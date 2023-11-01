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Bulk-Proxy

IPv4-Bulk-Proxys über mehrere /24-Subnetze — HTTP/HTTPS/SOCKS5, unbegrenzter Traffic, sofortige Bereitstellung, konzipiert für großangelegtes Scraping und Ad-Verification.

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren Bulk-Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Datacenter-Paket.

Hier empfohlenDatacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Tarife ansehen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Dedicated-Tarife ansehen

ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

ISP-Tarife ansehen

Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie 1.000 Datacenter-IPs über verfügbare Subnetze verteilt
  • Exportieren Sie meine Bulk-Proxy-Liste als JSON
  • Filtern Sie meine Bulk-Proxy-Liste nach Land oder Subnetz
  • Setzen Sie 203.0.113.7 für mein Bulk-Proxy-Paket auf die Allowlist
  • Zeigen Sie Status und Rechnungsdetails für meinen großen Proxy-Bestellungen
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Traffic nie limitiert

Fantastischer Service. Die Proxys sind kurz nach der Zahlung verfügbar. Viele IPs machen meine Arbeit produktiver. Ich schätze gute Geschwindigkeit und unbegrenzten Verkehr ebenfalls.

Diana DeeInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Fantastische Arbeit Fantastische Arbeit – Tolle Proxys Fantastische Arbeit, Team! Ich habe diesen Service gerade entdeckt und bin wirklich beeindruckt – der Preis-Leistungs-Wert, den Sie bieten, ist unglaublich. Und jetzt mit unbegrenztem Zugang zu Wohnheimen? Das ist ein ganz neues Level. Großer Respekt an euch alle. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen!

hamzaerkoDieg, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

API- und Agent-Zugang

Ich liebe FineProxy-Proxies, sie sind wirklich schnell und nicht erkennbar. Ich habe sie für Automatisierungstools wie Keyword-Tools und für Scraping-Tools verwendet, es ist wie ein Game-Changer. Der Kundensupport ist erstklassig, wann immer man Hilfe benötigt, sie sind rund um die Uhr verfügbar, um dein Problem zu lösen. Die Qualität der Proxies ist einfach erstaunlich.

asdjkakarNorton Safe Web, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Schneller und zuverlässiger Proxy-Dienst mit hervorragender Betriebszeit, tollem Support und erschwinglichen Preisen. Perfekt für sicheres Surfen und Automatisierungsaufgaben!

MargaretSaasHub, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Standorte und Bestand

Bezahlbare EU-Proxys. Der einzige Proxy-Anbieter, der seine Preise weiterhin niedrig hält. Ich hatte im ganzen Internet nach so etwas gesucht, und am Ende erwies er sich als der günstigste Proxy-Anbieter mit unbegrenzter Bandbreite.

Wowser BrowserTrustpilot, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

FineProxy war ein zuverlässiges Werkzeug für meine geschäftlichen Bedürfnisse. Die Proxys sind schnell, stabil und von vielen Standorten aus zugänglich. Es ist erschwinglich, und das Kundenserviceteam ist reaktionsschnell und kompetent. Sehr empfehlenswert für jeden, der eine Proxy-Lösung benötigt.

W3sazzadProxyRate, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Warum sind Bulk-Proxys pro IP günstiger?Fixkosten

Fixkosten. Bandbreite, Hardware, Monitoring — einen Proxy oder zehntausend zu betreiben kostet den Anbieter nahezu gleich viel. Bei großen Volumen verteilt sich dieser Aufwand auf mehr Adressen. Das Produkt ändert sich nicht; die Rechnung geht auf.

Wie wird ein Paket zusammengestellt? Teile ich Subnetze mit anderen Kunden?Zufällige Subnetzverteilung

Sie wählen ein Land. FineProxy weist IPs zufällig über verfügbare /24-Subnetze zu — nicht aus einem einzigen Block. Vollständige Isolation ist bei Bulk-Paketen nicht garantiert, aber durch die zufällige Verteilung sind nennenswerte Überschneidungen selten.

Gibt es Nutzungslimits?Concurrency-Limits

Jeder Tarif beinhaltet ein Limit für gleichzeitige Verbindungen. Das Anfragevolumen innerhalb jeder Session liegt bei Ihnen — halten Sie ein menschliches Tempo mit variablen Intervallen ein. Zielseiten erkennen Muster schneller als bloßes Volumen.

Meine IPs werden immer wieder blockiert, obwohl der Pool groß ist. Was läuft falsch?Client-Signale prüfen

Wenn verschiedene IPs von denselben Sperren betroffen sind, prüfen Sie zuerst Ihren Client-Fingerprint, die Header und das Request-Timing. Anti-Bot-Systeme analysieren im Jahr 2025–2026 TLS-Signaturen, JavaScript-Ausführung und Verhaltenssignale – nicht nur die IP-Adresse.

Was ist der Unterschied zwischen Bulk-Paketen und dedizierten Proxys?Exklusivität und Volumen

Dedizierte Proxys garantieren exklusiven Zugriff auf jede IP — während Ihrer Mietzeit nutzt sie niemand sonst. Auch Bulk-Pakete verwenden Adressen aus FineProxy-eigenem Bestand, jedoch ist die Preisgestaltung auf Volumen ausgelegt: geringere Kosten pro IP, größere Mengen. In beiden Fällen wird nichts von Dritten weiterverkauft.

