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Vérificateur de proxy en ligne gratuit

Utilisez notre vérificateur de proxy en ligne pour tester votre adresse IP, la vitesse de connexion et le niveau d'anonymat — aucune inscription requise.

Arrêtez deviner quels proxies fonctionnent encore

Collez votre liste pour obtenir en direct un tableau des proxys en ligne, rapides et réellement anonymes. Éliminez ainsi les proxys hors service avant qu’ils ne perturbent votre scraper. Gratuit, sans inscription ni installation.

Ce que vous obtenez pour chaque proxy

  • Statut & protocolesEn ligne ou hors ligne, plus les protocoles réellement fonctionnels — HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5.
  • LatenceTemps de réponse en millisecondes pour le protocole fonctionnel du proxy.
  • IP de sortie & localisationL'IP visible sur Internet via le proxy, avec le pays et le fournisseur ISP.
  • Niveau d'anonymatTransparent, anonyme ou élite — déterminé d'après les en-têtes HTTP envoyés par le proxy.
  • Filtres & exportAffichez uniquement les proxies fonctionnels ou un protocole spécifique ; téléchargez les résultats en TXT ou CSV.

Comment l'utiliser

  1. Collez votre liste de proxies dans le champ ci-dessus — texte brut, une entrée par ligne.
  2. Cliquez sur Lancer la vérification. Les résultats s'affichent ligne par ligne pendant l'exécution du test.
  3. Consultez, filtrez et exportez. Conservez uniquement les proxies en ligne ou un protocole spécifique, puis téléchargez la liste.
Vérificateur de proxy UDP

Configurez votre offre proxy.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Avis

Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !

Evan trz
DiegSource

Fineproxy offre un service de qualité exceptionnelle avec des proxys rapides et fiables. Leur interface est conviviale, et le support client est toujours disponible pour résoudre les problèmes rapidement. Leur vaste réseau de serveurs dans le monde entier garantit une connexion stable, peu importe où vous vous trouvez. Je recommande vivement Fineproxy pour tout besoin de proxy

amarghezali21
Norton Safe WebSource

Notre entreprise dépend fortement des proxys pour la recherche SEO, la gestion des réseaux sociaux, l'analyse de la concurrence et les tâches automatisées. FineProxy a été d'un grand secours pour notre équipe en proposant une large gamme de proxys rapides, sécurisés et hautement anonymes qui nous aident à exécuter efficacement nos tâches. Le tableau de bord est convivial, ce qui permet de gérer facilement plusieurs proxys sans difficulté. Contrairement aux autres fournisseurs de proxys que nous avons essayés auparavant, FineProxy maintient une vitesse et une disponibilité constantes, ce qui est crucial pour nos activités. Si vous avez besoin d'une solution de proxys de niveau professionnel, je vous recommande vivement de l'essayer !

omkaar
SaasHubTraduit de l’anglaisSource
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