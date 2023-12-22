Bu planların tümünde rekabetçi komisyon oranları.
Ortaklık programı
FineProxy Ortaklık Programı
Müşterileri FineProxy’ye yönlendirin; şeffaf bir iş ortağı kontrol paneli üzerinden ilk siparişlerinden ve sonraki yenilemelerinden komisyon kazanın.
FineProxy ile kazanın
Yüksek komisyonlar, şeffaf ilişkilendirme ve dünya genelinde hızlı ödemeler.
Yönlendirdiğiniz kişi proxy planını her yenilediğinde siz de kazanırsınız.
İşinizi büyütmeyi kolaylaştıran basit kurallar.
İş ortakları neden bizimle çalışmayı tercih ediyor
En önemli üç şey: kontrol, doğru atıf ve güvenilir ödemeler.
Esnek ayarlar, gelişmiş istatistikler ve müşterilerinize özel promosyon kodları sunan tam donanımlı bir ortaklık paneli.
60 günlük çerez süreli, son tıklama atıf modeli ve tamamen otomatik izleme kullanıyoruz; böylece müşteriler karar vermek için zaman harcasa bile komisyonunuzu alırsınız.
İş ortağı panelinizden hızlı USDT TRC20 çekimi — dünya genelinde kullanılabilir. Minimum ödeme: 100 USDT.
İlk satışlarınız düşündüğünüzden daha yakın
Programa katılmak ve kazanmaya başlamak için üç basit adım.
- Adım 1Kaydolun
FineProxy iş ortağı programına bugün katılın. Onaylandıktan sonra, satışlarınızı takip etmek ve herhangi bir proxy planına özel ortaklık bağlantıları oluşturmak için iş ortağı panelinize erişim kazanırsınız.
- Adım 2Tanıtın
FineProxy'yi, kullanıma hazır materyallerimizi kullanarak kitlenizle paylaşın. Panel üzerinden performansınızı izleyin ve stratejinizi gerçek verilere dayalı olarak optimize edin.
- Adım 3Kazanmaya başlayın
Yönlendirdiğiniz kişilerin verdiği her siparişten %30'a varan komisyon kazanın. Tekrarlayan müşteri tabanı (ve dilerseniz alt ortaklık yapısı) kurarak uzun vadeli düzenli gelir elde edin.
Kaydolun, ortak panelinize erişin ve FineProxy ile bugün kazanmaya başlayın.
Rakamlarla nasıl görünüyor
FineProxy’nin en çok satan planlarından birine dayanan örnek bir hesaplama.
En popüler seçeneklerimizden biri 1,000 IP, $111. Yalnızca 5 müşteri bu planı seçip yenilemeye devam ederse komisyonunuz şöyle olur:$166.50 / ay
Ortaklık programımızın temel avantajı, yenilemelerden gelen tekrarlayan komisyondur. Yönlendirdiğiniz müşteri proxy hizmetini her yenilediğinde kazanırsınız. Proxy’leri aylarca—hatta yıllarca—kullanmaya devam ederlerse, siz de aynı süre boyunca kazanmaya devam edersiniz. Her ay sıfırdan başlamanız gerekmez; yönlendirme tabanınızı büyüterek aylık tekrarlayan gelirinizi zamanla artırırsınız.
1. Genel Hükümler
FineProxy İş Ortaklığı Programı, müşterileri FineProxy'nin sunduğu ücretli proxy sunucu hizmetlerine yönlendiren bireyler ve tüzel kişiler için tasarlanmıştır.
İş Ortağı Programı'na kaydolarak İş Ortağı, bu şartları okuyup eksiksiz olarak kabul ettiğini beyan etmiş olur.
2. İş ortağı komisyonu
- İş ortağı, yönlendirdiği müşterilerin satın aldığı ücretli hizmetler üzerinden %30'a varan komisyon kazanır.
- Komisyon, hem ilk satın alma hem de müşteri tarafından gerçekleştirilen tüm sonraki yenilemeler üzerinden hesabınıza tanımlanır.
- Aynı müşteri birden fazla farklı FineProxy hizmeti satın alırsa, komisyon her hizmet için ayrı hesaplanır.
- Plan/paket değişikliği yeni bir hizmet satın alımı olarak değerlendirilir ve ayrı bir komisyon sayacı buna dahil edilir.
- Komisyon, yalnızca başarıyla ödenmiş siparişlere, iadeleri, geri ödemeleri, iptal edilen siparişleri ve sahte işlemleri düştükten sonra yansıtılır.
