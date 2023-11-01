NOUVEAU ! |Un appel API, des données propres en retour. Aucun scraper nécessaire.Obtenez 10 000 jetons gratuits →

Proxy UE

Proxies IPv4 statiques Europe fiables — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, disponibilité 99.9%, trafic illimité

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez votre offre proxy.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Forfait centre de données.

Recommandé iciForfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète 100 IP de centre de données en Europe et autorisez 203.0.113.7
  • Affiche taux de réussite d’aujourd’hui pour mon européen trafic proxy
  • Renouvelle tous les services expirant cette semaine, à moins de $200
  • Fais tourner mon IPs lorsque le prochain renouvellement est gratuit
  • Exporte le latest liste de proxys au format JSON
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Emplacements et stock

Génial pour jouer ! Plus de restrictions géographiques et la vitesse est incroyable. 5/5

Gamer_GalPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

La variété d’emplacements proposés par Fineproxy est fantastique. Cela me permet d'accéder au contenu et de simuler la navigation depuis différentes régions sans aucun problème. Cela s'est avéré particulièrement utile pour tester des sites Web localisés.

Asad JanDieg, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

Vitesse sous charge

Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.

ammar ghezaliDieg, Il y a plus de 2 ansSource

Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !

Evan trzDieg, L’année dernièreSource

Trafic jamais mesuré

Nous utilisons FineProxy depuis deux ans. La bande passante illimitée et la connexion sont tout simplement formidables et stables. Fortement recommandé.

David RhodesTrustpilot, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Excellent service de proxys ! Ils proposent différents types de proxys, notamment des proxys rotatifs sans limite de trafic. Leurs prix sont abordables et ils offrent des options de ciblage géographique. Il est facile de payer en cryptomonnaies, avec PayPal ou par carte.

Vladimir AkimkinSaasHub, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
Allegro, Zalando, Bol.com — datacenter ou ISP ?Allegro est le

Allegro est le plus strict — les IP datacenter hors de Pologne sont bloquées instantanément. Les proxies ISP avec une IP polonaise passent. Zalando et Otto sont moins agressifs, mais signalent tout de même les plages datacenter des fournisseurs cloud (AWS, Hetzner). Bol.com (Pays-Bas) est modéré — le datacenter suffit pour des vérifications de prix basiques, l'ISP pour du scraping soutenu. Pour un monitoring multi-plateformes en Europe, les proxies ISP du pays cible sont la valeur sûre. Avec une configuration de proxy EU anonyme, chaque IP obtient son propre certificat SSL et aucun en-tête de transfert — la cible voit un utilisateur local ordinaire.

Les bannières de consentement aux cookies cassent mon scraper — une solution ?C'est un classique

C'est un classique du scraping en Europe : une popup de consentement bloque la page avant le chargement du contenu. Seulement 15 % des sites européens sont conformes de façon minimale, ce qui signifie que le reste présente des flux de consentement défaillants ou manipulatoires. Les navigateurs headless doivent soit accepter les cookies de manière programmatique (cliquer sur le bon bouton), soit charger la page en ignorant la bannière. Certaines CMP (Consent Management Platforms) injectent un overlay qui masque le contenu via CSS — il faut supprimer cet élément avant le parsing. Le proxy ne résout pas directement ce problème, mais une IP locale européenne garantit que vous voyez la même bannière qu'un vrai utilisateur, ce qui compte pour les tests de conformité.

Netflix DE, Netflix FR, Netflix IT — des catalogues différents ?Oui

Oui. Les catalogues Netflix varient selon les pays en raison des licences. Le règlement sur la portabilité permet aux résidents de l'UE de voyager et de conserver temporairement leur catalogue d'origine, mais il ne fusionne pas les catalogues. Pour voir ce qui est disponible en France, il vous faut une IP française. Pour comparer les catalogues de 5 pays européens, il vous faut 5 IP spécifiques à chaque pays. FineProxy vend par pays, pas par région.

Quel est le meilleur service de proxy européen pour le suivi des prix ?Cela dépend de

Proxys pour 48 heures. Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys actifs
mis à jour toutes les 15 minutes

Proxys publics gratuits — Europe — régulièrement validés par nos soins pour leur vitesse et leur disponibilité. Copiez une IP ou exportez la liste actuelle — sans inscription.

