Attraktive Auszahlungen für alle Tarife.
Partnerprogramm
Partnerprogramm FineProxy
Empfehlen Sie FineProxy und verdienen Sie Provision auf Erstbestellungen und Folgeverlängerungen über ein transparentes Partner-Dashboard.
Mit FineProxy verdienen
Hohe Provisionen, transparentes Tracking und schnelle Auszahlungen weltweit.
Sie verdienen jedes Mal, wenn Ihr geworbener Nutzer seinen Proxy-Plan verlängert.
Unkomplizierte Regeln, die eine einfache Skalierung ermöglichen.
Warum Partner gerne mit uns arbeiten
Drei Dinge, die wirklich zählen: Kontrolle, präzise Attribution und zuverlässige Auszahlungen.
Ein vollwertiges Partner-Dashboard mit flexiblen Einstellungen, detaillierten Statistiken und Promo-Codes für Ihre Kunden.
Wir setzen auf das Last-Click-Attributionsmodell mit einem 60-Tage-Cookie und vollautomatischem Tracking – so erhalten Sie Ihre Provision auch dann, wenn Kunden sich etwas mehr Zeit zum Entscheiden nehmen.
Schnelle USDT-TRC20-Auszahlungen direkt aus Ihrem Partner-Dashboard – weltweit verfügbar. Mindestbetrag: 100 USDT.
Ihre ersten Verkäufe sind näher, als Sie denken
Drei einfache Schritte, um am Programm teilzunehmen und zu verdienen.
- Schritt 1Registrieren
Treten Sie noch heute dem FineProxy-Partnerprogramm bei. Nach der Freischaltung erhalten Sie Zugang zu Ihrem Partner-Dashboard, um Verkäufe zu verfolgen und eindeutige Affiliate-Links zu beliebigen Proxy-Tarifen zu generieren.
- Schritt 2Bewerben
Teilen Sie FineProxy mit Ihrer Zielgruppe mithilfe unserer fertigen Werbematerialien. Behalten Sie Ihre Performance im Dashboard im Blick und optimieren Sie Ihre Strategie auf Basis echter Daten.
- Schritt 3Jetzt verdienen
Verdienen Sie bis zu 30 % auf jede Bestellung Ihrer Empfehlungen. Bauen Sie einen Stamm wiederkehrender Kunden (und Sub-Affiliates, wenn Sie möchten) auf, um langfristige monatliche Einnahmen zu steigern.
Registrieren Sie sich, erhalten Sie Zugang zu Ihrem Partner-Dashboard und starten Sie noch heute mit FineProxy durch.
Was das in Zahlen bedeutet
Hier ist eine Beispielrechnung basierend auf einem der meistverkauften Tarife von FineProxy.
Eine unserer beliebtesten Optionen sind 1.000 IPs für 111 $. Wenn Sie nur 5 Kunden werben, die diesen Tarif wählen und regelmäßig verlängern, beträgt Ihre Provision:$166.50 / Monat
Der entscheidende Vorteil unseres Partnerprogramms ist die wiederkehrende Provision auf Verlängerungen. Sie verdienen jedes Mal, wenn ein geworbener Kunde seinen Proxy-Service verlängert. Nutzen diese Kunden die Proxys über Monate oder Jahre hinweg, verdienen Sie entsprechend genauso lange. Sie müssen nicht jeden Monat von vorne anfangen – Sie bauen einfach Ihren Empfehlungsstamm aus, um Ihr monatlich wiederkehrendes Einkommen kontinuierlich zu steigern.
1. Allgemeine Bestimmungen
Das FineProxy-Partnerprogramm richtet sich an Privatpersonen und juristische Personen, die Kunden an die kostenpflichtigen Proxy-Server-Dienste von FineProxy vermitteln.
Mit der Registrierung für das Partnerprogramm bestätigt der Partner, dass er diese Bedingungen gelesen hat und ihnen vollumfänglich zustimmt.
2. Partner-Provision
- Der Partner erhält eine Provision von bis zu 30 % auf kostenpflichtige Dienste, die von geworbenen Kunden erworben werden.
- Die Provision wird sowohl auf den Erstkauf als auch auf alle nachfolgenden Verlängerungen durch den Kunden gutgeschrieben.
- Kauft derselbe Kunde mehrere verschiedene FineProxy-Dienste, wird die Provision für jeden Dienst separat berechnet.
- Ein Tarif- oder Paketwechsel gilt als Kauf eines neuen Dienstes und wird mit einem eigenen Provisionszähler erfasst.
