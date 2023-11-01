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LinkedIn entsperren

Dedizierte IPv4-Proxys für LinkedIn: eine IP pro Account, 100.000 Datacenter-IPs für Scraping, HTTP/HTTPS/SOCKS5, sofortige Bereitstellung.

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: ISP-Proxys.

Datacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPHier empfohlenISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie 100 ISP-IPs für die LinkedIn-Kontoverwaltung
  • Setzen Sie 203.0.113.7 für meinen Proxy-Dienst auf die Allowlist
  • Exportieren Sie meine Proxy-Listen als JSON
  • Zeigen Sie, welche Dienste heute die höchste Fehlerrate hatten
  • Zeigen Sie Status und Rechnungsdetails für meine Proxy-Dienste
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Laufende Accounts

Dies ist die bequemste Option, wenn das Verbot nur auf Ihrem Gewissen liegt, sonst kann das Projekt wegen des “Nachbarn” einfach zusammenbrechen. Und der Preis für dieses Serviceniveau ist gut.

Juriy DivovInterne FineProxy-PlattformZur Quelle

Ich arbeite seit über zwei Jahren mit FineProxy.org zusammen, und ich kann sie ehrlich gesagt als den stabilsten Anbieter bezeichnen, mit dem ich je zu tun hatte. Ich verwalte über ein Dutzend Social-Media-Konten, und jedes benötigt eine dedizierte IP. Nicht einmal habe ich eine Sperre aufgrund einer „geblacklisteten“ Adresse erlebt. Die Serververfügbarkeit liegt bei etwa 99,9 %, was während automatisierter Marketingkampagnen entscheidend ist. Die Geschwindigkeit ist mehr als zufriedenstellend, Daten fließen reibungslos, ohne nervige Verlangsamungen in Stoßzeiten. Das Verwaltungs-Panel ist intuitiv und die Proxy-Liste wird in Echtzeit aktualisiert. FineProxy ist ein Synonym für Seelenfrieden.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Standorte und Bestand

FineProxy ist ein solider Proxy-Anbieter mit einer guten Auswahl an Servern weltweit. Ich habe ihre Dienste mehrere Monate genutzt, hauptsächlich für SEO-Tools und Marktforschung, und die Leistung war durchgehend zuverlässig. Die Verbindungsgeschwindigkeit ist schnell, und IPs werden selten markiert oder blockiert. Ihr Dashboard ist einfach zu bedienen, und die Einrichtung von Proxys ist unkompliziert. Der Kundensupport ist professionell und antwortet schnell auf Anfragen. Die Preisstruktur ist wettbewerbsfähig, insbesondere bei größeren Paketen. Insgesamt bietet FineProxy.org hervorragenden Wert und zuverlässigen Service für den persönlichen und geschäftlichen Gebrauch.

KavieDieg, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ich bin sehr zufrieden mit dem Service von FineProxy. Ihr Proxy-Netzwerk ist groß und leistungsstark und bietet eine stabile und schnelle Verbindung. Ihre Website ist einfach zu navigieren, und der technische Support ist reaktionsschnell und hilfsbereit. Es ist eine solide Wahl für diejenigen, die ihr Surfen sichern oder Geo-Beschränkungen umgehen möchten.

amarghezaliSaasHub, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Geschwindigkeit unter Last

FineProxy war ein zuverlässiges Werkzeug für meine geschäftlichen Bedürfnisse. Die Proxys sind schnell, stabil und von vielen Standorten aus zugänglich. Es ist erschwinglich, und das Kundenserviceteam ist reaktionsschnell und kompetent. Sehr empfehlenswert für jeden, der eine Proxy-Lösung benötigt.

W3sazzadProxyRate, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bester Proxy-Dienst, den ich je genutzt habe. Sehr zu empfehlen. Nutze ihn seit über 8 Monaten ohne Probleme.

matTrustpilot, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Blockiert LinkedIn Rechenzentrums-Proxys?Manchmal

Nicht alle – aber die Plattform flaggt IP-Bereiche, die bekannten Hosting-Anbietern gehören. Geteilte Rechenzentrums-IPs, die viele Nutzer gleichzeitig verwenden, werden schnell blockiert. Dedizierte Rechenzentrums-IPs – wie die von FineProxy bereitgestellten – halten deutlich länger stand, da Sie der einzige Nutzer dieser Adresse sind. Für alles, was mit Konto-Logins zu tun hat, sind Residential- oder ISP-Proxys nach wie vor die sicherere Wahl.

