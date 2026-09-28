Güncelleme: 28 Eylül 2026 Yazdırın

FineProxy’ye hoş geldiniz! İşbu Kullanım Koşulları (“Koşullar”), FineProxy’ye erişiminizi ve kullanımınızı, ayrıca tarafımızca sağlanan ilgili tüm yazılım, hizmet ve belgeleri (toplu olarak “Hizmetler”) düzenler. Hizmetlere erişerek veya bunları kullanarak, işbu Koşulları okuduğunuzu, anladığınızı ve bunlara bağlı kalmayı kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz. Bu Koşulların herhangi bir bölümünü kabul etmiyorsanız, Hizmetlere erişmemeli ve bunları kullanmamalısınız.

Hizmetlere erişmek veya bunları kullanmak için en az on sekiz (18) yaşında olmanız ve FineProxy ile bağlayıcı bir sözleşme yapma ehliyetine sahip olmanız gerekmektedir. Hizmetlere erişerek veya bunları kullanarak, bu yeterlilik koşullarını karşıladığınızı beyan ve taahhüt etmiş olursunuz.

2. Hizmet Kuralları#

İşbu maddede belirtilen aşağıdaki yasaklı faaliyetlerden hiçbirini gerçekleştirmeyeceğinizi kabul etmiş olursunuz:

2.1. hizmetin herhangi bir bölümünün herhangi bir ortamda kopyalanması, dağıtılması veya ifşa edilmesi;

2.2. istenmeyen e-posta (spam), zincir mektup veya başka türde istenmeyen e-posta göndermek;

2.3. hizmetin bütünlüğünü veya güvenliğini bozmaya ya da tehlikeye atmaya çalışmak veya hizmeti çalıştıran sunuculara giden ya da bu sunuculardan gelen herhangi bir iletişimi çözmeye çalışmak;

2.4. altyapımıza veya herhangi bir hedef web sitesinin altyapısına (yalnızca kendi takdirimize bağlı olarak belirlenen) makul olmayan veya orantısız derecede büyük bir yük bindiren ya da bindirebilecek herhangi bir eylemde bulunmak;

2.5. hizmet aracılığıyla geçersiz veriler, virüsler, solucanlar veya diğer kötü amaçlı yazılım aracıları yüklemek;

2.6. hesap adları dahil olmak üzere, kişisel olarak tanımlanabilir herhangi bir bilgiyi Hizmet üzerinden toplamak veya derlemek;

2.7. herhangi bir kişiyi taklit etmeniz, herhangi bir kişi veya kuruluşla ilişkinizi yanlış beyan etmeniz, dolandırıcılık yapmanız ya da kimliğinizi gizlemeniz veya gizlemeye teşebbüs etmeniz;

2.8. hizmetin düzgün çalışmasını engellemek;

2.9. hizmet tarafından sağlanan veya yetkilendirilen yöntemler dışında herhangi bir teknoloji veya araçla hizmetteki herhangi bir içeriğe erişmek;

2.10. hizmete erişimi engellemek veya kısıtlamak için kullandığımız önlemleri atlatmak; bu, herhangi bir içeriğin kullanımını veya kopyalanmasını engelleyen ya da hizmetin veya içeriğinin kullanımına sınırlamalar getiren özellikler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm önlemleri kapsar;

2.11. FineProxy ile aksine açıkça anlaşılmadıkça, hizmeti yeniden satmak veya yeniden dağıtmak;

2.12. hizmeti yetkisiz erişim sağlamaya çalışmak amacıyla kullanmak (örneğin, erişim yetkiniz bulunmayan bir sunucuya, ağa, ana bilgisayara veya hesaba erişmek);

2.13. hizmeti, internet iletişimini aksatmak veya aksatmaya teşebbüs etmek amacıyla kullanmak (örneğin, hizmet reddi (DoS) saldırısı);

2.14. hizmeti bilet satın alma bot’larında, reklam dolandırıcılığında ya da kamuya açık olmayan veya hassasiyeti nedeniyle korunan verileri toplamak amacıyla kullanmak; veya

2.15. hizmeti yürürlükteki herhangi bir yasa veya düzenlemeye, herhangi bir hizmet koşullarına ya da kullanım şartlarına veya üçüncü taraf haklarına aykırı şekilde kullanmak.

Yukarıda belirtilen yasaklı faaliyetlerden herhangi birinin hesabınız üzerinden gerçekleştirildiğinden makul şüphe duyması halinde FineProxy’nin talep edeceği kimlik doğrulama işlemini tamamlamayı kabul etmiş olursunuz. Kimlik doğrulama işleminin tamamlanmaması hesabın askıya alınmasına yol açabilir.

3. Şikâyet İşleme Ücreti#

Genel Bakış.

Yürürlükteki yasalara ve Hizmet Koşullarımıza uygun, yüksek kaliteli hizmetler sunmayı taahhüt ediyoruz. Hizmetin her türlü kötüye kullanımını veya kurallarımızın ihlalini ciddiyetle ele alıyoruz.

Şikâyet İşleme Ücreti.

Şikâyetlerin ele alınmasıyla bağlantılı idari ve soruşturma çalışmalarındaki artış nedeniyle, 22 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kurallarımızın ihlaline ilişkin her bir şikâyetin işleme alınması için $50 ücret tahsil edilecektir. Bu ücret, Koşullarımıza uyma yükümlülüğünün yerine geçmez ve kullanıcıları sorumluluktan muaf tutmaz. Ücret yalnızca şikâyetin incelenmesi ve soruşturulmasıyla ilgili maliyetleri karşılamak amacıyla tahsil edilir.

Şikâyet İnceleme Prosedürü.

Bir şikâyet aldığımızda, bildirilen faaliyeti inceler, müşteri adına bir destek talebi oluşturur ve şikâyet işleme ücretine ilişkin bir fatura düzenleriz. Destek talebinde bildirilen ihlal açıklanır ve müşteriden açıklama veya ek bilgi istenebilir. Müşteri, destek talebinde belirtilen faaliyeti derhâl durdurmalı ve burada atıfta bulunulan Hizmet kurallarına uymalıdır. Ücretin ödenmesi, müşteriye ihlali sürdürme yetkisi vermez.

Ödeme Koşulları.

Şikâyet işleme ücreti, fatura tarihinden itibaren iki (2) takvim günü içinde ödenmelidir. Ödemenin son tarihe kadar alınmaması hâlinde, şikâyetle ilişkili Hizmet askıya alınabilir. Askıya alınan bir Hizmet ancak faturanın ödenmesi, yasaklanan faaliyetin durdurulması ve yeniden etkinleştirmenin kurallarımıza, incelememizin sonucuna ve yürürlükteki yasalara uygun olması hâlinde yeniden etkinleştirilebilir.

Ciddi veya Tekrarlanan İhlaller.

Bildirilen ihlalin ciddi veya açık olması ya da önceki şikâyetlerin ardından gerçekleşmesi hâlinde, iki günlük ödeme süresinin dolmasını beklemeden, destek talebi oluşturulduğu anda Hizmetleri derhâl askıya alabiliriz. Normal koşullarda, şikâyette belirtilen Hizmeti askıya alırız. Görünürdeki ihlalin özellikle ciddi olması veya diğer Hizmetleri de ilgilendirebilmesi durumunda, koşulları araştırırken müşterinin tüm aktif Hizmetlerini askıya alabiliriz. Hâlihazırda sunulmuş Hizmetler veya tahakkuk etmiş şikâyet işleme ücretleri için hiçbir geri ödeme yapılmaz.

Ücret Muafiyeti.

İstisnai durumlarda ve tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, özellikle müşterinin iyi niyetle iş birliği yaptığını göstermesi ve gelecekteki ihlalleri önlemek için makul önlemler alması hâlinde, şikâyet işleme ücretinden feragat edebiliriz.

4. Abonelikler & Ödeme İşlemleri#

Her hesabın panelde tek bir dahili cüzdanı vardır; tek tek faturalar veya Hizmetler için ayrı bakiyeler tutulmaz. Cüzdana manuel olarak veya isteğe bağlı otomatik yükleme yoluyla bakiye yüklenebilir; Hizmetler ve eklentiler cüzdan bakiyesi kullanılarak satın alınır.

