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LinkedIn अनब्लॉक करें

LinkedIn के लिए डेडिकेटेड IPv4 प्रॉक्सी: हर अकाउंट के लिए एक IP, स्क्रैपिंग के लिए 100,000 डेटासेंटर IP, HTTP/HTTPS/SOCKS5, इंस्टेंट डिलीवरी।

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: ISP.

डेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझासमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेयहाँ अनुशंसितISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • LinkedIn अकाउंट प्रबंधन के लिए 100 ISP IP खरीदें
  • मेरी प्रॉक्सी सेवा के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • मेरी प्रॉक्सी सूचियाँ JSON में निर्यात करें
  • आज सबसे अधिक त्रुटि दर वाली सेवाएँ देखें
  • मेरी प्रॉक्सी सेवाओं की स्थिति और बिलिंग विवरण देखें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

अकाउंट संचालन

मैं इस सेवा के साथ एक साल से काम कर रहा हूँ और हमेशा सब कुछ ठीक रहता है, कोई प्रतिबंध या असहमति नहीं! उपयोग करने में आसान, कोई अनावश्यक फीचर्स नहीं, बस वही है जो चाहिए। मैं इसे शॉवर में करता हूँ! मुझे इस प्रॉक्सी में कोई कमी नहीं मिली।

Anton SmirnovFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मैं FineProxy.org के साथ दो साल से अधिक समय से काम कर रहा हूँ, और मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि यह सबसे स्थिर प्रदाता है जिसके साथ मैंने कभी काम किया है। मैं एक दर्जन से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट्स संभालता हूँ और हर एक को एक समर्पित IP की आवश्यकता होती है। एक भी बार मुझे "ब्लैकलिस्टेड" पते के कारण कोई ब्लॉक नहीं मिला। सर्वर अपटाइम लगभग 99.9% है, जो स्वचालित मार्केटिंग अभियानों के दौरान महत्वपूर्ण है। स्पीड से अधिक संतोषजनक है, डेटा आसानी से बहता है बिना पीक घंटों के दौरान परेशान करने वाली धीमी गति के। प्रबंधन पैनल सहज है और प्रॉक्सी सूची वास्तविक समय में अपडेट होती रहती है। FineProxy मानसिक शांति के समान है।

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

स्थान और स्टॉक

Fineproxy एक ठोस प्रॉक्सी प्रदाता है जिसमें दुनिया भर में सर्वरों का अच्छा चयन है। मैंने उनकी सेवाओं का कई महीनों तक उपयोग किया है, मुख्य रूप से SEO उपकरणों और बाजार अनुसंधान के लिए, और प्रदर्शन लगातार विश्वसनीय रहा है। कनेक्शन की गति तेज है, और आईपी शायद ही कभी ब्लॉक या फ्लैग किए जाते हैं। उनका डैशबोर्ड नेविगेट करने में आसान है, और प्रॉक्सी सेट करना सरल है। ग्राहक समर्थन पेशेवर है और पूछताछ का जल्दी उत्तर देता है। मूल्य संरचना प्रतिस्पर्धात्मक है, विशेष रूप से थोक पैकेजों के लिए। समग्र रूप से, Fineproxy.org व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग दोनों के लिए उत्कृष्ट मूल्य और भरोसेमंद सेवा प्रदान करता है।

KavieDieg, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मैं Fineproxy की सेवा से बहुत संतुष्ट हूं। उनका प्रॉक्सी नेटवर्क बड़ा और शक्तिशाली है, जो स्थिर और तेज़ कनेक्शन प्रदान करता है। उनकी साइट नेविगेट करने में आसान है, और तकनीकी सहायता उत्तरदायी और मददगार है। यह उन लोगों के लिए एक ठोस विकल्प है जो अपनी ब्राउज़िंग को सुरक्षित करना या भौगोलिक प्रतिबंधों को बायपास करना चाहते हैं।

amarghezaliSaasHub, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

लोड के दौरान गति

FineProxy मेरे व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए एक विश्वसनीय उपकरण रहा है। प्रॉक्सी तेज़, स्थिर और कई स्थानों से सुलभ हैं। यह किफायती है और ग्राहक सेवा टीम उत्तरदायी और जानकार है। किसी को भी इसकी आवश्यकता हो उन्हें इसकी अत्यधिक सिफारिश की जाती है। यह पढ़ें और एक अन्य लिखें।

