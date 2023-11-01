Hỗ trợ UDP của chúng tôi dựa trên cơ chế chuẩn SOCKS5 UDP ASSOCIATE.

Trên thực tế, lưu lượng UDP được chuyển tiếp qua proxy bằng một kết nối điều khiển TCP. Kết nối TCP thiết lập và duy trì phiên, trong khi các gói UDP thực tế (game, VoIP, DNS, streaming) được truyền riêng qua một relay endpoint — không bị đóng gói bên trong TCP.

Cách hoạt động:

1. Ứng dụng của bạn kết nối đến proxy bằng SOCKS5 qua TCP.

2. Ứng dụng gửi yêu cầu UDP ASSOCIATE.

3. Máy chủ proxy phản hồi với một địa chỉ UDP relay (BND.ADDR và BND.PORT).

4. Ứng dụng của bạn gửi các gói UDP đến địa chỉ đó. Mỗi gói tin được đóng gói và chứa IP đích cùng port.

5. proxy chuyển tiếp lưu lượng UDP và trả phản hồi về cho chương trình của bạn.

6. Kết nối TCP phải duy trì mở để phiên UDP tiếp tục hoạt động. Việc đóng kết nối TCP sẽ ngay lập tức chấm dứt việc chuyển tiếp UDP.

Hành vi này được định nghĩa theo đặc tả giao thức SOCKS5. Hầu hết các client game hiện đại, phần mềm VoIP và các công cụ mạng đều hỗ trợ tự động.

Những điểm cần lưu ý: