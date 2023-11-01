Vérificateur de proxy en ligne gratuit
Utilisez notre vérificateur de proxy en ligne pour tester votre adresse IP, la vitesse de connexion et le niveau d'anonymat — aucune inscription requise.
Arrêtez deviner quels proxies fonctionnent encore
Collez votre liste pour obtenir en direct un tableau des proxys en ligne, rapides et réellement anonymes. Éliminez ainsi les proxys hors service avant qu’ils ne perturbent votre scraper. Gratuit, sans inscription ni installation.
Ce que vous obtenez pour chaque proxy
- Statut & protocolesEn ligne ou hors ligne, plus les protocoles réellement fonctionnels — HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5.
- LatenceTemps de réponse en millisecondes pour le protocole fonctionnel du proxy.
- IP de sortie & localisationL'IP visible sur Internet via le proxy, avec le pays et le fournisseur ISP.
- Niveau d'anonymatTransparent, anonyme ou élite — déterminé d'après les en-têtes HTTP envoyés par le proxy.
- Filtres & exportAffichez uniquement les proxies fonctionnels ou un protocole spécifique ; téléchargez les résultats en TXT ou CSV.
Comment l'utiliser
- Collez votre liste de proxies dans le champ ci-dessus — texte brut, une entrée par ligne.
- Cliquez sur Lancer la vérification. Les résultats s'affichent ligne par ligne pendant l'exécution du test.
- Consultez, filtrez et exportez. Conservez uniquement les proxies en ligne ou un protocole spécifique, puis téléchargez la liste.
Nous acheminons une requête via le proxy vers notre propre endpoint de vérification — et non vers un site tiers — afin de confirmer qu’il établit un véritable tunnel fonctionnel et répond, et pas simplement qu’un port est ouvert. Comme nous ne dépendons d’aucun site cible spécifique, les résultats ne sont pas faussés par le blocage de cette IP par une destination particulière.
Chaque proxy dispose d'un délai d'attente de 10 secondes et de 3 tentatives maximum. Un proxy n'est déclaré hors ligne qu'après l'échec de toutes les tentatives, ce qui évite les faux négatifs liés à des proxies lents mais fonctionnels.
Le test est exécuté depuis notre serveur dédié situé aux États-Unis, jamais depuis votre navigateur. Votre IP et votre appareil ne sont jamais utilisés ; le résultat reflète donc le proxy lui-même, et non votre réseau local. Les proxys limités à votre IP échoueront par conséquent au test — consultez la question sur la liste d’IP autorisées ci-dessus.
Non. Nous n’avons pas accès à vos listes et nous ne conservons aucun journal les concernant — la même approche de confidentialité que nous appliquons à l’ensemble du service.
Non. La détection est entièrement automatique — nous testons HTTP, HTTPS, SOCKS4 et SOCKS5 pour chaque entrée et indiquons quels protocoles fonctionnent réellement. Il vous suffit de coller un proxy par ligne dans le format indiqué au-dessus du champ de saisie.
À partir des en-têtes que le proxy transmet à notre endpoint de vérification :
Ce test porte uniquement sur les en-têtes : il ne détecte pas les fuites extérieures à la requête HTTP, telles que les fuites WebRTC ou DNS dans votre navigateur.
- Transparent — le proxy transmet votre véritable IP à la cible (par exemple dans X-Forwarded-For, Forwarded ou X-Real-IP). Aucune confidentialité.
- Anonyme — votre IP réelle est masquée, mais la requête révèle tout de même l'utilisation d'un proxy (des en-têtes comme Via ou Proxy-Connection sont présents).
- Élite (haut anonymat) — aucun en-tête de proxy n’est envoyé ; la requête ressemble à une connexion directe ordinaire.
Jusqu'à 10 vérifications sont effectuées en parallèle, et les résultats s'affichent ligne par ligne au fur et à mesure.
Nous utilisons la base MaxMind GeoIP, actualisée chaque semaine, et indiquons l’emplacement au niveau du pays. La précision est généralement d’environ 99 %, mais les bases de géolocalisation proviennent de tiers : un site peut utiliser une autre base et situer la même IP ailleurs.
La raison la plus fréquente est la liste d’IP autorisées. Le test s’exécute depuis notre serveur aux États-Unis : si votre proxy n’accepte que les connexions depuis votre propre IP, il refusera la nôtre et apparaîtra hors ligne, même s’il fonctionne pour vous. Pour tester ces proxys, utilisez l’authentification par identifiants ou effectuez le test depuis la machine autorisée.
Un proxy par ligne, dans l’un des formats suivants : host:port, host:port:user:pass ou protocol://user:pass@host:port. Il n’est pas nécessaire d’indiquer le protocole : nous le détectons automatiquement.
Vous pouvez vérifier jusqu’à 200 proxys par exécution, dont 10 en parallèle. Les résultats s’affichent ligne par ligne, sans attendre la fin de toute la liste.
Configurez votre offre proxy.
Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.
Chargement des offres actuelles…
Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.
Avis
Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !
Fineproxy offre un service de qualité exceptionnelle avec des proxys rapides et fiables. Leur interface est conviviale, et le support client est toujours disponible pour résoudre les problèmes rapidement. Leur vaste réseau de serveurs dans le monde entier garantit une connexion stable, peu importe où vous vous trouvez. Je recommande vivement Fineproxy pour tout besoin de proxy
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