Komisyon oranı, iş ortağı türüne, trafik kalitesine ve satış hacmine göre değişiklik gösterebilir; FineProxy ortaklık sistemi ayarları tarafından belirlenir.
3. Müşteri Takibi ve İlişkilendirme
- Tıklamalar, kayıtlar ve ödemeler FineProxy ortaklık sistemi aracılığıyla otomatik olarak izlenir.
- FineProxy, çerez tabanlı son tıklama ilişkilendirme modelini kullanır.
- Çerez süresi, son ortaklık tıklamasından itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
- Çerez süresi içinde bir müşteri kaydolursa ve/veya hizmet ödemesi yaparsa, söz konusu müşteri ilgili İş Ortağına atfedilir.
4. Bekleme Süresi ve Ödemeler
- Tüm onaylanan komisyonlar, her bir işlemin tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günlük zorunlu bekleme süresine tabidir.
- Her işlem ayrı izlenir ve yalnızca kendi bekleme süresi sona erdikten sonra çekim için geçerli hâle gelir.
- Minimum çekim tutarı 100 (yüz) USDT (TRC-20)'dir.
- Ödemeler, yalnızca ortağın ortaklık hesabında belirttiği kripto para cüzdanına USDT (TRC-20) olarak yapılır.
- FineProxy, İş ortağından destekleyici belgeler ve/veya doğrulama bilgileri talep edebilir.
- Bu İş Ortağı Programı şartlarının veya FineProxy Hizmet Şartları'nın ihlali tespit edilmesi durumunda fonlar dondurulabilir.
5. İzin verilen tanıtım yöntemleri
İş Ortakları aşağıdaki tanıtım kanallarını kullanabilirler:
- web siteleri, açılış sayfaları, bloglar ve incelemeler;
- Telegram kanalları, forumlar ve profesyonel topluluklar;
- eğitim, teknik ve analitik içerikler;
- FineProxy marka adı, FineProxy alan adları ve bunların herhangi bir varyasyonunun reklamlarda kullanılmaması koşuluyla ücretli reklamlar; FineProxy tarafından yazılı olarak onaylanmadığı sürece geçerlidir.
6. Yasaklanan Eylemler
İş ortaklarının aşağıdaki eylemleri yapması yasaklanmıştır:
- FineProxy marka adını, alan adlarını veya bunların herhangi bir varyasyonunu, reklam kampanyalarında, alan adlarında veya reklam görsellerinde kullanmak;
- önceden yazılı onay almaksızın kendisini resmi FineProxy temsilcisi olarak tanıtma;
- müşterileri yanıltma (sahte garantiler, gerçek dışı indirimler veya yanlış tanıtılan koşullar dâhil);
- alıcıların onayı olmadan spam veya toplu mesaj/e-posta göndermek;
- ortaklık bağlantılarını İş ortağının kendi satın alımları için kullanması;
- yürürlükteki yasaları veya FineProxy hizmet şartlarını ihlal eden trafik yönlendirme.
7. Alt ortaklar
İş ortağı, başka iş ortaklarını davet edebilir ve kendi alt affiliate yapısını kurabilir.
FineProxy, bu tür yapılar içindeki ortaklar arasındaki mutabakatlar, ödemeler veya ilişkilerden sorumlu değildir.
8. Komisyon Geri Alımı ve Hesap Askıya Alma
FineProxy aşağıdaki hakları saklı tutar:
- İş ortağı program şartlarının ihlali tespit edilmesi halinde daha önce onaylanan komisyonları geri alabilir;
- soruşturma tamamlanana kadar ödemeleri askıya alabilir;
- ciddi veya tekrarlayan ihlaller durumunda, tahakkuk etmiş komisyonları ödemeksizin İş ortağı hesabını feshetme.
9. Program Koşullarındaki Değişiklikler
FineProxy, bu İş ortaklığı programı şartlarını tek taraflı olarak ve önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir.
Şartların güncel sürümü her zaman ortaklık panelinde mevcuttur.
İş ortağının programa katılmaya devam etmesi, güncellenen şartları kabul ettiği anlamına gelir.
10. Sorumluluk Sınırlaması
FineProxy aşağıdaki durumlardan sorumlu değildir:
- ortağın zararları;
- kaçırılan kâr;
- üçüncü tarafların ve harici hizmetlerin eylemleri.
İş ortağı, tanıtım yöntemlerinden ve yürürlükteki yasalara uyumdan yalnızca kendisi sorumludur.