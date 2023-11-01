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Proxy UDP

Enrutamiento UDP nativo vía SOCKS5 — sin la sobrecarga del túnel TCP, enlaces de 10–40 Gbit/s, compatible con TiviMate, OTTPlayer, VoIP y clientes de gaming.

Configure su plan →Proxies por 48 horas
UDP ASOCIADODisponible en SOCKS5
OpcionalActivarlo en la calculadora
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Configure su Plan proxy UDP habilitado.

Elija el tipo de proxy subyacente, ubicación, cantidad y término de facturación. El soporte UDP se selecciona aquí y añade un 50% al precio del plan base.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Activar

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

UDP es una opción.
Elija el tipo de proxy base.

El soporte UDP está habilitado como complemento a un plan proxy estático compatible. Compare los productos base antes de configurarlo.

Centro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosDedicadoPersonal, de una sola IPISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Configurar un plan proxy con soporte UDP
  • Comprar proxies UDP en los Estados Unidos
  • Exportar mi lista de proxy como JSON
  • Actualizar la lista blanca de IP de mi servicio de proxies
  • Mostrar el estado y la próxima fecha de vencimiento de mi servicio
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Velocidad bajo carga

Esos días en los que tenía que usar proxies libres, recuerdo como una pesadilla. Pero ya no. Tuve algunos miedos antes de usar FineProxy y todos se fueron después de que he decidido probar este servicio. La velocidad es buena y un soporte práctico – eso es todo lo que necesito. Y no se olvide de los precios agradables y el anonimato total, por supuesto)

Georg PinerPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Uso estos proxies para mis proyectos de raspado de datos y eso es exactamente lo que necesitaba.. rotativo y rápido trabajo de IP grande

Alice PoTrustpilot, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Apoyo

En general, es uno de los mejores proveedores con los que he trabajado: casi ningún proxy deja de funcionar y ofrecen soporte 24/7. ¡Sigan así!

steliosvastardosNorton Safe Web, Este añoTraducido del inglésFuente

FineProxy.org es un proveedor confiable de proxies de alta calidad con excelente soporte al cliente y sólidas políticas de garantía. Ofrecen servicios seguros y rápidos, lo que garantiza una experiencia sin fisuras para los usuarios.

Tuyen NguyenDieg, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Tráfico nunca medido

¡Un servicio de proxies estupendo! Tienen diferentes tipos de proxies, incluidos proxies rotativos sin límite de tráfico. Ofrecen precios asequibles y opciones de segmentación geográfica. Es fácil pagar con criptomonedas, PayPal o tarjetas.

Vladimir AkimkinSaasHub, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Proxies europeos muy asequibles. Creo que es el único proveedor proxy que se mantuvo fiel a Internet libre y seguro. Mientras que otros cobran por GB o incluso por petición, estos chicos todavía ofrecen planes de ancho de banda ilimitado.

NemanjaDieg, Este añoTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿Sus proxies UDP funcionan para chats de voz?

Sí. Los proxies UDP de FineProxy’s son totalmente compatibles con la transmisión de datos en tiempo real, lo que los hace ideales para chats de voz, aplicaciones VoIP y protocolos de streaming. El canal UDP gestiona los paquetes directamente sin establecer una sesión TCP persistente, lo que reduce latencia y mejora la estabilidad en comunicaciones en vivo.

¿Cómo funciona exactamente su protocolo UDP?SOCKS5 UDP ASOCIADO

Nuestro soporte UDP se basa en el mecanismo estándar SOCKS5 UDP ASSOCIATE.

En la práctica, el tráfico UDP se reenvía a través del proxy utilizando una conexión de control TCP. La conexión TCP establece y mantiene la sesión, mientras que los paquetes UDP reales (juegos, VoIP, DNS, streaming) se transmiten por separado a través de un endpoint de relay, sin encapsularse dentro de TCP.

Cómo funciona:

1. Su aplicación se conecta al proxy mediante SOCKS5 sobre TCP.

2. La aplicación envía una solicitud UDP ASSOCIATE.

3. El servidor proxy responde con una dirección de retransmisión UDP (BND.ADDR y BND.PORT).

4. Su aplicación envía paquetes UDP a esa dirección. Cada paquete se encapsula e incluye la IP y el puerto destino.

5. El proxy reenvía el tráfico UDP y retransmite las respuestas a su aplicación.

6. La conexión TCP debe permanecer abierta para que la sesión UDP se mantenga activa. Al cerrarla, el reenvío UDP se interrumpe de inmediato.

Este comportamiento está definido por la especificación SOCKS5. La mayoría de los clientes de juegos modernos, software VoIP y herramientas de red lo soportan de forma automática.

Puntos clave a tener en cuenta:

  • UDP funciona únicamente con aplicaciones que soporten SOCKS5 UDP ASSOCIATE.
  • No se utiliza reenvío UDP directo — el tráfico UDP se canaliza a través de SOCKS5.
  • La compatibilidad depende de la aplicación y debe verificarse por su parte.
  • Este método se utiliza habitualmente para tráfico de baja latencia, como juegos en línea, comunicación por voz y consultas DNS.
¿Pueden filtrarse las consultas DNS fuera del proxy al usar UDP?Según configuración

Depende de tu configuración. Por defecto, la mayoría de las aplicaciones envían consultas DNS por UDP. Si el resolver DNS de tu sistema no está configurado para enrutar a través del proxy SOCKS5, las solicitudes DNS pueden eludirlo por completo y dirigirse directamente a tu ISP, exponiendo los dominios que visitas. Para evitar fugas de DNS, configura tu aplicación o sistema operativo para resolver DNS a través del proxy, utiliza un servidor DNS accesible únicamente a través de la IP del proxy, o emplea aplicaciones que enruten de forma nativa todo el tráfico (incluido DNS) a través de SOCKS5. FineProxy no intercepta ni registra consultas DNS, por lo que la prevención de fugas se gestiona desde el lado del cliente.

