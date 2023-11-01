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अधिकांश ISP प्रॉक्सी प्रोवाइडर्स प्रति गीगाबाइट चार्ज करते हैं: $5-12/GB स्टैंडर्ड रेंज है। पहली नज़र में यह रीज़नेबल लगता है — जब तक आप रियल यूसेज की कीमत कैलकुलेट नहीं करते।

20 सोशल मीडिया अकाउंट्स को मीडिया-भारी कंटेंट के साथ मैनेज करना आसानी से प्रति माह 30-50 GB का उपयोग कर देता है। कई लोकेशन्स से स्ट्रीमिंग वेरिफिकेशन 1080p पर प्रति घंटा 2-5 GB खा जाता है। हजारों SKUs के लिए हर दिन ई-कॉमर्स प्राइस चेक चलाना मासिक सैकड़ों गीगाबाइट्स जेनरेट करता है। $5/GB पर, 200 GB मासिक वर्कलोड की कीमत $1,000 है। $12/GB पर, यह $2,400 है।

FineProxy के स्टैटिक रेजिडेंशियल प्रॉक्सी अनलिमिटेड बैंडविड्थ प्लान्स यह पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। फ्लैट प्रति-IP प्राइसिंग, कोई ट्रैफिक मीटर नहीं, कोई ओवरएज चार्ज नहीं। आपके प्रॉक्सी के माध्यम से बहने वाले डेटा की मात्रा आपका व्यवसाय है, हमारी इनवॉइस पर एक लाइन आइटम नहीं।

और कुछ प्रोवाइडर्स के उलट जो «अनलिमिटेड» का विज्ञापन करते हैं लेकिन छुपी हुई फ़ेयर-यूज़ कैप लगाते हैं, FineProxy इसे शब्दशः मानता है। एक तय थ्रेशोल्ड के बाद कोई थ्रॉटलिंग नहीं, कन्करेंट सेशन में कोई कमी नहीं, कोई तारांकन नहीं।