Cüzdana yapılan yüklemeler, uygulanabildiği durumlarda PCI-DSS dahil olmak üzere geçerli güvenlik standartlarına uygun olarak üçüncü taraf ödeme sağlayıcıları veya ödeme işlemcileri tarafından işlenebilir. FineProxy, ödeme kartı bilgilerini doğrudan saklamaz veya işlemez.

Hesap sahibi, otomatik yükleme dahil ödeme ayarlarını panel üzerinden yönetir. İadeler ve iptaller, Bölüm 5’teki İade Politikası kapsamında düzenlenir ve bu politikaya tabidir.

5. İade Politikası#

Bu İade Politikası’na tabi olmak kaydıyla FineProxy, satın alma anından itibaren müşterinin orijinal ödeme yöntemine iade talep edebileceği 24 saatlik bir süre sağlar. Ödeme sağlayıcısı ücretleri ve diğer geçerli ücretler Bölüm 5.2’ye tabi olmaya devam eder. 24 saatlik para iadesi, ücretli 48 saatlik süreyle sipariş edilen Hizmetler için geçerli değildir.

Aktif bir Hizmeti iptal etmek için, iade talebinde bulunmadan önce de dahil olmak üzere, müşteri paneli kullanmalı; aktif Hizmeti seçmeli, Yönetim bölümünü açmalı ve “Bu hizmeti iptal et” seçeneğini belirlemelidir. İptal işlemi, Hizmetin kullanılmayan değerini hesabın dahili cüzdanına iade eder. Satın alma işleminden sonraki ilk 24 saat içinde müşteri, ardından orijinal ödeme yöntemine iade talebini yalnızca müşteri hesabında bulunan destek talebi sistemi üzerinden iletebilir. Başka iletişim kanalları aracılığıyla iletilen iade talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Hizmetlerin panel üzerinden müşteri tarafından iptali en fazla üç (3) günde bir kez yapılabilir. Müşterinin bu süre dolmadan bir Hizmeti iptal etmek için geçerli bir nedeni varsa, destek talebi sistemi üzerinden bizimle iletişime geçerek Hizmetin neden iptal edilmesi gerektiğini açıklayabilir. Bu tür talepler bireysel olarak değerlendirilir.

FineProxy, yapılan tüm geri iade taleplerini izlemektedir. İade taleplerinin aşırı yoğunluk göstermesi durumunda — özellikle tek bir takvim ayı içinde üçten (3) fazla iade talebinde bulunulması hâlinde — sonraki iade taleplerini reddetme hakkını tamamen kendi takdirimize bağlı olarak saklı tutmaktayız.

24 saatlik iade süresi sona erdikten sonra, iptalin mümkün olan sonucu Hizmetin kullanılmayan değerinin dahili cüzdana alacak olarak aktarılmasıdır. Cüzdan bakiyesi gelecekteki satın alımlar için kullanılabilir.

İstemci, satın aldığı proxy’lerle ilgili teknik sorunlar yaşarsa, teknik destek ekibimizle şu kanal üzerinden iletişime geçmesini kesinlikle tavsiye ediyoruz: destek talebi sistemi İade talebi göndermeden önce sorunu incelemek için.

FineProxy’den herhangi bir ürün veya hizmet satın alarak bu İade Politikası’na bağlı olmayı kabul etmiş sayılırsınız.

İhlallere İlişkin İlave Madde.

İade talebi, hizmet şartlarımızın ihlal edildiği veya şikâyet süreçlerinin söz konusu olduğu durumlarda kabul edilmez. Hesapta ciddi veya tekrarlayan ihlaller tespit edilirse, o ana kadar sağlanmış hizmetler veya şikâyet işleme sürecinde doğan masraflar için hiçbir iade yapılmaz.

5.1 İade İşleme Süreleri#

Orijinal ödeme yöntemine iade talebinizi, gerekli tüm iade ödemesi bilgileriyle birlikte destek talebi sistemi aracılığıyla aldıktan sonra, iade talebini 24 saat içinde ödeme sağlayıcısına ileteceğiz.

Önemli: İade süreleri, bize mesaj gönderdiğiniz an başlamaz. İade süreleri, gerekli bilgilerin ödeme sağlayıcısına iletildiği andan itibaren başlar. Bilgiler iletildikten sonra ayrı bir e-posta bildirimi alacaksınız.

