Wenn Sie bei FineProxy Bulk-Proxy-Adressen kaufen, erscheint die IP-Liste mit den Zugangsdaten sofort nach der Zahlung in Ihrem Dashboard. Jede Adresse im Pool gehört uns – über 100.000 IPv4 über mehrere ASNs – daher gibt es keinen Aufschlag durch Zwischenhändler und keine recycelten IPs aus Drittanbieter-Netzwerken.

Der Preis pro IP sinkt mit dem Volumen, und der Traffic ist unabhängig von der Paketgröße unbegrenzt. Das macht die Budgetplanung einfach: Sie kennen die Kosten im Voraus – sie steigen nicht mit der Nutzung.

Die Subnetz-Verteilung hält Ihren Pool am Leben

Anti-Bot-Systeme sperren ganze /24-Subnetze – alle 256 Adressen eines Blocks – sobald sie bei einigen davon verdächtiges Verhalten feststellen. Wenn Ihre 10.000 IPs auf nur 40 Subnetze verteilt sind, kann ein aggressives Ziel über Nacht einen Großteil des Pools unbrauchbar machen.

FineProxy verteilt Bulk-Bestellungen zufällig über verfügbare /24-Blöcke. Eine Sperre in einem Subnetz überträgt sich nicht auf die übrigen. Zwei Kunden, die am selben Ziel arbeiten, werden kaum dasselbe Subnetz teilen. Die meisten Bulk-Anbieter erwähnen Subnetz-Diversität nie – dabei ist sie beim groß angelegten Scraping oder bei der Ad-Verifizierung der entscheidende Faktor, ob ein Pool monatelang hält oder innerhalb weniger Wochen abbaut.

Wie viele IPs Sie tatsächlich benötigen

Recherchen des Web Scraping Club zufolge liegen sichere Anfrageraten pro IP in etwa bei:

Zieltyp: Anfragen pro IP pro Stunde

Social-Media-Plattformen: 30–60

E-Commerce-Websites: 100–300

News- und Content-Seiten: 300+

Wenn Sie 100.000 Produktseiten pro Stunde von einer Website abrufen möchten, die ~200 Anfragen/Stunde pro IP toleriert, benötigen Sie mindestens 500 IPs. Zur Sicherheit sollten Sie die Anzahl verdoppeln. Ein Team, das Preise auf mehreren Marktplätzen in verschiedenen Ländern überwacht, kommt schnell auf Zehntausende von IPs.

Rotation und API-Zugang

Sobald Sie über Tausende von IPs verfügen, ist ein manuelles Durchrotieren nicht mehr realistisch. FineProxy stellt einen API-Endpunkt bereit, über den Sie die aktuelle IP-Liste abrufen, nach Land oder Subnetz filtern und Adressen direkt in Ihren Scraper oder Ihr Automatisierungstool einspeisen können. Sie können die IPs auf Ihrer Seite rotieren — pro Request, pro Session oder in einem festen Intervall — basierend auf der Liste, die die API im Klartext- oder JSON-Format zurückgibt. Es gibt keine erzwungene automatische Rotation: Sie kontrollieren die Logik, was entscheidend ist, wenn verschiedene Ziele unterschiedliche Pacing-Strategien erfordern.

Nicht jede Blockierung bedeutet schlechte IPs

Selbst mit der richtigen Anzahl an IPs und korrekter Rotation werden Sie bei einigen Adressen Sperren feststellen. Wenn derselbe Fehler über verschiedene IPs hinweg auftritt, liegt das Problem in der Regel nicht an den Adressen selbst.

Proxyways Studie von 2025 zeigt, dass selbst die besten Scraping-Setups nur Erfolgsquoten von 85–93 % erzielen. Der Rest ist auf TLS-Fingerprints, nicht übereinstimmende Header, JavaScript-Prüfungen oder identische Zeitabstände zwischen Anfragen zurückzuführen. Saubere IPs sind nur eine Ebene – das Verhalten Ihres Scrapers ist die andere.