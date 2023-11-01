LinkedIn अनब्लॉक करें

LinkedIn ऑटोमेशन के साथ आसानी से नहीं निपटता। चाहे आप आउटरीच कैम्पेन चला रहे हों, लीड डेटा पुल कर रहे हों, या बस किसी ऐसे रीजन से अपना अकाउंट एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हों जहाँ प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध नहीं है — किसी न किसी पॉइंट पर आपको रिस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा। यहाँ बताया गया है कि असल में क्या होता है और प्रॉक्सी कैसे मदद करती हैं।

पैटर्न की समस्या

LinkedIn सिर्फ़ आपके एक्शन काउंट नहीं करता। यह ट्रैक करता है कि आप कैसे बिहेव करते हैं। क्लिक की स्पीड, कनेक्शन रिक्वेस्ट के बीच का टाइम, पेज को कैसे नेविगेट करते हैं, स्क्रॉल करते हैं या सीधे «Connect» बटन पर जंप करते हैं। अगर आपका बिहेवियर मैकेनिकल दिखता है, तो दिन में 20 कनेक्शन भी वॉर्निंग ट्रिगर कर सकते हैं।खतरे के शुरुआती संकेत: जबरन लॉगआउट, “अपनी पहचान सत्यापित करें” प्रॉम्प्ट, बिना किसी कारण सेशन एक्सपायर होना। ये बग नहीं हैं — ये LinkedIn का आपको धीमा पड़ने का संकेत है।

आपका IP क्यों मायने रखता है

LinkedIn डेटा सेंटर से जुड़ी IP रेंज की सूचियाँ रखता है। अगर आपका IP किसी जानी-मानी होस्टिंग कंपनी का है, तो प्लेटफ़ॉर्म उस एड्रेस से आने वाली हर गतिविधि को अतिरिक्त संदेह की नज़र से देखता है। डेटासेंटर IP के साथ किसी भी तरह का ऑटोमेशन मिला दें — और 403 एरर या पूर्ण अकाउंट रिस्ट्रिक्शन तय है।यही कारण है कि अकाउंट एक्टिविटी वाले किसी भी काम के लिए रेजिडेंशियल प्रॉक्सी डिफ़ॉल्ट विकल्प हैं। ये सामान्य होम कनेक्शन जैसे दिखते हैं, इसलिए LinkedIn के पास इन्हें फ़्लैग करने का कोई कारण नहीं होता।हालाँकि, डेटासेंटर प्रॉक्सी बेकार नहीं हैं। पब्लिक जॉब लिस्टिंग या कंपनी पेज स्क्रैप करने जैसे कामों के लिए — जहाँ आप किसी अकाउंट में लॉगिन नहीं करते — डेटासेंटर IP अच्छे से काम करते हैं बशर्ते आप उन्हें रोटेट करें। FineProxy डेडिकेटेड डेटासेंटर IP ऑफ़र करता है जो सैकड़ों यूज़र्स में शेयर नहीं किए जाते, और इससे असल में बड़ा फ़र्क़ पड़ता है।

अपने काम के लिए सही प्रॉक्सी चुनना

लीड जेनरेशन और आउटरीच के लिए — हर अकाउंट के लिए एक स्टैटिक रेजिडेंशियल IP। न शेयरिंग, न स्विचिंग। LinkedIn आपके अकाउंट को एक लोकेशन से जोड़ता है, और न्यूयॉर्क से सिंगापुर अचानक जंप करने पर आप तुरंत फ़्लैग हो जाएंगे।बड़े पैमाने पर स्क्रैपिंग के लिए — रोटेटिंग प्रॉक्सी, हर 200-300 रिक्वेस्ट के बाद IP बदलें। डेटासेंटर प्रॉक्सी इसके लिए तेज़ और सस्ते हैं। FineProxy का 100,000 डेटासेंटर IP का पूल आपको भरपूर स्पेस देता है।प्रतिबंधित क्षेत्रों से LinkedIn एक्सेस करने के लिए — किसी भी लोकेशन से LinkedIn खोलने के लिए प्रॉक्सी काम करती है। ऐसे देश का सर्वर चुनें जहाँ प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध हो। FineProxy के ISP प्रॉक्सी यहाँ बेहतरीन विकल्प हैं क्योंकि ये डेटासेंटर जैसी स्पीड की स्थिरता को असली इंटरनेट प्रोवाइडर के IP एड्रेस के साथ जोड़ते हैं।

ब्राउज़र फ़िंगरप्रिंटिंग को न भूलें

सिर्फ़ क्लीन IP काफ़ी नहीं है। LinkedIn आपका ब्राउज़र फ़िंगरप्रिंट भी इंस्पेक्ट करता है — User-Agent स्ट्रिंग, HTTP हेडर्स, स्क्रीन रेज़ोल्यूशन, टाइमज़ोन और लैंग्वेज सेटिंग्स। अगर आपका फ़िंगरप्रिंट आपकी प्रॉक्सी के जियो से मैच नहीं करता या डिफ़ॉल्ट हेडलेस-ब्राउज़र सिग्नेचर जैसा दिखता है, तो रेजिडेंशियल IP पर भी आप फ़्लैग हो जाएँगे। एंटी-डिटेक्ट ब्राउज़र इस्तेमाल करें या यह सुनिश्चित करें कि आपका ऑटोमेशन टूल (Phantombuster, Dux-Soup, Linked Helper आदि) रियलिस्टिक हेडर्स भेजे जो आपकी प्रॉक्सी लोकेशन से मैच करें। FineProxy की प्रॉक्सी सभी प्रमुख LinkedIn ऑटोमेशन प्लेटफ़ॉर्म के साथ सीमलेसली काम करती हैं, तो IP वाला हिस्सा कवर है — बस यह सुनिश्चित करें कि आपका बाकी सेटअप भी मैच करे।

वार्म-अप नियम

नए या लंबे समय से निष्क्रिय अकाउंट को वार्म-अप पीरियड की ज़रूरत होती है। एक नया अकाउंट बनाकर तुरंत ऑटोमेशन टूल से कनेक्ट करके पहले दिन ही 100 रिक्वेस्ट न भेजें। मैन्युअली शुरू करें — ब्राउज़ करें, कुछ पोस्ट लाइक करें, हाथ से 5-10 कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें। 2-3 हफ़्तों में धीरे-धीरे बढ़ाएँ। LinkedIn आपकी मौजूदा एक्टिविटी की तुलना आपकी पिछली हिस्ट्री से करता है, इसलिए शून्य से अचानक एग्रेसिव ऑटोमेशन पर जाना अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होने का सबसे तेज़ रास्ता है।

एक प्रॉक्सी, एक अकाउंट