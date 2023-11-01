Mới! |Một lần gọi API, nhận dữ liệu sạch. Không cần scraper.Nhận 10,000 token miễn phí →

proxy EU

Static proxy IPv4 Châu Âu đáng tin cậy — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, uptime 99,9%, lưu lượng không giới hạn

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập gói proxy.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Gói trung tâm dữ liệu.

Khuyên dùng ở đâyGói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungRiêngCá nhân, từ một IPISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua 100 IP trung tâm dữ liệu tại châu Âu và thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép
  • Xem tỷ lệ thành công hôm nay của lưu lượng proxy châu Âu
  • Gia hạn mọi dịch vụ hết hạn tuần này, dưới $200
  • Xoay vòng IP của tôi khi lần làm mới tiếp theo miễn phí
  • Xuất danh sách proxy mới nhất dạng JSON
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Vị trí và tồn kho

Tuyệt vời để chơi game! Không còn giới hạn địa lý và tốc độ thật đáng kinh ngạc. 5/5

Gamer_GalNền tảng nội bộ FineProxyDịch từ tiếng AnhNguồn

Sự đa dạng của các địa điểm được Fineproxy cung cấp thật tuyệt vời. Nó cho phép tôi truy cập nội dung và mô phỏng duyệt web từ các khu vực khác nhau mà không gặp vấn đề gì. Điều này đặc biệt hữu ích để thử nghiệm các trang web được bản địa hóa.

Asad JanDieg, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Tốc độ khi tải cao

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành NamNền tảng nội bộ FineProxyNguồn

Tôi đã sử dụng Fineproxy được nhiều tháng và sẽ luôn chọn chúng làm dịch vụ proxy cao cấp của mình. Chưa bao giờ có một vấn đề.

alexTrustpilot, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Lưu lượng không tính dung lượng

Dịch vụ proxy tuyệt vời! Họ có nhiều loại proxy khác nhau, bao gồm cả proxy luân phiên không giới hạn lưu lượng. Giá cả phải chăng và có các tùy chọn nhắm mục tiêu theo vị trí địa lý. Có thể dễ dàng thanh toán bằng tiền mã hóa, PayPal hoặc thẻ.

Vladimir AkimkinSaasHub, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Trong khi các nhà cung cấp khác tính phí theo GB hoặc thậm chí theo yêu cầu, những nhà cung cấp này vẫn trung thành với sứ mệnh của mình và cung cấp proxy trung tâm dữ liệu có giá hợp lý với băng thông không giới hạn. Tìm kiếm khắp nơi trên internet một dịch vụ như thế này và tôi khá vui vì đã tìm thấy chúng.

bhwowsersNorton Safe Web, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
Allegro, Zalando, Bol.com — datacenter hay ISP?Allegro khắt khe

Allegro nghiêm ngặt nhất — IP datacenter từ ngoài Ba Lan bị chặn ngay lập tức. ISP proxy với IP Ba Lan thì qua. Zalando và Otto ít gắt hơn nhưng vẫn đánh dấu dải datacenter từ các nhà cung cấp cloud (AWS, Hetzner). Bol.com (Hà Lan) mức trung bình — datacenter hoạt động cho truy vấn giá cơ bản, ISP cho scraping liên tục. Cho giám sát đa nền tảng EU, ISP proxy từ mỗi quốc gia mục tiêu là lựa chọn an toàn. Với thiết lập proxy ẩn danh EU, mỗi IP có chứng chỉ SSL riêng và không có forwarding header — trang đích thấy một người dùng địa phương bình thường.

Banner đồng thuận cookie làm hỏng scraper của tôi — có cách sửa không?Popup đồng thuận

Hầu hết scraper EU gặp phải vấn đề này: popup đồng thuận chặn trang trước khi nội dung tải. Chỉ có 15% trang web EU tuân thủ tối thiểu, nghĩa là phần còn lại có luồng đồng thuận bị lỗi hoặc thao túng. Headless browser cần chấp nhận cookie theo chương trình (click đúng nút) hoặc tải trang bỏ qua banner. Một số CMP (Consent Management Platform) chèn một overlay che nội dung bằng CSS — bạn cần xóa element đó trước khi parse. Proxy không sửa trực tiếp vấn đề này, nhưng IP EU địa phương đảm bảo bạn thấy cùng banner mà người dùng thực sẽ thấy, điều này quan trọng cho kiểm tra tuân thủ.

