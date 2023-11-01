Instagram için Proxy
Güvenli, statik veri merkezi proxy'leriyle birden fazla Instagram hesabını yönetin, büyümeyi otomatikleştirin ve yasaklanmalardan kaçının.
Instagram proxy planınızı oluşturun.
Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.
Güncel planlar yükleniyor…
Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.
Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.
Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Özel.
|Paket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlı
|Burada önerilirÖzelKişisel, tek bir IP'den
|ISPStatik, ISP'ye kayıtlı adresler
|DönenAPI kredisiyle faturalandırılır
|En uygun
|Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
|Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
|ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
|Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
|Adres başına kişi
|En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
|1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
|En fazla 5
|Paylaşımlı havuz
|Platform güveni
|StandartVeri merkezi ASN
|Yüksek — özel kullanım
|Yüksek — ISP kayıtlı
|Havuza göre değişir
|Başlangıç fiyatı
|$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
|$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
|$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimum sipariş
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M kredi
|Adres süresi
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|İstekte değişir
|Bant genişliği
|Kotasız
|Kotasız
|Kotasız
|KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
|UDP / sesli aramalar
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|Kullanılamaz
|Protokoller
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Kimlik doğrulama
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|API anahtarı
|Planları görüntüleyin
|Özel proxy planlarını görüntüleyin
|ISP planlarını görüntüleyin
|Planları görüntüleyin
Özel
Kişisel, tek bir IP'den
Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
Yüksek — özel kullanım
$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
1 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Paket veri merkezi
Bloklar halinde satılır, paylaşımlı
Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
StandartVeri merkezi ASN
$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
ISP
Statik, ISP'ye kayıtlı adresler
ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
En fazla 5
Yüksek — ISP kayıtlı
$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Dönen
API kredisiyle faturalandırılır
Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Paylaşımlı havuz
Havuza göre değişir
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M kredi
İstekte değişir
KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
Kullanılamaz
HTTP, SOCKS5
API anahtarı
48 saatlik proxy’ler
Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.
Öne çıkan proxy konumları
FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.
Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.
FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.
Sonra şöyle deyin
- Tek bir Instagram hesabı için tek bir özel IP satın alın
- Instagram proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
- Instagram proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
- Bugün en yüksek hata oranına sahip Instagram proxy hizmetlerini görüntüleyin
- Özel Instagram proxy'leri için kullanılabilir konumları görüntüleyin
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.
Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin
Paranızı harcamak
Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da
wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.
Teklif edilenden fazla ödeme
Her satın alma, teklifteki
expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.
Keyfi iptal
Geri alınamaz iki araç,
confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.
Çift tahsilat
Para hareketi çağrıları bir
idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.
Manuel kurulum
Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.
Sistemler
Tarayıcılar
Uygulamalar
Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.
FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.
Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.
500 Mbps
standart uzak sunucu testlerinde proxy başına
99.97%
oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu
96
tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı
0
bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik
Özel AMD EPYC
Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.
Kendi alt ağlarımız
IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.
80 Gbps uplink
Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.
Tier III / IV
Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.
Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.
Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.
Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.
Hesap çalıştırma
Bu hizmeti veri kazıma projelerimde beş yıldan uzun süredir kullanıyorum ve mükemmel bir deneyim oldu. Dönen IP’ler ve hızlı performans sunuyorlar; ayrıca diğer birçok proxy’nin aksine sosyal medya platformlarında engellenmiyorlar.
FineProxy.org ile iki yılı aşkın süredir çalışıyorum ve dürüstçe söyleyebilirim ki bugüne kadar iş yaptığım en istikrarlı sağlayıcı onlar. Bir düzineden fazla sosyal medya hesabını yönetiyorum ve her birinin özel bir IP’ye ihtiyacı var. “Kara listeye alınmış” bir adres nedeniyle bir kez bile engellemeyle karşılaşmadım. Sunucu çalışma süresi %99,9 civarında; bu da otomatik pazarlama kampanyaları sırasında kritik önem taşıyor. Hız fazlasıyla tatmin edici; yoğun saatlerde can sıkıcı yavaşlamalar olmadan veri akışı sorunsuz ilerliyor. Yönetim paneli sezgisel ve proxy listesi gerçek zamanlı olarak güncelleniyor. FineProxy, gönül rahatlığıyla eş anlamlı.