Ich erhalte einen "403 Forbidden"-Fehler. Was soll ich tun?Die IP ändern

Das bedeutet in der Regel, dass LinkedIn Ihre IP blockiert hat. Wechseln Sie zu einem anderen Proxy, löschen Sie Ihre Cookies und warten Sie mindestens einige Stunden, bevor Sie es erneut versuchen. Wenn dieses Problem wiederholt auftritt, sind die IPs Ihres Proxy-Anbieters bei LinkedIn wahrscheinlich verbrannt – ziehen Sie einen Wechsel zu einem Anbieter mit dem besten Proxy für LinkedIn-Zugang in Betracht, wie FineProxy, wo die IPs sauberer sind und nicht überverkauft werden.

Kann ich einen Proxy für mehrere LinkedIn-Konten verwenden?Nein

Nein. LinkedIn verfolgt, welche IPs auf welche Konten zugreifen. Zwei Konten über dieselbe IP sehen aus, als würde eine Person versuchen, das System zu manipulieren. Verwenden Sie immer einen dedizierten Proxy pro Konto.

Was passiert, wenn mein Konto eingeschränkt wird?Automatisierung stoppen

Stoppen Sie sofort jede Automatisierung. Melden Sie sich von allen Tools ab. Leeren Sie Ihren Browser-Cache. Warten Sie 48–72 Stunden – versuchen Sie in dieser Zeit nicht, sich anzumelden. Melden Sie sich nach der Wartezeit manuell von einer sauberen IP (Residential oder ISP) an. Sollte die Einschränkung nicht aufgehoben werden, wenden Sie sich mit Ihrer ID an den LinkedIn-Support.

Welcher Proxy-Typ eignet sich am besten für LinkedIn-Scraping?Je nach Login

Für das Scraping öffentlicher Seiten ohne Anmeldung eignen sich rotierende Rechenzentrums-Proxys gut. Für das Scraping mit eingelogtem Konto sollten Sie Residential-Proxys verwenden – einen pro Konto. FineProxys Rechenzentrums-Pool (100.000 IPs) ist eine solide Wahl für die großangelegte öffentliche Datenerfassung, bei der Sie Volumen und Geschwindigkeit benötigen.

Leitfaden

Wie LinkedIn Sie erwischt – und was Sie dagegen tun können

4 Min. LesezeitFineProxy-Netzwerkteam

LinkedIn ist nicht kompatibel mit Automatisierung. Ob Sie Outreach-Kampagnen durchführen, Lead-Daten abrufen oder einfach nur von einer Region aus auf Ihr Konto zugreifen möchten, in der die Plattform nicht verfügbar ist – irgendwann werden Sie auf Einschränkungen stoßen. Hier erfahren Sie, was tatsächlich passiert und wie Proxys dabei helfen.

Das Muster-Problem

LinkedIn zählt nicht nur Ihre Aktionen – es beobachtet Ihr Verhalten. Klickgeschwindigkeit, Zeitabstände zwischen Kontaktanfragen, wie Sie durch die Seite navigieren, ob Sie scrollen oder direkt auf den „Vernetzen"-Button springen. Wirkt Ihr Verhalten mechanisch, kann bereits eine Aktivität von 20 Verbindungen pro Tag eine Warnung auslösen.Frühe Warnsignale, dass etwas nicht stimmt: erzwungene Abmeldungen, Aufforderungen zur Identitätsverifizierung, Sitzungen, die ohne Grund ablaufen. Das sind keine Bugs — LinkedIn sagt Ihnen damit, dass Sie langsamer machen sollen.

