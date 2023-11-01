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Servidor proxy SIP

Proxies SOCKS5 con soporte completo de UDP para señalización SIP y tráfico de voz RTP: IP dedicadas, infraestructura de datacenter, estáticos durante el período de alquiler.

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Configure su Plan proxy SIP.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Dedicado.

Centro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosRecomendado aquíDedicadoPersonal, de una sola IPISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

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Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar una IP dedicada de Estados Unidos compatible con UDP para un troncal SIP
  • Allowlist 203.0.113.7 para llamadas API
  • Exportar mi lista de proxy como JSON
  • Mostrar qué servicios tenían la tasa de error más alta hoy
  • Mostrar el estado y los detalles de facturación de mis servicios proxy
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Velocidad bajo carga

He estado trabajando con FineProxy.org durante más de dos años, y puedo llamarles honestamente el proveedor más estable con el que he tratado. Manejo más de una docena de cuentas de redes sociales y cada una necesita una IP dedicada. Ni una sola vez me he encontrado con un bloqueo debido a una dirección "lista negra". El tiempo de funcionamiento del servidor ronda el 99,9%, lo cual es crucial durante las campañas de marketing automatizado. La velocidad es más que satisfactoria, los datos fluyen suavemente sin ralentizaciones molestas durante las horas punta. El panel de gestión es intuitivo y la lista de proxy se actualiza en tiempo real. FineProxy es sinónimo de paz mental.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Este añoTraducido del inglésFuente

Después de no tener suerte con proxies libres que no funcionaron, le di a este servicio una prueba con la prueba gratuita. Me dieron múltiples poderes, y no he tenido problemas. Funciona muy bien, lo recomiendo.

juan – darkelleDieg, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Tráfico nunca medido

Anteriormente, usé un servicio diferente. Pero gracias a los consejos de los colegas, encontré este servicio. La velocidad y el tráfico ilimitado son impresionantes (en comparación con otros servicios). Utilizo seis meses, mientras que los problemas no surgieron. El servicio de atención al cliente siempre está disponible. Incluso el panel de control me complació. Le recomendaré al resto de mis conocidos. ¡Gracias!

Ирина КоваленкоPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Mientras que otros proveedores cobran por GB o incluso por solicitud, estos chicos permanecen fieles a su misión de mantener Internet libre y seguro. Sus opciones Datacenter son baratas y vienen con un ancho de banda ilimitado.

Nemanja DuricSaasHub, Este añoTraducido del inglésFuente

Ubicaciones y existencias

FineProxy ha sido una herramienta confiable para mis necesidades de negocio. Los proxies son rápidos, estables y accesibles desde muchos lugares. Es asequible y el equipo de servicio al cliente es sensible y conocedor. Altamente recomendado para cualquier persona que lo necesite. leer esto y escribir otra onle

W3sazzadProxyRate, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Proxies de la UE asequibles. El único proveedor de proxies que sigue manteniendo sus precios bajos. Busqué algo así por todo internet y resultó ser el proveedor de proxies más barato con ancho de banda ilimitado.

Wowser BrowserTrustpilot, Este añoTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿Puedo usar un proxy HTTP para llamadas VoIP?No

No. Los proxies HTTP solo gestionan tráfico web (HTTP/HTTPS). Las llamadas de voz utilizan UDP para la transmisión de audio, y los proxies HTTP no admiten ese protocolo. Obtendrás una conexión que parece funcionar —la llamada puede incluso «sonar»— pero no habrá sonido. Necesitas SOCKS5 con soporte de relay UDP.

¿Cuánta latencia es aceptable para las llamadas?Inferior a 150ms

Por debajo de 150 ms en un sentido la conversación es cómoda y fluye de forma natural. Entre 150 y 300 ms, el retraso empieza a percibirse. Por encima de 300 ms, las personas se interrumpen constantemente. Los proxies de datacenter suelen añadir entre 5 y 30 ms según la distancia, lo que mantiene la comunicación dentro de la zona de confort.

¿Mi proveedor de VoIP detectará el proxy?IP proxy visible

El proveedor ve la IP del proxy, no la suya. Si la IP del proxy está limpia (no marcada por abuso), el proveedor la trata como cualquier otra conexión. Los proxies dedicados garantizan que nadie más utilice su dirección, sin riesgo de heredar la mala reputación de otro usuario.

¿Cuántos proxies necesito para un call center?Una por tronco

Uno por troncal SIP, o uno por grupo de agentes si el proveedor no limita las conexiones por IP. Para 10 troncales con distintos proveedores, 10 proxies dedicados. Para 50 agentes que llaman a través de una sola troncal, un proxy con suficiente ancho de banda suele ser suficiente: el tráfico de voz es ligero, aproximadamente 80-100 Kbps por llamada simultánea.