Netflix DE, Netflix FR, Netflix IT — kho nội dung khác nhau?

Có. Catalogue Netflix thay đổi theo quốc gia do licensing. Quy định về tính di động cho phép cư dân EU di chuyển và giữ catalogue gốc tạm thời, nhưng không hợp nhất catalogue. Để xem có gì tại Pháp, bạn cần IP Pháp. Để so sánh catalogue trên 5 quốc gia EU, bạn cần 5 IP theo quốc gia. FineProxy bán theo quốc gia, không theo khu vực.

Dịch vụ proxy châu Âu nào tốt nhất cho việc theo dõi giá?Tùy quy mô

Proxy trong 48 giờ. Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy Châu Âu trực tiếp
cập nhật mỗi 15 phút

Proxy công cộng Châu Âu miễn phí, chúng tôi thường xuyên kiểm tra tốc độ và thời gian hoạt động. Sao chép một IP hoặc xuất danh sách hiện tại — không cần đăng ký.

Giao thức
Ẩn danh
Cổng
Kiểm tra gần nhất
217 trực tuyến·Cần thêm? →
46.47.197.210:3128
IP : Cổng Điểm Giao thứcẨn danhThành phốTốc độ Thời gian hoạt động Kiểm tra gần nhất Thao tác
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteToàn cầu
500 Mbps
99.97%
Vừa xong
Mua
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRussia
2.03 Mbps
100.0%
1 giờ trước
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRussia · Moscow
473 Kbps
93.6%
1 giờ trước
45.85.119.127:80
Cloudflare London, LLC· 1481 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.22 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.7.3:80
Cloudflare London, LLC· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.22 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1477 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited Kingdom · London
1.22 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.85.119.147:80
Cloudflare London, LLC· 1492 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.21 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.7.239:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.21 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.85.119.129:80
Cloudflare London, LLC· 1472 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.22 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.54:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited Kingdom · London
1.23 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.7.146:80
Cloudflare London, LLC· 1464 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.23 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.18.250.75:80
Cloudflare London, LLC· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtSwitzerland
1.20 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.4.192:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.20 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.12.31.224:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.20 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.6.75:80
Cloudflare London, LLC· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.26 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.4.135:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.47 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.85.119.44:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.12.31.10:80
Cloudflare London, LLC· 1239 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.45 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.6.242:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.7.223:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.47 Mbps
99.9%
1 giờ trước
164.38.155.95:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited Kingdom
1.47 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.12.31.145:80
Cloudflare London, LLC· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.52 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.7.10:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.55 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.5.100:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.51 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.84:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited Kingdom · London
1.53 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.5.228:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.53 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.6.164:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.53 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.106:80
Cloudflare London, LLC· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited Kingdom · London
1.53 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.12.31.27:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.25 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.4.245:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.25 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.12.31.209:80
Cloudflare London, LLC· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.26 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.6.121:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.26 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.40:80
Cloudflare London, LLC· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited Kingdom
1.27 Mbps
99.9%
1 giờ trước
45.12.30.102:80
Cloudflare London, LLC· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.27 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.12.30.8:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.25 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.12.31.147:80
Cloudflare London, LLC· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.25 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.6.116:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.25 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.181:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited Kingdom · London
1.25 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.24:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited Kingdom
1.39 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.7.125:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.89:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited Kingdom · London
1.39 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.12.30.61:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.5.30:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.6.109:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.41 Mbps
99.9%
1 giờ trước
45.131.7.139:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.6.247:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.4.209:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
164.38.155.35:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited Kingdom
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.57:80
Cloudflare London, LLC· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited Kingdom · London
1.50 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.7.98:80
Cloudflare London, LLC· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.158:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited Kingdom · London
1.47 Mbps
100.0%
1 giờ trước
164.38.155.46:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited Kingdom
1.47 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.6.71:80
Cloudflare London, LLC· 1215 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.4.43:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.47 Mbps
99.6%
1 giờ trước
45.131.4.160:80
Cloudflare London, LLC· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.27:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited Kingdom
1.50 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.7.109:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.53:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited Kingdom · London
1.48 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.12.30.252:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.12.30.19:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.6.114:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.44 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.208.86:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.5.34:80
Cloudflare London, LLC· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.12.31.208:80
Cloudflare London, LLC· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.44 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.5.181:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.29 Mbps
100.0%
1 giờ trước
188.42.88.62:80
Cloudflare London, LLC· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLuxembourg
1.30 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.193.30.210:80
Cloudflare London, LLC· 1373 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited Kingdom
