Discord için proxy
Discord sesli sohbet, bot'lar ve çoklu hesap yönetimi için UDP destekli HTTP/HTTPS/SOCKS5 — statik veya dönen IPv4, sınırsız trafik, API ile teslimat.
Discord proxy planınızı oluşturun.
Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.
Güncel planlar yükleniyor…
Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.
Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.
Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Özel.
|Paket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlı
|Burada önerilirÖzelKişisel, tek bir IP'den
|ISPStatik, ISP'ye kayıtlı adresler
|DönenAPI kredisiyle faturalandırılır
|En uygun
|Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
|Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
|ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
|Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
|Adres başına kişi
|En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
|1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
|En fazla 5
|Paylaşımlı havuz
|Platform güveni
|StandartVeri merkezi ASN
|Yüksek — özel kullanım
|Yüksek — ISP kayıtlı
|Havuza göre değişir
|Başlangıç fiyatı
|$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
|$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
|$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimum sipariş
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M kredi
|Adres süresi
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|İstekte değişir
|Bant genişliği
|Kotasız
|Kotasız
|Kotasız
|KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
|UDP / sesli aramalar
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|Kullanılamaz
|Protokoller
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Kimlik doğrulama
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|API anahtarı
|Planları görüntüleyin
|Özel proxy planlarını görüntüleyin
|ISP planlarını görüntüleyin
|Planları görüntüleyin
Özel
Kişisel, tek bir IP'den
Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
Yüksek — özel kullanım
$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
1 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Paket veri merkezi
Bloklar halinde satılır, paylaşımlı
Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
StandartVeri merkezi ASN
$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
ISP
Statik, ISP'ye kayıtlı adresler
ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
En fazla 5
Yüksek — ISP kayıtlı
$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Dönen
API kredisiyle faturalandırılır
Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Paylaşımlı havuz
Havuza göre değişir
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M kredi
İstekte değişir
KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
Kullanılamaz
HTTP, SOCKS5
API anahtarı
48 saatlik proxy’ler
Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.
Öne çıkan proxy konumları
FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.
Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.
FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.
Sonra şöyle deyin
- Bir Discord hesabı için UDP destekli bir özel IP satın alın
- Discord proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
- Discord proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
- Bugün en yüksek hata oranına sahip Discord proxy hizmetlerini görüntüleyin
- Discord proxy hizmetlerimin durumunu ve fatura ayrıntılarını görüntüleyin
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.
Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin
Paranızı harcamak
Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da
wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.
Teklif edilenden fazla ödeme
Her satın alma, teklifteki
expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.
Keyfi iptal
Geri alınamaz iki araç,
confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.
Çift tahsilat
Para hareketi çağrıları bir
idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.
Manuel kurulum
Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.
Sistemler
Tarayıcılar
Uygulamalar
Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.
FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.
Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.
500 Mbps
standart uzak sunucu testlerinde proxy başına
99.97%
oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu
96
tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı
0
bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik
Özel AMD EPYC
Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.
Kendi alt ağlarımız
IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.
80 Gbps uplink
Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.
Tier III / IV
Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.
Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.
Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.
Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.
Yük altında hız
FineProxy.Org; hızlı ve güvenilir proxy’leri, uygun fiyatları ve olağanüstü müşteri desteğiyle harika bir hizmet. Herkese şiddetle tavsiye ederim!
Hız, güvenilirlik ve uygun fiyatı bir araya getiren bir proxy hizmeti arıyorsanız FineProxy sağlam bir seçim. Kullanım kolaylığı, hızlı bağlantı ve güvenilir anonimlik; onu sıradan gezinmeden büyük ölçekli veri operasyonlarına kadar her şey için ideal kılıyor. Şiddetle tavsiye ederim!
Trafik asla ölçülmez
Tüm kullanıcılara sınırsız bant genişliği, uygun fiyatlandırma ve kullanıcı dostu bir deneyimle yüksek hızlı, güvenli proxy’ler sağlıyorlar. Gerçekten güzel bir hizmet, fineproxy.org’u %100 tavsiye ediyorum.
Muhteşem iş Muhteşem iş – Harika proxy’ler Muhteşem iş, ekip! Bu hizmeti daha yeni keşfettim ve gerçekten etkilendim — bu fiyata sunduğunuz değer inanılmaz. Bir de şimdi sınırsız konut erişimi mi var? Bu bambaşka bir seviye. Hepinize büyük saygı duyuyorum. Kesinlikle geri geleceğim!
API ve ajan erişimi
Fiyat makul ve proxy’ler gayet iyi çalışıyor. API kısmının kurulumu da kolay. Bu fiyata rahatlıkla tavsiye ederim!
FineProxy’ye geçmek verdiğim en iyi kararlardan biriydi. Kurulum süreci inanılmaz derecede sorunsuzdu ve proxy’leri mevcut araçlarımla kusursuz biçimde entegre oldu. Onları gerçekten farklı kılan şey sundukları gönül rahatlığı — ihtiyaç duyduğum her an temiz ve sağlam bir IP havuzuna erişebileceğimi bilmek. Sorunsuz proxy hizmetleri arayan herkese şiddetle tavsiye ederim!
Proxy'leri neden kullanmalıyız?Gizlilik ve erişim
Gizlilik, iş/kişisel profillerin ayrılması ve iş yerlerinde, otellerde veya kampüslerde ağ kısıtlamalarının aşılması için idealdir. Kimlik doğrulama veya IP bağlama ile engelsiz Discord erişimi sağlayan bir proxy sunucusu üzerinden Discord'a erişmek bu senaryolar için gayet iyi çalışır.
Discord sesli sohbet engeli nasıl kaldırılır?UDP SOCKS5 kullanın
Ses ve ekran paylaşımı, UDP gerektiren WebRTC kullanır. HTTP proxy'leri bunu karşılayamaz — UDP destekli SOCKS5 gereklidir. FineProxy SOCKS5 proxy'leri UDP'yi desteklediğinden, ses bağlantısı "RTC Connecting" veya "No Route" hataları olmadan kurulur. Proxy'yi sistem düzeyinde yapılandırın veya Discord.exe'yi SOCKS5 üzerinden yönlendirmek için Proxifier gibi bir proxy istemcisi kullanın.
Discord hangi protokolleri kullanıyor ve bu proxy'ler için ne anlama geliyor?TCP ve UDP
Sohbet, API ve istemci bağlantıları HTTPS (TCP) trafiği kullanır. Ses ve ekran paylaşımı WebRTC kullanır ve UDP gerektirir. HTTP(S) proxy'leri TCP trafiğini yönetirken, UDP için UDP destekli SOCKS5 gereklidir.
Proxy'leriniz üzerinden sesli sohbet çalışacak mı?Evet, UDP ile
Evet — UDP etkinken sesli sohbet ve ekran paylaşımı SOCKS5 proxy'lerimiz üzerinden çalışır. UDP olmadan ses bağlantısı kurulamayabilir veya ICE/STUN müzakeresi sırasında kesilebilir. UDP'yi açıkça destekleyen, Discord için daha iyi bir SOCKS5 proxy seçin.
Hangisini seçmeliyim — HTTP mi yoksa SOCKS5 mi?Sese bağlı
Ses iletimi gerekmiyorsa HTTP kullanın: kurulumu daha basittir ve tarayıcı/masaüstü istemcilerle uyumludur. Web sürümü için tarayıcı ayarlarından Discord web proxy'si yapılandırmak yeterlidir. Ses veya ekran paylaşımı gerekiyorsa UDP destekli SOCKS5 seçin.
PC ve mobilde proxy nasıl yapılandırılır?Sistem ayarlarını kullanın
Masaüstü Discord istemcisi sistem proxy ayarlarını devralır (Windows/macOS). Web sürümü tarayıcı veya işletim sistemi proxy ayarlarını kullanır. iOS/Android: Wi-Fi ayarlarından proxy'yi yapılandırın. Bot'lar ve script'ler (discord.py, discord.js, httpx): istemci yapılandırmasında proxy'yi belirtin. Ayrıca yalnızca Discord trafiğini yönlendiren bir proxy istemcisi aracılığıyla Discord'u gizli SOCKS proxy ile çalıştırabilirsiniz.
Proxy ping ve kaliteyi etkiler mi?Evet
Evet, ekstra atlama ve RTT ekler. Yakın bir konum seçin, kalıcı bağlantılar (keep-alive/pooling) sağlayın ve kararlı bir DNS kullanın. Proxy'ler bağlantınızı hızlandırmaz; maksimum hız, ISP'niz ve yönlendirmeniz tarafından belirlenir.
Birden fazla hesap için tek bir proxy kullanabilir miyim?Önerilmez
Teknik olarak evet, ancak Discord tarzı oturum tabanlı iş akışları için hesap başına bir statik IP kullanmanızı kesinlikle öneriyoruz. Hesapları IP bazında izole etmek çapraz sinyal riskini (ortak parmak izleri, karışık çerezler) azaltır ve oturum açma, profil düzenleme ve işlemlerin tutarlılığını korur.
Bu proxy'ler Discord bot'larıyla çalışır mı?Evet
Sunucu sınıfı proxy'lerimiz çoğu otomasyon aracı ve özel script ile entegre olur. Proxy listelerini doğrudan yükleyebilir, URL ile çekebilir veya REST API'mizi kullanabilirsiniz.
Bunlar paylaşımlı mı yoksa özel proxy'ler mi?Her ikisi
Her iki seçenek de mevcuttur. Özel IP'ler yalnızca size atanır. Büyük havuz planları paylaşımlıdır ve aynı anda IP başına 3 müşteri tarafından kullanılabilir. Hassas veya uzun süreli hesaplar için özel IP'leri tercih edin; büyük ölçekli hafif görevler için paylaşımlı havuzları kullanın.