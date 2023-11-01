Proxy UDP
Enrutamiento UDP nativo vía SOCKS5 — sin la sobrecarga del túnel TCP, enlaces de 10–40 Gbit/s, compatible con TiviMate, OTTPlayer, VoIP y clientes de gaming.
Configure su Plan proxy UDP habilitado.
Elija el tipo de proxy subyacente, ubicación, cantidad y término de facturación. El soporte UDP se selecciona aquí y añade un 50% al precio del plan base.
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Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.
UDP es una opción.
Elija el tipo de proxy base.
El soporte UDP está habilitado como complemento a un plan proxy estático compatible. Compare los productos base antes de configurarlo.
|Centro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidos
|DedicadoPersonal, de una sola IP
|ISPDirecciones estáticas registradas por ISP
|RotarFacturado en créditos API
|Mejor para
|Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.
|Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.
|Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.
|Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
|Personas por dirección
|Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.
|1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.
|Hasta 5
|Pool compartido
|Confianza en la plataforma
|EstándarCentro de datos ASN
|Alto — exclusivo
|Alta — ISP registrada
|Varía según el pool
|Precio desde
|$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual
|$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.
|$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Orden mínima
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|Créditos de 2,5 millones de dólares
|Abordar la tenencia
|Estático para el término
|Estático para el término
|Estático para el término
|Cambios por solicitud
|Ancho de banda
|Sin límite de tráfico
|Sin límite de tráfico
|Sin límite de tráfico
|CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
|UDP / llamadas de voz
|Aditivo opcional
|Aditivo opcional
|Aditivo opcional
|No disponible
|Protocolos
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticación
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|Clave de API
|Ver planes
|Ver planes específicos
|Ver planes ISP
|Ver planes
Centro de datos del paquete
Se vende en bloques, compartidos
Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.
Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.
EstándarCentro de datos ASN
$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual
100 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
Dedicado
Personal, de una sola IP
Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.
1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.
Alto — exclusivo
$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.
1 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
ISP
Direcciones estáticas registradas por ISP
Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.
Hasta 5
Alta — ISP registrada
$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual
100 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
Rotar
Facturado en créditos API
Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Pool compartido
Varía según el pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Créditos de 2,5 millones de dólares
Cambios por solicitud
CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
No disponible
HTTP, SOCKS5
Clave de API
Proxies por 48 horas
Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.
Ubicaciones de proxy superior
Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.
Conecte una vez.
Entonces, pregunta.
FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.
Entonces di
- Configurar un plan proxy con soporte UDP
- Comprar proxies UDP en los Estados Unidos
- Exportar mi lista de proxy como JSON
- Actualizar la lista blanca de IP de mi servicio de proxies
- Mostrar el estado y la próxima fecha de vencimiento de mi servicio
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.
Lo que el agente no hará — lo que usted pida
Gastar su dinero
Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.
wallet:spend
Pagar más de lo cotizado
Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.
espera_total_centros
Cancelar por capricho
Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin
confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.
Te cobraré dos veces.
Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.
idempotency_key
Configuración manual
Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.
Sistemas
Navegadores
Aplicaciones
Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.
FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.
Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.
500Mbps
por proxy en pruebas estándar de servidor remoto
99.97%
de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes
96
Hilos concurrentes en una IP sin degradación
0
Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan
AMD EPYC dedicado
Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.
Subredes propias
Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.
Enlace ascendente de 80 Gbps
Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.
Nivel III / IV
Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.
El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.
Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.
Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.
Velocidad bajo carga
Esos días en los que tenía que usar proxies libres, recuerdo como una pesadilla. Pero ya no. Tuve algunos miedos antes de usar FineProxy y todos se fueron después de que he decidido probar este servicio. La velocidad es buena y un soporte práctico – eso es todo lo que necesito. Y no se olvide de los precios agradables y el anonimato total, por supuesto)
Uso estos proxies para mis proyectos de raspado de datos y eso es exactamente lo que necesitaba.. rotativo y rápido trabajo de IP grande
Apoyo
En general, es uno de los mejores proveedores con los que he trabajado: casi ningún proxy deja de funcionar y ofrecen soporte 24/7. ¡Sigan así!
FineProxy.org es un proveedor confiable de proxies de alta calidad con excelente soporte al cliente y sólidas políticas de garantía. Ofrecen servicios seguros y rápidos, lo que garantiza una experiencia sin fisuras para los usuarios.
