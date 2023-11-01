NOUVEAU ! |Un appel API, des données propres en retour. Aucun scraper nécessaire.Obtenez 10 000 jetons gratuits →

Proxy US

Accédez aux sites et applications basés aux États-Unis grâce à des proxies datacenter rapides et fiables — idéaux pour les outils SEO, le scraping, le streaming et les tests.

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez votre offre proxy.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Forfait centre de données.

Recommandé iciForfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète 100 IP de centre de données en États-Unis et autorisez 203.0.113.7
  • Affiche taux de réussite d’aujourd’hui pour mon américain trafic proxy
  • Renouvelle tous les services expirant cette semaine, à moins de $200
  • Fais tourner mon IPs lorsque le prochain renouvellement est gratuit
  • Exporte le latest liste de proxys au format JSON
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Emplacements et stock

J'utilise FineProxy depuis plusieurs mois maintenant et dans l'ensemble, mon expérience a été positive. Les vitesses du proxy sont cohérentes et la variété des emplacements proxy disponibles m'aide à accéder en douceur au contenu géo-restreint. La configuration des proxys a été simple et leur équipe de support client est réactive et utile lorsque j'ai eu besoin d'aide.

AmirSaasHub, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

bien ce service est super puisque j'ai le forfait AMÉRIQUE DU NORD ET DU SUD avant d'avoir celui des USA mais je change pour ce plan et c'est super rapide 😉

CrackerzPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Vitesse sous charge

Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !

Evan trzDieg, L’année dernièreSource

Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.

ammar ghezaliDieg, Il y a plus de 2 ansSource

Trafic jamais mesuré

Nous utilisons FineProxy depuis deux ans. La bande passante illimitée et la connexion sont tout simplement formidables et stables. Fortement recommandé.

David RhodesTrustpilot, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Alors que d'autres fournisseurs facturent par Go ou même par demande, ces types restent fidèles à leur mission et proposent des proxys de centre de données à des prix raisonnables avec une bande passante illimitée. J'ai cherché partout sur Internet un service comme celui-ci et je suis très heureux de les avoir trouvés.

bhwowsersNorton Safe Web, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
Amazon.com me bloque après quelques centaines de produits. Qu'est-ce qui fonctionne vraiment en 2026 ?Le système anti-bot

Le système anti-bot d'Amazon (PerimeterX) a évolué. Il ne se contente plus de vérifier la réputation de l'IP — il analyse l'empreinte des handshakes TLS et les signatures TCP. Les proxies résidentiels fonctionnaient auparavant, mais ils sont désormais signalés après 200 à 300 ASIN car la connexion sous-jacente ne correspond pas à un vrai navigateur sur un vrai ISP. Les IP datacenter ? Environ 15 % de taux de réussite. Ce qui fonctionne : des proxies ISP avec sessions persistantes — garder la même IP pendant des heures au lieu de tourner à chaque requête. L'IP est enregistrée auprès d'un vrai fournisseur grand public, et l'empreinte TLS correspond lorsqu'on l'associe à un navigateur headless correctement configuré. Les pools de proxies rotatifs US fonctionnent toujours pour les cibles sans détection au niveau d'Amazon.

La taxe de vente au moment du paiement change selon l'endroit d'où je me connecte. C'est lié à l'IP ?Oui

Oui. Les États-Unis n'ont pas de taxe nationale unique — la taxe de vente varie selon l'État, le comté et la ville. Plus de 12 000 juridictions. L'Oregon ne facture rien, la Californie commence à 7,25 %, New York City empile des taxes locales en plus. Les sites e-commerce calculent la taxe à partir de l'adresse de livraison, mais beaucoup utilisent aussi la géolocalisation IP pour pré-remplir l'État ou afficher des montants estimés. Vous surveillez les prix sur Walmart, Best Buy ou Target depuis l'étranger ? Le calcul au checkout ne correspondra pas à ce qu'un acheteur américain au Texas ou en Floride voit réellement.