1.31 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.5.213:80
Cloudflare London, LLC· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.35 Mbps
99.9%
1 giờ trước
45.131.7.49:80
Cloudflare London, LLC· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.7.247:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.12.30.163:80
Cloudflare London, LLC· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.35 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.123:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited Kingdom · London
1.36 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.63:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited Kingdom · London
1.36 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.6.148:80
Cloudflare London, LLC· 1316 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.37 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.5.207:80
Cloudflare London, LLC· 1315 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.37 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited Kingdom · London
1.35 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.6.26:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.49.31.205:8080
Korbank S. A.· 1129 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtPoland · Wroclaw
1.59 Mbps
99.8%
1 giờ trước
45.131.4.124:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.24 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.12.30.199:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.29 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.5.230:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.4.17:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.12.31.137:80
Cloudflare London, LLC· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.43 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.5.38:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.5.226:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.208.88:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.12.31.136:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.43 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.12.30.238:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.208.3:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.39 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.7.169:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.39 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.4.151:80
Cloudflare London, LLC· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.38 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.12.30.216:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.73:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited Kingdom · London
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.4.147:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.7.137:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.6.43:80
Cloudflare London, LLC· 1337 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.7.56:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.4.22:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.12.30.161:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.32 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.12.31.23:80
Cloudflare London, LLC· 1359 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.32 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.12.30.126:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.33 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.6.159:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.33 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.12.31.217:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.34 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.5.142:80
Cloudflare London, LLC· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.4.191:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.6.221:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.4.219:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.4.52:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.6.209:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.12.31.220:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.38 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.4.19:80
Cloudflare London, LLC· 1302 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.38 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.36:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited Kingdom
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.4.4:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.12.31.161:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.5.67:80
Cloudflare London, LLC· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.12.30.251:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.12.30.173:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.4.83:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.5.254:80
Cloudflare London, LLC· 1246 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.45 Mbps
98.8%
1 giờ trước
45.12.31.154:80
Cloudflare London, LLC· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.45 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.6.203:80
Cloudflare London, LLC· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.12.30.201:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.45 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.6.183:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.7.68:80
Cloudflare London, LLC· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.7.209:80
Cloudflare London, LLC· 1235 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.4.218:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.43 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.5.199:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.44 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.159:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited Kingdom · London
1.45 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.7.51:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.12.31.41:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.208.63:80
Cloudflare London, LLC· 1919 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
938 Kbps
100.0%
1 giờ trước
45.12.31.121:80
Cloudflare London, LLC· 1910 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
942 Kbps
100.0%
1 giờ trước
45.12.30.219:80
Cloudflare London, LLC· 1852 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
972 Kbps
100.0%
1 giờ trước
45.12.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1804 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
998 Kbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.74:80
Cloudflare London, LLC· 1723 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited Kingdom · London
1.04 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.12.30.109:80
Cloudflare London, LLC· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.11 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.252:80
Cloudflare London, LLC· 1608 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited Kingdom · London
1.12 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.208.47:80
Cloudflare London, LLC· 1603 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.7.67:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.7.240:80
Cloudflare London, LLC· 1622 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.5.150:80
Cloudflare London, LLC· 1524 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.6.60:80
Cloudflare London, LLC· 1511 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.19 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.7.236:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.17 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.85.119.152:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.17 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.64:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited Kingdom
1.14 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.12.31.233:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.11 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.4.82:80
Cloudflare London, LLC· 1605 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.85.119.236:80
Cloudflare London, LLC· 1637 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.10 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.5.197:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 giờ trước
164.38.155.31:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited Kingdom
1.11 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.12.30.116:80
