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Proxy para IA

Proxies IPv4 dedicados para rotación de API keys de IA: una IP por clave, HTTP/HTTPS/SOCKS5, evita los límites 429 en OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek.

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Construir con Proxies para acceso AI API.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Dedicado.

Centro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosRecomendado aquíDedicadoPersonal, de una sola IPISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar una IP dedicada para una carga de trabajo de proxies de IA
  • Añadir 203.0.113.7 a la lista blanca de mi servicio de proxies
  • Exportar mi lista de proxy como JSON
  • Mostrar qué servicios tenían la tasa de error más alta hoy
  • Reemplazar una IP malsana con una copie de seguridad disponible
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Velocidad bajo carga

Un servicio digno para aquellos que se preocupan por su seguridad en línea. Lo he estado usando durante 10 días y totalmente satisfecho con su velocidad. Y lo más agradable es que no hay límites de tráfico para un precio tan bajo.

Alex D.Plataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Si estoy utilizando mi portátil, teléfono inteligente, o tableta, este servicio proxy ofrece un rendimiento consistente. La compatibilidad multiplataforma asegura que puedo mantener mis actividades en línea sin problemas, no importa el dispositivo en el que estoy.

userproxyDieg, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Tráfico nunca medido

Proxies de la UE asequibles. El único proveedor de proxies que sigue manteniendo sus precios bajos. Busqué algo así por todo internet y resultó ser el proveedor de proxies más barato con ancho de banda ilimitado.

Wowser BrowserTrustpilot, Este añoTraducido del inglésFuente

¡Un servicio de proxies estupendo! Tienen diferentes tipos de proxies, incluidos proxies rotativos sin límite de tráfico. Ofrecen precios asequibles y opciones de segmentación geográfica. Es fácil pagar con criptomonedas, PayPal o tarjetas.

Vladimir AkimkinSaasHub, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

API y acceso a agentes

Me encantan los proxies FineProxy, es muy rápido e indetectable. Lo usé en herramientas de automatización como herramientas de palabras clave, y para herramientas de raspado, es como cambiar el juego, el soporte al cliente es de primera calidad siempre que necesite alguna ayuda que están disponibles 24/7 para resolver nuestro problema, la calidad de proxies son simplemente increíble.

asdjkakarNorton Safe Web, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Nuestra empresa depende en gran medida de los proxies para la investigación SEO, la gestión de redes sociales, el análisis de la competencia y las tareas automatizadas. FineProxy ha sido una salvación para nuestro equipo, ya que ofrece una amplia gama de proxies rápidos, seguros y altamente anónimos que nos ayudan a realizar las tareas de manera eficiente. El panel es fácil de usar y permite gestionar varios proxies sin complicaciones. A diferencia de otros proveedores de proxies que hemos probado anteriormente, FineProxy mantiene una velocidad y una disponibilidad constantes, algo crucial para nuestras operaciones. Si necesita una solución de proxies de nivel empresarial, le recomiendo encarecidamente que la pruebe.

omkaarSaasHub, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿Los proveedores de IA bloquean las IP de datacenter?No

No. Las API de IA están diseñadas para comunicación servidor a servidor: esperan solicitudes desde centros de datos, servidores en la nube e infraestructura. Los límites de tasa están vinculados a tu clave API y tu cuenta, no al tipo de IP. Los proxies de centro de datos funcionan perfectamente para esto.

¿Un solo proxy puede gestionar múltiples proveedores de IA?

Sí. La mayoría de los proveedores ya soportan el formato de API de OpenAI, por lo que un único proxy puede enrutar solicitudes a OpenAI, Anthropic, Google y DeepSeek a través de la misma interfaz. Solo necesita configurar diferentes API keys y URLs base por proveedor.

¿En qué se diferencia de un VPN?Control granular

Una VPN cambia su IP para todo el tráfico. Un proxy le permite asignar IPs diferentes a distintas claves API o tareas. Para trabajar con APIs de IA necesita control granular: la clave A pasa por la IP 1, la clave B pasa por la IP 2. Una VPN no puede hacer eso.

¿Esto va en contra de los términos de servicio de los proveedores de IA?Utilizar legítimamente

Ejecutar múltiples cuentas para evadir bloqueos: sí, eso viola la mayoría de los ToS. Usar proxies para distribuir tráfico legítimo de API entre cuentas por las que está pagando: eso es una práctica estándar de infraestructura. Las empresas lo hacen a gran escala todos los días.

