Proxy ISP
IPv4 résidentiel statique provenant de vrais ISP : HTTP/HTTPS/SOCKS5, jusqu'à 500 Mbps, bande passante illimitée — pas de facturation au Go, pas de rotation, pas de plafond d'utilisation.
Configurez votre offre de proxy FAI statique.
Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.
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Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.
Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.
Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : ISP.
|Forfait centre de donnéesVendu par blocs, partagé
|DédiéPersonnel, à partir d’une seule IP
|Recommandé iciISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAI
|RotatifFacturé en crédits API
|Idéal pour
|Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.
|Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.
|Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.
|Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
|Utilisateurs par adresse
|Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.
|1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.
|Jusqu’à 5
|Pool partagé
|Confiance de la plateforme
|StandardASN de centre de données
|Élevée — exclusif
|Élevée — enregistré auprès d’un FAI
|Varie selon le pool
|Prix à partir de
|$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois
|$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.
|$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Commande minimale
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 millions de crédits
|Durée de conservation de l’adresse
|Statique pendant toute la durée
|Statique pendant toute la durée
|Statique pendant toute la durée
|Change à chaque requête
|Bande passante
|Sans limite de trafic
|Sans limite de trafic
|Sans limite de trafic
|CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
|UDP / appels vocaux
|Option facultative
|Option facultative
|Option facultative
|Indisponible
|Protocoles
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authentification
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Clé API
|Voir les offres
|Voir les offres dédiées
|Voir les offres FAI
|Voir les offres
ISP
Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI
Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.
Jusqu’à 5
Élevée — enregistré auprès d’un FAI
$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois
100 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
Forfait centre de données
Vendu par blocs, partagé
Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.
Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.
StandardASN de centre de données
$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois
100 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
Dédié
Personnel, à partir d’une seule IP
Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.
1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.
Élevée — exclusif
$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.
1 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
Rotatif
Facturé en crédits API
Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Pool partagé
Varie selon le pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 millions de crédits
Change à chaque requête
CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
Indisponible
HTTP, SOCKS5
Clé API
Proxys pour 48 heures
Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.
Principaux emplacements de proxys
Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.
Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.
FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.
Il suffit ensuite de dire
- Achète 100 proxys FAI statiques en Europe
- Exporte ma liste de proxys FAI au format JSON
- Mets à jour la liste d’IP autorisées de mon service de proxys FAI
- Affiche le statut et la prochaine échéance de mon service
- Affiche les détails de facturation de mon offre de proxys FAI
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.
Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez
Dépenser votre argent
Six outils agissent sur le solde et exigent tous
wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.
Payer plus que le montant du devis
Chaque achat transmet le champ
expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.
Annuler par inadvertance
Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans
confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.
Vous facturer deux fois
Les appels financiers utilisent une
idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.
Configuration manuelle
Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.
Systèmes
Navigateurs
Applications
Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.
FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.
Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.
500 Mbps
par proxy lors de tests standard sur serveurs distants
99.97%
des connexions établies sur 1 973 500 requêtes
96
threads simultanés sur une même IP sans dégradation
0
plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres
AMD EPYC dédié
Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.
Sous-réseaux propres
Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.
Liaison montante de 80 Gbit/s
Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.
Tier III / IV
Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.
Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.
Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.
Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.
Comptes actifs
Chacun a droit à la liberté et maintenant je l'ai aussi à un prix très modeste. Depuis que j'ai un abonnement, il n'y a eu aucun problème de vitesse ou d'inaccessibilité et je peux désormais participer à toutes les activités sociales de mes amis à l'étranger. De plus, pas d'interdiction bien sûr) La configuration a été fluide et facile. Le support FineProxy est assez réactif et utile.
Je l'ai utilisé avec un bot Twitch et il a parfaitement fonctionné. Je remercie FineProxy d'avoir consacré un très bon système à ce dont j'ai précisément besoin.
Trafic jamais mesuré
Des proxys européens abordables. C'est le seul fournisseur de proxys qui continue à maintenir ses prix bas. J'avais cherché quelque chose de ce genre partout sur Internet, et il s'est avéré être le fournisseur de proxys avec bande passante illimitée le moins cher.
Alors que d'autres fournisseurs facturent par Go ou même par demande, ces types restent fidèles à leur mission et proposent des proxys de centre de données à des prix raisonnables avec une bande passante illimitée. J'ai cherché partout sur Internet un service comme celui-ci et je suis très heureux de les avoir trouvés.
Vitesse sous charge
Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !
Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.
Quelle est la différence entre les proxies ISP et les proxies résidentiels classiques ?Les proxies résidentiels
Les proxies résidentiels classiques acheminent le trafic via de véritables appareils domestiques — le téléphone ou le routeur d’un particulier ayant rejoint un réseau de proxy. Ces IP changent fréquemment (souvent à chaque requête), les vitesses dépendent de la connexion Internet du foyer et la tarification se fait au gigaoctet. Les proxies ISP utilisent le même type d’adresses IP résidentielles, mais les hébergent sur des serveurs en datacenter. L’IP est statique (elle ne change pas), les débits sont constants et élevés, et FineProxy facture par IP avec une bande passante illimitée plutôt qu’au Go.