¿FineProxy soporta UDP para SIP?

Sí. Nuestros proxies SOCKS5 incluyen soporte completo de relay UDP — tanto la señalización SIP como el tráfico de voz RTP pasan a través de una única conexión proxy. Esto funciona con softphones y plataformas PBX populares como Zoiper, Asterisk y FreePBX. Esto es exactamente lo que las aplicaciones de VoIP necesitan, y no todos los proveedores de proxies lo ofrecen.

Guía

Proxies para VoIP y llamadas SIP: qué funciona y qué no

4 min leedEquipo de red FineProxy

Las llamadas de voz sobre IP son sensibles a un factor por encima de todo: latencia. Un retraso de 200 ms y la conversación se convierte en un incómodo ir y venir donde ambas personas se interrumpen continuamente. Por eso elegir el proxy adecuado para tráfico SIP importa más que para prácticamente cualquier otro caso de uso.

Por qué un proxy convencional no funciona

Las llamadas SIP implican dos flujos separados. La señalización (establecimiento de llamada, tono de llamada, colgado) viaja a través de TCP o UDP en el puerto 5060. La voz real — el audio que usted escucha — se transmite como paquetes RTP sobre UDP en puertos asignados dinámicamente.

Un proxy HTTP o HTTPS gestiona tráfico web. No entiende UDP ni puede retransmitir paquetes de voz. Si intentas enrutar un softphone VoIP como Zoiper o Linphone a través de un proxy HTTP, la señalización podría funcionar parcialmente, pero no habrá audio. La llamada se conecta sobre el papel, pero permanece en silencio.

Para llamadas SIP, necesitas un servidor proxy SIP que admita SOCKS5 con relay UDP. Este protocolo canaliza tanto la señalización como el flujo de voz a través del proxy, manteniendo la llamada completa e intacta.

Qué hace realmente SOCKS5 con relay UDP

Cuando tu softphone o PBX —ya sea Asterisk, FreePBX o un cliente de escritorio como Zoiper— se enruta a través de un proxy SOCKS5 con soporte UDP, el proxy gestiona ambas capas:

  • Señalización SIP: INVITE, ACK, BYE — todos los mensajes que establecen y finalizan las llamadas
  • Medios RTP: los paquetes de audio reales que viajan en ambas direcciones

El proxy también resuelve los problemas de NAT. SIP fue diseñado para la comunicación directa entre pares e incorpora direcciones IP privadas en los mensajes de señalización. Detrás de NAT, estas direcciones son inaccesibles desde el exterior. Un proxy SIP de salida reescribe la conexión para que ambos lados puedan intercambiar audio con normalidad, sin servidores STUN ni reglas de firewall complicadas.

Dónde es relevante

Los call centers que operan a nivel internacional son el caso más habitual. Sus agentes están en un país, mientras que sus números de teléfono y troncales SIP se encuentran en otro. Enrutar las llamadas a través de un proxy en la región del número mantiene latencia baja y hace que el tráfico parezca local para el proveedor.

Las empresas que gestionan múltiples troncales SIP a veces necesitan una IP independiente por troncal: los proveedores rastrean qué direcciones IP se conectan a sus sistemas, y compartir una sola dirección entre varios troncales puede activar alertas de fraude. Un proxy dedicado por troncal mantiene todo en orden.

Los bloqueos de VoIP son otro caso. Algunas redes y países limitan o bloquean el tráfico SIP por completo. Enrutar a través de un proxy en una ubicación sin restricciones evita este problema — la red ve tráfico cifrado regular en lugar de paquetes SIP.

Qué buscar en un proxy para llamadas

La latencia lo es todo. Para web scraping, 500 ms por solicitud es aceptable. Para una llamada telefónica, cualquier valor superior a 150 ms en un sentido ya se nota. Los proxies de centro de datos ganan aquí: están alojados en data centers con rutas directas y saltos mínimos. Los proxies residenciales o móviles añaden puntos de retransmisión adicionales que incrementan el retardo.

La estabilidad importa igual. Un proxy que pierde la conexión durante medio segundo en pleno scraping no es grave: el script reintenta. A mitad de una llamada, eso significa una llamada cortada. Las IP estáticas sobre infraestructura fiable evitan este problema.

FineProxy ofrece SOCKS5 completo con relay UDP — tanto la señalización como la voz pasan por una única conexión. La infraestructura de datacenter garantiza baja latencia, y la IP estática se mantiene igual durante todo el período de alquiler. Para configuraciones que requieren cifrado en la capa de señalización, nuestros proxies HTTPS con certificados SSL individuales por IP también lo resuelven.