Warum Ihre IP eine Rolle spielt

LinkedIn pflegt Listen von IP-Bereichen, die Rechenzentren zugeordnet sind. Wenn Ihre IP zu einem bekannten Hosting-Anbieter gehört, betrachtet die Plattform jede Aktion von dieser Adresse mit erhöhter Skepsis. Kombinieren Sie eine Rechenzentrums-IP mit jeglicher Automatisierung, riskieren Sie einen 403-Fehler oder eine vollständige Kontosperrung.Deshalb sind Residential-Proxys die erste Wahl für alles, was mit Kontoaktivität zusammenhängt. Sie sehen aus wie reguläre Heimverbindungen, sodass LinkedIn keinen Grund hat, sie zu flaggen.Das bedeutet nicht, dass Rechenzentrums-Proxys nutzlos sind. Für das Scraping öffentlicher Stellenanzeigen oder Unternehmensseiten – also Aufgaben, bei denen Sie sich nicht in ein Konto einloggen – funktionieren Rechenzentrums-IPs problemlos, solange Sie sie rotieren. FineProxy bietet dedizierte Rechenzentrums-IPs, die nicht mit Hunderten anderer Nutzer geteilt werden – das macht einen echten Unterschied.

Den richtigen Proxy für Ihre Aufgabe wählen

Für Lead-Generierung und Outreach – eine statische Residential-IP pro Konto. Kein Teilen, kein Wechseln. LinkedIn verknüpft Ihr Konto mit einem Standort, und ein plötzlicher Sprung von New York nach Singapur führt sofort dazu, dass Sie geflaggt werden.Für Scraping im großen Maßstab – rotierende Proxys, die nach jeweils 200–300 Anfragen die IP wechseln. Rechenzentrums-Proxys sind hierfür schnell und günstig. FineProxy’s Pool von 100.000 Rechenzentrums-IPs bietet Ihnen mehr als genug Spielraum.Für den Zugriff auf LinkedIn aus gesperrten Regionen – ein Proxy, der LinkedIn von einem beliebigen Standort aus öffnet, funktioniert hier zuverlässig. Wählen Sie einen Server in einem Land, in dem die Plattform verfügbar ist. ISP-Proxys von FineProxy sind dabei eine ausgezeichnete Wahl, da sie die Stabilität von Rechenzentrums-Geschwindigkeiten mit IP-Adressen echter Internetanbieter kombinieren.

Vergessen Sie das Browser-Fingerprinting nicht

Eine saubere IP allein reicht nicht aus. LinkedIn prüft auch Ihren Browser-Fingerprint – User-Agent-String, HTTP-Header, Bildschirmauflösung, Zeitzone und Spracheinstellungen. Wenn Ihr Fingerprint nicht zur Geo-Region Ihres Proxys passt oder wie eine Standard-Headless-Browser-Signatur aussieht, werden Sie selbst mit einer Residential-IP geflaggt. Verwenden Sie Anti-Detect-Browser oder stellen Sie sicher, dass Ihr Automatisierungstool (Phantombuster, Dux-Soup, Linked Helper usw.) realistische Header sendet, die zu Ihrem Proxy-Standort passen. Die Proxys von FineProxy funktionieren nahtlos mit allen gängigen LinkedIn-Automatisierungsplattformen – die IP-Seite ist damit abgedeckt. Stellen Sie nur sicher, dass der Rest Ihres Setups ebenfalls stimmig ist.

Die Warm-up-Regel

Neue oder inaktive Konten benötigen eine Eingewöhnungsphase. Verbinden Sie ein frisches Konto nicht sofort mit einem Automatisierungstool und feuern Sie am ersten Tag 100 Anfragen ab. Beginnen Sie manuell – surfen Sie, liken Sie ein paar Beiträge, senden Sie 5–10 Kontaktanfragen von Hand. Steigern Sie das Volumen über 2–3 Wochen schrittweise. LinkedIn vergleicht Ihre aktuelle Aktivität mit Ihrer bisherigen Historie – ein plötzlicher Sprung von null auf aggressive Automatisierung ist der sicherste Weg, gesperrt zu werden.

Ein Proxy, ein Konto

Das ist die wichtigste Regel beim Betrieb mehrerer Konten. Jedes LinkedIn-Konto benötigt eine eigene dedizierte IP. Teilen sich zwei Konten eine IP, verknüpft LinkedIn sie miteinander – und wird eines gesperrt, zieht das andere nach.