Les proxies ISP sont-ils meilleurs que les proxies datacenter ?Pour les tâches
Pour les tâches où les plateformes vérifient le type d'IP — oui. Les proxys ISP passent les contrôles résidentiels que les IP de datacenter échouent. Les études montrent que les proxys ISP atteignent des taux de réussite de 85 à 95 % sur les sites protégés, contre 40 à 60 % pour les datacenter. Mais si votre cible ne bloque pas le trafic datacenter (API publiques, catalogues non protégés, sites d'actualités), les proxys datacenter sont moins chers et tout aussi efficaces. Commencez par le datacenter, passez à l'ISP quand c'est nécessaire.
Comment puis-je savoir si un "proxy ISP" est vraiment résidentiel ?Vérifiez l'IP dans
Vérifiez l'IP dans les bases de données WHOIS ou des outils comme IPinfo.io. Un vrai proxy ISP remonte à un fournisseur d'accès Internet grand public (Comcast, AT&T, etc.), et non à une entreprise d'hébergement ou un fournisseur de cloud. S'il affiche un ASN de datacenter, c'est un proxy datacenter rebaptisé peu importe ce que le vendeur l'appelle.
La bande passante est-elle vraiment illimitée ?Oui
Oui. Les proxies ISP de FineProxy n’imposent aucune limite de trafic, aucun seuil de throttling et aucune politique d’utilisation raisonnable susceptible de réduire les performances au-delà d’un certain niveau d’utilisation. Illimité signifie véritablement illimité — sur chaque IP, chaque protocole, chaque jour.
Puis-je utiliser les proxies ISP pour le scraping ?Oui
Oui, et ils sont particulièrement efficaces pour le scraping de sites qui bloquent les proxys datacenter. Comme l'IP apparaît résidentielle, les systèmes anti-bot lui accordent un niveau de confiance plus élevé. Pour du scraping à grande échelle nécessitant des centaines d'IP, les proxys datacenter sont plus rentables sur les cibles non protégées. Les proxys ISP sont pertinents lorsque la cible exige spécifiquement des adresses d'apparence résidentielle.
Quels protocoles sont pris en charge ?HTTP, HTTPS
HTTP, HTTPS et SOCKS5 — le tout sur la même IP. Les connexions HTTPS sont sécurisées par un certificat SSL individuel par adresse IP. SOCKS5 inclut la prise en charge UDP associée pour les applications en temps réel.
Combien de proxies ISP faut-il pour la gestion de réseaux sociaux ?Un par compte
Un par compte, c'est l'approche la plus sûre. Si vous gérez 50 comptes, il vous faut 50 proxies ISP. Certains utilisent 2 à 3 comptes à faible activité par IP, mais les plateformes détectent de mieux en mieux ce type de pratique. Nous recommandons donc le ratio un pour un.
Proxys FAI statiques :
La vitesse d’un centre de données avec la confiance du résidentiel
Il existe un fossé entre les proxies datacenter et les proxies résidentiels classiques. Les IP datacenter sont rapides et économiques, mais elles se font repérer sur les plateformes qui vérifient l'identité derrière la connexion. Les IP résidentielles paraissent légitimes, mais elles tournent en permanence, passent par des appareils domestiques aux débits imprévisibles et sont facturées au gigaoctet — ce qui grimpe vite dès que votre tâche dépasse quelques centaines de requêtes. Les proxies ISP se situent exactement dans cet écart. Une adresse IP résidentielle statique émise par un vrai fournisseur d'accès Internet, mais hébergée sur des serveurs de qualité datacenter. Votre connexion apparaît résidentielle à tout site web qui vérifie l'origine de l'IP. Mais en coulisses, elle s'exécute sur une infrastructure professionnelle avec la vitesse et la disponibilité que les connexions domestiques ne peuvent pas offrir.
Comment fonctionnent réellement les proxies ISP
L'IP appartient à un ISP — elle apparaît dans les bases WHOIS comme une adresse résidentielle, rattachée à un fournisseur d'accès légitime. Mais au lieu de transiter par le routeur domestique d'un particulier, elle est hébergée sur un serveur relié en fibre directe aux réseaux backbone. Résultat : le site cible voit une IP résidentielle avec un historique propre, tandis que vous bénéficiez de performances datacenter.
C'est cette approche hybride qui permet aux proxies ISP d'atteindre un taux de réussite de 85 à 95 % sur les plateformes qui bloquent activement le trafic datacenter. Les IP datacenter classiques plafonnent à 40-60 % sur les mêmes cibles. La différence de confiance est réelle et mesurable.
