FineProxy Ortaklık Programı

Rakamlarla nasıl görünüyor

FineProxy’nin en çok satan planlarından birine dayanan örnek bir hesaplama.

En popüler seçeneklerimizden biri 1,000 IP, $111. Yalnızca 5 müşteri bu planı seçip yenilemeye devam ederse komisyonunuz şöyle olur:

Ortaklık programımızın temel avantajı, yenilemelerden gelen tekrarlayan komisyondur. Yönlendirdiğiniz müşteri proxy hizmetini her yenilediğinde kazanırsınız. Proxy’leri aylarca—hatta yıllarca—kullanmaya devam ederlerse, siz de aynı süre boyunca kazanmaya devam edersiniz. Her ay sıfırdan başlamanız gerekmez; yönlendirme tabanınızı büyüterek aylık tekrarlayan gelirinizi zamanla artırırsınız.