W3sazzadProxyRate, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

अब तक इस्तेमाल की गई सबसे अच्छी प्रॉक्सी सेवा। अत्यधिक अनुशंसित। 8 महीनों से बिना किसी समस्या के उपयोग कर रहा हूँ।

matTrustpilot, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
क्या LinkedIn डेटासेंटर प्रॉक्सी को ब्लॉक करता है?नहीं

सभी नहीं, लेकिन प्लेटफ़ॉर्म उन IP रेंज को फ़्लैग ज़रूर करता है जो जानी-मानी होस्टिंग प्रोवाइडर्स की हैं। शेयर्ड डेटासेंटर IP जिन्हें एक साथ कई लोग यूज़ करते हैं, जल्दी ब्लॉक हो जाते हैं। डेडिकेटेड डेटासेंटर IP — जैसे FineProxy देता है — काफ़ी बेहतर टिकते हैं क्योंकि उस एड्रेस पर सिर्फ़ आप अकेले यूज़र होते हैं। अकाउंट लॉगिन वाले किसी भी काम के लिए, रेजिडेंशियल या ISP प्रॉक्सी फिर भी ज़्यादा सेफ़ ऑप्शन हैं।

मुझे "403 Forbidden" एरर मिल रही है। मैं क्या करूँ?IP बदलें

इसका आमतौर पर मतलब है कि LinkedIn ने आपका IP ब्लॉक कर दिया है। किसी दूसरे प्रॉक्सी पर स्विच करें, अपनी कुकीज़ क्लियर करें, और दोबारा कोशिश करने से पहले कम से कम कुछ घंटे इंतज़ार करें। अगर यह बार-बार हो रहा है, तो संभवतः आपके प्रॉक्सी प्रोवाइडर के IP LinkedIn पर बर्न हो चुके हैं — FineProxy जैसे प्रोवाइडर पर स्विच करने पर विचार करें, जहाँ IP क्लीनर हैं और ओवरसोल्ड नहीं हैं, जो LinkedIn एक्सेस के लिए सबसे अच्छा प्रॉक्सी प्रदान करता है।

क्या मैं एक प्रॉक्सी से कई LinkedIn अकाउंट चला सकता हूँ?नहीं

नहीं। LinkedIn ट्रैक करता है कि कौन-सा IP किस अकाउंट को एक्सेस कर रहा है। एक ही IP पर दो अकाउंट ऐसे दिखते हैं जैसे कोई एक ही व्यक्ति सिस्टम को गेम कर रहा है। हमेशा हर अकाउंट के लिए एक डेडिकेटेड प्रॉक्सी इस्तेमाल करें।

अगर मेरा अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाए तो क्या होगा?ऑटोमेशन रोकें

सारा ऑटोमेशन तुरंत बंद करें। हर टूल से लॉग आउट करें। अपना ब्राउज़र क्लियर करें। 48-72 घंटे इंतज़ार करें — इस दौरान लॉगिन करने की कोशिश न करें। वेटिंग पीरियड के बाद, किसी क्लीन IP (रेजिडेंशियल या ISP) से मैन्युअली लॉगिन करें। अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं हटता, तो अपनी ID तैयार रखकर LinkedIn सपोर्ट से संपर्क करें।

