अद्यतन: 18 जनवरी 2026 प्रिंट करें

FineProxy सेवाओं का उपयोग करके, आप सभी लागू कानूनों और विनियमों का पालन करने तथा इन शर्तों या अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाली किसी भी गतिविधि से बचने के लिए सहमत होते हैं।

निम्नलिखित गतिविधियाँ सख्त रूप से प्रतिबंधित हैं:

अवैध या गैरकानूनी गतिविधियाँ।

सेवाओं का ऐसे किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग जो स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों या विनियमों का उल्लंघन करता हो, जिसमें धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, डेटा तक अनधिकृत पहुँच, या पहचान की चोरी शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

सेवाओं का ऐसे किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग जो स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों या विनियमों का उल्लंघन करता हो, जिसमें धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, डेटा तक अनधिकृत पहुँच, या पहचान की चोरी शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। उत्पीड़न और दुर्व्यवहार।

कोई भी ऐसी कार्रवाई या संचार जो धमकीपूर्ण, अपमानजनक, उत्पीड़नकारी, किसी अन्य व्यक्ति की गोपनीयता में हस्तक्षेप करने वाला, या अन्यथा हानिकारक हो।

कोई भी ऐसी कार्रवाई या संचार जो धमकीपूर्ण, अपमानजनक, उत्पीड़नकारी, किसी अन्य व्यक्ति की गोपनीयता में हस्तक्षेप करने वाला, या अन्यथा हानिकारक हो। दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर और हानिकारक कोड।

वायरस, मैलवेयर, स्पाइवेयर, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, रैनसमवेयर, या किसी अन्य दुर्भावनापूर्ण या विनाशकारी कोड या निर्देशों का उपयोग, वितरण या प्रसारण।

वायरस, मैलवेयर, स्पाइवेयर, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, रैनसमवेयर, या किसी अन्य दुर्भावनापूर्ण या विनाशकारी कोड या निर्देशों का उपयोग, वितरण या प्रसारण। इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग।

संचार या डेटा का अनधिकृत अवरोधन, निगरानी, संशोधन या पुनर्निर्देशन।

संचार या डेटा का अनधिकृत अवरोधन, निगरानी, संशोधन या पुनर्निर्देशन। हानिकारक या हिंसक आचरण।

दूसरों को नुकसान पहुँचाने, हिंसा भड़काने, या उम्र, लिंग, नस्ल, जातीयता, राष्ट्रीयता, धर्म, यौन अभिविन्यास, विकलांगता, भौगोलिक स्थान, या किसी अन्य संरक्षित विशेषता के आधार पर भेदभाव या घृणा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई गतिविधियाँ।

दूसरों को नुकसान पहुँचाने, हिंसा भड़काने, या उम्र, लिंग, नस्ल, जातीयता, राष्ट्रीयता, धर्म, यौन अभिविन्यास, विकलांगता, भौगोलिक स्थान, या किसी अन्य संरक्षित विशेषता के आधार पर भेदभाव या घृणा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई गतिविधियाँ। बाल शोषण।

नाबालिगों से संबंधित किसी भी प्रकार का शोषण, दुर्व्यवहार या नुकसान।

नाबालिगों से संबंधित किसी भी प्रकार का शोषण, दुर्व्यवहार या नुकसान। अवैध वस्तुएँ और सेवाएँ।

अवैध या नियंत्रित वस्तुओं या सेवाओं का विज्ञापन, बिक्री, खरीद या उनमें सहायता करना।

अवैध या नियंत्रित वस्तुओं या सेवाओं का विज्ञापन, बिक्री, खरीद या उनमें सहायता करना। अश्लील सामग्री।

जहाँ लागू कानून द्वारा निषिद्ध हो, वहाँ स्पष्ट यौन सामग्री या हिंसा वाली सामग्री को होस्ट करना, प्रसारित करना या उस तक पहुँच प्रदान करना।

जहाँ लागू कानून द्वारा निषिद्ध हो, वहाँ स्पष्ट यौन सामग्री या हिंसा वाली सामग्री को होस्ट करना, प्रसारित करना या उस तक पहुँच प्रदान करना। डेटा हार्वेस्टिंग और गोपनीयता उल्लंघन।

व्यक्तिगत डेटा का अनधिकृत संग्रह, स्क्रैपिंग या हार्वेस्टिंग, जिसमें अकाउंट क्रेडेंशियल्स या ईमेल पते शामिल हैं।

व्यक्तिगत डेटा का अनधिकृत संग्रह, स्क्रैपिंग या हार्वेस्टिंग, जिसमें अकाउंट क्रेडेंशियल्स या ईमेल पते शामिल हैं। सेवा का दुरुपयोग और नेटवर्क हस्तक्षेप।

कोई भी गतिविधि जो FineProxy सेवाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर या कनेक्टेड नेटवर्क को बाधित करती है, उनमें हस्तक्षेप करती है, या उन पर अत्यधिक लोड डालती है, जिसमें DDoS हमले या इसी प्रकार का विघटनकारी व्यवहार शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

कोई भी गतिविधि जो FineProxy सेवाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर या कनेक्टेड नेटवर्क को बाधित करती है, उनमें हस्तक्षेप करती है, या उन पर अत्यधिक लोड डालती है, जिसमें DDoS हमले या इसी प्रकार का विघटनकारी व्यवहार शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। बौद्धिक संपदा उल्लंघन।

किसी भी तृतीय पक्ष के कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट या अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन करना।

किसी भी तृतीय पक्ष के कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट या अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन करना। खाता अखंडता।

अस्थायी, डिस्पोजेबल, या गैर-मौजूद ईमेल पतों का उपयोग करके खाते बनाना। उपयोगकर्ताओं को अपने खाते से जुड़ा एक वैध और सुलभ ईमेल पता बनाए रखना आवश्यक है।

अस्थायी, डिस्पोजेबल, या गैर-मौजूद ईमेल पतों का उपयोग करके खाते बनाना। उपयोगकर्ताओं को अपने खाते से जुड़ा एक वैध और सुलभ ईमेल पता बनाए रखना आवश्यक है। अनधिकृत पुनर्विक्रय या डुप्लीकेशन।

FineProxy की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी भी FineProxy सेवा को बेचना, पुनर्विक्रय करना, सबलाइसेंस देना या डुप्लीकेट करना।

ये उदाहरण संपूर्ण नहीं हैं। FineProxy अपने एकमात्र विवेकाधिकार से यह निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है कि कोई गतिविधि इन शर्तों का उल्लंघन करती है या नहीं। FineProxy को किसी भी ऐसी सामग्री को हटाने या किसी भी उपयोगकर्ता खाते को निलंबित करने का अधिकार है जिसे वह इन शर्तों का उल्लंघन मानता है।

हम इन शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सेवाओं के उपयोग की निगरानी करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। संदिग्ध या पुष्ट उल्लंघनों की स्थिति में, FineProxy अपने विवेकाधिकार से और कानून द्वारा अनुमत होने पर बिना पूर्व सूचना के:

प्रभावित सेवा या उपयोगकर्ता खाते को निलंबित या समाप्त कर सकता है;

सेवाओं तक पहुँच को प्रतिबंधित या अवरुद्ध कर सकता है;

गैरकानूनी गतिविधियों की रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को कर सकता है;

सेवाओं, हमारे ग्राहकों, या तृतीय पक्षों की सुरक्षा के लिए यथोचित आवश्यक कोई भी अन्य कार्रवाई कर सकता है।

सेवाओं का उपयोग करके, आप इन नियमों का पालन करने और इनसे बाध्य होने के लिए सहमत होते हैं।

सेवा की शर्तें