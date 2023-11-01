Proxy für Gemini
IPv4-Proxys für Gemini-API-Key-Rotation: 429-Fehler umgehen, Requests auf Cloud-Projekte verteilen, HTTP/HTTPS/SOCKS5-Unterstützung.
Erstellen Sie Ihren Gemini-Proxy-Plan.
Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.
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Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.
Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.
Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Dedizierte Proxys.
|Datacenter-PaketIm Block verkauft, geteilt
|Hier empfohlenDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IP
|ISP-ProxysStatische ISP-registrierte Adressen
|Rotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
|Am besten für
|Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.
|Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.
|Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.
|Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
|Nutzer pro Adresse
|Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.
|1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.
|Bis zu 5
|Geteilter Pool
|Akzeptanz bei Plattformen
|BasisDatacenter-ASN
|Hoch — exklusiv
|Hoch — ISP-registriert
|Variiert je nach Pool
|Preis ab
|$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich
|$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.
|$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Mindestbestellung
|100 IPs
|1 IP
|100 IPs
|2,5 Mio. Guthaben
|Adresslaufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Wechselt pro Request
|Bandbreite
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
|UDP / Sprachcalls
|Optionales Add-on
|Optionales Add-on
|Optionales Add-on
|Nicht verfügbar
|Protokolle
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authentifizierung
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|API-Key
|Tarife ansehen
|Dedicated-Tarife ansehen
|ISP-Tarife ansehen
|Tarife ansehen
Dedizierte Proxys
Persönlich, ab einer einzelnen IP
Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.
1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.
Hoch — exklusiv
$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.
1 IP
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
Datacenter-Paket
Im Block verkauft, geteilt
Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.
Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.
BasisDatacenter-ASN
$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich
100 IPs
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
ISP-Proxys
Statische ISP-registrierte Adressen
Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.
Bis zu 5
Hoch — ISP-registriert
$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich
100 IPs
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
Rotierende Proxys
Abgerechnet in API-Guthaben
Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Geteilter Pool
Variiert je nach Pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 Mio. Guthaben
Wechselt pro Request
GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
Nicht verfügbar
HTTP, SOCKS5
API-Key
Proxys für 48 Stunden
Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.
Top-Proxy-Standorte
Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.
Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.
FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.
Dann einfach sagen
- Kaufen Sie eine dedizierte IP für ein Gemini-Cloud-Projekt
- Setzen Sie 203.0.113.7 für meinen Proxy-Dienst auf die Allowlist
- Exportieren Sie meine Proxy-Liste als JSON
- Zeigen Sie, welche Dienste heute die höchste Fehlerrate hatten
- Zeigen Sie Status und Rechnungsdetails für meine Proxy-Dienste
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.
Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage
Ihr Guthaben ausgeben
Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen
wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.
Mehr zahlen als angeboten
Jeder Kauf enthält
expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.
Willkürlich kündigen
Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne
confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.
Zweifach belasten
Zahlungsaufrufe verlangen einen
idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.
Manuelles Setup
Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Systeme
Browser
Apps
Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.
FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.
Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.
500 Mbps
pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern
99,97 %
der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt
96
gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation
0
Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif
Dedizierte AMD EPYC
Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.
Eigene Subnetze
IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.
80 Gbps Uplink
Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.
Tier III / IV
Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.
Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.
Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.
Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.
API- und Agent-Zugang
Für die Entwicklung von Apps, die IP-Vielfalt erfordern, war FineProxy.ORG ein Verbündeter. Die API-Integration in unsere Systeme verlief nahtlos. Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit waren im Allgemeinen gut, mit gelegentlichen Einbrüchen, die schnell von ihrem Team behoben wurden.
Unser Unternehmen ist für SEO-Recherchen, Social-Media-Management, Wettbewerbsanalysen und automatisierte Aufgaben stark auf Proxys angewiesen. FineProxy ist für unser Team eine große Hilfe: Die breite Auswahl an schnellen, sicheren und hochgradig anonymen Proxys ermöglicht uns effizientes Arbeiten. Das benutzerfreundliche Dashboard erleichtert die Verwaltung mehrerer Proxys. Im Gegensatz zu anderen getesteten Anbietern liefert FineProxy die für unseren Betrieb entscheidende konstante Geschwindigkeit und Verfügbarkeit. Wer eine professionelle Proxy-Lösung für Unternehmen benötigt, sollte den Dienst ausprobieren.