Bilgilerin tarafımızca iletilmesi için azami süre 24 saate kadardır (genellikle 2–6 saat). İletim sonrasında geri ödeme süresi yalnızca ödeme sağlayıcısına ve/veya bankanıza bağlıdır. Yaklaşık süreler aşağıdaki gibidir:

Banka kartları: 1–5 iş günü. Çoğu durumda geri ödemeler aynı gün içinde işleme alınır. Bazı durumlarda, manuel transfer işlemini tamamlamak için kart numaranızı talep edebiliriz (sağlayıcının desteklediği yerlerde).

1–5 iş günü. Çoğu durumda geri ödemeler aynı gün içinde işleme alınır. Bazı durumlarda, manuel transfer işlemini tamamlamak için kart numaranızı talep edebiliriz (sağlayıcının desteklediği yerlerde). Kripto para: Geçerli bir iade adresini almamızın ardından 48 saat içerisinde gerçekleştirilir. İşlem için kullandığınız cüzdan adresini ve ağ/protokol bilgisini belirtmeniz gerekmektedir. İadeler yalnızca ödemenin yapıldığı cüzdana geri gönderilir. Standart dışı blok zincirlerde bu süre 96 saate kadar uzayabilir.

Geçerli bir iade adresini almamızın ardından 48 saat içerisinde gerçekleştirilir. İşlem için kullandığınız cüzdan adresini ve ağ/protokol bilgisini belirtmeniz gerekmektedir. İadeler yalnızca ödemenin yapıldığı cüzdana geri gönderilir. Standart dışı blok zincirlerde bu süre 96 saate kadar uzayabilir. WebMoney: 10 iş gününe kadar. İade işlem ücreti yüksek olabilir. Bu yöntemde işlem süresi zaman zaman daha uzun sürebilir ve geri ödemeler son tarihe yakın tamamlanabilir.

10 iş gününe kadar. İade işlem ücreti yüksek olabilir. Bu yöntemde işlem süresi zaman zaman daha uzun sürebilir ve geri ödemeler son tarihe yakın tamamlanabilir. Perfect Money ve Alipay: 10 iş gününe kadar.

5.2 Ödeme Sağlayıcısı ve Blockchain Ücretleri#

Web sitesinde gösterilen fiyatlara, işlemin gerçekleştirilmesi için tahsil edilen, ilgili hizmet sağlayıcı komisyonları ve/veya blockchain (blok zinciri) işlem komisyonları dahil değildir. Bu tür komisyonlar, müşteri tarafından işlem anında karşılanır.

Geri ödemelerde tahakkuk eden tüm ödeme sağlayıcı masrafları müşteriye aittir ve geri ödenecek tutardan düşülür. Bu maliyetleri en düşük seviyeye indirmek için makul çaba gösteriyoruz ve mümkün olduğunda daha düşük masraflı geri ödeme seçenekleri önerebiliriz.

Kripto para birimi ile yapılan iade işlemlerinde toplam ücret, hem ödeme sağlayıcısının tahsil ettiği komisyonu hem de blok zincir ağ ücretini içerebilir.

Kripto işlem ücreti bildirimi: Bitcoin, Ethereum ve USDT TRC20 üzerinden yapılan iade işlemlerinde ödeme sağlayıcılarının daha yüksek işlem ücreti tahsil edebileceğini (örneğin, USD 3 (USDT TRC20 iadesi için). İade talebinde bulunmayı düşünüyorsanız, satın alma işleminden önce lütfen bu komisyon bedellerini göz önünde bulundurun.

6.1 Hız Limitleri#

Bu hizmet, ilgili koşullarda aksine açıkça belirtilmediği sürece tüm tarife planları için sınırsız trafik sunar. İlgili aktif hizmetteki toplam IP adresi sayısına bağlı olarak aşağıdaki bant genişliği limitleri geçerlidir:

300 IP’ye kadar: en fazla 100 Mbps

301 - 3.000 IP: 500 Mbps’ye kadar

3.001 - 5.000 IP: 1 Gbps’ye kadar

5.001 – 15.000 IP: 1,5 Gbps’ye kadar

15.001 – 25.000 IP: 2,5 Gbps’ye kadar

25.000 IP üzeri: 5 Gbps’ye kadar

6.2 Eşzamanlı Bağlantı Limitleri#

Bu bant genişliği sınırlarına ilaveten, eş zamanlı bağlantı sayısı için aşağıdaki sınırlar da geçerlidir (bu nedir) IP paket boyutuna bağlı olarak belirli bir aktif hizmet için:

999 IP’ye kadar: en fazla 1.500 eş zamanlı bağlantı

1.000 - 4.999 IP: hizmete dahil IP sayısının en fazla 3 katı

5.000 – 14.999 IP: hizmete dahil IP sayısının en fazla 2 katı

15.000 IP ve üzeri: hizmete dahil IP sayısının 1 katına kadar (IP sayısına eşit)

limit aşıldığında hizmet otomatik olarak yavaş moda geçer.

Yavaş Modda, IP adresi başına en fazla bir eş zamanlı bağlantıya izin verilir.

Yavaş modun süresi, 24 saatlik bir dönem içinde gerçekleşen limit ihlallerinin sayısına bağlıdır:

2 ihlale kadar — 5 dakika

3 – 6 ihlal — 15 dakika

7 ile 10 ihlal — 30 dakika

10’dan fazla ihlal — 60 dakika

kKısıtlama süresi sona erdiğinde hizmet otomatik olarak normal çalışmasına geri döner. Bu mekanizma, bireysel kullanıcılardan kaynaklanan aşırı yükü önlemeye ve tüm müşteriler için kararlı hizmet kalitesi sağlamaya yardımcı olur.

Mevcut eşzamanlı bağlantı limiti yetersiz kalıyorsa, belirli bir Hizmet için sipariş verilirken veya daha sonra panel üzerinden ek eşzamanlı bağlantı satın alınabilir. Ücret, tam 30 günlük bir süre için 1.000 ek eşzamanlı bağlantı başına $30 olarak belirlenmiştir. Aktif bir Hizmete eklendiğinde ücret, mevcut Hizmet döneminin kalan günlerine orantılı olarak hesaplanır. Artırılan limit, destek talebi gerekmeksizin otomatik olarak uygulanır.

6.3 Genel Kurallar, Bildirimler ve Yükseltmeler#

Bu sınırlamalar yalnızca Hizmetin tüm müşteriler için istikrarlı ve güvenilir biçimde, adil kullanım ilkelerine uygun olarak sunulmasını sağlamak amacıyla getirilmiştir.

Bölüm 6.1 ve 6.2’de belirtilen tüm limitler, tek IP adreslerine değil, bir bütün olarak Hizmete (yani aktif olan belirli pakete/siparişe) yöneliktir. Müşterinin birden fazla aktif Hizmeti bulunuyorsa, limitler hesabın tamamına değil her bir Hizmete ayrı ayrı geçerlidir.

Bir Hizmette izin verilen kaynak IP adreslerinden oluşan birden fazla bağlantı tanımı bulunuyorsa müşteri, bunları eklerken veya düzenlerken her birine belirli bir eş zamanlı bağlantı kotası atayabilir. Tüm bağlantı tanımları arasında tahsis edilen toplam kota, söz konusu Hizmetin eş zamanlı bağlantı limitini aşamaz.

Müşteri, mevcut kullanımı ve geçerli limitleri kontrol panelindeki aktif Hizmet sayfasında yer alan yük grafiklerinden takip edebilir. FineProxy, yalnızca bir limitin aşılmış olması nedeniyle destek talebi oluşturmaz. Aşımın önemli ve/veya tekrarlanan nitelikte olması ve Hizmetin ya da diğer müşterilerin hizmetlerinin istikrarını tehdit etmesi hâlinde Şirket, etkilenen Hizmeti önceden bildirimde bulunmaksızın derhâl askıya alma hakkını saklı tutar.

7. IP Adresi Değiştirme Politikası#

IP adresi değişikliğine ilişkin aşağıdaki önemli kuralları lütfen dikkate alınız.

Müşterinin hizmet kullanımı sırasında gerçekleştirdiği işlemler sonucunda (aşırı istek gönderilmesi, hedef web sitesinin politikalarının ihlal edilmesi veya kötüye kullanım davranışı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) bir IP adresinin engellenmesi durumunda, FineProxy söz konusu IP adresinin derhal değiştirilmesiyle yükümlü değildir.

