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La plupart des fournisseurs de proxies ISP facturent au gigaoctet : 5 à 12 $/Go est la fourchette courante. À première vue, cela semble raisonnable — jusqu'à ce que vous calculiez le coût réel de votre utilisation.

Gérer 20 comptes de réseaux sociaux avec du contenu riche en médias consomme facilement 30 à 50 Go par mois. La vérification de streaming depuis plusieurs emplacements absorbe 2 à 5 Go par heure en 1080p. Effectuer des relevés de prix e-commerce sur des milliers de SKU chaque jour génère des centaines de gigaoctets par mois. À 5 $/Go, une charge de travail de 200 Go mensuels revient à 1 000 $. À 12 $/Go, cela monte à 2 400 $.

Les forfaits bande passante illimitée de FineProxy pour proxies résidentiels statiques éliminent totalement ce problème. Tarification fixe par IP, aucun compteur de trafic, aucun frais de dépassement. Le volume de données qui transite par votre proxy ne regarde que vous — ce n'est pas une ligne sur notre facture.

Et contrairement à certains fournisseurs qui annoncent de l'«illimité» tout en imposant des plafonds d»utilisation équitable masqués, FineProxy l'entend au sens littéral. Pas de limitation de débit au-delà d'un certain seuil, pas de réduction des sessions simultanées, pas d'astérisques.