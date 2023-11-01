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ग्लोबल प्रॉक्सी

100–50,000 datacenter IP मिक्स्ड सबनेट में, अपना ASN, HTTP/HTTPS/SOCKS5, 500 Mbps तक — फ्लैट रेट, अनलिमिटेड ट्रैफ़िक।

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: डेटा सेंटर पैकेज.

यहाँ अनुशंसितडेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझासमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • वैश्विक मिश्रण से 5,000 डेटा सेंटर IP खरीदें और 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • मेरे वैश्विक प्रॉक्सी ट्रैफ़िक की आज की सफलता दर देखें
  • इस सप्ताह समाप्त हो रही हर सेवा का नवीनीकरण करें, $200 से कम
  • अगला रिफ़्रेश मुफ़्त होने पर मेरे IP रोटेट करें
  • नवीनतम प्रॉक्सी सूची JSON के रूप में एक्सपोर्ट करें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

स्थान और स्टॉक

हाल ही में मैंने FineProxy का विस्तृत समीक्षा देखा और खुद इसे आजमाने का निर्णय लिया। जो बात मुझे खास लगी वह यह है कि सेवा कितनी लचीली और उपयोगकर्ता के अनुकूल है। वे विभिन्न प्रकार की प्रॉक्सी (IPv4, मोबाइल, रेसिडेंशियल) और विभिन्न स्थान प्रदान करते हैं, जो इसे कई उपयोग मामलों जैसे कि SEO, स्क्रैपिंग, या सामान्य ब्राउज़िंग के लिए उपयुक्त बनाता है। मूल्य निर्धारण भी काफी लचीला है, छोटे और बड़े उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए योजनाएं हैं, और मुझे यह वास्तव में पसंद आया कि वे मुफ्त परीक्षण प्रदान करते हैं ताकि आप प्रतिबद्ध होने से पहले प्रदर्शन का परीक्षण कर सकें। एक और सकारात्मक बिंदु सरल डैशबोर्ड और आसान सेटअप है—शुरुआती भी बिना किसी भ्रम के शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा, सुरक्षा और गुमनामी पर उनका ध्यान सेवा को दीर्घकालिक उपयोग के लिए विश्वसनीय बनाता है। कुल मिलाकर, समीक्षा और मेरे अनुभव के आधार पर, FineProxy एक ठोस और भरोसेमंद प्रॉक्सी प्रदाता लगता है जिसमें अच्छा प्रदर्शन, उचित मूल्य निर्धारण, और सहायक सुविधाएं हैं।

BasharDieg, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

Fineproxy का कंट्रोल पैनल सहज और उपयोग में आसान है। मैं सेकेंडों में आईपी या देशों को बिना तकनीकी परेशानी के बदल सकता हूँ।

NisargFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

लोड के दौरान गति

FineProxy उन लोगों के लिए एक शानदार विकल्प है जो ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं। उनके प्रॉक्सी केवल तेज़ और भरोसेमंद नहीं हैं बल्कि पूरी तरह सुरक्षित भी हैं — कोई एंटीवायरस चेतावनी या समस्या नहीं है। मुझे उनके सेवाओं का उपयोग करते समय आत्मविश्वास महसूस होता है यह जानकर कि वे सुरक्षा और गोपनीयता को प्राथमिकता देते हैं। चिंता-मुक्त ब्राउज़िंग अनुभव के लिए अत्यधिक अनुशंसित!

kavm.85Norton Safe Web, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

FineProxy मेरे लिए सुचारू, बिना रुकावट वाले ब्राउज़िंग के लिए मेरी पसंदीदा सेवा है। उनके प्रॉक्सी विभिन्न कार्यों के लिए अच्छी तरह से काम करते हैं और बिना किसी समस्या के प्रदर्शन करते हैं। मूल्य निर्धारण योजनाएँ लचीली हैं, जो एक बड़ा फायदा है। इससे अधिक क्या चाहिए!

josseramaSaasHub, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं

हम दो साल से FineProxy का उपयोग कर रहे हैं। असीमित बैंडविड्थ और कनेक्शन वाकई शानदार और स्थिर हैं। इसकी पुरज़ोर सिफ़ारिश करता हूँ।

David RhodesTrustpilot, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मैं इस सेवा से बेहतर कोई सेवा नहीं पा सका, विशेषकर रेज़िडेंशियल अनलिमिटेड के मामले में। मुझे लगा कि उपयोग करने के बाद इसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी, लेकिन कितना भी समय इस्तेमाल किया, यह 99% से ऊपर ही रहा, यह वास्तव में अद्भुत अनुभव है। शुभकामनाएँ और आशा करता हूँ कि यह वैसे ही बनी रहे।