Cloudflare London, LLC· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.11 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.5.101:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.12.30.48:80
Cloudflare London, LLC· 1613 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.12 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.36:80
Cloudflare London, LLC· 1645 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited Kingdom · London
1.09 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.4.193:80
Cloudflare London, LLC· 1641 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.10 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.5.86:80
Cloudflare London, LLC· 1604 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.5.85:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.6.185:80
Cloudflare London, LLC· 1584 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.14 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.6.227:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.7.124:80
Cloudflare London, LLC· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.09 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.12.31.165:80
Cloudflare London, LLC· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.08 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.12.30.185:80
Cloudflare London, LLC· 1665 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.08 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.6.216:80
Cloudflare London, LLC· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.08 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.151:80
Cloudflare London, LLC· 1659 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited Kingdom · London
1.08 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.12.30.55:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.12.30.208:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.85.119.118:80
Cloudflare London, LLC· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.5.10:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.10 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.5.211:80
Cloudflare London, LLC· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.85.119.143:80
Cloudflare London, LLC· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.10 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.12.31.158:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.28:80
Cloudflare London, LLC· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited Kingdom
1.06 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.12.31.155:80
Cloudflare London, LLC· 1722 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.5.161:80
Cloudflare London, LLC· 1699 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.06 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.209:80
Cloudflare London, LLC· 1692 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited Kingdom · London
1.06 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.208.8:80
Cloudflare London, LLC· 1691 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.06 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.12.30.74:80
Cloudflare London, LLC· 1738 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.7.44:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.04 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.7.224:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.04 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.12.31.223:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.12.30.151:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.143:80
Cloudflare London, LLC· 1757 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited Kingdom · London
1.02 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.21:80
Cloudflare London, LLC· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited Kingdom
1.12 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.147:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited Kingdom · London
1.12 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.12.31.8:80
Cloudflare London, LLC· 1629 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
1.10 Mbps
99.6%
1 giờ trước
45.131.6.199:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.208.98:80
Cloudflare London, LLC· 1556 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.16 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.4.108:80
Cloudflare London, LLC· 1550 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.16 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.239:80
Cloudflare London, LLC· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited Kingdom · London
1.17 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.7.32:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.7.200:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.69:80
Cloudflare London, LLC· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited Kingdom
1.15 Mbps
100.0%
1 giờ trước
134.209.29.120:3128
DigitalOcean, LLC· 655 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited Kingdom · Slough
2.75 Mbps
46.6%
1 giờ trước
45.131.5.243:80
Cloudflare London, LLC· 2092 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
860 Kbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.208.93:80
Cloudflare London, LLC· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
854 Kbps
99.6%
1 giờ trước
45.131.4.59:80
Cloudflare London, LLC· 2263 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
795 Kbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.208.69:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.245:80
Cloudflare London, LLC· 2070 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited Kingdom · London
870 Kbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.208.73:80
Cloudflare London, LLC· 2066 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
871 Kbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.5.68:80
Cloudflare London, LLC· 2063 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
873 Kbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.7.198:80
Cloudflare London, LLC· 2049 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
878 Kbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.4.107:80
Cloudflare London, LLC· 2042 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
881 Kbps
100.0%
1 giờ trước
45.12.30.70:80
Cloudflare London, LLC· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
888 Kbps
100.0%
1 giờ trước
164.38.155.98:80
Cloudflare London, LLC· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited Kingdom
886 Kbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.233:80
Cloudflare London, LLC· 2040 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited Kingdom · London
882 Kbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.6.65:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 giờ trước
45.12.31.55:80
Cloudflare London, LLC· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
878 Kbps
100.0%
1 giờ trước
45.12.31.122:80
Cloudflare London, LLC· 2044 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRomania
881 Kbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.98:80
Cloudflare London, LLC· 2038 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited Kingdom · London
883 Kbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.174:80
Cloudflare London, LLC· 2039 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited Kingdom · London
883 Kbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.208.68:80
Cloudflare London, LLC· 2065 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
872 Kbps
100.0%
1 giờ trước
164.38.155.27:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited Kingdom
877 Kbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.4.143:80
Cloudflare London, LLC· 2034 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
885 Kbps
100.0%
1 giờ trước
45.131.4.67:80
Cloudflare London, LLC· 2054 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtThe Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.23:80
Cloudflare London, LLC· 2041 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited Kingdom · London
882 Kbps
100.0%
1 giờ trước
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFrance · Lauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 giờ trước
5.255.99.75:1080
The Infrastructure Group· 3227 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteThe Netherlands · Dronten
558 Kbps
33.5%
1 giờ trước
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtRussia · St Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 giờ trước
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Hướng dẫn