Netflix, Hulu, HBO Max — datacenter ou ISP ?ISP

ISP. Toutes les grandes plateformes de streaming américaines détectent et bloquent activement les plages datacenter. Netflix en particulier maintient des listes noires qui interceptent la plupart des connexions datacenter et VPN. Les proxies ISP — des IP enregistrées auprès de fournisseurs d'accès grand public comme Comcast, AT&T, Spectrum — passent parce qu'elles ressemblent à des connexions résidentielles classiques. Les IP datacenter restent utiles pour scraper les catalogues ou vérifier les métadonnées de disponibilité, mais pour la lecture vidéo en elle-même, l'ISP s'impose. Les options proxy US datacenter et ISP (résidentiel statique) de FineProxy couvrent les deux cas d'usage.

Craigslist exige des IP locales par ville. FineProxy peut aider ?Pour la publication

Pour la publication — pas vraiment. Craigslist est extrêmement agressif en matière de filtrage géographique : il bloque la plupart des plages datacenter à vue et limite la publication à la ville correspondant à votre IP. Le pool US de FineProxy est de niveau national, sans ciblage par ville ou par État. Pour le scraping d'annonces Craigslist sur différents marchés — lecture de données publiques, pas publication — des IP US de niveau national fonctionnent très bien, car la lecture ne déclenche pas les mêmes vérifications géographiques.

Ma banque américaine me bloque quand je suis à l'étranger. Un proxy peut résoudre ça ?Une IP américaine

Une IP américaine stable aide considérablement. Chase, Bank of America, Wells Fargo signalent tous les connexions depuis des IP étrangères et déclenchent une vérification supplémentaire, voire un blocage pur et simple. Un proxy américain privé (élite) — une IP statique qui reste la même tout au long de votre session — maintient un accès bancaire stable. Les proxies ISP fonctionnent le mieux car les banques vérifient le type d'IP, et les plages datacenter déclenchent parfois des alertes de fraude à elles seules.

Pas de GDPR aux États-Unis — est-ce que ça facilite le scraping ?En partie. L'absence

En partie. L'absence d'équivalent fédéral au GDPR signifie pas de bannières de consentement bloquant le contenu à chaque première visite. La Californie dispose du CCPA (et du CPRA), mais cela concerne les droits de collecte de données, pas les bannières de cookies. Concrètement : moins de popups JavaScript à gérer, pas de cookies TCF à administrer. La protection anti-bot est une autre histoire — Akamai, Cloudflare, PerimeterX sur les sites .com sont tout aussi agressifs que sur les sites européens. Plus simple côté consentement, identique côté détection.

Et pour Ticketmaster et les drops de sneakers ?Le BOTS Act

Le BOTS Act américain rend illégal le contournement des limites d'achat à l'aide d'outils automatisés — la FTC l'a appliqué, 3,7 millions de dollars de pénalités rien qu'en 2021. Au-delà du risque juridique : Ticketmaster, Nike SNKRS, Footlocker utilisent tous des systèmes de file d'attente avancés et du fingerprinting d'appareil. L'IP n'est qu'un signal parmi beaucoup d'autres. Ils vérifient l'empreinte du navigateur, les mouvements de souris, le comportement de session. Un pool d'IP US aide à ne pas partager une même adresse, mais une automatisation réaliste du navigateur compte bien plus que le volume de proxies.

Quels proxies US FineProxy propose-t-il ?Trois types

Trois types. Datacenter IPv4 — les plus rapides et les moins chers, 40 000 IP aux États-Unis, pour la surveillance, les API et les cibles qui ne filtrent pas par type d'IP. ISP IPv4 — enregistrés auprès de fournisseurs d'accès grand public américains, ressemblent à du haut débit résidentiel, pour le streaming et les sites qui bloquent les plages datacenter. Rotatifs avec les US dans le pool — nouvelle IP à chaque requête, pour la collecte en masse. Ciblage au niveau pays uniquement (US) — pas de sélection par ville, État ou ASN. Facturation statique par IP avec trafic illimité, rotation par crédits API.

Test, paiement, remboursementsProxys 48 heures

Proxys pour 48 heures. Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys actifs
mis à jour toutes les 15 minutes

Proxys publics gratuits — États-Unis — régulièrement validés par nos soins pour leur vitesse et leur disponibilité. Copiez une IP ou exportez la liste actuelle — sans inscription.

Protocole
Anonymat
Port
Dernière vérification
1306 en ligne·Besoin de plus ? →
172.234.38.154:3128
IP : port Score ProtocolesAnonymatVilleVitesse Disponibilité Dernière vérification Action
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Anonymat élevéMonde entier
500 Mbps
99.97%
À l’instant
Acheter
172.234.38.154:3128
Akamai Connected Cloud· 260 ms		84
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéAshburn
6.92 Mbps
94.4%
1 h auparavant
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéPhoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 h auparavant
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
2.69 Mbps
100.0%
1 h auparavant
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéRoanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 h auparavant
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
2.86 Mbps
100.0%
1 h auparavant
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéRoanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 h auparavant
24.249.199.12:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéSan Diego
2.84 Mbps
100.0%
1 h auparavant
184.181.217.201:4145
Cox Communications Inc.· 627 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
2.87 Mbps
99.6%
1 h auparavant
184.178.172.3:4145
Cox Communications Inc.· 648 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéRoanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 h auparavant
184.181.217.213:4145
Cox Communications Inc.· 646 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
2.79 Mbps
100.0%
1 h auparavant
98.191.0.47:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéRoanoke
2.84 Mbps
100.0%
1 h auparavant
184.178.172.26:4145
Cox Communications Inc.· 649 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéRoanoke
2.77 Mbps
100.0%
1 h auparavant
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéRoanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 h auparavant
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
2.86 Mbps
100.0%
1 h auparavant
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
2.69 Mbps
100.0%
1 h auparavant
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéRoanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 h auparavant
98.170.57.231:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
2.84 Mbps
98.3%
1 h auparavant
184.181.217.206:4145
Cox Communications Inc.· 639 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
2.82 Mbps
98.3%
1 h auparavant
24.249.199.4:4145
Cox Communications Inc.· 641 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéSan Diego
2.81 Mbps
98.5%
1 h auparavant
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéRoanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 h auparavant
72.206.74.126:4145
Cox Communications Inc.· 801 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéFairfax
2.25 Mbps
99.6%
1 h auparavant
72.223.188.92:4145
Cox Communications Inc.· 799 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
2.25 Mbps
100.0%
1 h auparavant
184.185.2.12:4145
Cox Communications Inc.· 843 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéColumbus
2.13 Mbps
100.0%
1 h auparavant
98.191.0.37:4145
Cox Communications Inc.· 797 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéRoanoke
2.26 Mbps
97.8%
1 h auparavant
192.111.139.163:19404
Performive LLC· 546 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
3.30 Mbps
90.3%
1 h auparavant
98.170.57.241:4145
Cox Communications Inc.· 978 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
1.84 Mbps
100.0%
1 h auparavant
98.170.57.241:4145
Cox Communications Inc.· 978 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
1.84 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.42.224.229:41679
Cincinnati Bell Telephone· 677 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéCincinnati
2.66 Mbps
89.5%
1 h auparavant
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéCincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 h auparavant
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéCincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 h auparavant
159.112.235.253:80
Cloudflare London, LLC· 40 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
9.00 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.50:80
Cloudflare, Inc.· 200 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
9.00 Mbps
99.9%
1 h auparavant
69.61.200.104:36181
Cincinnati Bell Telephone· 797 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéCincinnati
2.26 Mbps
84.0%
1 h auparavant
66.235.200.131:80
Cloudflare, Inc.· 198 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
9.00 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.91:80
Cloudflare London, LLC· 201 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
8.96 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.27:80
Cloudflare London, LLC· 12 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
9.00 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.82:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
9.00 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.116:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
9.00 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.42:80
Cloudflare London, LLC· 199 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
9.00 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.27:80
Cloudflare London, LLC· 12 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
9.00 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.82:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
9.00 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.116:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
9.00 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.42:80
Cloudflare London, LLC· 199 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
9.00 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.189:80
Cloudflare, Inc.· 42 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
9.00 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.182:80
Bigcommerce Inc.· 113 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
9.00 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.76:80
Bigcommerce Inc.· 192 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
9.00 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.153:80
Cloudflare London, LLC· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
8.61 Mbps
100.0%
1 h auparavant
34.44.49.215:80
Google LLC· 1013 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéCouncil Bluffs
1.78 Mbps
100.0%
1 h auparavant
47.89.184.18:3128
Alibaba (US) Technology· 1115 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
1.61 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.38:80
Bigcommerce Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
8.61 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.115:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
8.74 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.38:80
Bigcommerce Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
8.61 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.115:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
8.74 Mbps
100.0%
1 h auparavant
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
2.82 Mbps
76.8%
1 h auparavant
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
2.77 Mbps
76.8%
1 h auparavant
63.141.128.26:80
Bigcommerce Inc.· 228 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
7.89 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.22:80
Cloudflare London, LLC· 230 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