Laufende Accounts
Dies ist die bequemste Option, wenn das Verbot nur auf Ihrem Gewissen liegt, sonst kann das Projekt wegen des “Nachbarn” einfach zusammenbrechen. Und der Preis für dieses Serviceniveau ist gut.
Proxy funktioniert sehr gut, ich benutze ihn seit einem Monat und habe keine Checkpoints oder Unterbrechungen festgestellt. Sehr zuverlässig!
Mindestbestellungen
Hallo! Ich habe lange nach einer großen Anzahl von Proxys zu einem bezahlbaren Preis gesucht. Schließlich habe ich sie bei fineproxy.org gefunden. Zuvor hatte ich das Zehnfache bezahlt. Nach einem Monat funktioniert alles. Vielen Dank für Ihren Service!
Gute Proxies, geprüft. Ich habe ein großes IP-Paket gekauft, alle sind aktiv, funktionieren ohne Beschwerden. Teurer als ein anderer Anbieter, den ich vorher genutzt habe, aber hier ist die Qualität besser und die Anzahl der Adressen größer. Und es ist auch praktisch, dass man mit Krypto bezahlen kann, für mich ist das auch ein Plus. Insgesamt bin ich zufrieden.
Kann Google mich für das Rotieren von Keys sperren?Möglich
Der Missbrauch von Kontingenten der kostenlosen Stufe kann technisch gesehen zur Account-Sperrung führen. In der Praxis geht Google nicht aggressiv dagegen vor, solange nichts Schädliches passiert. Halten Sie das Anfragevolumen pro Key im vernünftigen Rahmen und erstellen Sie keine Hunderte von Projekten — 5 bis 10 ist ein sinnvoller Bereich.
Benötige ich für jeden API-Key eine eigene IP?Nicht erforderlich
Nicht zwingend erforderlich, aber empfehlenswert. Wenn Google sieht, dass eine einzige IP Keys aus 10 verschiedenen Projekten durchläuft, ist das ein Warnsignal. Ein dedizierter Proxy pro Projekt wirkt deutlich unauffälliger.
Was passiert, wenn ich das Limit erreiche?HTTP 429
Sie erhalten HTTP 429 — “Too Many Requests.” Die API lehnt Ihre Anfragen ab, bis das Limit zurückgesetzt wird. Minuten-Limits werden alle 60 Sekunden zurückgesetzt (gleitendes Fenster), Tageslimits um Mitternacht Pacific Time. Wenn Ihre App damit nicht umgeht, schlagen Anfragen einfach lautlos fehl.
Wie überprüfe ich, wie viel meines Kontingents ich bereits verbraucht habe?AI Studio nutzen
Google stellt ein Rate-Limit-Dashboard in AI Studio bereit. Sie können auch die API aufrufen und die Response-Header prüfen — diese enthalten Ihr verbleibendes Kontingent für das aktuelle Zeitfenster.
Lohnt es sich, die kostenlose Stufe für den Produktivbetrieb zu nutzen?Für leichte Nutzung
Für Prototyping und leichte Nutzung — absolut. Bei mehr als einigen Hundert Anfragen pro Tag ist die kostenlose Stufe selbst mit Rotation zu eng. Ab diesem Punkt ist ein einziges kostenpflichtiges Projekt mit ordentlichen Limits einfacher, als 20 kostenlose zu jonglieren.
Wie verbinde ich einen Proxy mit der Gemini API?HTTPS_PROXY setzen
Setzen Sie die Umgebungsvariable HTTPS_PROXY (z. B. export HTTPS_PROXY=http://user:pass@proxy_ip:port) – die meisten HTTP-Clients in Python, Node.js und Go übernehmen diese automatisch. Für einen schnellen Test führen Sie curl -x http://proxy_ip:port https://generativelanguage.googleapis.com/... aus und prüfen Sie, ob eine gültige Antwort zurückkommt. Im Code können Sie die Proxy-Adresse auch direkt über den Parameter proxy oder httpAgent Ihrer HTTP-Bibliothek übergeben.