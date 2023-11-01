Todas las grandes plataformas de IA limitan cuántas solicitudes puede enviar. OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek: todas establecen topes de uso por cuenta, por minuto, por día. Cuando está desarrollando productos, ejecutando automatizaciones o procesando datos a gran volumen, una sola cuenta con una sola IP alcanza el límite rápidamente. Recibe errores 429, las solicitudes en cola se acumulan y su pipeline se detiene.

Un servidor proxy de IA se sitúa entre sus aplicaciones y el proveedor de IA. Usted envía las solicitudes al proxy, y este las distribuye entre múltiples claves API, cada una a través de su propia dirección IP. El proveedor ve usuarios independientes en lugar de una sola cuenta sobrecargada. Su capacidad total se multiplica mientras cada clave individual se mantiene dentro de los límites de forma segura. En la práctica, un proxy bien configurado añade solo 15–30 ms de latencia por solicitud, algo despreciable para procesamiento por lotes y apenas perceptible incluso en aplicaciones de chat en tiempo real, donde el propio tiempo de generación del modelo domina con 500–3000 ms.

Esto funciona porque las plataformas de IA vinculan los límites de tasa a las cuentas, no a las IP — pero sí monitorizan los patrones de IP. Si una dirección rota entre 10 claves API diferentes en rápida sucesión, es una señal de alerta. Utilizar proxies dedicados independientes por cada clave mantiene todo con apariencia natural. También necesitas una estrategia de failover: monitoriza la tasa de errores de cada clave y, si una IP específica empieza a devolver errores 429 o 403 de forma constante, retírala automáticamente del pool y redirige el tráfico de esa clave a través de una IP de respaldo. Comprobaciones de estado cada 60 segundos por par clave-IP detectan problemas antes de que se propaguen.

Cómo se ve la configuración en la práctica

La mayoría de las configuraciones de proxy para APIs de IA siguen el mismo patrón independientemente del proveedor. Se ejecuta un servidor proxy ligero (FastAPI, Node, Go, lo que sea que use su stack) que mantiene un pool de claves API. Cuando llega una solicitud, el proxy selecciona la siguiente clave disponible, enruta la petición a través de la IP asignada a esa clave y devuelve la respuesta. Si una clave recibe un 429 (error de límite de tasa), el proxy pasa a la siguiente. Aquí tiene un ejemplo mínimo en Python con FastAPI y httpx:

import httpx, itertoolsfrom fastapi import FastAPI, Request, Response

text app = FastAPI()keys = itertools.cycle([ {"api_key": "sk-key1", "proxy": "http://user:pass@ip1:port"}, {"api_key": "sk-key2", "proxy": "http://user:pass@ip2:port"},])

@app.post("/v1/chat/completions")async def proxy(request: Request): body = await request.json() slot = next(keys) async with httpx.AsyncClient(proxy=slot["proxy"]) as client: r = await client.post( "https://api.openai.com/v1/chat/completions", json=body, headers={"Authorization": f"Bearer {slot['api_key']}"}, ) # TODO: Add retry logic on 429 — try next key/IP before returning error to caller return Response(content=r.content, status_code=r.status_code)

Nota: este ejemplo mínimo utiliza itertools.cycle por simplicidad, pero no reintenta automáticamente ante errores 429. En producción, añade lógica de reintentos que omita la clave limitada y pruebe el siguiente par clave-IP disponible antes devolver un error al solicitante. Dado que prácticamente todos los proveedores de IA soportan ahora el formato de API de OpenAI, un solo proxy puede encargarse de la traducción de formato que requiere cada proveedor — enruta al proveedor correcto y tu aplicación no necesita notar la diferencia. Cambia la URL base y el pool de claves por proveedor, y el mismo servidor de 20 líneas cubre OpenAI, Anthropic, Google y DeepSeek.

Cuántas IPs necesita realmente

Esto no es web scraping, donde necesitas miles de direcciones. Para trabajar con API de IA, entre 3 y 15 proxies dedicados cubren la mayoría de configuraciones. Una IP por clave API o por cuenta de proveedor. Pagas por estabilidad y limpieza, no por volumen. Mantén 1 o 2 IP de reserva para failover — si una clave se ve limitada o una IP queda marcada, tu proxy redirige el tráfico automáticamente al respaldo sin perder solicitudes.

Guías específicas por plataforma

Cada proveedor de IA tiene sus propios límites de tasa, particularidades y mejores prácticas. Hemos cubierto los detalles de cada uno por separado:

DeepSeek — sin límites publicados, throttling dinámico según la carga del servidor. Tus solicitudes pueden expirar sin previo aviso durante las horas pico. Múltiples claves distribuidas entre IP suavizan este problema. → Proxy para DeepSeek Google Gemini — el nivel gratuito se redujo entre un 50 y un 80 % a finales de 2025. Ahora solo permite 5-10 solicitudes por minuto según el modelo. La rotación de claves a través de múltiples proyectos de Google Cloud es la solución estándar. → Proxy para Gemini Anthropic Claude — límites de tasa escalonados (RPM, tokens de entrada/salida por minuto) que aumentan a medida que gastas más. El tráfico en ráfagas se rechaza aunque tu promedio esté dentro de los límites. → Proxy para Claude OpenAI ChatGPT — límites por organización en RPM y tokens. Es el objetivo más utilizado como proxy de chat IA, con la mayor cantidad de herramientas disponibles. → Proxy para ChatGPT Janitor AI — aquí «proxy» significa pasarela API hacia mejores modelos, no proxy de IP. Pero si alojas tu propio servidor relay, las IP de salida limpias evitan que sea bloqueado. → Proxy para Janitor AI