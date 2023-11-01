Ülkeye göre proxy

Trafik sınırsızdır; ancak sizin ve diğer müşterilerin ağ kararlılığını korumak amacıyla her planda eşzamanlılık ve bağlantı hızı sınırları mevcuttur. Tamamen yasal ve uyumlu bir hizmetiz: e-posta portları engellenmiştir (örn. 25/465/587/110/143/993/995) ve devlet kurumlarına ait web sitelerine proxy'lerimiz üzerinden erişim sağlanamamaktadır. Kullanım, yürürlükteki yasalara ve her sitenin koşullarına uymak zorundadır; spam, kimlik bilgisi doldurma (credential stuffing), port tarama, zararlı yazılım dağıtımı veya diğer kötüye kullanım faaliyetleri yasaklanmıştır. Plan sınırları aşılırsa veya kötüye kullanım tespit edilirse, platform kararlılığını sürdürmek amacıyla ilgili uç noktaları kısıtlayabilir ya da askıya alabiliriz.