Protocole
Anonymat
Port
Dernière vérification
217 en ligne·Besoin de plus ? →
46.47.197.210:3128
IP : port Score ProtocolesAnonymatVilleVitesse Disponibilité Dernière vérification Action
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Anonymat élevéMonde entier
500 Mbps
99.97%
À l’instant
Acheter
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéRussia
2.03 Mbps
100.0%
1 h auparavant
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéRussia · Moscow
473 Kbps
93.6%
1 h auparavant
45.85.119.127:80
Cloudflare London, LLC· 1481 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.22 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.3:80
Cloudflare London, LLC· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.22 Mbps
100.0%
1 h auparavant
185.238.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1477 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
1.22 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.85.119.147:80
Cloudflare London, LLC· 1492 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.21 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.239:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.21 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.85.119.129:80
Cloudflare London, LLC· 1472 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.22 Mbps
100.0%
1 h auparavant
185.238.228.54:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
1.23 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.146:80
Cloudflare London, LLC· 1464 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.23 Mbps
100.0%
1 h auparavant
185.18.250.75:80
Cloudflare London, LLC· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentSwitzerland
1.20 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.192:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.20 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.12.31.224:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.20 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.75:80
Cloudflare London, LLC· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.26 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.135:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.47 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.85.119.44:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.12.31.10:80
Cloudflare London, LLC· 1239 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.45 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.242:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.223:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.47 Mbps
99.9%
1 h auparavant
164.38.155.95:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom
1.47 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.12.31.145:80
Cloudflare London, LLC· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.52 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.10:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.55 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.100:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.51 Mbps
100.0%
1 h auparavant
185.238.228.84:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
1.53 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.228:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.53 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.164:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.53 Mbps
100.0%
1 h auparavant
185.238.228.106:80
Cloudflare London, LLC· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
1.53 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.12.31.27:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.25 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.245:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.25 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.12.31.209:80
Cloudflare London, LLC· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.26 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.121:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.26 Mbps
100.0%
1 h auparavant
185.170.166.40:80
Cloudflare London, LLC· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom
1.27 Mbps
99.9%
1 h auparavant
45.12.30.102:80
Cloudflare London, LLC· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.27 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.12.30.8:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.25 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.12.31.147:80
Cloudflare London, LLC· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.25 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.116:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.25 Mbps
100.0%
1 h auparavant
185.238.228.181:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
1.25 Mbps
100.0%
1 h auparavant
185.170.166.24:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom
1.39 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.125:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 h auparavant
185.238.228.89:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
1.39 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.12.30.61:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.41 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.30:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.109:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.41 Mbps
99.9%
1 h auparavant
45.131.7.139:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.247:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.209:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 h auparavant
164.38.155.35:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom
1.41 Mbps
100.0%
1 h auparavant
185.238.228.57:80
Cloudflare London, LLC· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
1.50 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.98:80
Cloudflare London, LLC· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 h auparavant
185.238.228.158:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
1.47 Mbps
100.0%
1 h auparavant
164.38.155.46:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom
1.47 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.71:80
Cloudflare London, LLC· 1215 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.43:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.47 Mbps
99.6%
1 h auparavant
45.131.4.160:80
Cloudflare London, LLC· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 h auparavant
185.170.166.27:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom
1.50 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.109:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 h auparavant
185.238.228.53:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
1.48 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.12.30.252:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.12.30.19:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.114:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.44 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.208.86:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.34:80
Cloudflare London, LLC· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.12.31.208:80
Cloudflare London, LLC· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.44 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.181:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.29 Mbps
100.0%
1 h auparavant
188.42.88.62:80
Cloudflare London, LLC· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLuxembourg
1.30 Mbps
100.0%
1 h auparavant
185.193.30.210:80
Cloudflare London, LLC· 1373 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom
1.31 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.213:80
Cloudflare London, LLC· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.35 Mbps
99.9%
1 h auparavant
45.131.7.49:80
Cloudflare London, LLC· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.247:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.12.30.163:80
Cloudflare London, LLC· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.35 Mbps
100.0%
1 h auparavant
185.238.228.123:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
1.36 Mbps
