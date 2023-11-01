Las llamadas de voz sobre IP son sensibles a un factor por encima de todo: latencia. Un retraso de 200 ms y la conversación se convierte en un incómodo ir y venir donde ambas personas se interrumpen continuamente. Por eso elegir el proxy adecuado para tráfico SIP importa más que para prácticamente cualquier otro caso de uso.

Por qué un proxy convencional no funciona

Las llamadas SIP implican dos flujos separados. La señalización (establecimiento de llamada, tono de llamada, colgado) viaja a través de TCP o UDP en el puerto 5060. La voz real — el audio que usted escucha — se transmite como paquetes RTP sobre UDP en puertos asignados dinámicamente.

Un proxy HTTP o HTTPS gestiona tráfico web. No entiende UDP ni puede retransmitir paquetes de voz. Si intentas enrutar un softphone VoIP como Zoiper o Linphone a través de un proxy HTTP, la señalización podría funcionar parcialmente, pero no habrá audio. La llamada se conecta sobre el papel, pero permanece en silencio.

Para llamadas SIP, necesitas un servidor proxy SIP que admita SOCKS5 con relay UDP. Este protocolo canaliza tanto la señalización como el flujo de voz a través del proxy, manteniendo la llamada completa e intacta.

Qué hace realmente SOCKS5 con relay UDP

Cuando tu softphone o PBX —ya sea Asterisk, FreePBX o un cliente de escritorio como Zoiper— se enruta a través de un proxy SOCKS5 con soporte UDP, el proxy gestiona ambas capas:

Señalización SIP: INVITE, ACK, BYE — todos los mensajes que establecen y finalizan las llamadas

Medios RTP: los paquetes de audio reales que viajan en ambas direcciones

El proxy también resuelve los problemas de NAT. SIP fue diseñado para la comunicación directa entre pares e incorpora direcciones IP privadas en los mensajes de señalización. Detrás de NAT, estas direcciones son inaccesibles desde el exterior. Un proxy SIP de salida reescribe la conexión para que ambos lados puedan intercambiar audio con normalidad, sin servidores STUN ni reglas de firewall complicadas.

Dónde es relevante

Los call centers que operan a nivel internacional son el caso más habitual. Sus agentes están en un país, mientras que sus números de teléfono y troncales SIP se encuentran en otro. Enrutar las llamadas a través de un proxy en la región del número mantiene latencia baja y hace que el tráfico parezca local para el proveedor.

Las empresas que gestionan múltiples troncales SIP a veces necesitan una IP independiente por troncal: los proveedores rastrean qué direcciones IP se conectan a sus sistemas, y compartir una sola dirección entre varios troncales puede activar alertas de fraude. Un proxy dedicado por troncal mantiene todo en orden.

Los bloqueos de VoIP son otro caso. Algunas redes y países limitan o bloquean el tráfico SIP por completo. Enrutar a través de un proxy en una ubicación sin restricciones evita este problema — la red ve tráfico cifrado regular en lugar de paquetes SIP.

Qué buscar en un proxy para llamadas

La latencia lo es todo. Para web scraping, 500 ms por solicitud es aceptable. Para una llamada telefónica, cualquier valor superior a 150 ms en un sentido ya se nota. Los proxies de centro de datos ganan aquí: están alojados en data centers con rutas directas y saltos mínimos. Los proxies residenciales o móviles añaden puntos de retransmisión adicionales que incrementan el retardo.

La estabilidad importa igual. Un proxy que pierde la conexión durante medio segundo en pleno scraping no es grave: el script reintenta. A mitad de una llamada, eso significa una llamada cortada. Las IP estáticas sobre infraestructura fiable evitan este problema.