Tráfico nunca medido
¡Un servicio de proxies estupendo! Tienen diferentes tipos de proxies, incluidos proxies rotativos sin límite de tráfico. Ofrecen precios asequibles y opciones de segmentación geográfica. Es fácil pagar con criptomonedas, PayPal o tarjetas.
Proxies europeos muy asequibles. Creo que es el único proveedor proxy que se mantuvo fiel a Internet libre y seguro. Mientras que otros cobran por GB o incluso por petición, estos chicos todavía ofrecen planes de ancho de banda ilimitado.
¿Sus proxies UDP funcionan para chats de voz?Sí
Sí. Los proxies UDP de FineProxy’s son totalmente compatibles con la transmisión de datos en tiempo real, lo que los hace ideales para chats de voz, aplicaciones VoIP y protocolos de streaming. El canal UDP gestiona los paquetes directamente sin establecer una sesión TCP persistente, lo que reduce latencia y mejora la estabilidad en comunicaciones en vivo.
¿Cómo funciona exactamente su protocolo UDP?SOCKS5 UDP ASOCIADO
Nuestro soporte UDP se basa en el mecanismo estándar SOCKS5 UDP ASSOCIATE.
En la práctica, el tráfico UDP se reenvía a través del proxy utilizando una conexión de control TCP. La conexión TCP establece y mantiene la sesión, mientras que los paquetes UDP reales (juegos, VoIP, DNS, streaming) se transmiten por separado a través de un endpoint de relay, sin encapsularse dentro de TCP.
Cómo funciona:
1. Su aplicación se conecta al proxy mediante SOCKS5 sobre TCP.
2. La aplicación envía una solicitud UDP ASSOCIATE.
3. El servidor proxy responde con una dirección de retransmisión UDP (BND.ADDR y BND.PORT).
4. Su aplicación envía paquetes UDP a esa dirección. Cada paquete se encapsula e incluye la IP y el puerto destino.
5. El proxy reenvía el tráfico UDP y retransmite las respuestas a su aplicación.
6. La conexión TCP debe permanecer abierta para que la sesión UDP se mantenga activa. Al cerrarla, el reenvío UDP se interrumpe de inmediato.
Este comportamiento está definido por la especificación SOCKS5. La mayoría de los clientes de juegos modernos, software VoIP y herramientas de red lo soportan de forma automática.
Puntos clave a tener en cuenta:
- UDP funciona únicamente con aplicaciones que soporten SOCKS5 UDP ASSOCIATE.
- No se utiliza reenvío UDP directo — el tráfico UDP se canaliza a través de SOCKS5.
- La compatibilidad depende de la aplicación y debe verificarse por su parte.
- Este método se utiliza habitualmente para tráfico de baja latencia, como juegos en línea, comunicación por voz y consultas DNS.
¿Pueden filtrarse las consultas DNS fuera del proxy al usar UDP?Según configuración
Depende de tu configuración. Por defecto, la mayoría de las aplicaciones envían consultas DNS por UDP. Si el resolver DNS de tu sistema no está configurado para enrutar a través del proxy SOCKS5, las solicitudes DNS pueden eludirlo por completo y dirigirse directamente a tu ISP, exponiendo los dominios que visitas. Para evitar fugas de DNS, configura tu aplicación o sistema operativo para resolver DNS a través del proxy, utiliza un servidor DNS accesible únicamente a través de la IP del proxy, o emplea aplicaciones que enruten de forma nativa todo el tráfico (incluido DNS) a través de SOCKS5. FineProxy no intercepta ni registra consultas DNS, por lo que la prevención de fugas se gestiona desde el lado del cliente.
¿Cuál es la diferencia entre proxies HTTP y proxies UDP?Distintos transportes
Los proxies HTTP gestionan el tráfico web: procesan solicitudes y respuestas a través de conexiones TCP, ideales para navegación, API o automatización.
Los proxies UDP transmiten datagramas a través de un relay SOCKS5 y están diseñados para comunicación en tiempo real, streaming multimedia y gaming. No analizan ni modifican el tráfico y funcionan más rápido cuando la fiabilidad de cada paquete no es crítica.