¿Cuál es la diferencia entre proxies HTTP y proxies UDP?Distintos transportes

Los proxies HTTP gestionan el tráfico web: procesan solicitudes y respuestas a través de conexiones TCP, ideales para navegación, API o automatización.

Los proxies UDP transmiten datagramas a través de un relay SOCKS5 y están diseñados para comunicación en tiempo real, streaming multimedia y gaming. No analizan ni modifican el tráfico y funcionan más rápido cuando la fiabilidad de cada paquete no es crítica.

¿Ofrecen reembolsos en los servicios de proxy UDP?En 24 horas

Sí. Los reembolsos están disponibles dentro de las 24 horas posteriores a la compra. Si el servicio no cumple con tus necesidades, contacta con soporte en las primeras 24 horas y procesaremos el reembolso tras una verificación básica. Recomendamos probar el rendimiento y la compatibilidad de inmediato para que cualquier incidencia pueda resolverse dentro del período de reembolso.

¿Qué es un
¿UDP Proxy?

Un proxy UDP es un intermediario de red que reenvía paquetes del Protocolo de Datagramas de Usuario (UDP) entre clientes y servidores destino. A diferencia de los proxies HTTP, que operan estrictamente sobre TCP, los proxies UDP gestionan datos en tiempo real y sin conexión, lo que los hace esenciales para servicios como chats de voz, gaming, IPTV y streaming.Los proxies UDP de FineProxy’s utilizan el mecanismo UDP ASSOCIATE de SOCKS5 para enrutar tráfico UDP con una sobrecarga mínima, ofreciendo compatibilidad total con IPv4 y tráfico ilimitado a través de redes de alto ancho de banda.

01

Cómo funciona un proxy UDP

Cuando una aplicación necesita enviar datos UDP, primero se conecta al proxy mediante SOCKS5 sobre TCP y emite una solicitud UDP ASSOCIATE. El proxy responde con una dirección de relay y, a partir de ese momento, los datagramas UDP se reenvían a través del relay sin encapsularse dentro de paquetes TCP; la conexión TCP solo mantiene la sesión. Los servidores de FineProxy’s procesan miles de paquetes por segundo en centros de datos Tier-III/IV con enlaces de 10–40 Gbit/s, garantizando un 99.9% de uptime y un flujo de paquetes estable incluso bajo carga elevada.

02

Cómo SOCKS5 UDP ASSOCIATE gestiona el tráfico UDP

Muchas configuraciones de proxy intentan gestionar el tráfico UDP encapsulándolo por completo dentro de un túnel TCP, lo que añade una sobrecarga considerable y anula el propósito de utilizar UDP en primer lugar. SOCKS5 UDP ASSOCIATE adopta un enfoque diferente: emplea una conexión TCP únicamente como canal de control para establecer y mantener la sesión, mientras que los datagramas UDP reales se transmiten por separado a través de un endpoint de retransmisión dedicado.La implementación de FineProxy’s sigue este modelo con precisión. Los paquetes UDP se reenvían a través de la dirección de relay sin reencapsularse en TCP, lo que preserva las características de baja latencia del UDP y mantiene una mejor compatibilidad con las aplicaciones que dependen de la entrega real de datagramas.

03

En qué se diferencia de los proxies basados exclusivamente en TCP

Los proxies HTTP y HTTPS estándar enrutan todo el tráfico a través de conexiones TCP, lo que significa que cada paquete pasa por handshakes, confirmaciones y lógica de retransmisión. Para aplicaciones en tiempo real, esto añade una latencia innecesaria. Los proxies SOCKS5 de FineProxy’s con UDP ASSOCIATE separan el plano de control (TCP) del plano de datos (UDP). El resultado es que los paquetes reales de multimedia, voz o juegos viajan como datagramas UDP a través del relay —sin encapsularse en TCP—, ofreciendo menor latencia y un rendimiento más predecible para flujos continuos.

04

Compatibilidad con servicios IPTV (TiviMate, OTTPlayer, etc.)

Sí, los proxies UDP de FineProxy’s son totalmente compatibles con IPTV y plataformas de streaming multimedia como TiviMate, OTTPlayer, Smart STB y otros servicios de entrega de contenido en tiempo real. Dado que estas aplicaciones dependen de multicast UDP o flujos directos de datagramas, el soporte de SOCKS5 UDP ASSOCIATE garantiza una reproducción fluida y una reducción del buffering en todos los dispositivos, desde smart TVs hasta reproductores Android.

05

¿Es seguro el protocolo?

UDP en sí es un protocolo de transporte ligero que no incluye cifrado ni autenticación. Sin embargo, FineProxy garantiza un enrutamiento seguro a través de servidores controlados, interfaces de gestión cifradas y rutas de datos aisladas.Para una protección adicional, los usuarios pueden combinar los proxies UDP con cifrado de extremo a extremo a nivel de aplicación (por ejemplo, SRTP para voz o HTTPS sobre UDP). FineProxy no registra la actividad del usuario ni descifra la carga útil: el servicio únicamente enruta paquetes, preservando la privacidad y la integridad de la sesión.