LinkedIn स्क्रैपिंग के लिए कौन सा प्रॉक्सी टाइप सबसे अच्छा है?लॉगिन पर निर्भर

बिना लॉगिन किए पब्लिक पेज स्क्रैप करने के लिए, रोटेशन वाली डेटासेंटर प्रॉक्सी अच्छी तरह काम करती हैं। किसी अकाउंट में लॉगिन रहकर स्क्रैप करने के लिए, रेजिडेंशियल प्रॉक्सी इस्तेमाल करें — हर अकाउंट के लिए एक। FineProxy का डेटासेंटर पूल (100,000 IP) बड़े स्केल पर पब्लिक डेटा कलेक्शन के लिए बढ़िया ऑप्शन है जहाँ आपको वॉल्यूम और स्पीड दोनों चाहिए।

गाइड

LinkedIn आपको कैसे पकड़ता है — और इससे कैसे बचें

4 मिनट पढ़ेंFineProxy नेटवर्क टीम

LinkedIn ऑटोमेशन के साथ आसानी से नहीं निपटता। चाहे आप आउटरीच कैम्पेन चला रहे हों, लीड डेटा पुल कर रहे हों, या बस किसी ऐसे रीजन से अपना अकाउंट एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हों जहाँ प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध नहीं है — किसी न किसी पॉइंट पर आपको रिस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा। यहाँ बताया गया है कि असल में क्या होता है और प्रॉक्सी कैसे मदद करती हैं।

पैटर्न की समस्या

LinkedIn सिर्फ़ आपके एक्शन काउंट नहीं करता। यह ट्रैक करता है कि आप कैसे बिहेव करते हैं। क्लिक की स्पीड, कनेक्शन रिक्वेस्ट के बीच का टाइम, पेज को कैसे नेविगेट करते हैं, स्क्रॉल करते हैं या सीधे «Connect» बटन पर जंप करते हैं। अगर आपका बिहेवियर मैकेनिकल दिखता है, तो दिन में 20 कनेक्शन भी वॉर्निंग ट्रिगर कर सकते हैं।खतरे के शुरुआती संकेत: जबरन लॉगआउट, “अपनी पहचान सत्यापित करें” प्रॉम्प्ट, बिना किसी कारण सेशन एक्सपायर होना। ये बग नहीं हैं — ये LinkedIn का आपको धीमा पड़ने का संकेत है।

आपका IP क्यों मायने रखता है

LinkedIn डेटा सेंटर से जुड़ी IP रेंज की सूचियाँ रखता है। अगर आपका IP किसी जानी-मानी होस्टिंग कंपनी का है, तो प्लेटफ़ॉर्म उस एड्रेस से आने वाली हर गतिविधि को अतिरिक्त संदेह की नज़र से देखता है। डेटासेंटर IP के साथ किसी भी तरह का ऑटोमेशन मिला दें — और 403 एरर या पूर्ण अकाउंट रिस्ट्रिक्शन तय है।यही कारण है कि अकाउंट एक्टिविटी वाले किसी भी काम के लिए रेजिडेंशियल प्रॉक्सी डिफ़ॉल्ट विकल्प हैं। ये सामान्य होम कनेक्शन जैसे दिखते हैं, इसलिए LinkedIn के पास इन्हें फ़्लैग करने का कोई कारण नहीं होता।हालाँकि, डेटासेंटर प्रॉक्सी बेकार नहीं हैं। पब्लिक जॉब लिस्टिंग या कंपनी पेज स्क्रैप करने जैसे कामों के लिए — जहाँ आप किसी अकाउंट में लॉगिन नहीं करते — डेटासेंटर IP अच्छे से काम करते हैं बशर्ते आप उन्हें रोटेट करें। FineProxy डेडिकेटेड डेटासेंटर IP ऑफ़र करता है जो सैकड़ों यूज़र्स में शेयर नहीं किए जाते, और इससे असल में बड़ा फ़र्क़ पड़ता है।