¿FineProxy registra mis solicitudes a la API?No

No. FineProxy proporciona conectividad IP: tu tráfico pasa a través de nuestros proxies, pero no inspeccionamos, almacenamos ni registramos el contenido de tus solicitudes o respuestas. Tus prompts, claves API y resultados de los modelos permanecen entre tú y el proveedor de IA.

¿Funciona con LangChain, LlamaIndex u otros frameworks de IA?

Sí. LangChain, LlamaIndex, AutoGen, CrewAI y la mayoría de los demás frameworks de IA permiten sobrescribir la URL base para las llamadas a la API. Apunte la URL base a su servidor proxy en lugar de hacerlo directamente al endpoint del proveedor, y todas las solicitudes se enrutarán automáticamente a través de sus IP asignadas. No se requieren cambios en la lógica de su aplicación.

¿Cuánta latencia añade un proxy a las solicitudes de API de IA?15–30 ms

Un proxy dedicado de centro de datos añade típicamente 15–30 ms por solicitud. Dado que la generación del modelo de IA en sí tarda entre 500–3000 ms dependiendo de la longitud de la respuesta, la sobrecarga del proxy representa menos del 5% del tiempo total de respuesta, algo insignificante para el procesamiento por lotes y apenas perceptible en chat en tiempo real.

¿Qué ocurre si una IP del proxy es bloqueada o una clave alcanza su límite de tasa?Usar Failover

Tu servidor proxy debe implementar conmutación por error automática. Monitoriza cada par clave-IP con comprobaciones de estado cada 60 segundos. Si una clave devuelve errores 429 o 403 de forma persistente, retírala del pool activo y redirige el tráfico a través de una IP de respaldo. Mantén 1–2 IP de reserva específicamente para este propósito.

¿Debería usar HTTP/HTTPS o SOCKS5 para las llamadas a API de IA?Normalmente HTTPS

HTTPS es suficiente para la gran mayoría de configuraciones con APIs de IA: todos los proveedores principales usan endpoints HTTPS, y cualquier cliente HTTP compatible (httpx, requests, curl) lo gestiona de forma nativa. Use SOCKS5 solo si su cliente o framework no soporta HTTP CONNECT, o si necesita enviar tráfico no HTTP a través del proxy junto con sus llamadas a la API. El rendimiento es idéntico en ambos casos; la diferencia es puramente de compatibilidad con el cliente.

Guía

Proxies para plataformas de IA: por qué sus API keys no son suficientes

5 min leedEquipo de red FineProxy

Todas las grandes plataformas de IA limitan cuántas solicitudes puede enviar. OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek: todas establecen topes de uso por cuenta, por minuto, por día. Cuando está desarrollando productos, ejecutando automatizaciones o procesando datos a gran volumen, una sola cuenta con una sola IP alcanza el límite rápidamente. Recibe errores 429, las solicitudes en cola se acumulan y su pipeline se detiene.

Un servidor proxy de IA se sitúa entre sus aplicaciones y el proveedor de IA. Usted envía las solicitudes al proxy, y este las distribuye entre múltiples claves API, cada una a través de su propia dirección IP. El proveedor ve usuarios independientes en lugar de una sola cuenta sobrecargada. Su capacidad total se multiplica mientras cada clave individual se mantiene dentro de los límites de forma segura. En la práctica, un proxy bien configurado añade solo 15–30 ms de latencia por solicitud, algo despreciable para procesamiento por lotes y apenas perceptible incluso en aplicaciones de chat en tiempo real, donde el propio tiempo de generación del modelo domina con 500–3000 ms.

Esto funciona porque las plataformas de IA vinculan los límites de tasa a las cuentas, no a las IP — pero sí monitorizan los patrones de IP. Si una dirección rota entre 10 claves API diferentes en rápida sucesión, es una señal de alerta. Utilizar proxies dedicados independientes por cada clave mantiene todo con apariencia natural. También necesitas una estrategia de failover: monitoriza la tasa de errores de cada clave y, si una IP específica empieza a devolver errores 429 o 403 de forma constante, retírala automáticamente del pool y redirige el tráfico de esa clave a través de una IP de respaldo. Comprobaciones de estado cada 60 segundos por par clave-IP detectan problemas antes de que se propaguen.

