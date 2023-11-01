Nuestro soporte UDP se basa en el mecanismo estándar SOCKS5 UDP ASSOCIATE.

En la práctica, el tráfico UDP se reenvía a través del proxy utilizando una conexión de control TCP. La conexión TCP establece y mantiene la sesión, mientras que los paquetes UDP reales (juegos, VoIP, DNS, streaming) se transmiten por separado a través de un endpoint de relay, sin encapsularse dentro de TCP.

Cómo funciona:

1. Su aplicación se conecta al proxy mediante SOCKS5 sobre TCP.

2. La aplicación envía una solicitud UDP ASSOCIATE.

3. El servidor proxy responde con una dirección de retransmisión UDP (BND.ADDR y BND.PORT).

4. Su aplicación envía paquetes UDP a esa dirección. Cada paquete se encapsula e incluye la IP y el puerto destino.

5. El proxy reenvía el tráfico UDP y retransmite las respuestas a su aplicación.

6. La conexión TCP debe permanecer abierta para que la sesión UDP se mantenga activa. Al cerrarla, el reenvío UDP se interrumpe de inmediato.

Este comportamiento está definido por la especificación SOCKS5. La mayoría de los clientes de juegos modernos, software VoIP y herramientas de red lo soportan de forma automática.

Puntos clave a tener en cuenta: