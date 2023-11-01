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Discord için proxy

Discord sesli sohbet, bot'lar ve çoklu hesap yönetimi için UDP destekli HTTP/HTTPS/SOCKS5 — statik veya dönen IPv4, sınırsız trafik, API ile teslimat.

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

Discord proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Özel.

Paket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıBurada önerilirÖzelKişisel, tek bir IP'denISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • Bir Discord hesabı için UDP destekli bir özel IP satın alın
  • Discord proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • Discord proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
  • Bugün en yüksek hata oranına sahip Discord proxy hizmetlerini görüntüleyin
  • Discord proxy hizmetlerimin durumunu ve fatura ayrıntılarını görüntüleyin
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Yük altında hız

FineProxy.Org; hızlı ve güvenilir proxy’leri, uygun fiyatları ve olağanüstü müşteri desteğiyle harika bir hizmet. Herkese şiddetle tavsiye ederim!

Konkea208SaasHub, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Hız, güvenilirlik ve uygun fiyatı bir araya getiren bir proxy hizmeti arıyorsanız FineProxy sağlam bir seçim. Kullanım kolaylığı, hızlı bağlantı ve güvenilir anonimlik; onu sıradan gezinmeden büyük ölçekli veri operasyonlarına kadar her şey için ideal kılıyor. Şiddetle tavsiye ederim!

sala121maliNorton Safe Web, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Trafik asla ölçülmez

Tüm kullanıcılara sınırsız bant genişliği, uygun fiyatlandırma ve kullanıcı dostu bir deneyimle yüksek hızlı, güvenli proxy’ler sağlıyorlar. Gerçekten güzel bir hizmet, fineproxy.org’u %100 tavsiye ediyorum.

DJFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Muhteşem iş Muhteşem iş – Harika proxy’ler Muhteşem iş, ekip! Bu hizmeti daha yeni keşfettim ve gerçekten etkilendim — bu fiyata sunduğunuz değer inanılmaz. Bir de şimdi sınırsız konut erişimi mi var? Bu bambaşka bir seviye. Hepinize büyük saygı duyuyorum. Kesinlikle geri geleceğim!

hamzaerkoDieg, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

API ve ajan erişimi

Fiyat makul ve proxy’ler gayet iyi çalışıyor. API kısmının kurulumu da kolay. Bu fiyata rahatlıkla tavsiye ederim!

Felix KernerTrustpilot, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy’ye geçmek verdiğim en iyi kararlardan biriydi. Kurulum süreci inanılmaz derecede sorunsuzdu ve proxy’leri mevcut araçlarımla kusursuz biçimde entegre oldu. Onları gerçekten farklı kılan şey sundukları gönül rahatlığı — ihtiyaç duyduğum her an temiz ve sağlam bir IP havuzuna erişebileceğimi bilmek. Sorunsuz proxy hizmetleri arayan herkese şiddetle tavsiye ederim!

PATHANDieg, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
Proxy'leri neden kullanmalıyız?Gizlilik ve erişim

Gizlilik, iş/kişisel profillerin ayrılması ve iş yerlerinde, otellerde veya kampüslerde ağ kısıtlamalarının aşılması için idealdir. Kimlik doğrulama veya IP bağlama ile engelsiz Discord erişimi sağlayan bir proxy sunucusu üzerinden Discord'a erişmek bu senaryolar için gayet iyi çalışır.

Discord sesli sohbet engeli nasıl kaldırılır?UDP SOCKS5 kullanın

Ses ve ekran paylaşımı, UDP gerektiren WebRTC kullanır. HTTP proxy'leri bunu karşılayamaz — UDP destekli SOCKS5 gereklidir. FineProxy SOCKS5 proxy'leri UDP'yi desteklediğinden, ses bağlantısı "RTC Connecting" veya "No Route" hataları olmadan kurulur. Proxy'yi sistem düzeyinde yapılandırın veya Discord.exe'yi SOCKS5 üzerinden yönlendirmek için Proxifier gibi bir proxy istemcisi kullanın.

Discord hangi protokolleri kullanıyor ve bu proxy'ler için ne anlama geliyor?TCP ve UDP

Sohbet, API ve istemci bağlantıları HTTPS (TCP) trafiği kullanır. Ses ve ekran paylaşımı WebRTC kullanır ve UDP gerektirir. HTTP(S) proxy'leri TCP trafiğini yönetirken, UDP için UDP destekli SOCKS5 gereklidir.

Proxy'leriniz üzerinden sesli sohbet çalışacak mı?Evet, UDP ile

Evet — UDP etkinken sesli sohbet ve ekran paylaşımı SOCKS5 proxy'lerimiz üzerinden çalışır. UDP olmadan ses bağlantısı kurulamayabilir veya ICE/STUN müzakeresi sırasında kesilebilir. UDP'yi açıkça destekleyen, Discord için daha iyi bir SOCKS5 proxy seçin.

Hangisini seçmeliyim — HTTP mi yoksa SOCKS5 mi?Sese bağlı

Ses iletimi gerekmiyorsa HTTP kullanın: kurulumu daha basittir ve tarayıcı/masaüstü istemcilerle uyumludur. Web sürümü için tarayıcı ayarlarından Discord web proxy'si yapılandırmak yeterlidir. Ses veya ekran paylaşımı gerekiyorsa UDP destekli SOCKS5 seçin.

PC ve mobilde proxy nasıl yapılandırılır?Sistem ayarlarını kullanın

Masaüstü Discord istemcisi sistem proxy ayarlarını devralır (Windows/macOS). Web sürümü tarayıcı veya işletim sistemi proxy ayarlarını kullanır. iOS/Android: Wi-Fi ayarlarından proxy'yi yapılandırın. Bot'lar ve script'ler (discord.py, discord.js, httpx): istemci yapılandırmasında proxy'yi belirtin. Ayrıca yalnızca Discord trafiğini yönlendiren bir proxy istemcisi aracılığıyla Discord'u gizli SOCKS proxy ile çalıştırabilirsiniz.

Proxy ping ve kaliteyi etkiler mi?Evet

Evet, ekstra atlama ve RTT ekler. Yakın bir konum seçin, kalıcı bağlantılar (keep-alive/pooling) sağlayın ve kararlı bir DNS kullanın. Proxy'ler bağlantınızı hızlandırmaz; maksimum hız, ISP'niz ve yönlendirmeniz tarafından belirlenir.

Birden fazla hesap için tek bir proxy kullanabilir miyim?Önerilmez

Teknik olarak evet, ancak Discord tarzı oturum tabanlı iş akışları için hesap başına bir statik IP kullanmanızı kesinlikle öneriyoruz. Hesapları IP bazında izole etmek çapraz sinyal riskini (ortak parmak izleri, karışık çerezler) azaltır ve oturum açma, profil düzenleme ve işlemlerin tutarlılığını korur.

Bu proxy'ler Discord bot'larıyla çalışır mı?Evet

Sunucu sınıfı proxy'lerimiz çoğu otomasyon aracı ve özel script ile entegre olur. Proxy listelerini doğrudan yükleyebilir, URL ile çekebilir veya REST API'mizi kullanabilirsiniz.

Bunlar paylaşımlı mı yoksa özel proxy'ler mi?Her ikisi

Her iki seçenek de mevcuttur. Özel IP'ler yalnızca size atanır. Büyük havuz planları paylaşımlıdır ve aynı anda IP başına 3 müşteri tarafından kullanılabilir. Hassas veya uzun süreli hesaplar için özel IP'leri tercih edin; büyük ölçekli hafif görevler için paylaşımlı havuzları kullanın.