Was das in Zahlen bedeutet

Hier ist eine Beispielrechnung basierend auf einem der meistverkauften Tarife von FineProxy.

Eine unserer beliebtesten Optionen sind 1.000 IPs für 111 $. Wenn Sie nur 5 Kunden werben, die diesen Tarif wählen und regelmäßig verlängern, beträgt Ihre Provision:

Der entscheidende Vorteil unseres Partnerprogramms ist die wiederkehrende Provision auf Verlängerungen. Sie verdienen jedes Mal, wenn ein geworbener Kunde seinen Proxy-Service verlängert. Nutzen diese Kunden die Proxys über Monate oder Jahre hinweg, verdienen Sie entsprechend genauso lange. Sie müssen nicht jeden Monat von vorne anfangen – Sie bauen einfach Ihren Empfehlungsstamm aus, um Ihr monatlich wiederkehrendes Einkommen kontinuierlich zu steigern.