7.83 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.130:80
Bigcommerce Inc.· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
7.63 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.9:80
Bigcommerce Inc.· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
7.53 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.183:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
7.59 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.130:80
Bigcommerce Inc.· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
7.63 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.9:80
Bigcommerce Inc.· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
7.53 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.183:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
7.59 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.1:80
Bigcommerce Inc.· 244 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
7.38 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.218:80
Bigcommerce Inc.· 284 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
6.34 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.163:80
Cloudflare London, LLC· 280 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
6.43 Mbps
100.0%
1 h auparavant
172.210.12.8:3128
Microsoft Corporation· 273 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentDulles
6.59 Mbps
99.7%
1 h auparavant
66.235.200.134:80
Cloudflare, Inc.· 291 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
6.19 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.134:80
Cloudflare, Inc.· 291 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
6.19 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.243:80
Cloudflare London, LLC· 314 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
5.73 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.177:80
Bigcommerce Inc.· 341 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
5.28 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.243:80
Cloudflare London, LLC· 314 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
5.73 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.177:80
Bigcommerce Inc.· 341 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
5.28 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.161:80
Bigcommerce Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
5.54 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.47:80
Cloudflare London, LLC· 359 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
5.01 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.47:80
Cloudflare London, LLC· 359 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
5.01 Mbps
100.0%
1 h auparavant
70.166.167.38:57728
Cox Communications Inc.· 1651 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
1.09 Mbps
100.0%
1 h auparavant
98.178.72.21:10919
Cox Communications Inc.· 1645 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
1.09 Mbps
100.0%
1 h auparavant
98.188.47.132:4145
Cox Communications Inc.· 1653 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
1.09 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.228:80
Cloudflare London, LLC· 390 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
4.62 Mbps
100.0%
1 h auparavant
72.195.34.58:4145
Cox Communications Inc.· 1652 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
1.09 Mbps
99.6%
1 h auparavant
98.190.239.3:4145
Cox Communications Inc.· 1604 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéTulsa
1.12 Mbps
98.5%
1 h auparavant
72.195.34.59:4145
Cox Communications Inc.· 1664 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
1.08 Mbps
98.8%
1 h auparavant
63.141.128.251:80
Bigcommerce Inc.· 475 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.79 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.148:80
Cloudflare London, LLC· 470 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.83 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.115:80
Bigcommerce Inc.· 454 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.96 Mbps
100.0%
1 h auparavant
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
1.68 Mbps
76.8%
1 h auparavant
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
1.68 Mbps
76.8%
1 h auparavant
141.193.213.242:80
Cloudflare London, LLC· 495 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.64 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.242:80
Cloudflare London, LLC· 495 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.64 Mbps
100.0%
1 h auparavant
98.178.72.30:4145
Cox Communications Inc.· 1420 ms		36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
1.27 Mbps
76.8%
1 h auparavant
216.105.128.144:4145
NET2ATLANTA.COM LLC· 1740 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéSimpsonville
1.03 Mbps
79.8%
1 h auparavant
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
2.06 Mbps
49.6%
1 h auparavant
172.236.242.244:3128
Akamai Connected Cloud· 500 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLos Angeles
3.60 Mbps
99.7%
1 h auparavant
72.195.34.60:27391
Cox Communications Inc.· 635 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.83 Mbps
99.9%
1 h auparavant
141.193.213.10:80
Cloudflare London, LLC· 581 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.10 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.237:80
Cloudflare London, LLC· 636 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.83 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.194:80
Cloudflare London, LLC· 631 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.85 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.65:80
Cloudflare, Inc.· 630 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.86 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.175:80
Bigcommerce Inc.· 611 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.95 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.238:80
Cloudflare London, LLC· 597 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.02 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.66:80
Cloudflare London, LLC· 562 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.20 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.63:80
Cloudflare London, LLC· 569 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.16 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.140:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.96 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.187:80
Cloudflare, Inc.· 606 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.97 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.145:80
Cloudflare, Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.98 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.142:80
Bigcommerce Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.98 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.66:80
Cloudflare London, LLC· 562 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.20 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.63:80
Cloudflare London, LLC· 569 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.16 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.140:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.96 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.187:80
Cloudflare, Inc.· 606 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.97 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.145:80
Cloudflare, Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.98 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.142:80
Bigcommerce Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.98 Mbps
100.0%
1 h auparavant
172.66.1.118:80
Cloudflare, Inc.· 627 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.87 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.125:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.96 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.120:80
Cloudflare London, LLC· 559 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.22 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.85:80
Cloudflare, Inc.· 555 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.24 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.226:80
Cloudflare London, LLC· 667 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.70 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.57:80
Bigcommerce Inc.· 698 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.58 Mbps
100.0%
1 h auparavant
198.199.86.11:3128
DigitalOcean, LLC· 701 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentNorth Bergen
2.57 Mbps
98.6%
1 h auparavant
159.112.235.114:80
Cloudflare London, LLC· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.60 Mbps
100.0%
1 h auparavant
172.66.0.107:80
Cloudflare, Inc.· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.77 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.122:80
Cloudflare London, LLC· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.77 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.116:80
Bigcommerce Inc.· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.77 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.217:80
Cloudflare London, LLC· 686 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.62 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.72:80
Cloudflare, Inc.· 675 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.67 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.182:80
Cloudflare London, LLC· 642 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.80 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.188:80
Cloudflare London, LLC· 692 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.60 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.207:80
Cloudflare, Inc.· 680 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.65 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.187:80
Bigcommerce Inc.· 695 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.59 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.221:80
Cloudflare, Inc.· 673 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.67 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.190:80
Cloudflare London, LLC· 670 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.69 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.164:80
Cloudflare London, LLC· 724 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.49 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.144:80
Cloudflare London, LLC· 749 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.40 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.144:80
Cloudflare London, LLC· 749 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.40 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.30:80
Bigcommerce Inc.· 682 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.64 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.59:80
Cloudflare London, LLC· 701 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.57 Mbps
100.0%
1 h auparavant
216.24.57.4:80
Render· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.60 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.208:80
Cloudflare London, LLC· 678 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.65 Mbps
100.0%
1 h auparavant
170.114.45.45:80
Cloudflare London, LLC· 682 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.64 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.114:80
Cloudflare, Inc.· 679 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.65 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.48:80
Cloudflare, Inc.· 741 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.43 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.103:80
Bigcommerce Inc.· 934 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.93 Mbps
100.0%
1 h auparavant
136.114.233.244:3128
Google LLC· 856 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCouncil Bluffs
2.10 Mbps
91.9%
1 h auparavant
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.22 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.45 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.46 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.47 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.55 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.57 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.51 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.56 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.25 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.25 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.26 Mbps
99.7%
1 h auparavant
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.26 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.27 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.25 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.42 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.38 Mbps
99.8%
1 h auparavant
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.38 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.39 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.41 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.48 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.51 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.47 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.49 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.49 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.47 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.42 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.42 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.42 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.29 Mbps
99.7%
1 h auparavant
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.36 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.36 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.37 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.41 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.35 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.33 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.41 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.43 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.42 Mbps
100.0%
1 h auparavant
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.37 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.39 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.39 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.185:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.128:80
Bigcommerce Inc.· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.38 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.191:80
Cloudflare London, LLC· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.37 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.128:80
Cloudflare, Inc.· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.35:80
Cloudflare London, LLC· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.39 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.77:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.63:80
Cloudflare London, LLC· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.39 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.28:80
Bigcommerce Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.41 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.49:80
Bigcommerce Inc.· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.171:80
Cloudflare London, LLC· 1381 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.30 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.159:80
Cloudflare London, LLC· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.31 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.143:80
Bigcommerce Inc.· 1444 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.25 Mbps
100.0%
1 h auparavant
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Guide