ZainDieg, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
बल्क स्क्रैपिंग के लिए रेजिडेंशियल नहीं, डेटासेंटर प्रॉक्सी क्यों?लागत

लागत। रेजिडेंशियल प्रॉक्सी $5–15/GB चार्ज करती हैं। 30,000+ दैनिक requests पर, सिर्फ बैंडविड्थ में हर महीने सैकड़ों से हज़ारों डॉलर खर्च होते हैं। FineProxy पर डेटासेंटर IP फ्लैट रेट पर हैं — प्रति IP अनलिमिटेड ट्रैफ़िक। स्पीड: डेटासेंटर, रेजिडेंशियल से 2–5 गुना तेज़ रिस्पॉन्स देता है। डिटेक्शन रिस्क: हाँ, कुछ आक्रामक साइट्स डेटासेंटर रेंज को फ्लैग करती हैं। लेकिन Steam, सर्च इंजन, अधिकांश ई-कॉमर्स, एड नेटवर्क — डेटासेंटर इन सबको आसानी से हैंडल करता है, बशर्ते आप सही तरीके से रोटेट करें और सबनेट्स में फैलाएँ।

वर्ल्ड मिक्स IP कितने तेज़ हैं?500 Mbps तक

प्रति IP 500 Mbps तक। अपना ASN, डायरेक्ट अपलिंक्स। पैरेलल स्क्रैपिंग (हज़ारों concurrent connections) में बॉटलनेक आमतौर पर आपके टारगेट का रिस्पॉन्स टाइम होता है, प्रॉक्सी स्पीड नहीं। HTTP/HTTPS और SOCKS5। प्रत्येक IP के लिए अलग SSL सर्टिफिकेट।

रोटेटिंग बनाम स्टेटिक — कब कौन सा इस्तेमाल करें?स्टैटिक बनाम रोटेटिंग

स्टेटिक: जब आपको पूरे सेशन में एक ही IP चाहिए — लॉगिन-बेस्ड स्क्रैपिंग, अकाउंट मैनेजमेंट, स्टेट ट्रैक करने वाले लंबे क्रॉल। रोटेटिंग: जब हर request स्वतंत्र हो — प्राइस चेक, SERP क्वेरीज़, ऐड वेरिफ़िकेशन। रोटेटिंग रॉ वॉल्यूम के लिए ज़्यादा कुशल है क्योंकि बर्न हुए IP अपने-आप पूल से रिप्लेस हो जाते हैं।

लाइव विश्व भर प्रॉक्सी
हर 15 मिनट में अपडेट

मुफ़्त सार्वजनिक विश्व भर प्रॉक्सी, जिन्हें हम गति और अपटाइम के लिए नियमित रूप से सत्यापित करते हैं। एक IP कॉपी करें या वर्तमान सूची निर्यात करें — साइनअप की ज़रूरत नहीं।

प्रोटोकॉल
अनामिता
पोर्ट
अंतिम जाँच
10033 ऑनलाइन·और चाहिए? →
47.91.104.88:3128
IP : पोर्ट स्कोर प्रोटोकॉलअनामिताशहरगति अपटाइम अंतिम जाँच कार्रवाई
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
एलीटविश्व भर
500 Mbps
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47.91.104.88:3128
Alibaba (US) Technology· 498 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटDubai
3.61 Mbps
100.0%
1 घं पहले
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटPhoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 घं पहले
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
2.69 Mbps
100.0%
1 घं पहले
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटRoanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 घं पहले
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
2.86 Mbps
100.0%
1 घं पहले
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटRoanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 घं पहले
8.213.151.128:3128
Alibaba (US) Technology· 759 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटSeoul
2.37 Mbps
100.0%
1 घं पहले
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटRoanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 घं पहले
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
2.03 Mbps
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1 घं पहले
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HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
1.97 Mbps
99.9%
1 घं पहले
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HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटCincinnati
2.67 Mbps
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1 घं पहले
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Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
2.82 Mbps
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1 घं पहले
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
2.77 Mbps
76.8%
1 घं पहले
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एलीट
1.12 Mbps
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1 घं पहले
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एलीट
1.11 Mbps
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1 घं पहले
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एलीट
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1 घं पहले
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पारदर्शी
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1 घं पहले
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एलीट
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1 घं पहले
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100.0%
1 घं पहले
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100.0%
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1.21 Mbps
100.0%
1 घं पहले
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100.0%
1 घं पहले
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1 घं पहले
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1 घं पहले
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पारदर्शी
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