Danh sách proxy Châu Âu miễn phí

4 phút đọcNhóm mạng FineProxy

Xin lưu ý: Các proxy được liệt kê dưới đây là không phải là máy chủ proxy cao cấp của chúng tôi. Đây là một danh sách miễn phí công khai được thu thập từ các nguồn mở — hữu ích cho việc thử nghiệm hoặc sử dụng cơ bản.

Cùng sản phẩm, khác giá — tại sao proxy Châu Âu quan trọng

VAT cho dịch vụ số dao động từ 17% tại Luxembourg đến 27% tại Hungary. Cùng thuê bao, cùng SaaS — khác giá cuối cùng tùy theo quốc gia bạn duyệt từ đâu. Proxy Châu Âu từ Đức cho bạn thấy giá VAT 19%. Một từ Phần Lan thấy 25,5% (tăng từ tháng 9/2024). Các công ty chạy price intelligence trên EU cần IP từ nhiều quốc gia — không phải một IP «Châu Âu», mà là truy cập theo từng quốc gia cụ thể.

Đây không chỉ là chuyện thuế VAT. Hãng hàng không, khách sạn, cho thuê xe và phần mềm đều điều chỉnh giá theo vị trí địa lý. Một IP Pháp sẽ thấy kết quả Booking.com khác với IP Ba Lan. Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it — ba danh mục riêng biệt, ba cấu trúc giá, ba tập hợp người bán khác nhau.

Giám sát tất cả từ một IP ngoài EU duy nhất cho bạn phiên bản «du khách». Quy định về tính di động của EU (2017) cho phép cư dân truy cập thuê bao streaming xuyên biên giới — nhưng người dùng ngoài EU bị chặn hoàn toàn, và catalogue theo quốc gia (Netflix DE vs Netflix FR) vẫn yêu cầu IP đúng.

GDPR và scraping — những gì bạn có thể và không thể làm

Khả dụng công khai không có nghĩa là đồng ý cho scrape. Theo GDPR, bạn cần cơ sở pháp lý — «lợi ích chính đáng» yêu cầu kiểm tra ba phần có tài liệu: mục đích, sự cần thiết và cân bằng với quyền riêng tư. Dữ liệu cá nhân theo GDPR bao gồm tên, email, tên người dùng, ảnh và địa chỉ IP. CNIL của Pháp đã phạt các công ty vì scraping dữ liệu được đăng công khai.

Rủi ro thấp: giá sản phẩm, mức tồn kho, danh sách doanh nghiệp công khai, tin tuyển dụng. Vùng xám: bất kỳ thứ gì có định danh cá nhân đính kèm. Máy chủ proxy EU không thay đổi khung pháp lý, nhưng thay đổi những gì bạn thấy — giá, tình trạng sẵn có và nội dung đều thay đổi theo quốc gia. Cho xác minh quảng cáo và giám sát tuân thủ, bạn cần thấy những gì người dùng địa phương thấy, bao gồm banner đồng thuận cookie. Chỉ có 15% trang web EU có giao diện đồng thuận tuân thủ tối thiểu (nghiên cứu 2025 trên 31 quốc gia). Xác minh điều này trên các thị trường yêu cầu IP từ mỗi quốc gia.

Thương mại điện tử châu Âu: hệ thống chống bot đặc thù theo từng quốc gia

Allegro (Ba Lan) chặn IP datacenter ngay lập tức — cần ISP hoặc residential với IP Ba Lan. Zalando, Otto, Bol.com chạy các hệ thống bảo vệ tương tự kèm giới hạn địa lý. Mỗi marketplace có WAF riêng, rate limit và JavaScript rendering. Scraping Allegro từ một IP datacenter tại Đức sẽ không thu được gì.

Thị trường proxy tại Châu Âu phản ánh điều này: bạn không mua "proxy Châu Âu" như một pool chung. Bạn mua IP Đức cho Amazon.de, IP Hà Lan cho Bol.com, IP Ba Lan cho Allegro. FineProxy cung cấp datacenterISP IPv4 trên khắp các quốc gia Châu Âu. Datacenter trên ASN riêng, giá cố định theo IP, lưu lượng không giới hạn. ISP trên các nhà mạng nội địa — vượt qua kiểm tra loại IP trên các nền tảng đánh dấu dải datacenter. Một địa chỉ IP Châu Âu từ FineProxy đạt tốc độ tối đa 500 Mbps. HTTP/HTTPS và SOCKS5. Sau khi thanh toán, IP xuất hiện trong dashboard của bạn — whitelist IP làm việc của bạn, xuất dưới dạng IP:port hoặc API. Đơn hàng tối thiểu: 100 IP.