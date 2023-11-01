ISP Proxy
असली ISP से स्टेटिक रेजिडेंशियल IPv4: HTTP/HTTPS/SOCKS5, 500 Mbps तक स्पीड, अनलिमिटेड बैंडविड्थ — कोई पर-GB बिलिंग नहीं, कोई रोटेशन नहीं, कोई फ़ेयर-यूज़ कैप नहीं।
अपना स्टैटिक ISP प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।
अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।
वर्तमान प्लान लोड हो रहे हैं…
मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।
प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।
FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: ISP.
|डेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझा
|समर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP से
|यहाँ अनुशंसितISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पते
|रोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
|उपयुक्त
|बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।
|दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।
|वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।
|डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
|प्रति पते लोग
|5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।
|1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।
|5 तक
|साझा पूल
|प्लेटफ़ॉर्म विश्वास
|स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN
|उच्च — एकल उपयोग
|उच्च — ISP पंजीकृत
|पूल के अनुसार अलग
|शुरुआती कीमत
|$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक
|$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।
|$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|न्यूनतम ऑर्डर
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M क्रेडिट
|पते की अवधि
|अवधि के लिए स्टैटिक
|अवधि के लिए स्टैटिक
|अवधि के लिए स्टैटिक
|हर अनुरोध पर बदलता है
|बैंडविड्थ
|बिना डेटा सीमा
|बिना डेटा सीमा
|बिना डेटा सीमा
|क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
|UDP / वॉइस कॉल
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|उपलब्ध नहीं
|प्रोटोकॉल
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|प्रमाणीकरण
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|API कुंजी
|प्लान देखें
|समर्पित प्लान देखें
|ISP प्लान देखें
|प्लान देखें
ISP
स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते
वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।
5 तक
उच्च — ISP पंजीकृत
$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक
100 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
डेटा सेंटर पैकेज
ब्लॉक में बिक्री, साझा
बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।
5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।
स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN
$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक
100 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
समर्पित
व्यक्तिगत, एक ही IP से
दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।
1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।
उच्च — एकल उपयोग
$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।
1 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
रोटेटिंग
बिल API क्रेडिट में
डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
साझा पूल
पूल के अनुसार अलग
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M क्रेडिट
हर अनुरोध पर बदलता है