Müşteriler, ilk satın alma veya önceki proxy listesi güncellemesinden itibaren sekiz (8) günde bir kez planlı değişimi kendileri ücretsiz olarak gerçekleştirebilir.

Dönen olmayan uygun bir Hizmet için plansız tam veya kısmi IP adresi değişimi, panel cüzdanından düşülen işlem başına $10 tutarında tek seferlik bir ücret karşılığında yapılabilir. Dönen Hizmetler, IP adresleri otomatik olarak değiştiği için bu kapsamın dışındadır.

Panelde değişim başlatmak için aktif Hizmeti seçin, Diğer İşlemler menüsünü açın ve IP’leri Yenile seçeneğini belirleyin. Müşteri; listenin tamamını, seçili IP adreslerini veya ülkeye göre IP adreslerini yenileyebilir ve geçerli planın ve mevcut stokun izin verdiği durumlarda bir ülkenin payını artırabilir veya azaltabilir.

proxy’lerin kullanılacağı web sitesinin veya hizmetin politikalarını ve kullanım limitlerini önceden incelemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz; aşırı veya hatalı kullanım, IP adreslerinin anında engellenmesine neden olabilir.

FineProxy IP adreslerinin bir müşterinin kullanımıyla ilişkili belirli web sitelerinde sıklıkla engellendiğini tespit etmemiz durumunda, müşteriyi bilgilendirebiliriz. Bu tür engellemeler devam ederse, FineProxy müşterinin gerekli düzenlemeleri yapabilmesi ve daha fazla IP engellemesini önleyebilmesi için ilgili hizmeti geçici olarak dondurmak hakkını saklı tutar. Bu dondurma süresince hizmet süresi askıya alınır ve eksilmez.

8. Kullanıcı Hesapları#

Hizmetlerin belirli özellikleri için hesap kaydı yapmanız gerekebilir. Hesabınıza erişim bilgilerinin gizliliğini ve hesabınız üzerinden gerçekleştirilen tüm işlemlerin güvenliğini sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. FineProxy, hesap bilgilerinizi koruyamamanızdan kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu tutulamaz.

API anahtarları ve webhook gizli anahtarları hassas kimlik bilgileridir. Gizli anahtar yalnızca oluşturulduğunda bir kez gösterilir; bunu kopyalayıp güvenli biçimde saklamanız, kullanımını kısıtlamanız ve açığa çıkmışsa veya çıkmış olabilirse derhal yenilemeniz ya da iptal etmeniz gerekir. Entegrasyonlar için yalnızca gerekli yetkilere sahip ayrı anahtarlar kullanın. Geçerli hesap erişim bilgileri, API anahtarları veya webhook gizli anahtarları aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerden siz sorumlusunuz.

9. Kabul Edilebilir Kullanım#

Hizmetleri yalnızca yasal amaçlarla ve yürürlükteki tüm yasa, yönetmelik ve üçüncü taraf haklarına uygun olarak kullanmayı kabul etmektesiniz. Hizmetleri; dolandırıcılık, taciz, zararlı yazılım veya zararlı kod dağıtımı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın hiçbir hukuka aykırı, yasadışı veya yetkisiz amaçla kullanamazsınız.

Gizliliğinize saygı duyuyoruz. Kişisel verilerinizi nasıl topladığımız, kullandığımız ve paylaştığımıza dair bilgiler Gizlilik Politikası, bu, işbu şartların ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir.

11. Fikri Mülkiyet Hakları#

Bu hizmetlere ilişkin tüm haklar, mülkiyet ve menfaatler ile bağlı tüm fikirsel ve sınai mülkiyet hakları FineProxy ve lisans verenlerinin münhasır mülkiyetindedir ve öyle kalacaktır. Bu koşullar, açıkça izin verilenler haricinde FineProxy’nin tescilli markalarını, kurumsal kimliğini veya fikirsel mülkiyetini kullanma hakkı vermez.

12. Koşullardaki Değişiklikler#

Bu koşulları zaman zaman değiştirebiliriz. Güncellenmiş sürümler, revize edilmiş «Son güncelleme» tarihiyle birlikte web sitemizde yayımlanacaktır. Bu tür değişikliklerin yürürlüğe girmesinin ardından hizmetleri kullanmaya devam etmeniz, revize edilmiş koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Bu koşulları veya yürürlükteki mevzuatı ihlal ettiğinize makul olarak kanaat getirmemiz durumunda, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak hizmetlere erişiminizi kısmen veya tamamen askıya alma ya da sonlandırma (gelecekteki erişimi engelleme dahil) hakkımızı saklı tutarız. Fesih, yasaların izin verdiği durumlarda önceden bildirimde bulunularak veya bulunulmaksızın gerçekleştirilebilir.

14. Uygulanacak Hukuk#

Bu şartlar ve bunlardan doğan ya da bunlarla bağlantılı her türlü anlaşmazlık veya talep, kanun ihtilafı ilkeleri dikkate alınmaksızın Estonya yasalarına tabi olacak ve bu yasalara göre yorumlanacaktır.

15. Sorumluluk Reddi ve Sorumluluk Sınırlaması#

Hizmetler «olduğu gibi» ve «mevcut olduğu şekliyle» sunulmaktadır. FineProxy, yürürlükteki yasaların izin verdiği azami kapsamda tüm garantileri reddeder ve sorumluluğunu aşağıdaki adreste bulunan Sorumluluk Reddi ve Sorumluluk Sınırlaması bölümünde açıklandığı şekilde sınırlar: burada.

16. Erişim Kısıtlamaları ve Engellenen Kaynaklar#

FineProxy, altyapı düzeyinde uygulanan bir dizi kısıtlama yürürlüğe koymaktadır. Bu kısıtlamalar tüm müşteriler ve tüm planlar için geçerlidir. Engellenmiş listede bulunan bir kaynağa proxy’lerimiz üzerinden erişilemez ve engelin kaldırılması mümkün değildir.

16.1. E-posta hizmetleri ve posta protokollerinin tamamen engellenmesi#

E-posta hizmetlerini ve posta protokollerini (SMTP, IMAP, POP3) kullanım amacından bağımsız olarak tamamen engelliyoruz.

Bu ne anlama geliyor:

kısıtlama, tüm kullanıcılar için altyapımızın tamamında geçerlidir;

amacın bir önemi yoktur: e-posta doğrulama, posta kutusuna giriş yapma veya e-posta ile ilgili API’lerin kullanımı;

e-posta hizmetlerinin engeli kaldırılamaz — bu erişim tüm planlar için kısıtlanmıştır.

16.2. .gov alan adı bölgesinin tamamen engellenmesi#

.gov alan adı bölgesindeki tüm web siteleri proxy’lerimizde engellenmiştir. Devlet kaynakları genellikle anonim IP aralıklarından erişimi kısıtlar ve bu durum, hizmetin kötüye kullanımını önlemeye yönelik iç politikamızla da örtüşmektedir. Bu kısıtlama tüm ülkeler ve tüm planlar için geçerlidir.

16.3. Engellenmiş diğer web siteleri ve hizmetler#

Aşağıdaki kaynaklar proxy’lerimiz üzerinden erişilebilir değildir. Bir web sitesi bu listede bulunuyorsa engel kaldırma mümkün değildir.

Hükümet web siteleri

tüm .gov alan adları

Finansal hizmetler

moex.ru, cbr.ru, payoneer.com, stripe.com, paypal.com, bofa.com

Devlet ve kurumsal kaynaklar

gosuslugi.ru, login.microsoftonline.com, mil.ru

Teknoloji ve oyun platformları

sony.com, sonyentertainmentnetwork.com, playstationnetwork.com, accounts.logme.in

pop.mail.ru, login.live.com, mail.aol.com, gmx.com, gmx.net, gmx.de, gmx.fr, gmx.au, login.skype.com, account.bbc.com

Arama motoru

Google Search (yalnızca arama sonuçları sayfası engellenir; diğer Google hizmetleri kullanılabilir olmaya devam etmektedir)