100.0%
1 h auparavant
185.238.228.63:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
1.36 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.148:80
Cloudflare London, LLC· 1316 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.37 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.207:80
Cloudflare London, LLC· 1315 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.37 Mbps
100.0%
1 h auparavant
185.238.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
1.35 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.26:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 h auparavant
185.49.31.205:8080
Korbank S. A.· 1129 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentPoland · Wroclaw
1.59 Mbps
99.8%
1 h auparavant
45.131.4.124:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.24 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.12.30.199:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.29 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.230:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.17:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.12.31.137:80
Cloudflare London, LLC· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.43 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.38:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.226:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.208.88:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.12.31.136:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.43 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.12.30.238:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.42 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.208.3:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.39 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.169:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.39 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.151:80
Cloudflare London, LLC· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.38 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.12.30.216:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.40 Mbps
100.0%
1 h auparavant
185.238.228.73:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
1.40 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.147:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.137:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.43:80
Cloudflare London, LLC· 1337 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.56:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.22:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.12.30.161:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.32 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.12.31.23:80
Cloudflare London, LLC· 1359 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.32 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.12.30.126:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.33 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.159:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.33 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.12.31.217:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.34 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.142:80
Cloudflare London, LLC· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.191:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.221:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.219:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.52:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.209:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.12.31.220:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.38 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.19:80
Cloudflare London, LLC· 1302 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.38 Mbps
100.0%
1 h auparavant
185.170.166.36:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom
1.40 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.4:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.12.31.161:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.41 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.67:80
Cloudflare London, LLC· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.12.30.251:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.41 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.12.30.173:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.42 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.83:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.254:80
Cloudflare London, LLC· 1246 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.45 Mbps
98.8%
1 h auparavant
45.12.31.154:80
Cloudflare London, LLC· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.45 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.203:80
Cloudflare London, LLC· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.12.30.201:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.45 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.183:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.68:80
Cloudflare London, LLC· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.209:80
Cloudflare London, LLC· 1235 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.218:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.43 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.199:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.44 Mbps
100.0%
1 h auparavant
185.238.228.159:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
1.45 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.51:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.12.31.41:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.208.63:80
Cloudflare London, LLC· 1919 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
938 Kbps
100.0%
1 h auparavant
45.12.31.121:80
Cloudflare London, LLC· 1910 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
942 Kbps
100.0%
1 h auparavant
45.12.30.219:80
Cloudflare London, LLC· 1852 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
972 Kbps
100.0%
1 h auparavant
45.12.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1804 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
998 Kbps
100.0%
1 h auparavant
185.238.228.74:80
Cloudflare London, LLC· 1723 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
1.04 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.12.30.109:80
Cloudflare London, LLC· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.11 Mbps
100.0%
1 h auparavant
185.238.228.252:80
Cloudflare London, LLC· 1608 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
1.12 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.208.47:80
Cloudflare London, LLC· 1603 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.67:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.240:80
Cloudflare London, LLC· 1622 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.150:80
Cloudflare London, LLC· 1524 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.60:80
Cloudflare London, LLC· 1511 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.19 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.236:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.17 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.85.119.152:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.17 Mbps
100.0%
1 h auparavant
185.170.166.64:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom
1.14 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.12.31.233:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.11 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.82:80
Cloudflare London, LLC· 1605 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.85.119.236:80
Cloudflare London, LLC· 1637 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.10 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.197:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 h auparavant
164.38.155.31:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom
1.11 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.12.30.116:80
Cloudflare London, LLC· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.11 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.101:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.12.30.48:80
Cloudflare London, LLC· 1613 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.12 Mbps
100.0%
1 h auparavant
185.238.228.36:80
Cloudflare London, LLC· 1645 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
1.09 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.193:80
Cloudflare London, LLC· 1641 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.10 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.86:80
Cloudflare London, LLC· 1604 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.85:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.185:80
Cloudflare London, LLC· 1584 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.14 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.227:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.124:80
Cloudflare London, LLC· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.09 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.12.31.165:80
Cloudflare London, LLC· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.08 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.12.30.185:80
Cloudflare London, LLC· 1665 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.08 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.216:80
Cloudflare London, LLC· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.08 Mbps
100.0%
1 h auparavant
185.238.228.151:80
Cloudflare London, LLC· 1659 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
1.08 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.12.30.55:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.12.30.208:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.85.119.118:80
Cloudflare London, LLC· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.10:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.10 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.211:80
Cloudflare London, LLC· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.85.119.143:80
Cloudflare London, LLC· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.10 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.12.31.158:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 h auparavant
185.170.166.28:80
Cloudflare London, LLC· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom
1.06 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.12.31.155:80
Cloudflare London, LLC· 1722 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.161:80
Cloudflare London, LLC· 1699 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.06 Mbps
100.0%
1 h auparavant
185.238.228.209:80
Cloudflare London, LLC· 1692 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
1.06 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.208.8:80
Cloudflare London, LLC· 1691 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.06 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.12.30.74:80
Cloudflare London, LLC· 1738 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.44:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.04 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.224:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.04 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.12.31.223:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.12.30.151:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 h auparavant
185.238.228.143:80
Cloudflare London, LLC· 1757 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
1.02 Mbps
100.0%
1 h auparavant
185.170.166.21:80
Cloudflare London, LLC· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom
1.12 Mbps
100.0%
1 h auparavant
185.238.228.147:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
1.12 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.12.31.8:80
Cloudflare London, LLC· 1629 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.10 Mbps
99.6%
1 h auparavant
45.131.6.199:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.208.98:80
Cloudflare London, LLC· 1556 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.16 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.108:80
Cloudflare London, LLC· 1550 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.16 Mbps
100.0%
1 h auparavant
185.238.228.239:80
Cloudflare London, LLC· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
1.17 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.32:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.200:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 h auparavant
185.170.166.69:80
Cloudflare London, LLC· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom
1.15 Mbps
100.0%
1 h auparavant
134.209.29.120:3128
DigitalOcean, LLC· 655 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · Slough
2.75 Mbps
46.6%
1 h auparavant
45.131.5.243:80
Cloudflare London, LLC· 2092 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
860 Kbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.208.93:80
Cloudflare London, LLC· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
854 Kbps
99.6%
1 h auparavant
45.131.4.59:80
Cloudflare London, LLC· 2263 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
795 Kbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.208.69:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 h auparavant
185.238.228.245:80
Cloudflare London, LLC· 2070 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
870 Kbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.208.73:80
Cloudflare London, LLC· 2066 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
871 Kbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.68:80
Cloudflare London, LLC· 2063 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
873 Kbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.198:80
Cloudflare London, LLC· 2049 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
878 Kbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.107:80
Cloudflare London, LLC· 2042 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
881 Kbps
100.0%
1 h auparavant
45.12.30.70:80
Cloudflare London, LLC· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
888 Kbps
100.0%
1 h auparavant
164.38.155.98:80
Cloudflare London, LLC· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom
886 Kbps
100.0%
1 h auparavant
185.238.228.233:80
Cloudflare London, LLC· 2040 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
882 Kbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.65:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 h auparavant
45.12.31.55:80
Cloudflare London, LLC· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
878 Kbps
100.0%
1 h auparavant
45.12.31.122:80
Cloudflare London, LLC· 2044 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
881 Kbps
100.0%
1 h auparavant
185.238.228.98:80
Cloudflare London, LLC· 2038 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
883 Kbps
100.0%
1 h auparavant
185.238.228.174:80
Cloudflare London, LLC· 2039 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
883 Kbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.208.68:80
Cloudflare London, LLC· 2065 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
872 Kbps
100.0%
1 h auparavant
164.38.155.27:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom
877 Kbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.143:80
Cloudflare London, LLC· 2034 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
885 Kbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.67:80
Cloudflare London, LLC· 2054 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 h auparavant
185.238.228.23:80
Cloudflare London, LLC· 2041 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
882 Kbps
100.0%
1 h auparavant
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéFrance · Lauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 h auparavant
5.255.99.75:1080
The Infrastructure Group· 3227 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéThe Netherlands · Dronten
558 Kbps
33.5%
1 h auparavant
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRussia · St Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 h auparavant
Affichage 15 sur 217