क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
उपलब्ध नहीं
HTTP, SOCKS5
API कुंजी
48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।
शीर्ष प्रॉक्सी स्थान
वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।
एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।
FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।
फिर बस कहें
- यूरोप में 100 स्टैटिक ISP प्रॉक्सी खरीदें
- मेरी ISP प्रॉक्सी सूची JSON में निर्यात करें
- मेरी ISP प्रॉक्सी सेवा की अनुमत IP सूची अपडेट करें
- मेरी सेवा की स्थिति और अगली देय तिथि देखें
- मेरे ISP प्रॉक्सी प्लान का इनवॉइस विवरण देखें
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।
एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें
आपका पैसा खर्च करना
छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को
wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।
कोट से अधिक भुगतान
हर खरीद में कोट का
expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।
मनमर्जी से रद्द करना
दो अपरिवर्तनीय टूल
confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।
दो बार शुल्क लेना
धन संबंधी कॉल में
idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।
मैनुअल सेटअप
चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।
सिस्टम
ब्राउज़र
ऐप्स
तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।
हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।
परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।
500 Mbps
मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी
99.97%
1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन
96
एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड
0
बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक
समर्पित AMD EPYC
हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।
स्वयं के सबनेट
IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।
80 Gbps अपलिंक
प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।
Tier III / IV
हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।
वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।
इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।
प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।
अकाउंट संचालन
हर किसी का स्वतंत्रता का अधिकार है और अब मुझे भी यह बहुत मामूली कीमत पर मिल गया है। चूंकि मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया है, इसलिए गति या पहुँच में कोई समस्या नहीं हुई और अब मैं अपने विदेश में रहने वाले दोस्तों की हर सामाजिक गतिविधि में भाग ले सकता हूँ। इसके अलावा, कोई प्रतिबंध नहीं है, बेशक। सेटअप सुगम और आसान था। FineProxy सपोर्ट बहुत ही उत्तरदायी और सहायक है।
मैंने इसे Twitch बॉट के साथ इस्तेमाल किया और इसने बेहतरीन ढंग से काम किया। मेरी विशेष ज़रूरत के लिए इतना अच्छा सिस्टम उपलब्ध कराने के लिए मैं FineProxy को धन्यवाद देता हूँ।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं
किफ़ायती EU प्रॉक्सी। यह एकमात्र प्रॉक्सी प्रदाता है जो अब भी अपनी कीमतें कम रखता है। मैं पूरे इंटरनेट पर ऐसी ही सेवा खोज रहा था और आखिरकार यह असीमित बैंडविड्थ वाला सबसे सस्ता प्रॉक्सी प्रदाता निकला।
जब अन्य प्रदाता प्रति जीबी या प्रति अनुरोध शुल्क लेते हैं, तो ये लोग अपने मिशन के प्रति सच्चे रहते हैं और अनलिमिटेड बैंडविड्थ के साथ उचित मूल्य वाले डेटा सेंटर प्रॉक्सी प्रदान करते हैं। इंटरनेट पर ऐसे सेवा की पूरी तलाश की और काफी खुश हूँ कि मुझे यह मिल गया।
लोड के दौरान गति