Ce que 40 000 IP américaines vous apportent concrètement — et leurs limites

3 min de lectureÉquipe réseau FineProxy

Veuillez noter : Les proxys listés ci-dessous ne sont pas nos proxies sur serveurs premium. Il s'agit d'une liste publique gratuite collectée depuis des sources ouvertes — utiles pour des tests ou un usage basique.

Les États-Unis constituent la plus grande zone géographique de FineProxy — 40 000 adresses IPv4, datacenter et ISP. Lorsque vous achetez un accès proxy US à prix compétitif, vous obtenez des IP statiques pour la durée de location ou des IP rotatives qui changent à chaque requête. Tarif fixe par IP, trafic illimité, HTTP/HTTPS et SOCKS5 inclus. Chaque proxy fonctionne comme une IP américaine anonyme — pas de X-Forwarded-For, pas d’en-têtes Via, certificat SSL individuel.

Le e-commerce américain n’affiche pas les taxes dans le prix affiché — la taxe de vente est ajoutée au moment du paiement, et le taux dépend de l’État de l’acheteur. L’Oregon ne prélève aucune taxe (0 %), la Californie applique 7,25 %+, et il existe plus de 12 000 juridictions fiscales à travers le pays. Walmart, Best Buy, Target calculent tous la taxe en fonction de l’adresse de livraison et de la localisation IP détectée. Si vous surveillez les prix du commerce de détail US depuis l’étranger, les totaux au checkout ne correspondront pas à ce qu’un acheteur américain voit réellement.

Scraper Amazon.com en 2026, c’est un tout autre jeu qu’il y a un an à peine. PerimeterX signale désormais les configurations de proxies résidentiels après 200 à 300 consultations de produits — non pas parce que l’IP est mauvaise, mais parce que l’empreinte TLS ne correspond pas à un vrai navigateur sur une vraie connexion. Les IP datacenter réussissent environ 15 % du temps. Les proxies ISP font mieux car ils sont enregistrés auprès de véritables fournisseurs d’accès grand public, et les sessions persistantes — garder la même IP pendant des heures au lieu de la faire tourner — comptent plus que la taille du pool.

Pour une IP américaine rapide, les serveurs US de FineProxy tournent sur du matériel AMD Threadripper avec jusqu’à 500 Mbps par connexion. Un serveur proxy USA rapide physiquement situé aux États-Unis garantit une faible latence vers les cibles américaines — essentiel pour tout usage en temps réel.

Streaming — Netflix, Hulu, HBO Max, Peacock, ESPN+ — tous géo-restreints aux spectateurs américains et tous détectent activement les proxies. Les IP datacenter sont repérées rapidement. Les proxies ISP passent car ils ressemblent à une connexion haut débit résidentielle classique. Pour le streaming, l’ISP est la seule option réaliste.

Un point que FineProxy ne propose pas pour les États-Unis : le ciblage par ville ou par État. Les 40 000 IP sont toutes au niveau pays. Si vous avez besoin d’IP d’une ville spécifique pour publier sur Craigslist ou tester les taxes par État, ce n’est pas disponible ici. Pour le scraping, la surveillance, le streaming et la gestion de comptes — le ciblage au niveau pays suffit.