Guide

Liste de proxies gratuits pour l'Europe

4 min de lectureÉquipe réseau FineProxy

Veuillez noter : Les proxys listés ci-dessous ne sont pas nos proxies sur serveurs premium. Il s'agit d'une liste publique gratuite collectée depuis des sources ouvertes — utiles pour des tests ou un usage basique.

Même produit, prix différent — pourquoi les proxies européens font la différence

La TVA sur les services numériques varie de 17 % au Luxembourg à 27 % en Hongrie. Même abonnement, même SaaS — mais un prix final différent selon le pays depuis lequel vous naviguez. Un proxy européen situé en Allemagne vous affiche le prix avec 19 % de TVA. Un proxy finlandais affiche 25,5 % (hausse de septembre 2024). Les entreprises qui effectuent de la veille tarifaire à travers l'UE ont besoin d'IP provenant de plusieurs pays — pas d'une seule IP “européenne”, mais d'un accès ciblé pays par pays.

Il ne s’agit pas uniquement de TVA. Les compagnies aériennes, les hôtels, les loueurs de voitures et les éditeurs de logiciels ajustent tous leurs tarifs en fonction de la géolocalisation. Une IP française affiche des résultats Booking.com différents d'une IP polonaise. Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it — trois catalogues distincts, trois structures tarifaires, trois ensembles de vendeurs.

Surveiller l'ensemble de ces marchés depuis une seule IP hors UE vous donne la version “touriste”. Le règlement européen sur la portabilité (2017) permet aux résidents d’accéder à leurs abonnements de streaming au-delà des frontières — mais les utilisateurs hors UE sont totalement bloqués, et les catalogues nationaux (Netflix DE vs Netflix FR) nécessitent toujours la bonne IP.

GDPR et scraping — ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire

Le fait qu’une donnée soit publique ne vaut pas consentement à son extraction. En vertu du GDPR, vous avez besoin d’une base juridique — l’“intérêt légitime” exige un test documenté en trois volets : finalité, nécessité et mise en balance avec les droits à la vie privée. Les données personnelles au sens du GDPR incluent les noms, adresses e-mail, noms d’utilisateur, photos et adresses IP. La CNIL en France a sanctionné des entreprises pour avoir collecté des données publiées publiquement.

Risque faible : prix des produits, niveaux de stock, annuaires d'entreprises publics, offres d'emploi. Zone grise : tout ce qui comporte des identifiants personnels. Un serveur proxy européen ne modifie pas le cadre juridique, mais il modifie ce que vous voyez — prix, disponibilité et contenu varient selon le pays. Pour la vérification publicitaire et le contrôle de conformité, vous devez voir ce que voit un utilisateur local, y compris les bannières de consentement aux cookies. Seuls 15 % des sites web de l'UE disposent d'interfaces de consentement conformes au minimum (étude 2025 portant sur 31 pays). Pour vérifier cela sur l'ensemble des marchés, il faut des IP de chaque pays.

E-commerce européen : anti-bot spécifique par pays

Allegro (Pologne) bloque les IP de datacenter à vue — il faut des proxies ISP ou résidentiels avec une IP polonaise. Zalando, Otto, Bol.com appliquent des protections similaires avec des restrictions géographiques en prime. Chaque marketplace possède son propre WAF, ses limites de débit et son rendu JavaScript. Scraper Allegro depuis une IP de datacenter allemande ne renvoie aucun résultat.

Le marché des proxies européens reflète cette réalité : on n'achète pas des « separate proxies européens » comme un pool unique. On achète des IP allemandes pour Amazon.de, des IP néerlandaises pour Bol.com, des IP polonaises pour Allegro. FineProxy propose des proxies datacenter et des ISP IPv4 dans de nombreux pays européens. Les proxies datacenter fonctionnent sur un ASN propre, à tarif fixe par IP, avec trafic illimité. Les proxies ISP passent par des opérateurs locaux — ils réussissent les vérifications de type d»IP sur les plateformes qui signalent les plages datacenter. Une adresse IP européenne FineProxy atteint jusqu'à 500 Mbps. HTTP/HTTPS et SOCKS5. Après paiement, les IP apparaissent dans votre tableau de bord — ajoutez votre IP de travail en liste blanche, exportez au format IP:port ou via API. Commande minimale : 100 IP.