
$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Dönen
API kredisiyle faturalandırılır
Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Paylaşımlı havuz
Havuza göre değişir
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M kredi
İstekte değişir
KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
Kullanılamaz
HTTP, SOCKS5
API anahtarı
48 saatlik proxy’ler
Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.
Öne çıkan proxy konumları
FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.
Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.
FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.
Sonra şöyle deyin
- Seçilen ülkede 100 veri merkezi IP satın alın ve 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
- Proxy konumlarımdaki bugünkü başarı oranını gösterin
- Bu hafta süresi dolan, $200 altındaki her hizmeti yenileyin
- Sonraki yenileme ücretsiz olduğunda IP’lerimi döndürün
- En güncel proxy listesini JSON olarak dışa aktarın
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.
Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin
Paranızı harcamak
Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da
wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.
Teklif edilenden fazla ödeme
Her satın alma, teklifteki
expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.
Keyfi iptal
Geri alınamaz iki araç,
confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.
Çift tahsilat
Para hareketi çağrıları bir
idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.
Manuel kurulum
Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.
Sistemler
Tarayıcılar
Uygulamalar
Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.
FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.
Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.
500 Mbps
standart uzak sunucu testlerinde proxy başına
99.97%
oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu
96
tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı
0
bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik
Özel AMD EPYC
Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.
Kendi alt ağlarımız
IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.
80 Gbps uplink
Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.
Tier III / IV
Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.
Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.
Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.
Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.
Konumlar ve stok
FineProxy proxy hizmetini birkaç aydır kullanıyorum ve çok memnunum. Yüksek bağlantı hızı, güvenilir veri koruması ve çok çeşitli konumlar, onu internette çalışmak için mükemmel bir araç hâline getiriyor. Tavsiye ederim!
FineProxy’yi uzun zamandır kullanıyorum ve müthiş! Hizmet hızlı, güvenilir ve aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda IP var. İster gizlilik ister farklı bölgelerdeki içeriklere erişmek için olsun, FineProxy her zaman beklentileri karşıladı.
Yük altında hız
Bu gerçekten kullandığım en iyi proxy’lerden biri. Kararlı, müşteri desteği tam olması gerektiği gibi ve fiyatı gerçekten uygun. Kesinlikle kullanmaya devam edeceğim!
Bu yılın başından beri hizmetin proxy’lerini kullanıyorum. Hizmetin kararlılığını beğendim. Kullandığım süre boyunca tek bir önemli çökme veya teknik sorun yaşanmadı. Bir diğer avantajı da kripto paralarla ödeme yapma olanağının bulunması.
Trafik asla ölçülmez
FineProxy’yi 2 yıldır kullanıyoruz. Sınırsız bant genişliği ve bağlantı gerçekten harika ve istikrarlı. Kesinlikle tavsiye ederim.
Çok uygun fiyatlı Avrupa proxy’leri. Bence özgür ve güvenli internete bağlı kalan tek proxy sağlayıcısı bu. Diğerleri GB, hatta istek başına ücret alırken bu ekip hâlâ sınırsız bant genişliği planları sunuyor.
Proxy ağınız ne kadar geniş?Kendi ağımız
Proxy ağımız, dünyanın en büyük ve en güvenilir ağlarından biridir. Tüm altyapı ve IP aralıkları FineProxy'ye aittir ve FineProxy tarafından işletilmektedir — üçüncü taraf donanım satışı yapılmamaktadır. Birçok ülkede yalnızca ülke düzeyinde hedefleme ile özel proxy'ler sunuyoruz (bu hatta şehir veya ASN hedeflemesi yapılmamaktadır).
Hangi ülkeler mevcut ve coğrafi hedefleme nasıl yapılıyor?Tüm ülkeler listelenir
Bu sayfada desteklenen tüm ülkeler listelenmiştir. Listelenen her ülkede veri merkezi proxy'leri sunuyoruz. Bu ürün hattında hedefleme ülke düzeyindedir; şehir ve ASN hedeflemesi burada kullanılamaz.
Hizmetinizden nasıl yararlanabilirim?İki seçenek
İki hızlı seçeneğiniz var: bekleme olmadan ücretsiz test yapabilir ya da anında aktive etmek için bir plan satın alabilirsiniz — proxy'leriniz, ödemeden hemen sonra kullanıma hazır olur. Her seçenekte temiz bir kontrol paneli, hızlı kurulum ve hızlı yanıt veren destek hizmetinden yararlanırsınız.