Wie funktioniert die Rotation — automatisch oder manuell?Sie steuern Rotation

Sie steuern die Rotation auf Ihrer Seite. Die API gibt Ihre vollständige IP-Liste im Klartext- oder JSON-Format zurück, und Sie bestimmen die Logik — Rotation pro Request, pro Session oder zeitgesteuert. Es gibt keine erzwungene automatische Rotation, sodass Sie das Tempo an die Toleranz jedes Ziels anpassen können.

Kann ich in einer Bestellung mehrere Länder kombinieren?Ja

Ja. Wählen Sie beim Checkout einfach mehrere Länder aus. Die Verfügbarkeit hängt von unserem aktuellen Pool in der jeweiligen Region ab.

Wie schnell sind die Proxys nach dem Kauf verfügbar?Direkt nach Zahlung

Sofort nach der Zahlung. Die IP-Liste erscheint in Ihrem Dashboard. Bei großen Bestellungen – mehrere tausend Adressen – dauert die Listenerstellung einige Minuten.

Leitfaden

Bulk-Proxys: Worauf es beim Kauf von Tausenden von IPs ankommt

3 Min. LesezeitFineProxy-Netzwerkteam

Wenn Sie bei FineProxy Bulk-Proxy-Adressen kaufen, erscheint die IP-Liste mit den Zugangsdaten sofort nach der Zahlung in Ihrem Dashboard. Jede Adresse im Pool gehört uns – über 100.000 IPv4 über mehrere ASNs – daher gibt es keinen Aufschlag durch Zwischenhändler und keine recycelten IPs aus Drittanbieter-Netzwerken.

Der Preis pro IP sinkt mit dem Volumen, und der Traffic ist unabhängig von der Paketgröße unbegrenzt. Das macht die Budgetplanung einfach: Sie kennen die Kosten im Voraus – sie steigen nicht mit der Nutzung.

Die Subnetz-Verteilung hält Ihren Pool am Leben

Anti-Bot-Systeme sperren ganze /24-Subnetze – alle 256 Adressen eines Blocks – sobald sie bei einigen davon verdächtiges Verhalten feststellen. Wenn Ihre 10.000 IPs auf nur 40 Subnetze verteilt sind, kann ein aggressives Ziel über Nacht einen Großteil des Pools unbrauchbar machen.

FineProxy verteilt Bulk-Bestellungen zufällig über verfügbare /24-Blöcke. Eine Sperre in einem Subnetz überträgt sich nicht auf die übrigen. Zwei Kunden, die am selben Ziel arbeiten, werden kaum dasselbe Subnetz teilen. Die meisten Bulk-Anbieter erwähnen Subnetz-Diversität nie – dabei ist sie beim groß angelegten Scraping oder bei der Ad-Verifizierung der entscheidende Faktor, ob ein Pool monatelang hält oder innerhalb weniger Wochen abbaut.

Wie viele IPs Sie tatsächlich benötigen

Recherchen des Web Scraping Club zufolge liegen sichere Anfrageraten pro IP in etwa bei:

  • Zieltyp: Anfragen pro IP pro Stunde
  • Social-Media-Plattformen: 30–60
  • E-Commerce-Websites: 100–300
  • News- und Content-Seiten: 300+

Wenn Sie 100.000 Produktseiten pro Stunde von einer Website abrufen möchten, die ~200 Anfragen/Stunde pro IP toleriert, benötigen Sie mindestens 500 IPs. Zur Sicherheit sollten Sie die Anzahl verdoppeln. Ein Team, das Preise auf mehreren Marktplätzen in verschiedenen Ländern überwacht, kommt schnell auf Zehntausende von IPs.

Rotation und API-Zugang

Sobald Sie über Tausende von IPs verfügen, ist ein manuelles Durchrotieren nicht mehr realistisch. FineProxy stellt einen API-Endpunkt bereit, über den Sie die aktuelle IP-Liste abrufen, nach Land oder Subnetz filtern und Adressen direkt in Ihren Scraper oder Ihr Automatisierungstool einspeisen können. Sie können die IPs auf Ihrer Seite rotieren — pro Request, pro Session oder in einem festen Intervall — basierend auf der Liste, die die API im Klartext- oder JSON-Format zurückgibt. Es gibt keine erzwungene automatische Rotation: Sie kontrollieren die Logik, was entscheidend ist, wenn verschiedene Ziele unterschiedliche Pacing-Strategien erfordern.

Nicht jede Blockierung bedeutet schlechte IPs

Selbst mit der richtigen Anzahl an IPs und korrekter Rotation werden Sie bei einigen Adressen Sperren feststellen. Wenn derselbe Fehler über verschiedene IPs hinweg auftritt, liegt das Problem in der Regel nicht an den Adressen selbst.

Proxyways Studie von 2025 zeigt, dass selbst die besten Scraping-Setups nur Erfolgsquoten von 85–93 % erzielen. Der Rest ist auf TLS-Fingerprints, nicht übereinstimmende Header, JavaScript-Prüfungen oder identische Zeitabstände zwischen Anfragen zurückzuführen. Saubere IPs sind nur eine Ebene – das Verhalten Ihres Scrapers ist die andere.

Möchten Sie den Dienst mit Ihrer eigenen Arbeitslast ausprobieren? Konfigurieren und bezahlen Sie Proxys für 48 Stunden und führen Sie anschließend die oben beschriebenen Benchmarks mit Ihren eigenen Aufgaben durch.