Proxy UDP
Định tuyến UDP gốc qua SOCKS5 — không có overhead từ TCP tunneling, uplink 10–40 Gbit/s, tương thích với TiviMate, OTTPlayer, VoIP và các client gaming.
Thiết lập gói proxy hỗ trợ UDP.
Chọn loại proxy nền, vị trí, số lượng và kỳ thanh toán. Hỗ trợ UDP chọn tại đây và cộng 50% vào giá gói gốc.
Đang tải các gói hiện tại…
Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.
UDP là tùy chọn.
Chọn loại proxy cơ bản.
Hỗ trợ UDP bật như tiện ích bổ sung trên gói proxy tĩnh tương thích. So sánh sản phẩm gốc trước khi thiết lập.
|Gói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chung
|RiêngCá nhân, từ một IP
|ISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnh
|Xoay vòngTính bằng credit API
|Phù hợp nhất
|Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.
|Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.
|Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.
|Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
|Người trên mỗi địa chỉ
|Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.
|1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.
|Tới 5
|Nhóm dùng chung
|Uy tín nền tảng
|Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu
|Cao — độc quyền
|Cao — đăng ký ISP
|Tùy theo nhóm
|Giá từ
|$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng
|$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.
|$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Đơn tối thiểu
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 triệu tín dụng
|Thời hạn địa chỉ
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Đổi mỗi request
|Băng thông
|Không tính dung lượng
|Không tính dung lượng
|Không tính dung lượng
|Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
|UDP / gọi thoại
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Không có sẵn
|Giao thức
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Xác thực
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Khóa API
|Xem các gói
|Xem các gói proxy riêng
|Xem các gói ISP
|Xem các gói
Gói trung tâm dữ liệu
Bán theo lô, dùng chung
Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.
Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.
Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu
$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng
100 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Riêng
Cá nhân, từ một IP
Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.
1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.
Cao — độc quyền
$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.
1 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
ISP
Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh
Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.
Tới 5
Cao — đăng ký ISP
$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng
100 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Xoay vòng
Tính bằng credit API
Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Nhóm dùng chung
Tùy theo nhóm
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 triệu tín dụng
Đổi mỗi request
Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
Không có sẵn
HTTP, SOCKS5
Khóa API
Proxy trong 48 giờ
Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.
Vị trí proxy hàng đầu
Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.
Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.
FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.
Rồi cứ nói
- Thiết lập gói proxy hỗ trợ UDP
- Mua proxy hỗ trợ UDP tại Hoa Kỳ
- Xuất danh sách proxy dạng JSON
- Cập nhật danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy
- Xem trạng thái và ngày thanh toán tiếp theo của dịch vụ
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.
Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào
Tiêu tiền của bạn
Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần
wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.
Trả nhiều hơn mức báo giá
Mọi lần mua đều mang
expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.
Hủy tùy hứng
Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu
confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.
Tính phí hai lần
Lệnh thanh toán cần
idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.
Thiết lập thủ công
Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.
Hệ thống
Trình duyệt
Ứng dụng
Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.
FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.
Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.
500 Mbps
mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn
99.97%
kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu
96
luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng
0
giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói
AMD EPYC riêng
Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.
Subnet riêng
IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.
Uplink 80 Gbps
Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.
Tier III / IV
Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.
Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.
Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.
Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.
Tốc độ khi tải cao
tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!
Tôi sử dụng các proxy này cho các dự án thu thập dữ liệu của mình và đó chính xác là những gì tôi cần.. IP xoay và nhanh hoạt động rất tốt
Hỗ trợ
Nhìn chung, đây là một trong những nhà cung cấp tốt nhất mà tôi đã làm việc mà hầu như không có proxy và hỗ trợ 24/7. cố lên!!
FineProxy.org là nhà cung cấp proxy chất lượng cao đáng tin cậy với dịch vụ hỗ trợ khách hàng tuyệt vời và chính sách bảo hành vững chắc. Họ cung cấp các dịch vụ an toàn và nhanh chóng, đảm bảo trải nghiệm liền mạch cho người dùng.
Lưu lượng không tính dung lượng
Dịch vụ proxy tuyệt vời! Họ có nhiều loại proxy khác nhau, bao gồm cả proxy luân phiên không giới hạn lưu lượng. Giá cả phải chăng và có các tùy chọn nhắm mục tiêu theo vị trí địa lý. Có thể dễ dàng thanh toán bằng tiền mã hóa, PayPal hoặc thẻ.