FineProxy'yi benzersiz kılan nedir?Tamamen kendi altyapımız
Tamamen kendi altyapımız: Kendimize ait donanım ve IP aralıkları işletiyoruz — üçüncü taraf bayilik yok. Yüksek performanslı işlem gücü: tutarlı ve düşük gecikmeli verim için modern AMD işlemcili özel sunucular. Büyük statik IP havuzları: Geniş kapsamlı, birinci taraf IPv4 aralıklarında ülke düzeyinde hedefleme. Gerçekten sınırsız trafik: GB başına herhangi bir fiyatlandırma veya gizli kota yok. İstek üzerine özel yapılandırmalar: Müşteriye özel alt ağlar, izole donanım ve özelleştirilmiş yönlendirme sağlayabiliyoruz.
Müşterilerinizin başarısını nasıl garanti altına alıyorsunuz?Senaryoya göre başlarız
İlk olarak kullanım senaryonuza göre statik veri merkezi/ISP veya dönen havuzların doğru kombinasyonunu belirleyerek başlıyoruz, ardından kendi donanımımız ve birinci taraf IP aralıklarımız üzerinde anında aktive ediyoruz. Sınırsız bant genişliği, ülke düzeyinde hedefleme, esnek kimlik doğrulama (IP beyaz listesi veya kullanıcı adı/şifre), kullanımı kolay bir kontrol paneli ve REST API ile ,9+ uptime sunuyoruz. Mühendislerimiz veri toplama süreçlerinin sorunsuz çalışmasını sağlayan ayrıntılarda — istek hız ayarı, izin/çerez yönetimi ve oturum stratejisi — destek sağlar. Daha fazlasına ihtiyaç duyarsanız özel alt ağlar veya izole donanım sağlayabilir, yönlendirmeyi izleyip optimize edebilir ve koşullara uyan IP değişiklikleri gerçekleştirebiliriz; tümü hızlı, bilet tabanlı destekle güvence altındadır.
Her ülke için hangi proxy hatlarını satın alabilirim?İki statik seçenek
İki statik seçenek mevcuttur: veri merkezi IPv4 ve —mevcut olduğu yerlerde— statik ISP (statik konut) IPv4. Her ikisi de statiktir ve IP başına faturalandırılır. Dönen proxy'lerimiz ayrı bir üründür ve bu sayfadan satılmamaktadır.
Proxy kullanımında hangi kısıtlamalarınız var?Trafik sınırsız
Trafik sınırsızdır; ancak sizin ve diğer müşterilerin ağ kararlılığını korumak amacıyla her planda eşzamanlılık ve bağlantı hızı sınırları mevcuttur. Tamamen yasal ve uyumlu bir hizmetiz: e-posta portları engellenmiştir (örn. 25/465/587/110/143/993/995) ve devlet kurumlarına ait web sitelerine proxy'lerimiz üzerinden erişim sağlanamamaktadır. Kullanım, yürürlükteki yasalara ve her sitenin koşullarına uymak zorundadır; spam, kimlik bilgisi doldurma (credential stuffing), port tarama, zararlı yazılım dağıtımı veya diğer kötüye kullanım faaliyetleri yasaklanmıştır. Plan sınırları aşılırsa veya kötüye kullanım tespit edilirse, platform kararlılığını sürdürmek amacıyla ilgili uç noktaları kısıtlayabilir ya da askıya alabiliriz.
Hangi protokoller ve kimlik doğrulama yöntemleri destekleniyor?HTTP/HTTPS ve SOCKS5
HTTP/HTTPS ve SOCKS5 (isteğe bağlı UDP desteğiyle). SOCKS4 desteklenir (kimlik doğrulama yok). Birden fazla standart port paralel olarak kullanılabilir. IP beyaz listesi zorunludur; ayrıca kullanıcı adı/şifre kimlik doğrulamasını da etkinleştirebilirsiniz. En fazla 5 kaynak IP'yi beyaz listeye ekleyebilirsiniz.
Taşıyıcı düzeyinde güvenilirlik nasıl sağlanır?Altyapı bize ait
Altyapımızın tamamı şirketimiz tarafından inşa edilmiş ve sahiplenilmiştir — üçüncü taraf sunucular veya IP'ler kiralamıyoruz. Her proxy, yedekli bağlantı, akıllı yük dengeleme ve kesinti süresini ortadan kaldırmak için otomatik failover özelliklerine sahip kurumsal sınıf AMD donanımı üzerinde çalışır. 7/24 sürekli izleme, yoğun yük altında bile istikrarlı performans ve hızlı kurtarma sağlar.
Plan yapıları nasıl? Trafik sınırsız mı?IP başına fiyat
Fiyatlandırma IP başına yapılır ve sınırsız trafik dahildir (GB başına ücret yoktur). Varsayılan süre aylıktır, bir yıla kadar peşin ödeme seçenekleri mevcuttur; yenilemelerde indirim uygulanır. Faturalandırma para birimi: USD.