FineProxy एक भरोसेमंद और उच्च-गति वाला प्रॉक्सी समाधान प्रदान करता है जिसमें कई प्रकार के आईपी, किफायती योजनाएँ और विश्वसनीय ग्राहक सेवा शामिल हैं।
Fineproxy.org एक अच्छा प्रॉक्सी सेवा प्रदान करता है जिसमें IPs और स्थानों का विस्तृत चयन है। हालांकि, कभी-कभी कनेक्शन की गति असंगत हो सकती है, और सपोर्ट प्रतिक्रिया अपेक्षा से धीमी हो सकती है। जबकि यह सेवा बुनियादी कार्यों के लिए उपयुक्त है, यह उच्च मांग वाले या विशिष्ट आवश्यकताओं वाले उपयोगकर्ताओं की पूरी तरह से जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती। मूल्य प्रतिस्पर्धी है, लेकिन पेशेवर या गहन उपयोग के लिए भरोसा करने वालों के लिए प्रदर्शन अधिक स्थिर हो सकता है।
ISP proxies और नियमित residential proxies के बीच क्या अंतर है?स्टैटिक स्थिर रहता
नियमित residential proxies ट्रैफिक को वास्तविक घरेलू उपकरणों के माध्यम से रूट करते हैं — किसी के फोन या राउटर जो proxy नेटवर्क में शामिल हुए हैं। ये IPs बार-बार घूमते हैं (अक्सर हर अनुरोध के साथ), गति उस व्यक्ति के घरेलू कनेक्शन पर निर्भर करती है, और मूल्य निर्धारण प्रति-gigabyte है। ISP proxies एक ही प्रकार के residential IP पते का उपयोग करते हैं लेकिन उन्हें datacenter सर्वरों पर होस्ट करते हैं। IP static है (नहीं बदलता), गति सुसंगत और तेज़ है, और FineProxy प्रति-GB के बजाय प्रति-IP के साथ असीमित bandwidth के लिए चार्ज करता है।
क्या ISP प्रॉक्सी, डेटासेंटर प्रॉक्सी से बेहतर हैं?सुरक्षित साइटों हेतु
उन कार्यों के लिए जहां प्लेटफॉर्म IP प्रकार की जांच करते हैं — हाँ। ISP प्रॉक्सी रेजिडेंशियल जांच पास करती हैं जो डेटासेंटर IP विफल होते हैं। शोध से पता चलता है कि ISP प्रॉक्सी सुरक्षित साइटों पर 85-95% सक्सेस रेट प्राप्त करती हैं, जबकि डेटासेंटर के लिए 40-60% है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य डेटासेंटर ट्रैफ़िक को ब्लॉक नहीं करता (सार्वजनिक APIs, असुरक्षित कैटलॉग, समाचार साइटें), डेटासेंटर प्रॉक्सी सस्ती हैं और समान रूप से प्रभावी हैं। डेटासेंटर से शुरू करें, जरूरत पड़ने पर ISP पर स्विच करें।
मुझे कैसे पता चलेगा कि एक "ISP proxy" वास्तव में residential है?ASN जाँचें
WHOIS डेटाबेस या IPinfo.io जैसे टूल में IP की जांच करें। एक वास्तविक ISP प्रॉक्सी एक consumer Internet Service Provider (Comcast, AT&T, आदि) पर वापस ट्रेस होता है, किसी होस्टिंग कंपनी या क्लाउड प्रोवाइडर पर नहीं। अगर यह एक डेटासेंटर ASN दिखाता है, तो यह एक relabeled डेटासेंटर प्रॉक्सी है, भले ही विक्रेता इसे कुछ भी कहता हो।
क्या बैंडविड्थ वास्तव में अनलिमिटेड है?हाँ
हाँ। FineProxy के ISP proxies के पास कोई ट्रैफिक सीमा नहीं, कोई throttling थ्रेसहोल्ड नहीं, और कोई fair-use नीति नहीं जो एक निश्चित उपयोग स्तर के बाद प्रदर्शन को कम करती है। असीमित का मतलब है हर IP, हर प्रोटोकॉल, हर दिन असीमित।
क्या मैं स्क्रैपिंग के लिए ISP प्रॉक्सी का उपयोग कर सकता हूँ?हाँ
हाँ, और वे उन साइटों को scrape करने के लिए विशेष रूप से प्रभावी हैं जो डेटासेंटर प्रॉक्सी को ब्लॉक करती हैं। चूंकि IP रेजिडेंशियल दिखाई देता है, anti-bot सिस्टम इसे उच्च विश्वास के साथ मानते हैं। बड़े पैमाने पर scraping के लिए जहाँ आपको सैकड़ों IP की आवश्यकता है, डेटासेंटर प्रॉक्सी असुरक्षित लक्ष्यों के लिए अधिक cost-effective हैं। ISP प्रॉक्सी तब समझ आती हैं जब लक्ष्य को विशेष रूप से रेजिडेंशियल-दिखने वाले पते की आवश्यकता होती है।
कौन सी protocols समर्थित हैं?तीन प्रोटोकॉल
HTTP, HTTPS, और SOCKS5 — सभी एक ही IP पर। HTTPS कनेक्शन प्रति IP पते के लिए व्यक्तिगत SSL certificates के साथ सुरक्षित हैं। SOCKS5 में real-time अनुप्रयोगों के लिए UDP associated सहायता शामिल है।
सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए मुझे कितने ISP प्रॉक्सी की आवश्यकता है?प्रति खाता एक
एक प्रति अकाउंट सबसे सुरक्षित तरीका है। अगर आप 50 अकाउंट्स मैनेज करते हैं, तो आपको 50 ISP प्रॉक्सी की ज़रूरत है। कुछ लोग 2-3 कम-एक्टिविटी वाले अकाउंट्स प्रति IP चलाते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म्स इसका पता लगाने में बेहतर हो रहे हैं, इसलिए वन-टू-वन वह है जो हम रिकमेंड करते हैं।
स्टैटिक ISP प्रॉक्सी:
डेटा सेंटर की गति, रेज़िडेंशियल जैसा भरोसा
डेटासेंटर प्रॉक्सी और ट्रेडिशनल रेजिडेंशियल प्रॉक्सी के बीच एक गैप है। डेटासेंटर IP तेज़ और सस्ते होते हैं लेकिन उन प्लेटफॉर्म्स पर फ़्लैग हो जाते हैं जो कनेक्शन के पीछे कौन है इस बारे में परवाह करते हैं। रेजिडेंशियल IP लेजिटिमेट दिखते हैं लेकिन लगातार रोटेट होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल स्पीड के साथ होम डिवाइसेज के ज़रिए चलते हैं, और गीगाबाइट के हिसाब से चार्ज करते हैं — जो तेज़ी से जमा हो जाता है जब आपके टास्क में कुछ सौ रिक्वेस्ट्स से ज़्यादा शामिल हों। ISP प्रॉक्सी सीधे उस गैप में बैठते हैं। एक असली Internet Service Provider द्वारा इश्यू किया गया स्टैटिक रेजिडेंशियल IP एड्रेस, लेकिन डेटासेंटर-ग्रेड सर्वर पर होस्टेड। आपका कनेक्शन किसी भी वेबसाइट को IP का ऑरिजिन चेक करते समय रेजिडेंशियल दिखता है। लेकिन पर्दे के पीछे, यह प्रोफेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है जिसमें स्पीड और अपटाइम है जो होम कनेक्शन्स मैच नहीं कर सकते।
ISP प्रॉक्सी वास्तव में कैसे काम करते हैं
IP एक ISP का है — यह WHOIS डेटाबेस में रेजिडेंशियल एड्रेस के रूप में दिखता है, एक लेजिटिमेट प्रोवाइडर से जुड़ा हुआ। लेकिन किसी के होम राउटर के ज़रिए रूट करने के बजाय, यह एक सर्वर पर होस्टेड है जिसका बैकबोन नेटवर्क्स से डायरेक्ट फ़ाइबर कनेक्शन है। परिणाम: टारगेट साइट को एक क्लीन हिस्ट्री वाला रेजिडेंशियल IP दिखता है, जबकि आपको डेटासेंटर परफॉर्मेंस मिलती है।
यह हाइब्रिड अप्रोच वह है जिससे ISP प्रॉक्सी उन प्लेटफॉर्म्स पर 85-95% सक्सेस रेट अचीव करते हैं जो एक्टिवली डेटासेंटर ट्रैफ़िक को ब्लॉक करते हैं। ट्रेडिशनल डेटासेंटर IPs सेम टारगेट्स पर 40-60% हिट करते हैं। ट्रस्ट का अंतर रियल और मेज़रेबल है।
अनलिमिटेड बैंडविड्थ गणित को क्यों बदलता है
अधिकांश ISP प्रॉक्सी प्रोवाइडर्स प्रति गीगाबाइट चार्ज करते हैं: $5-12/GB स्टैंडर्ड रेंज है। पहली नज़र में यह रीज़नेबल लगता है — जब तक आप रियल यूसेज की कीमत कैलकुलेट नहीं करते।
20 सोशल मीडिया अकाउंट्स को मीडिया-भारी कंटेंट के साथ मैनेज करना आसानी से प्रति माह 30-50 GB का उपयोग कर देता है। कई लोकेशन्स से स्ट्रीमिंग वेरिफिकेशन 1080p पर प्रति घंटा 2-5 GB खा जाता है। हजारों SKUs के लिए हर दिन ई-कॉमर्स प्राइस चेक चलाना मासिक सैकड़ों गीगाबाइट्स जेनरेट करता है। $5/GB पर, 200 GB मासिक वर्कलोड की कीमत $1,000 है। $12/GB पर, यह $2,400 है।
FineProxy के स्टैटिक रेजिडेंशियल प्रॉक्सी अनलिमिटेड बैंडविड्थ प्लान्स यह पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। फ्लैट प्रति-IP प्राइसिंग, कोई ट्रैफिक मीटर नहीं, कोई ओवरएज चार्ज नहीं। आपके प्रॉक्सी के माध्यम से बहने वाले डेटा की मात्रा आपका व्यवसाय है, हमारी इनवॉइस पर एक लाइन आइटम नहीं।
और कुछ प्रोवाइडर्स के उलट जो «अनलिमिटेड» का विज्ञापन करते हैं लेकिन छुपी हुई फ़ेयर-यूज़ कैप लगाते हैं, FineProxy इसे शब्दशः मानता है। एक तय थ्रेशोल्ड के बाद कोई थ्रॉटलिंग नहीं, कन्करेंट सेशन में कोई कमी नहीं, कोई तारांकन नहीं।
FineProxy के ISP प्रॉक्सीज में क्या शामिल है
