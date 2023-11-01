Instagram için Proxy

Teknik olarak evet, ancak Instagram tarzı oturum tabanlı iş akışları için hesap başına bir statik IP kullanmanızı kesinlikle öneriyoruz. Hesapları IP'ye göre izole etmek çapraz sinyal riskini (paylaşılan parmak izleri, karışık çerezler) azaltır ve giriş, profil düzenleme ile etkileşimlerin tutarlı kalmasını sağlar. Çok sayıda hesap yönetiyorsanız, her birini bire bir statik IP ile eşleştirin ve her profili zaman içinde aynı adreste tutun.