- Provisionen werden ausschließlich auf erfolgreich bezahlte Bestellungen gutgeschrieben, abzüglich Erstattungen, Chargebacks, stornierten Bestellungen und betrügerischen Transaktionen.
Der Provisionssatz kann je nach Partnertyp, Traffic-Qualität und Verkaufsvolumen variieren und wird durch die Einstellungen des FineProxy-Partnersystems festgelegt.
3. Kunden-Tracking und Attribution
- Klicks, Registrierungen und Zahlungen werden automatisch über das FineProxy-Partnersystem erfasst.
- FineProxy verwendet ein Cookie-basiertes Last-Click-Attributionsmodell.
- Die Cookie-Laufzeit beträgt 60 (sechzig) Kalendertage ab dem letzten Affiliate-Klick.
- Registriert sich ein Kunde und/oder bezahlt er innerhalb der Cookie-Laufzeit für Dienste, wird dieser Kunde dem jeweiligen Partner zugerechnet.
4. Haltefrist und Auszahlungen
- Alle gutgeschriebenen Provisionen unterliegen einer obligatorischen Haltefrist von 30 (dreißig) Kalendertagen ab dem Datum der jeweiligen Einzeltransaktion.
- Jede Transaktion wird separat erfasst und ist erst nach Ablauf ihrer individuellen Haltefrist zur Auszahlung freigegeben.
- Der Mindestauszahlungsbetrag beträgt 100 (einhundert) USDT (TRC-20).
- Auszahlungen erfolgen ausschließlich in USDT (TRC-20) an das im Affiliate-Konto hinterlegte Kryptowallet des Partners.
- FineProxy kann vom Partner unterstützende Dokumente und/oder Verifizierungsinformationen anfordern.
- Gelder können eingefroren werden, wenn Verstöße gegen diese Partnerprogramm-Bedingungen oder die FineProxy-Nutzungsbedingungen festgestellt werden.
5. Zulässige Werbemethoden
Partner dürfen folgende Werbekanäle nutzen:
- Websites, Landing Pages, Blogs und Rezensionen;
- Telegram-Kanäle, Foren und Fachcommunities;
- edukative, technische und analytische Inhalte;
- bezahlte Werbung, sofern der Markenname FineProxy, FineProxy-Domainnamen und etwaige Abwandlungen davon nicht in Anzeigen verwendet werden, es sei denn, FineProxy hat dies schriftlich ausdrücklich genehmigt.
6. Verbotene Handlungen
Partnern ist Folgendes untersagt:
- die Verwendung des FineProxy-Markennamens, von Domain-Namen oder Variationen davon in bezahlten Suchanzeigen, Domains oder Werbemitteln;
- sich ohne vorherige schriftliche Genehmigung als offizieller FineProxy-Vertreter auszugeben;
- Kunden in die Irre zu führen (einschließlich falscher Garantien, gefälschter Rabatte oder irreführend dargestellter Konditionen);
- Spam oder Massen-Nachrichten/-E-Mails ohne Einwilligung der Empfänger zu versenden;
- Affiliate-Links für eigene Käufe des Partners zu verwenden;
- Traffic zu generieren, der gegen geltendes Recht oder die FineProxy-Nutzungsbedingungen verstößt.
7. Sub-Affiliates
Der Partner kann weitere Partner empfehlen und eine eigene Sub-Affiliate-Struktur aufbauen.
FineProxy übernimmt keine Verantwortung für Abrechnungen, Zahlungen oder Beziehungen zwischen Partnern innerhalb solcher Strukturen.
8. Provisionsrückbuchung und Kontosperrung
FineProxy behält sich das Recht vor:
- gutgeschriebene Provisionen zurückzubuchen, wenn Verstöße gegen die Bedingungen des Partnerprogramms festgestellt werden;
- Auszahlungen bis zum Abschluss einer Überprüfung zurückzuhalten;
- bei schwerwiegenden oder wiederholten Verstößen das Partner-Konto zu kündigen, ohne aufgelaufene Provisionen auszuzahlen.
9. Änderungen der Programmbedingungen
FineProxy kann diese Partner-Programmbedingungen einseitig und ohne vorherige Ankündigung ändern.
Die jeweils aktuelle Version der Bedingungen ist jederzeit im Affiliate-Dashboard einsehbar.
Die fortgesetzte Teilnahme am Programm gilt als Zustimmung des Partners zu den aktualisierten Bedingungen.
10. Haftungsbeschränkung
FineProxy haftet nicht für:
- Verluste des Partners;
- entgangene Gewinne;
- Handlungen Dritter und externer Dienste.
Der Partner trägt die alleinige Verantwortung für seine Werbemethoden und die Einhaltung der geltenden Gesetze.