असली ISPs से स्टैटिक IPv4 एड्रेसेज। हर एड्रेस पूरी रेंटल अवधि के लिए आपके साथ रहता है — यह रोटेट नहीं होता, बदलता नहीं है, दोबारा असाइन नहीं होता। यह एक सच में स्टैटिक कनेक्शन है, कोई “sticky session” नहीं जो 30 मिनट के बाद एक्सपायर हो जाए।
हर IP तीन प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है: HTTP, HTTPS जिसमें एक इंडिविजुअल SSL सर्टिफ़िकेट आपकी डिवाइस से प्रॉक्सी तक पूरे पाथ को एन्क्रिप्ट करता है, और स्टेटिक रेजिडेंशियल प्रॉक्सी SOCKS5 नॉन-वेब ट्रैफ़िक के लिए। तीनों प्रोटोकॉल एक ही IP पर चलते हैं, इसलिए आप टास्क के हिसाब से इनके बीच स्विच कर सकते हैं — अलग एड्रेस की ज़रूरत नहीं।
ऑथेंटिकेशन अनिवार्य IP बाइंडिंग के ज़रिए काम करता है, साथ में डायनामिक IP सिचुएशन के लिए /21 सबनेट मास्क पर ऑप्शनल यूज़रनेम/पासवर्ड एक्सेस भी उपलब्ध है। हमारे खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रति कनेक्शन 500 Mbps तक स्पीड मिलती है — ये किसी थर्ड-पार्टी नेटवर्क से लीज़ करके हमारे ब्रांड के नीचे रीपैकेज किए गए IP नहीं हैं।
स्टैटिक रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज को कौन यूज करता है और क्यों
अकाउंट मैनेजमेंट प्राइमरी यूज केस है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मार्केटप्लेसेज, एडवर्टाइजिंग डैशबोर्ड्स — कुछ भी जहां हर अकाउंट को एक कंसिस्टेंट, रेजिडेंशियल-लुकिंग IP की जरूरत है जो सेशन्स के बीच बदलता नहीं है। हर अकाउंट के लिए एक IP, कोई ओवरलैप नहीं, कोई क्रॉस-लिंकिंग नहीं।
ई-कॉमर्स ऑपरेशन्स उन टास्क्स के लिए इन पर निर्भर करते हैं जहां डेटासेंटर IPs ब्लॉक हो जाते हैं: एंटी-बॉट प्रोटेक्शन वाले प्लेटफॉर्म्स पर प्राइस मॉनिटरिंग, लिमिटेड-रिलीज आइटम्स के लिए चेकआउट ऑटोमेशन, और कई रीजनल अकाउंट्स के लिए स्टोर मैनेजमेंट।
स्ट्रीमिंग और मीडिया वेरिफिकेशन टीम्स ISP प्रॉक्सीज का उपयोग करती हैं कंटेंट एवेइलेबिलिटी और एड प्लेसमेंट को रीजन्स में चेक करने के लिए। अनलिमिटेड बैंडविड्थ यहां मायने रखता है — प्रति-GB बिलिंग इस तरह के कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग को प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव बनाता है।
SEO प्रोफेशनल्स उन्हें रैंक ट्रैकिंग और SERP एनालिसिस के लिए यूज करते हैं जहां सर्च इंजन्स डेटासेंटर रेंजेज को थ्रॉटल या ब्लॉक करते हैं। एक फास्ट ISP प्रॉक्सी सर्वर जिसमें रेजिडेंशियल फिंगरप्रिंट है, वही रिजल्ट्स रिटर्न करता है जो एक रीयल यूजर देखेगा।
असली ISP प्रॉक्सीज को रिब्रांडेड डेटासेंटर से कैसे अलग करें
खरीदारों में एक पर्सिस्टेंट कम्प्लेंट: कुछ प्रोवाइडर्स स्टैंडर्ड डेटासेंटर IPs को “ISP” या “स्टैटिक रेजिडेंशियल” लेबल के साथ सेल करते हैं। IP वास्तव में WHOIS में कंज्यूमर ISP के लिए ट्रेस नहीं होता — यह एक होस्टिंग कंपनी के लिए ट्रेस होता है। “रेजिडेंशियल” लेबल मार्केटिंग है, रियलिटी नहीं।
ISP proxy एड्रेस खरीदने से पहले, IP की उत्पत्ति सत्यापित करें। IPinfo.io जैसे टूल बताते हैं कि कोई एड्रेस रेज़िडेंशियल ISP का है या डेटासेंटर ASN का। FineProxy’s स्टैटिक रेज़िडेंशियल IPs वास्तविक Internet Service Providers से जुड़े हैं — इसीलिए प्लेटफ़ॉर्म इन्हें डेटासेंटर एड्रेस से अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। यह अंतर सिर्फ़ दिखावटी नहीं है; यह anti-bot सिस्टम में इनकमिंग कनेक्शन को वर्गीकृत करने के तरीके में अंतर्निहित है।
हमारी पेड रेजिडेंशियल प्रॉक्सी सर्विस डेटासेंटर IPs का रीब्रांड नहीं है। ये असली ISPs के वास्तविक रेजिडेंशियल प्रॉक्सी हैं, जो हमारे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलते हैं।