Proxy châu Âu rất phải chăng. Tôi nghĩ đó là nhà cung cấp proxy duy nhất đảm bảo Internet miễn phí và an toàn. Trong khi những người khác tính phí theo GB hoặc thậm chí theo yêu cầu, những người này vẫn cung cấp gói băng thông không giới hạn.
proxy UDP của bạn có hoạt động cho thoại (voice chat) không?Có
Có. Proxy UDP của FineProxy hỗ trợ đầy đủ truyền dữ liệu thời gian thực, phù hợp cho trò chuyện thoại, ứng dụng VoIP và các giao thức streaming. Kênh UDP xử lý các gói tin trực tiếp mà không cần thiết lập phiên TCP liên tục, giúp giảm độ trễ và cải thiện tính ổn định cho giao tiếp trực tiếp.
Giao thức UDP của bạn hoạt động cụ thể như thế nào?SOCKS5 UDP ASSOCIATE
Hỗ trợ UDP của chúng tôi dựa trên cơ chế chuẩn SOCKS5 UDP ASSOCIATE.
Trên thực tế, lưu lượng UDP được chuyển tiếp qua proxy bằng một kết nối điều khiển TCP. Kết nối TCP thiết lập và duy trì phiên, trong khi các gói UDP thực tế (game, VoIP, DNS, streaming) được truyền riêng qua một relay endpoint — không bị đóng gói bên trong TCP.
Cách hoạt động:
1. Ứng dụng của bạn kết nối đến proxy bằng SOCKS5 qua TCP.
2. Ứng dụng gửi yêu cầu UDP ASSOCIATE.
3. Máy chủ proxy phản hồi với một địa chỉ UDP relay (BND.ADDR và BND.PORT).
4. Ứng dụng của bạn gửi các gói UDP đến địa chỉ đó. Mỗi gói tin được đóng gói và chứa IP đích cùng port.
5. proxy chuyển tiếp lưu lượng UDP và trả phản hồi về cho chương trình của bạn.
6. Kết nối TCP phải duy trì mở để phiên UDP tiếp tục hoạt động. Việc đóng kết nối TCP sẽ ngay lập tức chấm dứt việc chuyển tiếp UDP.
Hành vi này được định nghĩa theo đặc tả giao thức SOCKS5. Hầu hết các client game hiện đại, phần mềm VoIP và các công cụ mạng đều hỗ trợ tự động.
Những điểm cần lưu ý:
- UDP chỉ hoạt động với các ứng dụng hỗ trợ SOCKS5 UDP ASSOCIATE.
- UDP không được chuyển tiếp trực tiếp (raw UDP forwarding) — UDP được proxy qua SOCKS5.
- Khả năng tương thích phụ thuộc vào từng ứng dụng và cần được kiểm tra từ phía bạn.
- Phương pháp này thường được sử dụng cho lưu lượng có độ trễ thấp như gaming, thoại âm thanh và truy vấn DNS.
Liệu các truy vấn DNS có thể bị rò rỉ ra ngoài proxy khi sử dụng UDP không?Tùy thiết lập
Tùy thuộc vào cấu hình của bạn. Theo mặc định, hầu hết ứng dụng gửi truy vấn DNS qua UDP. Nếu trình phân giải DNS của hệ thống bạn không được cấu hình để định tuyến qua proxy SOCKS5, các yêu cầu DNS có thể bỏ qua proxy hoàn toàn và đi thẳng đến ISP của bạn — lộ các tên miền bạn truy cập. Để ngăn rò rỉ DNS, hãy cấu hình ứng dụng hoặc hệ điều hành phân giải DNS qua proxy, sử dụng máy chủ DNS chỉ truy cập được qua IP của proxy, hoặc dùng các ứng dụng có khả năng định tuyến toàn bộ lưu lượng (bao gồm DNS) qua SOCKS5. FineProxy không chặn hoặc ghi lại truy vấn DNS, vì vậy việc ngăn rò rỉ được xử lý ở phía client.
Sự khác biệt giữa proxy HTTP và proxy UDP là gì?Khác giao vận
HTTP proxy xử lý lưu lượng web — chúng xử lý các yêu cầu và phản hồi thông qua kết nối TCP, phù hợp cho duyệt web, API hoặc tự động hóa.
Proxy UDP truyền datagram qua relay SOCKS5 và được thiết kế cho giao tiếp thời gian thực, streaming media và gaming. Chúng không phân tích hay sửa đổi lưu lượng và hoạt động nhanh hơn khi độ tin cậy của từng gói tin không phải yếu tố then chốt.
FineProxy có chính sách hoàn tiền cho dịch vụ proxy UDP không?Trong 24 giờ
Có. Bạn có thể yêu cầu hoàn tiền trong vòng 24 giờ kể từ khi mua. Nếu dịch vụ không đáp ứng nhu cầu của bạn, hãy liên hệ bộ phận hỗ trợ trong vòng 24 giờ và chúng tôi sẽ xử lý hoàn tiền sau khi xác minh cơ bản. Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra hiệu suất và khả năng tương thích ngay lập tức để mọi vấn đề có thể được giải quyết trong thời hạn hoàn tiền.