अपने काम के लिए सही प्रॉक्सी चुनना

लीड जेनरेशन और आउटरीच के लिए — हर अकाउंट के लिए एक स्टैटिक रेजिडेंशियल IP। न शेयरिंग, न स्विचिंग। LinkedIn आपके अकाउंट को एक लोकेशन से जोड़ता है, और न्यूयॉर्क से सिंगापुर अचानक जंप करने पर आप तुरंत फ़्लैग हो जाएंगे।बड़े पैमाने पर स्क्रैपिंग के लिए — रोटेटिंग प्रॉक्सी, हर 200-300 रिक्वेस्ट के बाद IP बदलें। डेटासेंटर प्रॉक्सी इसके लिए तेज़ और सस्ते हैं। FineProxy का 100,000 डेटासेंटर IP का पूल आपको भरपूर स्पेस देता है।प्रतिबंधित क्षेत्रों से LinkedIn एक्सेस करने के लिए — किसी भी लोकेशन से LinkedIn खोलने के लिए प्रॉक्सी काम करती है। ऐसे देश का सर्वर चुनें जहाँ प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध हो। FineProxy के ISP प्रॉक्सी यहाँ बेहतरीन विकल्प हैं क्योंकि ये डेटासेंटर जैसी स्पीड की स्थिरता को असली इंटरनेट प्रोवाइडर के IP एड्रेस के साथ जोड़ते हैं।

ब्राउज़र फ़िंगरप्रिंटिंग को न भूलें

सिर्फ़ क्लीन IP काफ़ी नहीं है। LinkedIn आपका ब्राउज़र फ़िंगरप्रिंट भी इंस्पेक्ट करता है — User-Agent स्ट्रिंग, HTTP हेडर्स, स्क्रीन रेज़ोल्यूशन, टाइमज़ोन और लैंग्वेज सेटिंग्स। अगर आपका फ़िंगरप्रिंट आपकी प्रॉक्सी के जियो से मैच नहीं करता या डिफ़ॉल्ट हेडलेस-ब्राउज़र सिग्नेचर जैसा दिखता है, तो रेजिडेंशियल IP पर भी आप फ़्लैग हो जाएँगे। एंटी-डिटेक्ट ब्राउज़र इस्तेमाल करें या यह सुनिश्चित करें कि आपका ऑटोमेशन टूल (Phantombuster, Dux-Soup, Linked Helper आदि) रियलिस्टिक हेडर्स भेजे जो आपकी प्रॉक्सी लोकेशन से मैच करें। FineProxy की प्रॉक्सी सभी प्रमुख LinkedIn ऑटोमेशन प्लेटफ़ॉर्म के साथ सीमलेसली काम करती हैं, तो IP वाला हिस्सा कवर है — बस यह सुनिश्चित करें कि आपका बाकी सेटअप भी मैच करे।

वार्म-अप नियम

नए या लंबे समय से निष्क्रिय अकाउंट को वार्म-अप पीरियड की ज़रूरत होती है। एक नया अकाउंट बनाकर तुरंत ऑटोमेशन टूल से कनेक्ट करके पहले दिन ही 100 रिक्वेस्ट न भेजें। मैन्युअली शुरू करें — ब्राउज़ करें, कुछ पोस्ट लाइक करें, हाथ से 5-10 कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें। 2-3 हफ़्तों में धीरे-धीरे बढ़ाएँ। LinkedIn आपकी मौजूदा एक्टिविटी की तुलना आपकी पिछली हिस्ट्री से करता है, इसलिए शून्य से अचानक एग्रेसिव ऑटोमेशन पर जाना अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होने का सबसे तेज़ रास्ता है।

एक प्रॉक्सी, एक अकाउंट

मल्टी-अकाउंट वर्क के लिए यह सबसे ज़रूरी नियम है। हर LinkedIn अकाउंट को अपना डेडिकेटेड IP चाहिए। अगर दो अकाउंट एक ही IP शेयर करते हैं, तो LinkedIn उन्हें कनेक्ट कर लेता है — और अगर एक बैन होता है, तो दूसरा भी बैन होगा।