Pourquoi la bande passante illimitée change la donne
La plupart des fournisseurs de proxies ISP facturent au gigaoctet : 5 à 12 $/Go est la fourchette courante. À première vue, cela semble raisonnable — jusqu'à ce que vous calculiez le coût réel de votre utilisation.
Gérer 20 comptes de réseaux sociaux avec du contenu riche en médias consomme facilement 30 à 50 Go par mois. La vérification de streaming depuis plusieurs emplacements absorbe 2 à 5 Go par heure en 1080p. Effectuer des relevés de prix e-commerce sur des milliers de SKU chaque jour génère des centaines de gigaoctets par mois. À 5 $/Go, une charge de travail de 200 Go mensuels revient à 1 000 $. À 12 $/Go, cela monte à 2 400 $.
Les forfaits bande passante illimitée de FineProxy pour proxies résidentiels statiques éliminent totalement ce problème. Tarification fixe par IP, aucun compteur de trafic, aucun frais de dépassement. Le volume de données qui transite par votre proxy ne regarde que vous — ce n'est pas une ligne sur notre facture.
Et contrairement à certains fournisseurs qui annoncent de l'«illimité» tout en imposant des plafonds d»utilisation équitable masqués, FineProxy l'entend au sens littéral. Pas de limitation de débit au-delà d'un certain seuil, pas de réduction des sessions simultanées, pas d'astérisques.
Ce que comprennent les proxies ISP de FineProxy
Des adresses IPv4 statiques issues de vrais ISP. Chaque adresse vous est attribuée pour toute la durée de la location — elle ne tourne pas, ne change pas, n'est pas réassignée. Il s'agit d'une connexion réellement statique, et non d'une « sticky session » qui expire au bout de 30 minutes.
Chaque IP prend en charge trois protocoles : HTTP, HTTPS avec un certificat SSL individuel chiffrant l'intégralité du chemin entre votre appareil et le proxy, et SOCKS5 proxy résidentiel statique pour le trafic non-web. Les trois protocoles fonctionnent sur la même IP, ce qui vous permet de passer de l'un à l'autre selon la tâche sans avoir besoin d'adresses distinctes.
L'authentification fonctionne par liaison IP obligatoire, avec un accès optionnel par identifiant/mot de passe sur un masque de sous-réseau /21 pour les situations d'IP dynamique. Les débits atteignent jusqu'à 500 Mbps par connexion sur une infrastructure qui nous appartient — il ne s'agit pas d'IP louées auprès d'un réseau tiers et reconditionnées sous notre marque.
Qui utilise les proxies résidentiels statiques et pourquoi
La gestion de comptes est le cas d'usage principal. Réseaux sociaux, marketplaces, tableaux de bord publicitaires — tout environnement où chaque compte nécessite une IP résidentielle stable qui ne change pas entre les sessions. Une IP par compte, aucun chevauchement, aucun lien croisé.
Les opérations e-commerce s'appuient sur ces proxys pour les tâches où les IP de datacenter sont bloquées : surveillance des prix sur les plateformes dotées de protections anti-bot, automatisation de commandes pour les articles en édition limitée, et gestion de boutiques sur plusieurs comptes régionaux.
Les équipes de vérification de contenu streaming et médias utilisent les proxys ISP pour contrôler la disponibilité du contenu et le placement publicitaire dans différentes régions. La bande passante illimitée fait toute la différence ici — une facturation au Go rend ce type de surveillance continue prohibitivement coûteux.
Les professionnels du SEO les utilisent pour le suivi de positionnement et l'analyse SERP lorsque les moteurs de recherche limitent ou bloquent les plages de datacenter. Un serveur proxy ISP rapide avec une empreinte résidentielle renvoie les mêmes résultats que ceux affichés pour un utilisateur réel.
Comment distinguer les vrais proxies ISP des datacenters réétiquetés
Une plainte récurrente chez les acheteurs : certains fournisseurs vendent des IP de datacenter classiques étiquetées comme “ISP” ou “résidentielles statiques”. L’IP ne remonte pas réellement à un FAI grand public dans le WHOIS — elle pointe vers une société d’hébergement. L’étiquette “résidentielle” relève du marketing, pas de la réalité.
Avant d’acheter des adresses proxy ISP, vérifiez l’origine de l’IP. Des outils comme IPinfo.io indiquent si une adresse appartient à un FAI résidentiel ou à un ASN de datacenter. Les IP résidentielles statiques de FineProxy’s remontent à de véritables fournisseurs d’accès Internet — c’est pourquoi les plateformes les traitent différemment des adresses de datacenter. La distinction n’est pas cosmétique ; elle est intégrée dans la manière dont les systèmes anti-bot classifient les connexions entrantes.
Notre service de proxy résidentiel payant n'est pas un simple rebranding d'IP de datacenter. Ce sont de véritables proxys résidentiels issus de FAI authentiques, fonctionnant sur notre propre infrastructure.