¿Ofrecen reembolsos en los servicios de proxy UDP?En 24 horas
Sí. Los reembolsos están disponibles dentro de las 24 horas posteriores a la compra. Si el servicio no cumple con tus necesidades, contacta con soporte en las primeras 24 horas y procesaremos el reembolso tras una verificación básica. Recomendamos probar el rendimiento y la compatibilidad de inmediato para que cualquier incidencia pueda resolverse dentro del período de reembolso.
¿Qué es un
¿UDP Proxy?
Un proxy UDP es un intermediario de red que reenvía paquetes del Protocolo de Datagramas de Usuario (UDP) entre clientes y servidores destino. A diferencia de los proxies HTTP, que operan estrictamente sobre TCP, los proxies UDP gestionan datos en tiempo real y sin conexión, lo que los hace esenciales para servicios como chats de voz, gaming, IPTV y streaming.Los proxies UDP de FineProxy’s utilizan el mecanismo UDP ASSOCIATE de SOCKS5 para enrutar tráfico UDP con una sobrecarga mínima, ofreciendo compatibilidad total con IPv4 y tráfico ilimitado a través de redes de alto ancho de banda.
Cómo funciona un proxy UDP
Cuando una aplicación necesita enviar datos UDP, primero se conecta al proxy mediante SOCKS5 sobre TCP y emite una solicitud UDP ASSOCIATE. El proxy responde con una dirección de relay y, a partir de ese momento, los datagramas UDP se reenvían a través del relay sin encapsularse dentro de paquetes TCP; la conexión TCP solo mantiene la sesión. Los servidores de FineProxy’s procesan miles de paquetes por segundo en centros de datos Tier-III/IV con enlaces de 10–40 Gbit/s, garantizando un 99.9% de uptime y un flujo de paquetes estable incluso bajo carga elevada.
Cómo SOCKS5 UDP ASSOCIATE gestiona el tráfico UDP
Muchas configuraciones de proxy intentan gestionar el tráfico UDP encapsulándolo por completo dentro de un túnel TCP, lo que añade una sobrecarga considerable y anula el propósito de utilizar UDP en primer lugar. SOCKS5 UDP ASSOCIATE adopta un enfoque diferente: emplea una conexión TCP únicamente como canal de control para establecer y mantener la sesión, mientras que los datagramas UDP reales se transmiten por separado a través de un endpoint de retransmisión dedicado.La implementación de FineProxy’s sigue este modelo con precisión. Los paquetes UDP se reenvían a través de la dirección de relay sin reencapsularse en TCP, lo que preserva las características de baja latencia del UDP y mantiene una mejor compatibilidad con las aplicaciones que dependen de la entrega real de datagramas.
En qué se diferencia de los proxies basados exclusivamente en TCP
Los proxies HTTP y HTTPS estándar enrutan todo el tráfico a través de conexiones TCP, lo que significa que cada paquete pasa por handshakes, confirmaciones y lógica de retransmisión. Para aplicaciones en tiempo real, esto añade una latencia innecesaria. Los proxies SOCKS5 de FineProxy’s con UDP ASSOCIATE separan el plano de control (TCP) del plano de datos (UDP). El resultado es que los paquetes reales de multimedia, voz o juegos viajan como datagramas UDP a través del relay —sin encapsularse en TCP—, ofreciendo menor latencia y un rendimiento más predecible para flujos continuos.
Compatibilidad con servicios IPTV (TiviMate, OTTPlayer, etc.)
Sí, los proxies UDP de FineProxy’s son totalmente compatibles con IPTV y plataformas de streaming multimedia como TiviMate, OTTPlayer, Smart STB y otros servicios de entrega de contenido en tiempo real. Dado que estas aplicaciones dependen de multicast UDP o flujos directos de datagramas, el soporte de SOCKS5 UDP ASSOCIATE garantiza una reproducción fluida y una reducción del buffering en todos los dispositivos, desde smart TVs hasta reproductores Android.
¿Es seguro el protocolo?
UDP en sí es un protocolo de transporte ligero que no incluye cifrado ni autenticación. Sin embargo, FineProxy garantiza un enrutamiento seguro a través de servidores controlados, interfaces de gestión cifradas y rutas de datos aisladas.Para una protección adicional, los usuarios pueden combinar los proxies UDP con cifrado de extremo a extremo a nivel de aplicación (por ejemplo, SRTP para voz o HTTPS sobre UDP). FineProxy no registra la actividad del usuario ni descifra la carga útil: el servicio únicamente enruta paquetes, preservando la privacidad y la integridad de la sesión.