Konumlar ve stok
iyi, bu hizmet harika; daha önce ABD paketim vardı, ancak KUZEY VE GÜNEY AMERİKA paketine geçtiğimden beri süper hızlı 😉
Çalışma süresi: Bağlantı kesintisi olmadan 3–7 gün boyunca kararlı kalan mükemmel proxy’ler Hız: TikTok, Gmail ve kripto cüzdanlarına giriş yapmak için yeterince hızlı Desteklenen protokoller: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 ve hatta UDP Küresel kapsam: ABD, Almanya, Fransa, Japonya ve daha fazlası
API ve ajan erişimi
Fiyat makul ve proxy’ler gayet iyi çalışıyor. API kısmının kurulumu da kolay. Bu fiyata rahatlıkla tavsiye ederim!
IP çeşitliliği gerektiren uygulamalar geliştirirken FINEproxy.ORG benim için bir müttefik oldu. API’sini sistemlerimize entegre etmek sorunsuzdu. Hız ve güvenilirlik genel olarak iyiydi; ara sıra yaşanan düşüşler ekipleri tarafından hızla giderildi.”
Birden fazla hesap için tek bir proxy kullanabilir miyim?Hesap başına bir
Teknik olarak evet, ancak Instagram tarzı oturum tabanlı iş akışları için hesap başına bir statik IP kullanmanızı kesinlikle öneriyoruz. Hesapları IP'ye göre izole etmek çapraz sinyal riskini (paylaşılan parmak izleri, karışık çerezler) azaltır ve giriş, profil düzenleme ile etkileşimlerin tutarlı kalmasını sağlar. Çok sayıda hesap yönetiyorsanız, her birini bire bir statik IP ile eşleştirin ve her profili zaman içinde aynı adreste tutun.
Bu proxy'ler Instagram botlarıyla çalışacak mı?Evet
Sunucu sınıfı proxy'lerimiz, Jarvee, Gramdominator, Dolphin Anty, Multilogin, GoLogin ve AdsPower dahil olmak üzere çoğu otomasyon aracı ve özel script ile sorunsuz çalışır. Proxy listelerini doğrudan yükleyebilir, URL ile çekebilir veya REST API'mizi kullanabilirsiniz.
Konut veya mobil proxy hizmeti sunuyor musunuz?Statik ISP
Mobil veya klasik dönen konut proxy'leri satmıyoruz. Ancak Statik ISP (statik-konut) IPv4 sunuyoruz — tüketici ISP'leri tarafından duyurulan IP adresleri — hedeflerin veri merkezi ASN'lerini daha sıkı incelediği durumlarda kullanışlıdır. Otomasyona yeni başlıyorsanız veya daha az sorunla karşılaşmak istiyorsanız, Statik ISP iyi bir seçenek olabilir.
Bunlar paylaşımlı mı yoksa özel proxy'ler mi?Her ikisi
Her iki seçenek de mevcuttur. Özel IP'ler yalnızca size atanır. Büyük havuz planları paylaşımlıdır ve aynı anda IP başına 3 müşteri tarafından kullanılabilir. Hassas veya uzun süreli hesaplar için özel IP'leri tercih edin; büyük ölçekli hafif görevler için paylaşımlı havuzları kullanın.
Profilimi başka bir ülkeden kayıt edebilir miyim?Evet
Evet. İhtiyaç duyduğunuz ülkedeki bir proxy seçin ve tüm süreç boyunca IP'yi sabit tutun — giriş, e-posta/telefon doğrulama, ilk oturum açma, profil kurulumu. Bölgesel tutarlılık, doğru dil, para birimi ve risk kontrollerinin görüntülenmesine yardımcı olur.
Instagram web sitesinin bilgisayarda engelini nasıl kaldırabilirsiniz?Tarayıcıyı yapılandırın
Tarayıcınızın ağ ayarlarını açın, proxy adresini ve bağlantı noktasını girin, kaydedin ve Instagram'ı yeniden yükleyin. Artık Instagram'a engelsiz giriş yapabilirsiniz — site sizin konumunuzu değil, proxy'nin konumunu görür. VPN yazılımı veya tarayıcı eklentisi gerekmez. FineProxy proxy'leri ek yazılım olmadan herhangi bir tarayıcıda — Chrome, Firefox, Edge veya Safari — çalışır.