Cómo se ve la configuración en la práctica

La mayoría de las configuraciones de proxy para APIs de IA siguen el mismo patrón independientemente del proveedor. Se ejecuta un servidor proxy ligero (FastAPI, Node, Go, lo que sea que use su stack) que mantiene un pool de claves API. Cuando llega una solicitud, el proxy selecciona la siguiente clave disponible, enruta la petición a través de la IP asignada a esa clave y devuelve la respuesta. Si una clave recibe un 429 (error de límite de tasa), el proxy pasa a la siguiente. Aquí tiene un ejemplo mínimo en Python con FastAPI y httpx:

import httpx, itertoolsfrom fastapi import FastAPI, Request, Response

text
app = FastAPI()keys = itertools.cycle([  {"api_key": "sk-key1", "proxy": "http://user:pass@ip1:port"},  {"api_key": "sk-key2", "proxy": "http://user:pass@ip2:port"},])

@app.post("/v1/chat/completions")async def proxy(request: Request): body = await request.json() slot = next(keys) async with httpx.AsyncClient(proxy=slot["proxy"]) as client: r = await client.post( "https://api.openai.com/v1/chat/completions", json=body, headers={"Authorization": f"Bearer {slot['api_key']}"}, ) # TODO: Add retry logic on 429 — try next key/IP before returning error to caller return Response(content=r.content, status_code=r.status_code)

Nota: este ejemplo mínimo utiliza itertools.cycle por simplicidad, pero no reintenta automáticamente ante errores 429. En producción, añade lógica de reintentos que omita la clave limitada y pruebe el siguiente par clave-IP disponible antes devolver un error al solicitante. Dado que prácticamente todos los proveedores de IA soportan ahora el formato de API de OpenAI, un solo proxy puede encargarse de la traducción de formato que requiere cada proveedor — enruta al proveedor correcto y tu aplicación no necesita notar la diferencia. Cambia la URL base y el pool de claves por proveedor, y el mismo servidor de 20 líneas cubre OpenAI, Anthropic, Google y DeepSeek.

Cuántas IPs necesita realmente

Esto no es web scraping, donde necesitas miles de direcciones. Para trabajar con API de IA, entre 3 y 15 proxies dedicados cubren la mayoría de configuraciones. Una IP por clave API o por cuenta de proveedor. Pagas por estabilidad y limpieza, no por volumen. Mantén 1 o 2 IP de reserva para failover — si una clave se ve limitada o una IP queda marcada, tu proxy redirige el tráfico automáticamente al respaldo sin perder solicitudes.

Guías específicas por plataforma

Cada proveedor de IA tiene sus propios límites de tasa, particularidades y mejores prácticas. Hemos cubierto los detalles de cada uno por separado:

DeepSeek — sin límites publicados, throttling dinámico según la carga del servidor. Tus solicitudes pueden expirar sin previo aviso durante las horas pico. Múltiples claves distribuidas entre IP suavizan este problema. → Proxy para DeepSeek Google Gemini — el nivel gratuito se redujo entre un 50 y un 80 % a finales de 2025. Ahora solo permite 5-10 solicitudes por minuto según el modelo. La rotación de claves a través de múltiples proyectos de Google Cloud es la solución estándar. → Proxy para Gemini Anthropic Claude — límites de tasa escalonados (RPM, tokens de entrada/salida por minuto) que aumentan a medida que gastas más. El tráfico en ráfagas se rechaza aunque tu promedio esté dentro de los límites. → Proxy para Claude OpenAI ChatGPT — límites por organización en RPM y tokens. Es el objetivo más utilizado como proxy de chat IA, con la mayor cantidad de herramientas disponibles. → Proxy para ChatGPT Janitor AI — aquí «proxy» significa pasarela API hacia mejores modelos, no proxy de IP. Pero si alojas tu propio servidor relay, las IP de salida limpias evitan que sea bloqueado. → Proxy para Janitor AI

Cada plataforma tiene límites distintos, lógica detección diferente y configuraciones óptimas de proxy específicas. Comience con la guía de su proveedor principal, configure monitoreo de estado en cada par clave-IP y mantenga capacidad de reserva para failover.