UDP Proxy
là gì?
UDP proxy là trung gian mạng chuyển tiếp các gói tin User Datagram Protocol (UDP) giữa client và máy chủ đích. Khác với HTTP proxy hoạt động hoàn toàn trên TCP, UDP proxy xử lý dữ liệu thời gian thực không kết nối (connectionless), khiến chúng trở nên thiết yếu cho các dịch vụ như thoại, gaming, IPTV và streaming.Proxy UDP của FineProxy sử dụng cơ chế SOCKS5 UDP ASSOCIATE để định tuyến lưu lượng UDP với chi phí xử lý tối thiểu, hỗ trợ đầy đủ IPv4 và lưu lượng không giới hạn trên các mạng băng thông cao.
Cách UDP Proxy hoạt động
Khi một ứng dụng cần gửi dữ liệu UDP, trước tiên nó kết nối đến proxy qua SOCKS5 trên TCP và gửi yêu cầu UDP ASSOCIATE. Proxy phản hồi với một địa chỉ relay, và từ thời điểm đó, các gói UDP được chuyển tiếp qua relay mà không bị đóng gói bên trong các gói TCP — kết nối TCP chỉ duy trì phiên làm việc. Máy chủ của FineProxy xử lý hàng nghìn gói tin mỗi giây thông qua các trung tâm dữ liệu Tier-III/IV với đường truyền uplink 10–40 Gbit/s, đảm bảo uptime 99.9% và luồng gói tin ổn định ngay cả khi tải nặng.
Cách SOCKS5 UDP ASSOCIATE xử lý lưu lượng UDP
Nhiều proxy setup cố xử lý UDP bằng cách bọc toàn bộ trong một TCP tunnel, điều này tạo ra overhead đáng kể và làm mất đi mục đích sử dụng UDP ngay từ đầu. SOCKS5 UDP ASSOCIATE sử dụng cách tiếp cận khác: nó chỉ dùng kết nối TCP làm kênh điều khiển (control channel) để thiết lập và duy trì phiên, trong khi các gói UDP thực tế được truyền riêng biệt thông qua một relay endpoint chuyên dụng.Triển khai của FineProxy tuân thủ chính xác mô hình này. Các gói UDP được chuyển tiếp qua địa chỉ relay mà không bị đóng gói lại vào TCP, nhờ đó bảo toàn đặc tính độ trễ thấp của UDP và duy trì khả năng tương thích tốt hơn với các ứng dụng phụ thuộc vào việc truyền datagram nguyên bản.
Khác biệt so với proxy hoạt động hoàn toàn trên TCP
Các proxy HTTP và HTTPS tiêu chuẩn định tuyến toàn bộ lưu lượng qua kết nối TCP, nghĩa là mỗi gói tin đều phải trải qua quá trình bắt tay, xác nhận và logic truyền lại. Đối với các ứng dụng thời gian thực, điều này gây ra độ trễ không cần thiết. Proxy SOCKS5 của FineProxy với UDP ASSOCIATE tách biệt mặt phẳng điều khiển (TCP) khỏi mặt phẳng dữ liệu (UDP). Kết quả là các gói media, thoại hoặc game thực tế được truyền dưới dạng datagram UDP qua relay — không bị bọc trong TCP — mang lại độ trễ thấp hơn và hiệu suất ổn định hơn cho các luồng liên tục.
Tương thích với các dịch vụ IPTV (TiviMate, OTTPlayer, v.v.)
Có. Proxy UDP của FineProxy hoàn toàn tương thích với IPTV và các nền tảng streaming media như TiviMate, OTTPlayer, Smart STB và các dịch vụ phân phối nội dung thời gian thực khác. Vì các ứng dụng này dựa vào multicast UDP hoặc luồng datagram trực tiếp, hỗ trợ SOCKS5 UDP ASSOCIATE đảm bảo phát lại mượt mà và giảm hiện tượng buffering trên các thiết bị — từ smart TV đến các trình phát Android.
Giao thức có bảo mật không?
UDP về bản chất là giao thức truyền tải nhẹ, không bao gồm mã hóa hay xác thực. Tuy nhiên, FineProxy đảm bảo định tuyến an toàn thông qua các máy chủ được kiểm soát, giao diện quản lý mã hóa và đường dữ liệu cách ly.Để bảo vệ thêm, người dùng có thể kết hợp proxy UDP với mã hóa đầu cuối (end-to-end encryption) tại tầng ứng dụng (VD: SRTP cho thoại hoặc HTTPS qua UDP). FineProxy không ghi lại hoạt động của người dùng cũng như không giải mã payload — dịch vụ chỉ chuyển tiếp gói tin, đảm bảo quyền riêng tư và toàn vẹn phiên kết nối.