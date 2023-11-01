Veuillez noter : Les proxys listés ci-dessous ne sont pas nos proxies sur serveurs premium. Il s'agit d'une liste publique gratuite collectée depuis des sources ouvertes — utiles pour des tests ou un usage basique.

Même produit, prix différent — pourquoi les proxies européens font la différence

La TVA sur les services numériques varie de 17 % au Luxembourg à 27 % en Hongrie. Même abonnement, même SaaS — mais un prix final différent selon le pays depuis lequel vous naviguez. Un proxy européen situé en Allemagne vous affiche le prix avec 19 % de TVA. Un proxy finlandais affiche 25,5 % (hausse de septembre 2024). Les entreprises qui effectuent de la veille tarifaire à travers l'UE ont besoin d'IP provenant de plusieurs pays — pas d'une seule IP “européenne”, mais d'un accès ciblé pays par pays.

Il ne s’agit pas uniquement de TVA. Les compagnies aériennes, les hôtels, les loueurs de voitures et les éditeurs de logiciels ajustent tous leurs tarifs en fonction de la géolocalisation. Une IP française affiche des résultats Booking.com différents d'une IP polonaise. Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it — trois catalogues distincts, trois structures tarifaires, trois ensembles de vendeurs.

Surveiller l'ensemble de ces marchés depuis une seule IP hors UE vous donne la version “touriste”. Le règlement européen sur la portabilité (2017) permet aux résidents d’accéder à leurs abonnements de streaming au-delà des frontières — mais les utilisateurs hors UE sont totalement bloqués, et les catalogues nationaux (Netflix DE vs Netflix FR) nécessitent toujours la bonne IP.

GDPR et scraping — ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire

Le fait qu’une donnée soit publique ne vaut pas consentement à son extraction. En vertu du GDPR, vous avez besoin d’une base juridique — l’“intérêt légitime” exige un test documenté en trois volets : finalité, nécessité et mise en balance avec les droits à la vie privée. Les données personnelles au sens du GDPR incluent les noms, adresses e-mail, noms d’utilisateur, photos et adresses IP. La CNIL en France a sanctionné des entreprises pour avoir collecté des données publiées publiquement.

Risque faible : prix des produits, niveaux de stock, annuaires d'entreprises publics, offres d'emploi. Zone grise : tout ce qui comporte des identifiants personnels. Un serveur proxy européen ne modifie pas le cadre juridique, mais il modifie ce que vous voyez — prix, disponibilité et contenu varient selon le pays. Pour la vérification publicitaire et le contrôle de conformité, vous devez voir ce que voit un utilisateur local, y compris les bannières de consentement aux cookies. Seuls 15 % des sites web de l'UE disposent d'interfaces de consentement conformes au minimum (étude 2025 portant sur 31 pays). Pour vérifier cela sur l'ensemble des marchés, il faut des IP de chaque pays.

E-commerce européen : anti-bot spécifique par pays

Allegro (Pologne) bloque les IP de datacenter à vue — il faut des proxies ISP ou résidentiels avec une IP polonaise. Zalando, Otto, Bol.com appliquent des protections similaires avec des restrictions géographiques en prime. Chaque marketplace possède son propre WAF, ses limites de débit et son rendu JavaScript. Scraper Allegro depuis une IP de datacenter allemande ne renvoie aucun résultat.