Video izleme ve eğlence

filmax-tv.ru, fandango.com

Anti-spam hizmetleri

spamhaus.org

Uzaktan Yönetim ve Güvenlik Hizmetleri

my-android.avast.com

Havayolları ve çevrimiçi rezervasyon

singaporeair.com, ticketswap

Medya ve Haberler

rappler.com

Ticari ve kurumsal web siteleri

courbis.fr, architecturaldepot.com, pusuyu.xyz, goodgame.ru

Mağazalar ve kataloglar (potpourrigroup.com ve ilişkili siteler)

backinthesaddle.com, catalogfavorites.com, chadwicks.com, countrystorecatalog.com, cuddledown.com, expressionscatalog.com, inthecompanyofdogs.com, magellans.com, naturesjewelry.com, northstyle.com, potpourrigift.com, pyramidcollection.com, sagefinds.com, serengetifashions.com, astitchery.com, whateverworks.com, youngexplorers.com

Diğer kaynaklar

tana.it, pbstre.cz, neus-store.com, mesto-kadan.cz, onlinestore.it, emagineoptical.com, roberts-family.com, carvinsoftware.com, iscsales.com, foh3l.org

Bu listede bulunan kaynaklar, proxy’lerimiz üzerinden çalışmayacaktır.

16.4 Twitch erişim politikası#

Varsayılan olarak, tüm paylaşımlı (paket) proxy hizmetlerinde Twitch erişimi engellenmiştir. Bu kısıtlama yalnızca Twitch için geçerlidir ve diğer web sitelerine veya platformlara erişimi etkilemez. Tüm paket proxy’ler genel kullanım için tam işlevselliğini korumaktadır.

Bu kısıtlama, Twitch’in katı moderasyon ve trafik kontrol politikalarından kaynaklanmaktadır. Birden fazla müşteri aynı proxy IP’sini kullanarak Twitch’e eriştiğinde, söz konusu IP adresleri hızla kısıtlanır veya engellenir; bu durum, ilgili IP’yi paylaşan tüm kullanıcıları olumsuz etkiler.

İstikrarlı erişim sağlamak amacıyla, özel Twitch erişimi sunan adanmış paket proxy planlarımız mevcuttur; bu planlar aşağıdaki adreste bulunabilir: https://fineproxy.org/use-cases/twitch-proxies/

Bu planlarda proxy IP adresleri tüm web siteleri için kullanılabilir durumda kalırken, Twitch erişimi bu IP’lerde yalnızca tek bir müşteriye özel olarak açılır. Aynı proxy adreslerinde başka hiçbir müşterinin Twitch kullanmasına izin verilmez. Bu münhasır erişim hakkı nedeniyle, söz konusu paket proxy planları standart paket proxy’lerden daha yüksek fiyatlandırılmaktadır.

Twitch erişim aktivasyonu manuel olarak gerçekleştirilir. Bu özelliği etkinleştirmek için müşterinin aşağıdaki kanal üzerinden bir talep iletmesi gerekmektedir: destek talebi sistemi kişisel hesap panelinden gerçekleştirilir. Otomatik aktivasyon mevcut değildir.

17. UDP Protokol Desteği#

UDP protokol desteği yalnızca uygun, dönen olmayan Hizmetler için sunulur; dönen Hizmetler kapsam dışındadır. UDP desteği etkinleştirildiğinde Hizmetin maliyeti, standart Hizmet fiyatının %50’si oranında artar.

Müşteri, UDP desteğini sipariş verirken veya daha sonra paneldeki aktif Hizmet üzerinden ekleyebilir. Sonradan eklenmesi hâlinde ek ücret, mevcut Hizmet döneminin kalan günlerine orantılı olarak hesaplanır. Etkinleştirme müşteri tarafından yapılır ve destek talebi, manuel etkinleştirme veya bekleme süresi gerektirmez.

Hizmet kapsamında IP adreslerinin değiştirilmesi veya güncellenmesi UDP protokol desteğini devre dışı bırakmaz. IP listesi güncellemelerinin ardından UDP işlevselliği kullanılabilir olmaya devam eder.

UDP protokol desteğiyle ilişkili artırılmış hizmet ücreti, UDP desteği etkin kaldığı sürece yenilemeler dahil olmak üzere aktif hizmet süresinin tamamı boyunca geçerlidir.

Bu Koşullar hakkında sorularınız varsa veya teknik yardıma ihtiyacınız olursa, aşağıdaki kanallardan herhangi biri aracılığıyla FineProxy Destek ekibiyle iletişime geçebilirsiniz: